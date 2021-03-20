Щодня на Львівщині госпіталізують 250-300 пацієнтів із COVID-19. Нам критично не вистачає лікарів, - Садовий

Мер Львова Андрій Садовий заявляє про критичну нестачу медичних працівників у Львові та області в зв'язку з різким збільшенням кількості пацієнтів із COVID-19.

Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", передає Цензор.НЕТ.

За словами Садового, щодня на Львівщині госпіталізують 250-300 пацієнтів з COVID-19.

"За останню добу в лікарні надійшла рекордна кількість – 338 людей. Робимо все необхідне, щоб збільшити кількість ліжок у міських та обласних лікарнях. Сьогодні ми всі маємо працювати як єдиний механізм. Але нам критично не вистачає лікарів та інших медичних працівників, бо саме вони дають сенс усім ліжкам", - зазначив міський голова Львова.

У зв'язку з цим Садовий просить медичних працівників приєднатися до порятунку українців і гарантує медикам гідну фінансову компенсацію.

"Знаю, що в нас є багато медиків, які зможуть прийти на допомогу. Зрештою, якщо ви не зі Львова, то маєте добру нагоду це змінити. Ми хочемо сформувати базу лікарів, які готові приєднатись до порятунку людей. Просимо всіх, хто має медичну освіту телефонувати до нас на Гарячу лінію міста – 1580, або заповнити онлайн-форму – http://bit.ly/3s1maDQ. Вам скажуть, де і які саме лікарі потрібні зараз. Гідна фінансова компенсація гарантована!" - написав Садовий.

Нагадаємо, з п'ятниці, 19 березня, у Львові в зв'язку зі стрімким поширенням COVID-19 введений посилений карантин, який буде діяти до 28 березня.