Головною умовою продовження переговорів щодо Донбасу є всеосяжне припинення вогню, - українська сторона в ТКГ
Повернення до повного і всеосяжного припинення вогню, необхідність якого була декларована усіма учасниками консультацій в рамках відеоконференції "нормандської четвірки" на рівні політичних радників, є головною умовою успішності подальших переговорів з усіх інших питань.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в Фейсбуці української сторони в ТКГ.
У повідомленні наголошується: "Дотримання режиму припинення вогню дозволило зберегти десятки життів наших військовослужбовців і мирних жителів і показало, що синхронізація політичної волі всіх сторін переговорного процесу - запорука його успішного просування. Разом з тим, починаючи з кінця жовтня минулого року відзначається тенденція до збільшення кількості порушень режиму припинення вогню і зростання людських жертв".
У ТКГ продовжили: "У такій ситуації питання безпеки і підтримання режиму припинення вогню стали ключовими для розгляду в ході засідання на рівні політрадників Н4 18.03.21.
Всі учасники засідання вважають критично важливим повернутися до беззастережного дотримання і виконання домовленостей, досягнутих в минулому році і, головне, - посилити ефективний контроль за їх виконанням. Просування з будь-яких інших питань: політичних, гуманітарних, економічних, подальше узгодження кроків сторін не має сенсу в разі, якщо не виконана головна, базова умова - досягнуто повне і всеосяжне припинення вогню. Спроби говорити про політичне врегулювання без того, щоб було досягнуто військове, заздалегідь безперспективні".
"Україна вважає головною умовою відновлення у повному обсязі режиму припинення вогню і недопущення його подальших порушень. Україна очікує, що з цією метою СММ ОБСЄ відповідно до свого мандату посилить моніторинг та здійснення фіксації можливих порушень РПО.
Очікуємо відповідних зусиль і від російської сторони.
Повернення до повного і всеосяжного припинення вогню, необхідність якого була декларована усіма учасниками політичних консультацій у рамках відеоконференції Н4 на рівні політичних радників, є головною умовою успішності подальших переговорів з усіх інших питань", - резюмується в повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
а скажена тварюка, яка давно заробила на кулю.
Пока выпей зелёнки.)))
Проспись.
или решил автоуничтожиться?
так иди сходи на СФ и пошли админа
чо ты ту гадишь по темам.
мова тебе не нравится? за поребрик свнсбк
Все обстрелы, гибель украинских солдат помножат на ноль и поехали!
Лента Мебиуса.
Больших мразей у власти в Украине, еще не было...
Михайло Цимбалюк, Батьківщина
Анатолій Бурміч, ОПЗЖ
Андрій Кожем'якін, Батьківщина
Ірина Верещук, Слуга народу
Геннадій Вацак, Довіра
Григорій Мамка, ОПЗЖ
Олексій Ковальов, Слуга народу
Олександр Качура, Слуга народу
Сергій Іонушас, Слуга народу
Це ті депутати, які хочуть загальмувати реформу СБУ і залишати надалі її КГБістським монстром, а не спецслужбою світового зразка. Це ті депутати, які повносили поправки до законопроєкту 3196-д, списані з темників СБУ Баканова. Детальніше про цю історію розписали
мы - без нарушения ТИШИНЫ... твари - о запрете ответок!
так что такое всеобъемлющее перемирие ???
а это безоговорочное выполнение рашеских требований и фсё...а наши предложения считаются не приемлемыми и оскорбительными для дедываевале-побеждале...
Пацаки кляті знов вбили українського воїна...
Фєдєрасти просто повинні піти на#уй, з донбасу та Криму та заплатити контрибуції...
Одно и то же седьмой год. Еще нужно было добавить что мы неукоснительно соблюдаем Минские соглашения.
склоняюсь к вилам...