Головною умовою продовження переговорів щодо Донбасу є всеосяжне припинення вогню, - українська сторона в ТКГ

Повернення до повного і всеосяжного припинення вогню, необхідність якого була декларована усіма учасниками консультацій в рамках відеоконференції "нормандської четвірки" на рівні політичних радників, є головною умовою успішності подальших переговорів з усіх інших питань.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в Фейсбуці української сторони в ТКГ.

У повідомленні наголошується: "Дотримання режиму припинення вогню дозволило зберегти десятки життів наших військовослужбовців і мирних жителів і показало, що синхронізація політичної волі всіх сторін переговорного процесу - запорука його успішного просування. Разом з тим, починаючи з кінця жовтня минулого року відзначається тенденція до збільшення кількості порушень режиму припинення вогню і зростання людських жертв".

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У ТКГ продовжили: "У такій ситуації питання безпеки і підтримання режиму припинення вогню стали ключовими для розгляду в ході засідання на рівні політрадників Н4 18.03.21.

Всі учасники засідання вважають критично важливим повернутися до беззастережного дотримання і виконання домовленостей, досягнутих в минулому році і, головне, - посилити ефективний контроль за їх виконанням. Просування з будь-яких інших питань: політичних, гуманітарних, економічних, подальше узгодження кроків сторін не має сенсу в разі, якщо не виконана головна, базова умова - досягнуто повне і всеосяжне припинення вогню. Спроби говорити про політичне врегулювання без того, щоб було досягнуто військове, заздалегідь безперспективні".

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"Україна вважає головною умовою відновлення у повному обсязі режиму припинення вогню і недопущення його подальших порушень. Україна очікує, що з цією метою СММ ОБСЄ відповідно до свого мандату посилить моніторинг та здійснення фіксації можливих порушень РПО.

Очікуємо відповідних зусиль і від російської сторони.

Повернення до повного і всеосяжного припинення вогню, необхідність якого була декларована усіма учасниками політичних консультацій у рамках відеоконференції Н4 на рівні політичних радників, є головною умовою успішності подальших переговорів з усіх інших питань", - резюмується в повідомленні.