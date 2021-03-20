Делегація РФ хоче письмово закріпити заборону українським воїнам відкривати вогонь у відповідь без наказу керівництва, - російські ЗМІ

Заступник глави адміністрації президента РФ Дмитро Козак направив учасникам "нормандських" переговорів лист, в якому, зокремима, йдеться про заборону Збройним силам України відкривати вогонь у відповідь на обстріл бойовиків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило "Інтерфаксу" джерело в російській делегації. За його даними Козак надіслав українським, французьким та німецьким колегам відповідний лист.

"Франція, Німеччина і Росія, використовуючи свій вплив, докладуть усіх зусиль для того, щоб режим припинення вогню був стійким і всеосяжним, а заходи щодо посилення режиму припинення вогню, затверджені рішенням ТКГ від 22 липня 2020 року, виконувались в повному обсязі, безумовно і незалежно від наявності домовленостей або розбіжностей з усіх інших питань врегулювання конфлікту", - йдеться в тексті листа, що є в розпорядженні "Інтерфаксу".

При цьому Козак запропонував не пізніше 22 березня узгодити і закріпити підписами проеєкт спільних підсумків відеоконференції політрадників від 18 березня.

Зокрема, член російської делегації пропонує зобов'язати Київ привести липневу заяву міністерства оборони України про припинення вогню в відповідність до узгоджених в тому ж місяці заходів щодо дотримання перемир'я "без будь-яких вилучень й інтерпретацій".

Ці зобов'язання серед іншого припускали, що відкривати вогонь у відповідь можливо лише за наказом керівництва збройних сил України або бойовиків після безуспішної спроби використовувати наявні механізми з реагування на порушення режиму припинення вогню.

При цьому російська сторона стверджує, що Міноборони України нібито, незважаючи на домовленості, дозволило українським солдатам самостійно приймати рішення відкривати вогонь "в разі порушення противником режиму "тиші" і створення загрози життю".

Також читайте: Відновити територіальну цілісність України можна тільки дипломатичним шляхом. Ми не бачимо іншого рішення, - Шмигаль

Водночас українська сторона неодноразово підкреслювала, що збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати режим припинення вогню і обстрілюють позиції підрозділів Об'єднаних сил.