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Новини Агресія Росії проти України
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Донбас (22348) перемир'я (813) нормандська четвірка (1526) Тристороння контактна група (827)

Головною умовою продовження переговорів щодо Донбасу є всеосяжне припинення вогню, - українська сторона в ТКГ

Головною умовою продовження переговорів щодо Донбасу є всеосяжне припинення вогню, - українська сторона в ТКГ

Повернення до повного і всеосяжного припинення вогню, необхідність якого була декларована усіма учасниками консультацій в рамках відеоконференції "нормандської четвірки" на рівні політичних радників, є головною умовою успішності подальших переговорів з усіх інших питань.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в Фейсбуці української сторони в ТКГ.

У повідомленні наголошується: "Дотримання режиму припинення вогню дозволило зберегти десятки життів наших військовослужбовців і мирних жителів і показало, що синхронізація політичної волі всіх сторін переговорного процесу - запорука його успішного просування. Разом з тим, починаючи з кінця жовтня минулого року відзначається тенденція до збільшення кількості порушень режиму припинення вогню і зростання людських жертв".

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У ТКГ продовжили: "У такій ситуації питання безпеки і підтримання режиму припинення вогню стали ключовими для розгляду в ході засідання на рівні політрадників Н4 18.03.21.

Всі учасники засідання вважають критично важливим повернутися до беззастережного дотримання і виконання домовленостей, досягнутих в минулому році і, головне, - посилити ефективний контроль за їх виконанням. Просування з будь-яких інших питань: політичних, гуманітарних, економічних, подальше узгодження кроків сторін не має сенсу в разі, якщо не виконана головна, базова умова - досягнуто повне і всеосяжне припинення вогню. Спроби говорити про політичне врегулювання без того, щоб було досягнуто військове, заздалегідь безперспективні".

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"Україна вважає головною умовою відновлення у повному обсязі режиму припинення вогню і недопущення його подальших порушень. Україна очікує, що з цією метою СММ ОБСЄ відповідно до свого мандату посилить моніторинг та здійснення фіксації можливих порушень РПО.

Очікуємо відповідних зусиль і від російської сторони.

Повернення до повного і всеосяжного припинення вогню, необхідність якого була декларована усіма учасниками політичних консультацій у рамках відеоконференції Н4 на рівні політичних радників, є головною умовою успішності подальших переговорів з усіх інших питань", - резюмується в повідомленні.
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Топ коментарі
+21
Это всё херня... Главным условием для мира на всём евразийском-постсоветском пространстве, является исчезновение очага напряженности, а именно - расейской *********...
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20.03.2021 16:47
+20
Бесконечный онанизм....
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20.03.2021 16:48
+12
Т.е., никакое перемирие невозможно в принципе.
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20.03.2021 16:50
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Для паршивой кацапни это условие неприемлемо.
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20.03.2021 16:46 Відповісти
Не то, чтоы неприемлемо, на словах - очень даже приемлемо, но они никогда не будут его выполнять. Когда же мы уже накоенец поймем, что имеем дело со зверьем и уничтожать его, а не вести переговоры - наш святой долг.
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20.03.2021 17:00 Відповісти
Нужно отступить от линии соприкосновения километров на 50, куда снаряды и пули вражеские не долетают
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20.03.2021 18:24 Відповісти
Это всё херня... Главным условием для мира на всём евразийском-постсоветском пространстве, является исчезновение очага напряженности, а именно - расейской *********...
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20.03.2021 16:47 Відповісти
Рашка має бути знищена як держава?
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20.03.2021 16:52 Відповісти
Какой еще может быть судьба страны созданной сифилитиком и **********?
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20.03.2021 17:03 Відповісти
Знак вопроса и заглавная буква неуместны...
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20.03.2021 17:08 Відповісти
Правопис ніхто не відміняв, а відповідь підходить.
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20.03.2021 17:23 Відповісти
Головною умовою продовження переговорів щодо Донбасу є всеосяжне припинення вогню, - українська сторона в ТКГ - Цензор.НЕТ 4467
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20.03.2021 17:26 Відповісти
мне интересно наши в ТКГ дурные вообще или по приколу какое прекращение огня кого с кем придурки конченные стреляет Россия которой по словам России нет отбивается Украина и эта ляда Синагоги что во власти под задание Крмлядска берет на себя обязательства что по ним когда будут стрелять бомбить и убивать мы будем вытираться бумажкой промокашкой которая не стоит стоимости бумаги Россия которой нет ЛНР ДНР которые в Минске никто и как бы никак и кто стрелять то будет не ясно может с Марсу а может с Венеры.. а Украина есть была и остается.. а послать на УЙ не пробывали долб..бы??????
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20.03.2021 18:18 Відповісти
Ти вже вивів свій диван на бойові позиції?
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20.03.2021 18:46 Відповісти
тебе зарплату Ермак з0аплатил убогий бот???!! касабо под флажком Украины??? а ну пгшел в будку шавка...
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20.03.2021 19:04 Відповісти
Бесконечный онанизм....
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20.03.2021 16:48 Відповісти
Т.е., никакое перемирие невозможно в принципе.
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20.03.2021 16:50 Відповісти
Ну это уже смахивает на дурдом ,когда психа буйного пытаются вразумить словом ласковым ,ан НЕТ тут САНИТАРЫ нужны ...
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20.03.2021 16:53 Відповісти
то не псих.
а скажена тварюка, яка давно заробила на кулю.
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20.03.2021 16:54 Відповісти
Нет ,это слишком просто ,раз и ты уже на небесах не пойдёт ,надо чтобы помучились ,пострадали ,ощутили наш гнев праведный .
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20.03.2021 16:59 Відповісти
Сохраняй спокойствие, санитары уже выехали.
Пока выпей зелёнки.)))
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20.03.2021 17:07 Відповісти
Хорошо ,как только тебя спакуют Абсента грамм 100 накачу ...
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20.03.2021 17:19 Відповісти
Та хто ж тебе, болезному, нальёт после десятка уколов и таблеток?!
Проспись.
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20.03.2021 17:25 Відповісти
Ну если бы ты не был идиотом то знал бы ,что наливают только таким полудуркам ,как ты а нормальны люди в состоянии налить себе самостоятельно ,от вы суки дожились у себя в ********* ,уже и налить себе ни в состоянии ..
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20.03.2021 17:34 Відповісти
скорее всего автор имел ввиду -санитары для украинских членов ТКГ
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20.03.2021 17:18 Відповісти
Да ,побольше украинских членов в ватные рты ... чтобы головы не тряслись у кацапов .
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20.03.2021 17:36 Відповісти
цікаво , зеленський вже поставив хреста на пошуках миру в очах фуйла ?
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20.03.2021 16:53 Відповісти
ты заблукало?
или решил автоуничтожиться?
так иди сходи на СФ и пошли админа

чо ты ту гадишь по темам.
мова тебе не нравится? за поребрик свнсбк
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20.03.2021 17:02 Відповісти
А ваша мова - це яка? Мокшанська, корякська, фінська, татарська, бурятська? Ви, кпцапи свою рідну мову прсрали, прийнявши штучно створене "нарєчіє" старослов'янської мови. 😁
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20.03.2021 17:15 Відповісти
русский, на вашей "мове" можно только славить ***** или молчать.
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20.03.2021 17:24 Відповісти
Короче, инициируют очередное "перемирие".
Все обстрелы, гибель украинских солдат помножат на ноль и поехали!
Лента Мебиуса.
Больших мразей у власти в Украине, еще не было...
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20.03.2021 16:58 Відповісти
Балаболы на ставке.
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20.03.2021 17:01 Відповісти
Головною умовою продовження переговорів щодо Донбасу є всеосяжне припинення вогню, - українська сторона в ТКГ - Цензор.НЕТ 1125
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20.03.2021 17:05 Відповісти
А кто же пять лет-до победы Коломойского-перепечатывал картинки из сайтов сайтов РФ и ДНР.
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20.03.2021 17:25 Відповісти
Товарищ Сталин бы поставил к стенке этих подлых предателей и пораженцев, а мы им зарплату платим и командировочные. А они за это кормят нас отборной дичью.
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20.03.2021 17:06 Відповісти
Запам'ятайте ці імена

Михайло Цимбалюк, Батьківщина

Анатолій Бурміч, ОПЗЖ
Андрій Кожем'якін, Батьківщина
Ірина Верещук, Слуга народу
Геннадій Вацак, Довіра
Григорій Мамка, ОПЗЖ
Олексій Ковальов, Слуга народу
Олександр Качура, Слуга народу
Сергій Іонушас, Слуга народу

Це ті депутати, які хочуть загальмувати реформу СБУ і залишати надалі її КГБістським монстром, а не спецслужбою світового зразка. Це ті депутати, які повносили поправки до законопроєкту 3196-д, списані з темників СБУ Баканова. Детальніше про цю історію розписали
Головною умовою продовження переговорів щодо Донбасу є всеосяжне припинення вогню, - українська сторона в ТКГ - Цензор.НЕТ 9541
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20.03.2021 17:09 Відповісти
Головною умовою продовження переговорів щодо Донбасу є всеосяжне припинення вогню, - українська сторона в ТКГ - Цензор.НЕТ 2885
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20.03.2021 17:17 Відповісти
вроде о всеобъемлющем прекращении огня говорят... а какие разные подходы...
мы - без нарушения ТИШИНЫ... твари - о запрете ответок!
так что такое всеобъемлющее перемирие ???
а это безоговорочное выполнение рашеских требований и фсё...а наши предложения считаются не приемлемыми и оскорбительными для дедываевале-побеждале...
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20.03.2021 17:21 Відповісти
Кожний день загиблі і поранені, а "наші" гниди відповідають тільки писульками. Де виконання Устава ЗСУ? Гнать з переговорного процеса базік, брехунів, лохів і сцикунів та зрадників держави.
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20.03.2021 18:00 Відповісти
а разве коцапы прекращали огонь, или может что-то отвели? почему мы им все че-то должны
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20.03.2021 18:08 Відповісти
Які, пляха, перемовини???
Пацаки кляті знов вбили українського воїна...
Фєдєрасти просто повинні піти на#уй, з донбасу та Криму та заплатити контрибуції...
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20.03.2021 18:29 Відповісти
Козак потребовал чтобы наши парни не открывали огонь в ответ. То есть прекращать огонь не собираются. А наши голуби мира начали про всеобъемлющее. Смерть сержанта под Зайцевым ничему не научила...
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20.03.2021 18:34 Відповісти
Кожного дня вбиває московит найкращих, а ці малороси - дурні знову ратують перестати стріляти. Та невже вам не зрозуміло, що ворог не перестане стріляти? Зміцнюйте армію і набирайте на службу 73%, набирайье батальон із "95 кварталу" і на передову.
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20.03.2021 18:36 Відповісти
Потом РФ сами в себя будут стрелять и говорить, что это Зеленский.
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20.03.2021 18:41 Відповісти
Козак вже зажадав,аби Україна письмово зобовєязалася,аби її воїни помирали,поки їм Генштаб дозволить вести вогонь у відповідь.
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20.03.2021 19:16 Відповісти
Це що, натяк на подальший відвід наших військ від лінії фронту? Так зване "перемир*я нічому так і не навчило? Звернулися б за консультацією до Алієва.
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20.03.2021 19:24 Відповісти
Главным условием продолжения переговоров по Донбассу является всеобъемлющее прекращение огня, - украинская сторона в ТКГ



Одно и то же седьмой год. Еще нужно было добавить что мы неукоснительно соблюдаем Минские соглашения.
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20.03.2021 19:32 Відповісти
Не только безусловное прекращение огня но и другие статьи договоренности о перемирии ( отвод вооружения, снайперских групп, прекращение возведения фортификационных сооружений,, прекращение воздушной и наземной разведки, запрещение минирования и т.д, то что РФ и ее наймиты не выполняли ни одного дня.) и выполнение этих условий в течении не менее трех месяцев подряд И это все только одно из двух основных условий начала переговоров. Вторым ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ условием начала переговоров о Донбассе должно быть передача Украине оккупированных после заключения Минских договоренностей территорий Донецкой и Луганской областей ( это и Дебальцево и значительные территории на юго- запад от Донецка) Пока эти пункты не выполнены о каких вообще "переговорах" может идти речь. ( хотя в принципе о чем вообще говорить, пускай уходят в московию, боятся возмездия со стороны "страшных укров" для местных " путин приди", пускай для страховки в ОРДЛО будут введены миротворцы стран НАТО, заодно и закроют границу с Рашей.)
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20.03.2021 19:32 Відповісти
Может хватит этим минским балаганом морочиться, все равно все договора с Мордором не стоят ни гроша, лучше бы разработали стратегию как довести Мордор до черты, когда он первым выйдет из этого минска.
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21.03.2021 02:17 Відповісти
всё верно.
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21.03.2021 04:15 Відповісти
можна еще бубу на кужугета заменить - в плане обороне страны ничего не изменится...
склоняюсь к вилам...
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21.03.2021 04:19 Відповісти
А что, на колени стать перед Х*йлом, уже - не?
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21.03.2021 06:21 Відповісти
 
 