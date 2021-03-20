Утворення тромбів у щеплених вакциною AstraZeneca було викликано аутоімунною реакцією, - учені
Фахівці з Норвегії та Німеччини незалежно один від одного прийшли до висновку, що утворення тромбів у щеплених COVID-вакциною AstraZeneca було викликано аутоімунною реакцією.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише The Wall Street Journal.
Професор з Німеччини Андреас Грайнахер, під керівництвом якого також працювала група дослідників, заявив про схожі висновки. Він зазначив, що при появі головного болю, запаморочення або порушень зору після щеплення діагностувати ускладнення можна за допомогою аналізу крові.
"У дуже, дуже невеликої кількості людей розвиватимуться подібні ускладнення. Але у випадках, коли це відбувається, ми знаємо, як лікувати таких пацієнтів", - наводить WSJ слова Грайнахера.
У березні AstraZeneca виявилася в центрі скандалу через випадки утворення тромбів у щеплених людей. Кілька європейських країн призупинили використання препарату, проте пізніше Європейське агентство з лікарських засобів підтвердило безпеку вакцини. Зі свого боку ВООЗ заявила, що переваги препарату переважують можливі ризики.
Після цього в багатьох країнах, серед яких Італія, Франція і Канада, знову дозволили використовувати препарат. Але кілька держав, включаючи Норвегію, Швецію і Данію, вирішили зібрати більше даних перед поновленням кампанії.
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Тут дружненько політики (а вони за освітою є, наприклад, вчителями, бухгалтерами і т.д.) завіряли, що вона - безпечна.
43-летняя Андреа Ланг чистила клетку своего хомяка, когда Сталин вцепился зубами ( ) в палец хозяйки. Через некоторое время на месте укуса появился сильный нарыв, и когда состояние женщины ухудшилась, она поехала в больницу.
В ходе проверок врачи выяснили, что у Ланг опасно высокий уровень свертываемости белка в крови. Это состояние вызвано редким заболеванием, которое значительно повышает риск образования тромбов.
Врачи сказали женщине, что Сталин спас ей жизнь, потому что, не будь этого укуса, она могла узнать о своем заболевании слишком поздно.https://www.newsru.co.il/world/21mar2021/stalin_502.html