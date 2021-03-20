З 23 березня в Києві та Одеській області вводяться обмеження "червоної" зони карантину, - Немчінов

З опівночі 23 березня на території міста Києва та Одеської області будуть застосовані протиепідемічні заходи, передбачені для "червоного" рівня епідемічної небезпеки.

Про це міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов повідомив у своєму Telegram-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. За результатами Державна комісія вирішила встановити:

- з 00 годин 00 хвилин 23 березня 2021 "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території міста Києва та застосувати на території міста Києва обмежувальні протиепідемічні заходи передбачені для "червоного" рівня епідемічної небезпеки.

- з 00 годин 00 хвилин 23 березня 2021 "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Одеської області і застосувати на території Одеської області обмежувальні протиепідемічні заходи передбачені для "червоного" рівня епідемічної небезпеки", - повідомив Немчінов.

Нагадаємо, станом на 20 березня складна епідеміологічна ситуація фіксується в Чернівецькій, Житомирській, Івано-Франківській, Закарпатській областях, а також Одеській областях та місті Київ. Так, у "червону" зону до Івано-Франківської, Житомирської, Закарпатської та Чернівецької областей і Києва додалася ще Одеська область.

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