З 23 березня в Києві та Одеській області вводяться обмеження "червоної" зони карантину, - Немчінов
З опівночі 23 березня на території міста Києва та Одеської області будуть застосовані протиепідемічні заходи, передбачені для "червоного" рівня епідемічної небезпеки.
Про це міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов повідомив у своєму Telegram-каналі, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. За результатами Державна комісія вирішила встановити:
- з 00 годин 00 хвилин 23 березня 2021 "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території міста Києва та застосувати на території міста Києва обмежувальні протиепідемічні заходи передбачені для "червоного" рівня епідемічної небезпеки.
- з 00 годин 00 хвилин 23 березня 2021 "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Одеської області і застосувати на території Одеської області обмежувальні протиепідемічні заходи передбачені для "червоного" рівня епідемічної небезпеки", - повідомив Немчінов.
Нагадаємо, станом на 20 березня складна епідеміологічна ситуація фіксується в Чернівецькій, Житомирській, Івано-Франківській, Закарпатській областях, а також Одеській областях та місті Київ. Так, у "червону" зону до Івано-Франківської, Житомирської, Закарпатської та Чернівецької областей і Києва додалася ще Одеська область.
Будь ласка, зачекайте...
не зайшло через голову-зайде через руки,ногі та сраку
диви он,чк ка дирка уацапню на плящки привчив
кацапи як вогня бояться вишиванок
У 2018 році була підписана угода про реконструкцію траси М-03 Київ-Харків-Довжанський. Термін робіт - чотири роки. Фінансування проекту - Європейський банк реконструкції та розвитку.
А у 2020 році проект став Великим будівництвом Зеленського.
Не його ініціатива, не державне фінансування, будують турки, контролюють французи. Але Велике Будівництво...
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