Голова Єврокомісії фон дер Ляєн висунула ультиматум AstraZeneca і погрожує заборонити експорт вакцин через зрив обсягів поставок

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн пригрозила англо-шведській фармацевтичній компанії AstraZeneca ввести заборону на експорт вакцин проти коронавірусу через невиконання цим концерном зобов'язань з поставок вакцин країнам ЄС .

Про це фон дер Ляєн сказала в інтерв'ю виданням групи Funke, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Deutsche Welle.

"У нас є можливість заборонити запланований експорт. Ось наш меседж для AstraZeneca: спочатку ти маєш виконати контрактні зобов'язання перед Європою, перш ніж почати поставки в інші країни", - заявила глава Єврокомісії.

Фон дер Ляєн звинувачувала компанію в тому, що в першому кварталі 2021 року вона поставила Європі лише 30% обіцяного обсягу продукції.

Глава Єврокомісії ще 16 березня попередила про можливість ввести обмеження на експорт вакцини AstraZeneca.

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Вона також нагадала, що на адресу AstraZeneca направлено офіційний лист з приводу проблем із поставками вакцини.

"Ми хочемо запустити структурований процес для врегулювання спірних питань. У договорах містяться деякі неясності, і це - найкращий спосіб усунути їх", - сказала вона в інтерв'ю італійській газеті La Repubblica.