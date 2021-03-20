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Новини Вирок Стерненку
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Одеса (5320) СІЗО (720) Стерненко (383)

"Сьогодні - його, а завтра всіх нас", - активісти привітали Стерненка з днем народження під одеським СІЗО. ВIДЕО

В Одесі активісти привітали Сергія Стерненка із днем народження – під СІЗО зібрались близько трьох десятків людей. Серед них були члени громадської організації "Солідарна Молодь", друзі засудженого відеоблогера та інші одеські активісти.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Як наголосила співорганізаторка заходу, голова одеського осередку "Солідарної Молоді" Марина Бойко, засудження Стерненка – це "проросійський реванш і показова розправа над патріотичним активістом".

"Ми прийшли, щоб привітати Сергія із днем народження – йому сьогодні 26 років. Він зараз перебуває в СІЗО за сфабрикованими обвинуваченнями і про це знає вся країна і не бачить лише президент", – заявила Бойко.

Також читайте: Суд залишив Стерненка в СІЗО

Також на мітингу виступив один з адвокатів Стерненка Вадим Оксюта. Він подякував активістам за підтримку свого клієнта і пообіцяв, що той вийде з СІЗО не зламавшись.

"Він розуміє, що це тільки початок. Що цей той переломний момент, який треба витримати. І він його витримає із гідністю. Ми вчора подали апеляційну скаргу на вирок, який, повірте мені, не витримує жодної критики. Коли на чорне кажуть біле, коли дають три роки за пістолет, стартовий шумовий, без жодних змін в конструкції і кажуть, що це зброя", – заявив Оксюта.

Акція зібрала до трьох десятків людей. За словами організаторів заходу, більшість одеситів, які хотіли підтримати Сергія Стерненка, поїхали на акцію до Києва. Акція завершилась підпаленням кількох "фаєрів" і виконанням українського гімну.

Нагадаємо, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав одеського активіста Сергія Стерненка винним у викраденні людини та засудив його до 7 років і 3 місяців позбавлення волі та конфіскації половини майна. Вирок ухвалив суддя Попревич - уродженець Донецька, який раніше встановив біля свого будинку величезні бюсти Леніна і Сталіна.

Стерненка вивезли із залу суду і мали доставити в СІЗО. Адвокати просять перевести його в Київ, побоюючись нападу на свого підзахисного (на таку можливість натякає і проросійський пропагандист Шарій).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Портнов радіє, що вирок Стерненку має антиукраїнський характер: "Це вирок порядкам, які панували в країні сім років"

Увечері в різних містах відбулися акції на підтримку Стерненка. У Києві акція відбувається біля будівлі Офісу Президента, між протестувальниками та правоохоронцями відбуваються сутички.

Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс зазначила, що справа Стерненка демонструє, що Україна все ще потребує судової реформи.

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Топ коментарі
+17
https://eurosolidarity.org/2021/03/20/poroshenko-ivan-mazepa-mriyav-obyednaty-********-i-zrobyty-yiyi-nezalezhnoyu/ Сьогодні - день народження Івана Мазепи. Петро Порошенко нагадав суспільству про видатного Гетьмана, який мріяв об'єднати Україну і зробити її незалежною

Сьогодні Україна відзначає 382 роки з дня народження видатного державного діяча, талановитого дипломата, мецената, просвітителя Івана Степановича Мазепи.
Головна мета Івана Мазепи була об'єднати Україну, зробити усе, щоб вона не залежала ані від Москви, ані від будь-кого іншого. І цю мету Мазепа, йдучи попереду свого часу, усвідомив уже через 50 років після Переяслава.
Мазепинська ідея жевріла протягом 200 років. Вона знаходила нових і нових послідовників і усі ці роки сприяла відновленню незалежності України.
Слово «мазепинець» стало загальним іменем для усіх, хто ставив за мету самостійну Україну. Українці покоління за поколінням надавали цьому званню явного позитивного змісту. Хоча протягом століть Петербург буквально таврував нас цим словом. Ефект був прямо протилежним - за ці роки росіяни зробили багато для популяризації Мазепи серед українців і ще більше - для розвінчання міфів. Сотні років чужі голоси втовкмачували хибні уявлення про нашу історію. Але тепер ми знаємо, що:
Хай про Мазепу спів мій лине,
Хоч він був пан, та серце мав.
За суверенність України
Боровся він і в цім був прав.
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20.03.2021 17:36
+15
Ким був Іван Мазепа

КЕРІВНИК. Мазепа найдовше володів гетьманською булавою - цілих 22 роки. За цей час, відродив українську літературу, мистецтво, філософію, теологію, живопис, навіть тодійшний архітектурний тип, який тепер зветься Мазепинським бароко.

ПОЛІГЛОТ. Прекрасно володів польською, російською, татарською, французькою, латинською, італійською та німецькою мовами.

МЕЦЕНАТ. За його сприяння, Києво-Могилянська колегія в 1701 році отримала статус академії. Профінансував будівництво Чернігівського колегіуму. За свій власний кошт, збудував 12 нових храмів, відреставрував понад 20. На будівництво мурів Києво-Печерської лаври витратив 1 млн. золотих, позолотив купол Софійського собору, подарував найбільший дзвін, тощо.

Це була потужна політична постать, яка підняла Україну з колін. Не дарма ж бо, у народі ходило прислів'я: "Від Богдана до Івана - не було гетьмана".

З Днем народження, Гетьмане! З Днем народження, козаче!
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20.03.2021 17:38
+14
А посадили то при зє сцикуну. Ото ж бо лішьбинеПорох!
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20.03.2021 17:28
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ПОРОШЕНКО ЗУПИНИВ ПУТИНА.....!!!а це означае ---що ми не бялоруссссссь!!!!!
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20.03.2021 18:59 Відповісти
вже.
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20.03.2021 18:08 Відповісти
Вже...Хто б таке раніше сказав - ніколи б не повірила.
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20.03.2021 18:15 Відповісти
я теж...
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20.03.2021 18:18 Відповісти
3 года тому ты, Саша, совсем другие песенки пел
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20.03.2021 17:53 Відповісти
Ще рік тому. Перевзувся прям на льоту. Це ще вміти треба. Такі люди всім потрібні і ніколи не пропадуть, бо спершу думають про себе.
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20.03.2021 18:10 Відповісти
)))
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20.03.2021 18:49 Відповісти
https://eurosolidarity.org/2021/03/20/poroshenko-ivan-mazepa-mriyav-obyednaty-********-i-zrobyty-yiyi-nezalezhnoyu/ Сьогодні - день народження Івана Мазепи. Петро Порошенко нагадав суспільству про видатного Гетьмана, який мріяв об'єднати Україну і зробити її незалежною

Сьогодні Україна відзначає 382 роки з дня народження видатного державного діяча, талановитого дипломата, мецената, просвітителя Івана Степановича Мазепи.
Головна мета Івана Мазепи була об'єднати Україну, зробити усе, щоб вона не залежала ані від Москви, ані від будь-кого іншого. І цю мету Мазепа, йдучи попереду свого часу, усвідомив уже через 50 років після Переяслава.
Мазепинська ідея жевріла протягом 200 років. Вона знаходила нових і нових послідовників і усі ці роки сприяла відновленню незалежності України.
Слово «мазепинець» стало загальним іменем для усіх, хто ставив за мету самостійну Україну. Українці покоління за поколінням надавали цьому званню явного позитивного змісту. Хоча протягом століть Петербург буквально таврував нас цим словом. Ефект був прямо протилежним - за ці роки росіяни зробили багато для популяризації Мазепи серед українців і ще більше - для розвінчання міфів. Сотні років чужі голоси втовкмачували хибні уявлення про нашу історію. Але тепер ми знаємо, що:
Хай про Мазепу спів мій лине,
Хоч він був пан, та серце мав.
За суверенність України
Боровся він і в цім був прав.
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20.03.2021 17:36 Відповісти
Ким був Іван Мазепа

КЕРІВНИК. Мазепа найдовше володів гетьманською булавою - цілих 22 роки. За цей час, відродив українську літературу, мистецтво, філософію, теологію, живопис, навіть тодійшний архітектурний тип, який тепер зветься Мазепинським бароко.

ПОЛІГЛОТ. Прекрасно володів польською, російською, татарською, французькою, латинською, італійською та німецькою мовами.

МЕЦЕНАТ. За його сприяння, Києво-Могилянська колегія в 1701 році отримала статус академії. Профінансував будівництво Чернігівського колегіуму. За свій власний кошт, збудував 12 нових храмів, відреставрував понад 20. На будівництво мурів Києво-Печерської лаври витратив 1 млн. золотих, позолотив купол Софійського собору, подарував найбільший дзвін, тощо.

Це була потужна політична постать, яка підняла Україну з колін. Не дарма ж бо, у народі ходило прислів'я: "Від Богдана до Івана - не було гетьмана".

З Днем народження, Гетьмане! З Днем народження, козаче!
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20.03.2021 17:38 Відповісти
А ще в ті часи бидло на нього казало - "московський пес". І таки до певних дій було за шо...
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20.03.2021 18:44 Відповісти
Мазепа.
Носил титул князя Священной Римской империи. Объединил под своей властью Левобережную и Правобережную Украину, ограничил политическую самостоятельность Запорожской Сечи. В 1708 году перешёл на сторону шведского короля Карла XII. После поражения Карла XII под Полтавой (1709) бежал в Османскую империю и умер в городе Бендеры. Никого он не напоминает, а?
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20.03.2021 17:49 Відповісти
ти мені нагадуєш одного деактивованого пригожинського бота
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20.03.2021 17:58 Відповісти
Я ж казав, що москалів і досі корчить від Івана Мазепи!
Важко тобі, болізне?! 😂
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20.03.2021 18:16 Відповісти
А зачем женский ник?😂🌷🌷🌷
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20.03.2021 18:24 Відповісти
Оно еще не определилось с полом.)))
То ли дубовое, то ли сосновое. Корабельное.😆
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20.03.2021 18:28 Відповісти
Тролли просто думают,что их так спамить не будут😂
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20.03.2021 18:31 Відповісти
по моему уже нас давно как...
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20.03.2021 17:37 Відповісти
под СИЗО собралось около двух десятков человек. Среди них были члены общественной организации "Солідарна молодь", друзья осужденного видеоблогера и другиеИсточник: https://censor.net/ru/n3254608
Два десятка вместе с членами общественной организации, друзьями и другими не густо. Может быть вечером в Киеве найдется больше членов, друзей и других.
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20.03.2021 17:37 Відповісти
нічого-потроху соломинки назбираються і зламають спину зеблюду
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20.03.2021 17:47 Відповісти
)))
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20.03.2021 17:53 Відповісти
Дуже сподіваюсь, шо Сирожа згодом зрозуміє, хто хоче будувати державу,
а хто - розкрадати, приводячи з собою ригівську банду.
Тим паче, що народився Сергій у день народження Івана Мазепи, - "чи не найбільшого подразника московитів!
Слава Україні!
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20.03.2021 17:40 Відповісти
З днем ​​народження наступний Президент України! Свободу Стерненко!!
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20.03.2021 17:42 Відповісти
https://censor.net/ru/user/421085 З днем ​​народження наступний Президент України! Свободу Стерненко!!

А может лучше его в канцлеры Германии?

Deutschland, Deutschland uber alles
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21.03.2021 10:18 Відповісти
Так він там з зєлєю на коротку ногу спілкується, дзвонить йому, разом борються з баригою. Не розумію в чому двіж.
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20.03.2021 17:47 Відповісти
В ідіотизмі.
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20.03.2021 17:54 Відповісти
Оффігєнннноооо...
Бути ніким(ваще) і стати запалом для відволікання уваги від життя" без бідності та по нововому"??
Пацталом....
🤣🤣
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20.03.2021 17:51 Відповісти
Ну який з лайна запал- чітко показала кількість "активістів".
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20.03.2021 18:01 Відповісти
отак ви і над майданівцями ржали ?
про активістів та ********* палички ?
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20.03.2021 18:12 Відповісти
Таоно саме з собою розмовляє)))
Це ж многоліке "хвокус-пальто-бакс" самозадоволенням займається! 😂
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20.03.2021 19:16 Відповісти
"Сьогодні - його, а завтра всіх нас". Якщи ви такі як він то так і станеться, навіть не сумнівайтесь. Іменем Зеленського Юзік вам всім дасть просраться
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20.03.2021 18:23 Відповісти
О, пи-геи-москали прилетели. Кто о чём, а озабоченные "всем кодлом" мечтают и визуализируют.
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20.03.2021 18:39 Відповісти
"Сьогодні - його, а завтра всіх нас", - активісти привітали Стерненка з днем народження під одеським СІЗО - Цензор.НЕТ 1522
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20.03.2021 18:28 Відповісти
Я в ті часи теж був такої думки.
Будемо радіти разом зі свинями ув'язненню справжнього патріота?
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20.03.2021 18:47 Відповісти
Я там на первой странице пытался узнать - в чём собственно дело...
https://censor.net/ru/news/3250515/49_ukraintsev_obespokoeny_sudebnym_delom_sternenko_opros_libertyreport/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_75755104
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20.03.2021 19:12 Відповісти
Я с https://censor.net/ru/user/427783 как-то заелся тоже. Жаль долго искать... Тупо мыслит штампапи а сути в упор не видит, при этом считает себя экспертом умнее других...
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20.03.2021 19:58 Відповісти
Недавно пролистывал новости о Порошенко на Цензоре за 2018 год, кто только не пинал Пороха в коментах. А теперь все Дартаньяны и тыкают - кто что сгоряча написал в 20 лет...
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20.03.2021 20:31 Відповісти
Тот исторический (без преувеличения) момент, когда я впервые склонился на сторону порохоботства. Он тогда только первый раз заикнулся за томос. Клоуна ещё на горизонте видно не было...

"Сьогодні - його, а завтра всіх нас", - активісти привітали Стерненка з днем народження під одеським СІЗО - Цензор.НЕТ 5531
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20.03.2021 21:03 Відповісти
Я тоже до 2018 высказывал недовольство, по принципу - что власть полезно покритиковать, особенно когда есть за что. Но чем ближе подходило время к выборам, тем страшней рисовались альтернативные варианты...
Это был как раз тот случай когда - "не надо чинить не сломанное".
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20.03.2021 21:20 Відповісти
LIVE | Стерненко. Акція на Банковій 20 березня

https://www.youtube.com/watch?v=ap-p8h3dLfM
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20.03.2021 18:53 Відповісти
"Сьогодні - його, а завтра всіх нас", - активісти привітали Стерненка з днем народження під одеським СІЗО - Цензор.НЕТ 2755 РАБссии кранты.Байден ИДЕТ ...
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20.03.2021 19:19 Відповісти
https://cache-igi.cdnvideo.ru/igi/video/2021/3/19/%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D0%BD%20%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BD%D1%83%D0%BB%D1%81%D1%8F%20%D0%B8%20%20%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BB%20%D0%B2%D0%BE%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BF%D1%83.mp4 Я бы даже сказал - бежит
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21.03.2021 10:23 Відповісти
Свободу Анж Сергею Стерненко!
Прочь от Стерненко ру-ки!
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20.03.2021 19:34 Відповісти
Тобі яка справа, гніда проксєва?!
Так від пи&див вас, кацапєрдєве. І ще буде це робити!)))
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20.03.2021 20:16 Відповісти
Хороший парень, далеко пойдет.
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20.03.2021 20:53 Відповісти
Щирі вітання https://moonzori.com/kartynky-z-dnem-narodzhennya-vitalni-lystivky/ з Днем народження !
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10.04.2021 14:35 Відповісти
Дуже-дуже https://zdnemnarodzhennya.net/ вітаю з днем ​​народження !
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11.07.2023 20:48 Відповісти
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