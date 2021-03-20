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Новини Коронавірус і карантин
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Голова Єврокомісії фон дер Ляєн висунула ультиматум AstraZeneca і погрожує заборонити експорт вакцин через зрив обсягів поставок

Голова Єврокомісії фон дер Ляєн висунула ультиматум AstraZeneca і погрожує заборонити експорт вакцин через зрив обсягів поставок

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн пригрозила англо-шведській фармацевтичній компанії AstraZeneca ввести заборону на експорт вакцин проти коронавірусу через невиконання цим концерном зобов'язань з поставок вакцин країнам ЄС .

Про це фон дер Ляєн сказала в інтерв'ю виданням групи Funke, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Deutsche Welle.

"У нас є можливість заборонити запланований експорт. Ось наш меседж для AstraZeneca: спочатку ти маєш виконати контрактні зобов'язання перед Європою, перш ніж почати поставки в інші країни", - заявила глава Єврокомісії.

Фон дер Ляєн звинувачувала компанію в тому, що в першому кварталі 2021 року вона поставила Європі лише 30% обіцяного обсягу продукції.

Глава Єврокомісії ще 16 березня попередила про можливість ввести обмеження на експорт вакцини AstraZeneca.

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Вона також нагадала, що на адресу AstraZeneca направлено офіційний лист з приводу проблем із поставками вакцини.

"Ми хочемо запустити структурований процес для врегулювання спірних питань. У договорах містяться деякі неясності, і це - найкращий спосіб усунути їх", - сказала вона в інтерв'ю італійській газеті La Repubblica.
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Топ коментарі
+10
Сволота відмазує хабарників та невдах з партії зєсцикуна малороського
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20.03.2021 15:08
+8
І на фоні цього усіляка сволота відкриває свою пащеку на владу України за те, що хтось зірвав поставки вакцини. Коли навіть для цілого ЕС це проблема.
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20.03.2021 15:03
+4
читай інші інфи, дебіл ти. І про кому медсетри в Грузії, і про тромбоз після AstraZenecа
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20.03.2021 15:12
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в очередь!! сукины дети!! (с)
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20.03.2021 14:46 Відповісти
Судя по фото, мадам основательно подсела на AstraZenecu
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20.03.2021 14:50 Відповісти
Ага, а от Спутника она бы даже помолодела.
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20.03.2021 14:59 Відповісти
Не, ну куда там ещё моложе.. ))
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20.03.2021 15:15 Відповісти
І на фоні цього усіляка сволота відкриває свою пащеку на владу України за те, що хтось зірвав поставки вакцини. Коли навіть для цілого ЕС це проблема.
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20.03.2021 15:03 Відповісти
Сволота відмазує хабарників та невдах з партії зєсцикуна малороського
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20.03.2021 15:08 Відповісти
В мене інша спеціальність, так ,що посвисти ти. Можеш сказати ціну на фуфловакцину від стєпанова?
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20.03.2021 15:12 Відповісти
Спеціальність в нього...)))
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20.03.2021 15:28 Відповісти
Я так вважаю, що ти свистиш далеко не ротом, а іншим місцем. Головне високі ноти не бери, бо конкретно обісрешся, ну як завжди.
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20.03.2021 15:45 Відповісти
Адміну .розкажи
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20.03.2021 15:48 Відповісти
Розкажу, ти будеш здивований.
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20.03.2021 15:49 Відповісти
Вперёд, здивуй.
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20.03.2021 15:52 Відповісти
дебіл ти подляковий, тут розмова йде не про дефіцит вакцини для ЄС (бо ЄС отримує вакцину з шести виробників), а про зрив контракту одним із шести постачальників.
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20.03.2021 15:11 Відповісти
а толку? Якщо, видать, це - найбільш небезпечна вакцина після спутніка...
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20.03.2021 15:06 Відповісти
На око небезпечність виміряли? "видать" йому...)))
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20.03.2021 15:08 Відповісти
читай інші інфи, дебіл ти. І про кому медсетри в Грузії, і про тромбоз після AstraZenecа
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20.03.2021 15:12 Відповісти
З 5000000 вакцинованих у 30 тромбоз, це 0,0006%.
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20.03.2021 18:35 Відповісти
Це взагалі якийсь оксюморон: однією рукою вони зупиняють в європейських країнах вакцінацію астразенекою, а другою рукою вони забороняють експортувати вакцину з Європи...
"Я вам посилку приніс! Тільки я вам її не віддам, бо у вас документів нема! - А навіщо тоді приносили? - Бо так заведено..."
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20.03.2021 16:17 Відповісти
згоден
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20.03.2021 16:57 Відповісти
Ну так, знаменита Європейська справедливість і демократія. Цінності, так би мовити...
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20.03.2021 17:41 Відповісти
АстроЗенеці ці погрози пофіг - і так беруть всі хто може.
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20.03.2021 15:09 Відповісти
логіки у погрозах цієї мадам немає...
погроза з розряду-вистрелю собі в ногу
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20.03.2021 17:00 Відповісти
Ведмедиця дуже ризикує.
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20.03.2021 15:14 Відповісти
За невыполнение плана всегда прогрессивки лишали.
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20.03.2021 15:20 Відповісти
Напомните, пожалуйста, что такое прогрессивка? Забыл я.
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20.03.2021 16:40 Відповісти
Премия, выплачиваемая по итогам работы. Шла в процентном отношении к основной зарплате(окладу). Выплачивалась на основании положения, разработанного совместно администрацией и профсоюзом предприятия. Направленна на повышение благосостояния работников и стимулирования их высокопроизводительного труда.
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20.03.2021 17:40 Відповісти
Прямо крайности, то не хотим этим вакцинироваться, то вдруг давай быстрей😁😁😁😁
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20.03.2021 15:44 Відповісти
Как же этих убогих леваков колбасит - то им Астра плоха, то им Астры мало.
Какие это перегибы на местах мышления.

""У нас имеется возможность запретить запланированный экспорт. Вот наш месседж для AstraZeneca: сначала ты должен выполнить контрактные обязательства перед Европой, прежде чем начать поставки в другие страны", - заявила фон дер Ляйен в интервью изданиям группы Funke, обнародованном в субботу, 20 марта.

Урсула фон дер Ляйен обвиняла компанию в том, что в первом квартале 2021 года она поставила Европе лишь 30 процентов обещанного объема продукции. Глава Еврокомиссии еще 16 марта предупредила о возможности ввести ограничения на экспорт вакцины AstraZeneca.
А почему Германии СЛАБО изготовить собственную вакцину Пфайзер?
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21.03.2021 01:45 Відповісти
не беда. у нас поставки из Индии, Всё хорошо.
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21.03.2021 04:02 Відповісти
 
 