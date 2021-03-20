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Новини Агресія Росії проти України
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нормандська четвірка (1526) Козак Дмитро (76)

Делегація РФ хоче письмово закріпити заборону українським воїнам відкривати вогонь у відповідь без наказу керівництва, - російські ЗМІ

Делегація РФ хоче письмово закріпити заборону українським воїнам відкривати вогонь у відповідь без наказу керівництва, - російські ЗМІ

Заступник глави адміністрації президента РФ Дмитро Козак направив учасникам "нормандських" переговорів лист, в якому, зокремима, йдеться про заборону Збройним силам України відкривати вогонь у відповідь на обстріл бойовиків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило "Інтерфаксу" джерело в російській делегації. За його даними Козак надіслав українським, французьким  та німецьким колегам відповідний лист.

"Франція, Німеччина і Росія, використовуючи свій вплив, докладуть усіх зусиль для того, щоб режим припинення вогню був стійким і всеосяжним, а заходи щодо посилення режиму припинення вогню, затверджені рішенням ТКГ від 22 липня 2020 року, виконувались в повному обсязі, безумовно і незалежно від наявності домовленостей або розбіжностей з усіх інших питань врегулювання конфлікту", - йдеться в тексті листа, що є в розпорядженні "Інтерфаксу".

При цьому Козак запропонував не пізніше 22 березня узгодити і закріпити підписами проеєкт спільних підсумків відеоконференції політрадників від 18 березня.

Зокрема, член російської делегації пропонує зобов'язати Київ привести липневу заяву міністерства оборони України про припинення вогню в відповідність до узгоджених в тому ж місяці заходів щодо дотримання перемир'я "без будь-яких вилучень й інтерпретацій".

Ці зобов'язання серед іншого припускали, що відкривати вогонь у відповідь можливо лише за наказом керівництва збройних сил України або бойовиків після безуспішної спроби використовувати наявні механізми з реагування на порушення режиму припинення вогню.

При цьому російська сторона стверджує, що Міноборони України нібито, незважаючи на домовленості, дозволило українським солдатам самостійно приймати рішення відкривати вогонь "в разі порушення противником режиму "тиші" і створення загрози життю".

Також читайте: Відновити територіальну цілісність України можна тільки дипломатичним шляхом. Ми не бачимо іншого рішення, - Шмигаль

Водночас українська сторона неодноразово підкреслювала, що збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати режим припинення вогню і обстрілюють позиції підрозділів Об'єднаних сил.
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Топ коментарі
+94
вообще твари оху#ли
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20.03.2021 16:10
+74
Делегация РФ хочет письменно закрепить запрет украинским воинам открывать ответный огонь без приказа руководства, - российские СМИ - Цензор.НЕТ 228
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20.03.2021 16:09
+64
А что уже РФ руководит Армией Украины?
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20.03.2021 16:10
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Дело не в нем. Главное что фсье понимали расклад. Монтрей сняли с прикрытия авианосца!!! Ну,что вы понимали, авианосец оставили голым, а Монтерей поперся на всех парах в Черное море. Это должна бвть экстраординарная задача....ну вы понимаете о чем я?
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20.03.2021 19:36 Відповісти
А ниче шо авианосец охраняют минимум кораблей 15-20 да ещё и аплки типа Вирджиния.
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21.03.2021 15:44 Відповісти
да 25- 30....это точно
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21.03.2021 15:50 Відповісти
во шо делается, ***, а вы говорите путин убийца...
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20.03.2021 19:35 Відповісти
ПУТИН - Х.У.Й.Л.О! Это всем известно.
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20.03.2021 19:43 Відповісти
Право на самозащиту - базовое право. Но не в России...
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20.03.2021 19:42 Відповісти
А куда же тогда наши воины будут открывать огонь? Может по ОП?
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20.03.2021 19:42 Відповісти
от рфян ухой так и несет, точно уху ели.
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20.03.2021 19:55 Відповісти
Если что-то не делается, то это тоже кому-то нужно.
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20.03.2021 20:28 Відповісти
Якби після кожного ураження нашого військового ворожим снайпером протилежна ділянка оброблялася артилерією, -такої б херні не було.
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20.03.2021 20:24 Відповісти
Ответ неправильный...Якби кожна виявлена облаштована до стрільби позиція незалежно від призначення (позиція снайпера, облаштований чи облаштування окопу, позиція батареї чи облаштування..тощо) оброблялася артилерією, -такої б херні не було.
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20.03.2021 21:35 Відповісти
ну это если Байден вправит мозги нашему Бубочке
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21.03.2021 02:28 Відповісти
стыдно читать такое. Бубочку выбирали украинцы, а теперь надеются на дядю Сэма, который вразумит выбраное украинцами чмо. Зачем было его выбирать такого неразумного?
Реально стыд, испанский стыд за зебилов.
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21.03.2021 12:51 Відповісти
Скажи це 73% зедебілоїдам, вони до цих пір думають, що чмо "найвеличніший"
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21.03.2021 16:33 Відповісти
Нахабство москалів зашкалює.
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20.03.2021 20:37 Відповісти
они всегда были наглыми тварями
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21.03.2021 02:23 Відповісти
а как же Данилов неделю назад клялся и божился у Шустика, что наши воины имеют право на ответный огонь? и якобы отвечают. Теперь Данилов замолчит и будет слушать завхоза Ермака и Зебобика. Лучше санкционные списки мертвых душ оставлять...- отвлекать внимание украинцев.
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20.03.2021 20:38 Відповісти
Из кремля?Или уже своего агента заслали?
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20.03.2021 21:10 Відповісти
кацапи смердячі птнпнх.
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20.03.2021 21:27 Відповісти
Хотят чтобы было как в тире. * Мы по вас когда захотим , а вы связывайтесь с командованием. За это время мы ретируемся восвояси * В кремле или крыша ушла окончательно или держат весь мир за дураков.
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20.03.2021 21:32 Відповісти
ТОГДА ПУСЬ ЭТА ДЕЛЕГАЦИЯ СТАНЕТ НА КОЛЕНИ И ОТКРОЕТ РОТ !)
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20.03.2021 21:42 Відповісти
у ***** ця делегація відсмоктати на камеру не хоче?
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20.03.2021 21:55 Відповісти
...и возвращаться из дому на боевые позиции только по приглашению х"""ла.
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20.03.2021 21:58 Відповісти
Дык в чём проблема? Можно закрепить и письменно. На туалетной бумаге.
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20.03.2021 22:12 Відповісти
Губозакатин ему вколите вместо вакцины от ковида.
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20.03.2021 22:51 Відповісти
Может ещё украинскому воину застрелиться при встрече с "руским витязем"?
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20.03.2021 23:54 Відповісти
или при приближении доблестных лугандонских впопучленцев бросать оружие и становиться к ближайшей стенке с высоко поднятыми руками
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21.03.2021 02:25 Відповісти
пропоную письмово затвердити РОЗВАЛ КАЦАПІЇ!
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21.03.2021 00:51 Відповісти
Украинского солдата будут безнаказанно убивать, а он будет ждать от путина и сепаров команды на ответный огонь? Видно Бубочка совсем развратила мозги ордынцам, удовлетворяя их хотелки. Не, я просто в ****, до такого уже дошло! ЗЕ, ты чей Президент?
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21.03.2021 01:02 Відповісти
Дуже сподіваюсь, що хоч якась клепка у жбані потерпілого залишилась.
Інакше може статися як з Чаушеску.
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21.03.2021 01:16 Відповісти
блть это реально полнейшый пздц............. а зачем они там вообще тогда ??? шоб их можно
было спокойно расстреливать ??? на сколько я не сторонник папередника но блть до такой
х...йни докатились только при клоуне..................
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21.03.2021 06:47 Відповісти
зы. к стати шо там люся по этому поводу нам раскажет ??? или опять пошлёт............
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21.03.2021 06:48 Відповісти
Рюссишэ Швайны сдавайтесь!!! Байден пришел порядок наводить...
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21.03.2021 07:40 Відповісти
Делегація РФ хоче письмово закріпити заборону українським воїнам відкривати вогонь у відповідь без наказу керівництва, - російські ЗМІ - Цензор.НЕТ 4019
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21.03.2021 08:38 Відповісти
Кто так напивается, ток так называется
Делегація РФ хоче письмово закріпити заборону українським воїнам відкривати вогонь у відповідь без наказу керівництва, - російські ЗМІ - Цензор.НЕТ 5129
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21.03.2021 10:11 Відповісти
Руссскіймір,як є.
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21.03.2021 11:20 Відповісти
"Правильна" грит... в воздух пулять и холостыми...*лять
Охо-хо...и главное, что в МО послушаются!
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21.03.2021 10:48 Відповісти
ахрнеть война...
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21.03.2021 08:41 Відповісти
А чи не пішов би на йух цей смердючий кацап?
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21.03.2021 10:14 Відповісти
Москвофашистські терористи зовсім знахабніли.
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21.03.2021 11:22 Відповісти
Текст ультиматума написал Владимир Высоцкий для представителей России "не стороны конфликта" в 80х годах прошлого века:

Пусть безумная идея, не рубайте сгоряча,
Вызывайте нас скорее через гада-главврача,
С уваженьем, дата, подпись, отвечайте нам, а то
Если вы не отзоветесь, мы напишем в "Спортло"
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21.03.2021 11:31 Відповісти
Децкий сад!
ЧТО вы обсуждаете?
Это - ход в дипломатической игре.
""Франция, Германия и Россия, используя свое влияние, приложат все усилия для того, чтобы......." - т.е. такитм образом создаётся впечатление, что "Франция, Германия и Россия," - с одной стороны, а Украина - с другой.
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21.03.2021 11:45 Відповісти
россиянин, смотри не
перепутай: в Южной Осетии и Абхазии ты за повстанцев, в Чечне и Сирии - против,
а на Донбассе и в Крыму - вместо....
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21.03.2021 13:03 Відповісти
уже почти каждый день гибнут наши Воины.
очень больно, что стало намного больше молодых хлопцев.
Вчера, 20 марта, в районе поселка Шумы Торецкого горсовета Донецкой области в результате смертельного пулевого ранения, нанесенного снайпером наемников РФ, погиб Кирилл Быковский, Источник: https://censor.net/ru/p3254654
Парню на вид за 20 с небольшим.....

нормальный президент и главнонокомандующий - Гетьман, уничтожил бы к *****...м артой все позиции сепаров на участке гибели нашего Воина


пусть только ЗЕбени попробуют что-то подписать - сам Зеленский с Люськой и Кравчуком будут держать оборону
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21.03.2021 14:18 Відповісти
А может лучше письменно закрепить запрет сепарам открывать ответный огонь без приказа Путина!? Украинская армия на своей территории, она законная, а сепары бунтовщики и бандитские формирования. Во всем мире разрешено бороться с бандитами
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21.03.2021 15:09 Відповісти
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