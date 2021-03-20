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Утворення тромбів у щеплених вакциною AstraZeneca було викликано аутоімунною реакцією, - учені

Утворення тромбів у щеплених вакциною AstraZeneca було викликано аутоімунною реакцією, - учені

Фахівці з Норвегії та Німеччини незалежно один від одного прийшли до висновку, що утворення тромбів у щеплених COVID-вакциною AstraZeneca було викликано аутоімунною реакцією.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише The Wall Street Journal.

Професор з Німеччини Андреас Грайнахер, під керівництвом якого також працювала група дослідників, заявив про схожі висновки. Він зазначив, що при появі головного болю, запаморочення або порушень зору після щеплення діагностувати ускладнення можна за допомогою аналізу крові.

"У дуже, дуже невеликої кількості людей розвиватимуться подібні ускладнення. Але у випадках, коли це відбувається, ми знаємо, як лікувати таких пацієнтів", - наводить WSJ слова Грайнахера.

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У березні AstraZeneca виявилася в центрі скандалу через випадки утворення тромбів у щеплених людей. Кілька європейських країн призупинили використання препарату, проте пізніше Європейське агентство з лікарських засобів підтвердило безпеку вакцини. Зі свого боку ВООЗ заявила, що переваги препарату переважують можливі ризики.

Після цього в багатьох країнах, серед яких Італія, Франція і Канада, знову дозволили використовувати препарат. Але кілька держав, включаючи Норвегію, Швецію і Данію, вирішили зібрати більше даних перед поновленням кампанії.

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Топ коментарі
+45
Образование тромбов у привитых вакциной AstraZeneca было вызвано аутоиммунной реакцией, - ученые - Цензор.НЕТ 5980
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20.03.2021 16:56
+23
Врахуйте, що він планує завезти десь 30 млн доз.
Шалено розбагатіє мужик.
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20.03.2021 16:58
+18
Зато у нас был выбор в 2019 году, но баранам захотелось "паприколу", в результате чего баранам и досталась реплика тромбозной сыворотки
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20.03.2021 18:37
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Грай с украинского на русский - играть
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20.03.2021 20:06 Відповісти
А слово "играть" якесь відношення має до піаніни ??? Питаю з просто інтєрєса...
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20.03.2021 20:14 Відповісти
уколите путину Спутник и посмотрим выживет или нет
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20.03.2021 19:58 Відповісти
похудал и постарел на глазах
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20.03.2021 20:07 Відповісти
и тебе не кашлять
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20.03.2021 20:19 Відповісти
Там можуть вилікувати, у нас це колоти не верто.
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20.03.2021 20:12 Відповісти
Спочатку треба проколоти нею всіх наших слуг, а потім - вже нас, господарів. Чи не так? Вперді, шановні...
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20.03.2021 20:24 Відповісти
Аутоиммунитет - это система иммунных реакций организма на собственные здоровые клетки и ткани. Любое заболевание, которое является результатом такого аберрантного иммунного ответа, называют «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 аутоиммунным заболеванием ».
Яркими примерами являются: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F целиакия , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0 постинфекционный СРК , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%82_1-%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0 сахарный диабет 1-го типа , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%82 геморрагический васкулит , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B7 саркоидоз , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0 системная красная волчанка (СКВ), https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%A8%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0 синдром Шегрена , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC_CHARGE синдром CHARGE , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%82 аутоиммунный тиреоидит , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%84%D1%84%D1%83%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%BE%D0%B1 диффузный токсический зоб , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%83%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%80%D0%B0 идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C_%D0%90%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0 болезнь Аддисона , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%82 ревматоидный артрит (РА), https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C_%D0%91%D0%B5%D1%85%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0 болезнь Бехтерева , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82 полимиозит (ПМ), https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82 дерматомиозит (ДМ) и
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20.03.2021 20:27 Відповісти
...и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B7 рассеянный склероз (РС)
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20.03.2021 20:28 Відповісти
у Меня склероз только не рассеянный ,не помню что вчера ел
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20.03.2021 20:34 Відповісти
Це із "вікіпедії"...Просто бачу тут дискусія пішла - думаю нехай люди почитають хоча б що це таке)
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20.03.2021 20:42 Відповісти
можна помедленнее Я записываю
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20.03.2021 20:32 Відповісти
Канада і не забороняла.
Тут дружненько політики (а вони за освітою є, наприклад, вчителями, бухгалтерами і т.д.) завіряли, що вона - безпечна.
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20.03.2021 20:35 Відповісти
там где медики распизтяи там и умирают ,пишут что это лечится
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20.03.2021 20:39 Відповісти
У ЛЖИ много побочных эффектов
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20.03.2021 21:09 Відповісти
После этих привывок были смерти, но власти это скрывают.
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20.03.2021 22:50 Відповісти
В английском городке Бромсгров хомяк по кличке Сталин спас свою хозяйку от редкого заболевания крови, сообщает https://www.dailystar.co.uk/news/latest-news/hamster-named-stalin-saves-owners-23766564 Daily Star .
43-летняя Андреа Ланг чистила клетку своего хомяка, когда Сталин вцепился зубами ( ) в палец хозяйки. Через некоторое время на месте укуса появился сильный нарыв, и когда состояние женщины ухудшилась, она поехала в больницу.
В ходе проверок врачи выяснили, что у Ланг опасно высокий уровень свертываемости белка в крови. Это состояние вызвано редким заболеванием, которое значительно повышает риск образования тромбов.

Врачи сказали женщине, что Сталин спас ей жизнь, потому что, не будь этого укуса, она могла узнать о своем заболевании слишком поздно.https://www.newsru.co.il/world/21mar2021/stalin_502.html
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21.03.2021 10:33 Відповісти
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