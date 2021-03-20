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Щодня на Львівщині госпіталізують 250-300 пацієнтів із COVID-19. Нам критично не вистачає лікарів, - Садовий

Щодня на Львівщині госпіталізують 250-300 пацієнтів із COVID-19. Нам критично не вистачає лікарів, - Садовий

Мер Львова Андрій Садовий заявляє про критичну нестачу медичних працівників у Львові та області в зв'язку з різким збільшенням кількості пацієнтів із COVID-19.

Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", передає Цензор.НЕТ.

За словами Садового, щодня на Львівщині госпіталізують 250-300 пацієнтів з COVID-19.

"За останню добу в лікарні надійшла рекордна кількість – 338 людей. Робимо все необхідне, щоб збільшити кількість ліжок у міських та обласних лікарнях. Сьогодні ми всі маємо працювати як єдиний механізм. Але нам критично не вистачає лікарів та інших медичних працівників, бо саме вони дають сенс усім ліжкам", - зазначив міський голова Львова.

У зв'язку з цим Садовий просить медичних працівників приєднатися до порятунку українців і гарантує медикам гідну фінансову компенсацію.

"Знаю, що в нас є багато медиків, які зможуть прийти на допомогу. Зрештою, якщо ви не зі Львова, то маєте добру нагоду це змінити. Ми хочемо сформувати базу лікарів, які готові приєднатись до порятунку людей. Просимо всіх, хто має медичну освіту телефонувати до нас на Гарячу лінію міста – 1580, або заповнити онлайн-форму – http://bit.ly/3s1maDQ. Вам скажуть, де і які саме лікарі потрібні зараз. Гідна фінансова компенсація гарантована!" - написав Садовий.
Нагадаємо, з п'ятниці, 19 березня, у Львові в зв'язку зі стрімким поширенням COVID-19 введений посилений карантин, який буде діяти до 28 березня.
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Топ коментарі
+9
Странно это все слышать от Садового. Одного из ковиддиссидентов, точнее противника ( непопулярных) карантинных мер. Пора вводить для должностных лиц уголовную ответственность, за непринятия мер приведших к тяжелым последствиям. Особенно в том случае если местные власти игнорировали рекомендации а то и указы центральной власти. За все нужно отвечать. За это тоже.
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20.03.2021 16:19
+9
А я уже не раз зебилам писал

Щодня на Львівщині госпіталізують 250-300 пацієнтів із COVID-19. Нам критично не вистачає лікарів, - Садовий - Цензор.НЕТ 4620
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20.03.2021 16:30
+8
Садик, дак ты же сам топил против карантина, поливал помоями центральную власть и волав "дайте предпринимателям работать"! Открытые кафешки, многотысячные концерты и всё остальное, что подтверждает полный игнор всех карантинных мероприятий и саботаж решений центральной власти! А теперь тебе "ВДРУГ" "врачей не хватает" при огромном количестве больных? Так тебя же предупреждали о коллапсе медицинской системы, которая неизбежна в следствие того, что ты делал не один месяц! Коллапс- это и есть дефицит койко-мест и ВРАЧЕЙ!
Жаль, что в этой стране такие откровенные вредители не несут никакой ответственности, даже за десятки/сотни/тысячи человеческих жизней.
А львовянам привет. Продолжайте выбирать юродивого Садика.
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20.03.2021 16:42
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Для порівняння в Америці лікар який працює з ковід ,одержує 200 долярів на годину. Влада позакривала масу медичних коледжів, скоротила набори на бюджет в медінститути. Бидло насєлєніє обрало таку владу, то нехай терпить.
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21.03.2021 00:54 Відповісти
хорошо пиз-ть в за поребриком? Так вот такие ***** из-за поребрика и ехали в Украину что бы проголосовать за зеленского! Погуглишь видео сам или помочь?
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22.03.2021 08:34 Відповісти
Нехай Садовий запросить собі московських вірусологів, ті не відмовляться.
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21.03.2021 00:56 Відповісти
Что-то Садовый уже не смеется и не прикалывается. Видно, действительно, не скоро я попаду в "Крыивку, "Театр пива" и "Музей сала". А жаль, я очень люблю Львов, не в смысле "пожрать и отдохнуть" (хотя и это там на высшем уровне), а в смысле патриотизма и верности Украине жителей Львова. Львів, я тебе люблю. І якщо буде можливість моїм дітям та онукам оселитися у Львові, я буду щасливою людиною. Нажаль, я цього хочу після пандемії.
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21.03.2021 01:15 Відповісти
Треба у Польщі просити допомогу, щоб допомогли нам з лікарями. Ми ж їм допомагаємо робочою силою, нехай би й вони своїх фахівців надійслали до Львова.
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21.03.2021 01:31 Відповісти
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