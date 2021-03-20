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З 23 березня в Києві та Одеській області вводяться обмеження "червоної" зони карантину, - Немчінов

З 23 березня в Києві та Одеській області вводяться обмеження

З опівночі 23 березня на території міста Києва та Одеської області будуть застосовані протиепідемічні заходи, передбачені для "червоного" рівня епідемічної небезпеки.

Про це міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов повідомив у своєму Telegram-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. За результатами Державна комісія вирішила встановити:

- з 00 годин 00 хвилин 23 березня 2021 "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території міста Києва та застосувати на території міста Києва обмежувальні протиепідемічні заходи передбачені для "червоного" рівня епідемічної небезпеки.

- з 00 годин 00 хвилин 23 березня 2021 "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Одеської області і застосувати на території Одеської області обмежувальні протиепідемічні заходи передбачені для "червоного" рівня епідемічної небезпеки", - повідомив Немчінов.

Нагадаємо, станом на 20 березня складна епідеміологічна ситуація фіксується в Чернівецькій, Житомирській, Івано-Франківській, Закарпатській областях, а також Одеській областях та місті Київ. Так, у "червону" зону до Івано-Франківської, Житомирської, Закарпатської та Чернівецької областей і Києва додалася ще Одеська область.

Читайте також: Від сьогодні Київ запроваджує суворі карантинні обмеження. ПЕРЕЛІК
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Топ коментарі
+6
А раби- за власний.
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20.03.2021 15:36
+6
подтверждение тому-судьба зелебобиков
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20.03.2021 15:47
+6
А ти в іншій державі живеш, угумс... з чого радієш, Гыга?
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20.03.2021 15:50
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Задовбало.
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20.03.2021 15:27 Відповісти
все вопросы к ЗЕльоному - он теперь отвечает за все !
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20.03.2021 16:25 Відповісти
Люмпен привів до влади люмпен. Тепер люмпен плаче, що люмпен над ним знущається.
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20.03.2021 16:55 Відповісти
ВСЕМ сидеть по домам ,ни шагу на улицы .
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20.03.2021 15:31 Відповісти
Облізуть.
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20.03.2021 15:32 Відповісти
А за чей счет сидеть по домам будем? Даже зеки сидят за государственный
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20.03.2021 15:34 Відповісти
А раби- за власний.
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20.03.2021 15:36 Відповісти
подтверждение тому-судьба зелебобиков
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20.03.2021 15:47 Відповісти
А ти в іншій державі живеш, угумс... з чого радієш, Гыга?
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20.03.2021 15:50 Відповісти
а чого ж не радіти...коли дурні за власний рахунок навчаються .
не зайшло через голову-зайде через руки,ногі та сраку
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20.03.2021 15:53 Відповісти
Дурні не здатні навчатися, Гыга. Тому ти тут роки і мелеш ту саму дурню.
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20.03.2021 15:59 Відповісти
не здатні через голову...а через дупу успішно навчаються .
диви он,чк ка дирка уацапню на плящки привчив

З 23 березня в Києві та Одеській області вводяться обмеження "червоної" зони карантину, - Немчінов - Цензор.НЕТ 3802
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20.03.2021 16:03 Відповісти
Я й сказав- ту саму дурню. Ти на яку аудиторію розраховуєш- на мавп?
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20.03.2021 16:10 Відповісти
на білі пальта також
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20.03.2021 16:41 Відповісти
Ню-ню.
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20.03.2021 16:50 Відповісти
Та я запасся некисло ,до Осени запросто могу отдыхать ...
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20.03.2021 17:01 Відповісти
Этот чёрт в вышиванке-маске стал убийцей рейтинга клоуна, после того как он взял этого порохолиза в правительство. Теперь о втором сроке не стоит даже мечтать.Как и соблюдении карантина после Эпицентра.
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20.03.2021 15:38 Відповісти
ги...от що таке " віра,мова,армія" ..
кацапи як вогня бояться вишиванок
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20.03.2021 15:50 Відповісти
Розповім анекдот.

У 2018 році була підписана угода про реконструкцію траси М-03 Київ-Харків-Довжанський. Термін робіт - чотири роки. Фінансування проекту - Європейський банк реконструкції та розвитку.

А у 2020 році проект став Великим будівництвом Зеленського.
Не його ініціатива, не державне фінансування, будують турки, контролюють французи. Але Велике Будівництво...
https://www.facebook.com/dmitrikogan?__cft__[0]=AZVdjwbcpRQSCj34ofhIRBvm7pb1GBVoZU5J4frGjcPYtMkt2usQi44Vr70sr8oDHmGH91oOYfS5fGBduc7GbGLakvF3_tirqa41rKGLtTDklJBqTfiID1PyhRKLPuCqIqewJwcL_X6i2ZUXetrF1_U2-dY16pU8L6q5XKvub_DGn48RJib1lWiS4K3H57JOdPBElvmW7mjRzuTu4w3G5lXW&__tn__=-UC%2CP-y-R Dmytro Kogan
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20.03.2021 15:42 Відповісти
С 23 марта в Киеве и Одесской области вводятся ограничения "красной" зоны карантина, - Немчинов - Цензор.НЕТ 73
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20.03.2021 15:43 Відповісти
а внутри красной зоны зеленые с косами стоять...и санкции супротив всего
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20.03.2021 15:44 Відповісти
Та ерунда это все. Даже последний локдаун толком никто не соблюдал. В 2020-ом весной - вот то была истерия. Не будет уже этого - ни денег не хватит, ни терпения.
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20.03.2021 15:53 Відповісти
З 23 березня в Києві та Одеській області вводяться обмеження "червоної" зони карантину, - Немчінов - Цензор.НЕТ 5675
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20.03.2021 16:01 Відповісти
Даже не буду спрашивать у Немчинова, на основании чего, какого закона, моральные уроды из "местной" власти принимают подобные гнусные решения... Не удивлюсь, если сам Немчинов связывает причины введение карантина в Украине с критическими днями у своей жены.
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20.03.2021 16:03 Відповісти
Читаю на других источниках: уточняют, что комиссия окончательное решение не принимала, а примет только 22 марта вечером. Пока заседают. Кто врет?
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20.03.2021 16:04 Відповісти
Опять ****** занимаются!
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20.03.2021 16:40 Відповісти
А за чей счёт банкет?
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20.03.2021 17:02 Відповісти
 
 