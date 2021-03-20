З 49 парафій ПЦУ в окупованому Криму залишилося п'ять, - Моніторингова місія ООН
У тимчасово окупованому Криму порушується право на свободу віросповідання, тривають переслідування Православної церкви України (ПЦУ) і послідовників Свідків Єгови, а з 49 парафій ПЦУ залишилося тільки п'ять.
Про це в інтерв'ю телеканалу "Дім" повідомив представник Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Віталій Хилько, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"У 2020 році кількість парафій скоротилася з 49, які діяли до окупації, до 5 парафій зараз, а кількість священнослужителів цієї церкви — з 22 до 4-х", — повідомив він.
Як зазначив Хилько, в окупованому Криму можуть діяти тільки ті релігійні організації, церкви, які отримали місцеву реєстрацію. А Кримській єпархії ПЦУ відмовляють у перереєстрації за формальними підставами. У зв'язку з цим істотно скоротилася кількість парафій та кількість священнослужителів ПЦУ. За його словами, також ПЦУ може втратити свої найбільші культові споруди в Криму.
"Йдеться про виселення парафій в Сімферополі та про знесення приміщення церкви в Євпаторії. Щодо двох таких справ вже винесені "судові рішення", — додав Хилько.
ВІн також розповів, що послідовнків Свідків Єгови окупаційна влада продовжує переслідувати за звинуваченнями в екстремізмі.
"У 2020 році як мінімум двоє осіб відбували покарання вже в Російській Федерації, після їх депортації з Криму. Це ми говоримо про жителів Криму. В цілому у 2020 році послідовники Свідків Єгови піддавалися переслідуванню, в їхніх будинках були обшуки. За рік було задокументовано 19 таких обшуків. А в жовтні 2020 року мінімум чотирьох осіб затримали на території Криму за звинуваченням у зв'язках зі Свідками Єгови", — повідомив Хилько.
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Олексієм Даніловим .
Favorites · https://www.facebook.com/dyastrub# Вчора о 07:48 ·
Напередодні чергового засідання РНБО, хотілося б звернути увагу її членів на впливову і фінансово-потужну агентурну мережу російської федерації в Україні.
Йдеться про філію так званої «Русской православной церкві» - «УПЦ МП».
По-перше, ця структура була створена забороненою в Україні комуністичною партією на чолі з катом Сталіним (архівних документів достатньо).
По-друге, всі роки Незалежності України це дитя НКВД, прикриваючись релігійними гаслами, веде цілеспрямовану антидержавну діяльність (фактів, у тому числі задокументованих СБУ, безліч).
По-третє, із початком російсько-української війни, РПЦ в Україні стала надійним оплотом проросійських сил, перетворивши культові споруди (храми та монастирі) на розплідники антиукраїнської пропаганди та бази і штаби російських бойовиків. У Криму, в Донецькій та Луганській областях, з самого початку окупації, московські попи стали однією з головних рушійних сил по захопленню української землі. Практично у всіх областях, де Кремль планував реалізувати свій план по створенню так званої «Новоросії», московські попи активно підтримали ці намагання...
По-четверте, московська «церква» в Україні, у своїх антидержавних намірах і діях, практично з'єдналася з ще одним політико-олігархічним антиукраінським угрупуванням «ОПЗЖ». Тобто, вся їх діяльність координується з єдиного кремлівського центру та направлена на ліквідацію Держави Україна. Знов таки ж, фактажу більш ніж достатньо...
Врешті, РПЦ в Україні має таке відношення до християнської релігії, як морська свинка до моря... Це угрупування є по своїй суті агресивно антидержавним та підпорядковане російським спецслужбам. Отже, діяльність російської «церкви», під час Війни України за свою Незалежність, несе безпосередню загрозу існуванню нашої Держави, тому має бути ліквідована, її імперська діяльність - заборонена, а майно та матеріальні ресурси повернуті українському народу.
Геть московських попів з України!
Перемога буде за нами!
Указ президента РФ № 201 о запрете украинцев права собственности на земельные участки в Крыму Источник: https://censor.net/ru/n3254591
скоро московити там все розкрадуть та засруть, як вони те роблять вже більше 300 років будь-де, куди вони влазять
Кто такой пример подал?