Делегація РФ хоче письмово закріпити заборону українським воїнам відкривати вогонь у відповідь без наказу керівництва, - російські ЗМІ
Заступник глави адміністрації президента РФ Дмитро Козак направив учасникам "нормандських" переговорів лист, в якому, зокремима, йдеться про заборону Збройним силам України відкривати вогонь у відповідь на обстріл бойовиків.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило "Інтерфаксу" джерело в російській делегації. За його даними Козак надіслав українським, французьким та німецьким колегам відповідний лист.
"Франція, Німеччина і Росія, використовуючи свій вплив, докладуть усіх зусиль для того, щоб режим припинення вогню був стійким і всеосяжним, а заходи щодо посилення режиму припинення вогню, затверджені рішенням ТКГ від 22 липня 2020 року, виконувались в повному обсязі, безумовно і незалежно від наявності домовленостей або розбіжностей з усіх інших питань врегулювання конфлікту", - йдеться в тексті листа, що є в розпорядженні "Інтерфаксу".
При цьому Козак запропонував не пізніше 22 березня узгодити і закріпити підписами проеєкт спільних підсумків відеоконференції політрадників від 18 березня.
Зокрема, член російської делегації пропонує зобов'язати Київ привести липневу заяву міністерства оборони України про припинення вогню в відповідність до узгоджених в тому ж місяці заходів щодо дотримання перемир'я "без будь-яких вилучень й інтерпретацій".
Ці зобов'язання серед іншого припускали, що відкривати вогонь у відповідь можливо лише за наказом керівництва збройних сил України або бойовиків після безуспішної спроби використовувати наявні механізми з реагування на порушення режиму припинення вогню.
При цьому російська сторона стверджує, що Міноборони України нібито, незважаючи на домовленості, дозволило українським солдатам самостійно приймати рішення відкривати вогонь "в разі порушення противником режиму "тиші" і створення загрози життю".
Водночас українська сторона неодноразово підкреслювала, що збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати режим припинення вогню і обстрілюють позиції підрозділів Об'єднаних сил.
Будь ласка, зачекайте...
Реально стыд, испанский стыд за зебилов.
Інакше може статися як з Чаушеску.
было спокойно расстреливать ??? на сколько я не сторонник папередника но блть до такой
х...йни докатились только при клоуне..................
Охо-хо...и главное, что в МО послушаются!
Пусть безумная идея, не рубайте сгоряча,
Вызывайте нас скорее через гада-главврача,
С уваженьем, дата, подпись, отвечайте нам, а то
Если вы не отзоветесь, мы напишем в "Спортло"
ЧТО вы обсуждаете?
Это - ход в дипломатической игре.
""Франция, Германия и Россия, используя свое влияние, приложат все усилия для того, чтобы......." - т.е. такитм образом создаётся впечатление, что "Франция, Германия и Россия," - с одной стороны, а Украина - с другой.
перепутай: в Южной Осетии и Абхазии ты за повстанцев, в Чечне и Сирии - против,
а на Донбассе и в Крыму - вместо....
очень больно, что стало намного больше молодых хлопцев.
Вчера, 20 марта, в районе поселка Шумы Торецкого горсовета Донецкой области в результате смертельного пулевого ранения, нанесенного снайпером наемников РФ, погиб Кирилл Быковский, Источник: https://censor.net/ru/p3254654
Парню на вид за 20 с небольшим.....
нормальный президент и главнонокомандующий - Гетьман, уничтожил бы к *****...м артой все позиции сепаров на участке гибели нашего Воина
пусть только ЗЕбени попробуют что-то подписать - сам Зеленский с Люськой и Кравчуком будут держать оборону