"Сьогодні - його, а завтра всіх нас", - активісти привітали Стерненка з днем народження під одеським СІЗО. ВIДЕО
В Одесі активісти привітали Сергія Стерненка із днем народження – під СІЗО зібрались близько трьох десятків людей. Серед них були члени громадської організації "Солідарна Молодь", друзі засудженого відеоблогера та інші одеські активісти.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода.
Як наголосила співорганізаторка заходу, голова одеського осередку "Солідарної Молоді" Марина Бойко, засудження Стерненка – це "проросійський реванш і показова розправа над патріотичним активістом".
"Ми прийшли, щоб привітати Сергія із днем народження – йому сьогодні 26 років. Він зараз перебуває в СІЗО за сфабрикованими обвинуваченнями і про це знає вся країна і не бачить лише президент", – заявила Бойко.
Також читайте: Суд залишив Стерненка в СІЗО
Також на мітингу виступив один з адвокатів Стерненка Вадим Оксюта. Він подякував активістам за підтримку свого клієнта і пообіцяв, що той вийде з СІЗО не зламавшись.
"Він розуміє, що це тільки початок. Що цей той переломний момент, який треба витримати. І він його витримає із гідністю. Ми вчора подали апеляційну скаргу на вирок, який, повірте мені, не витримує жодної критики. Коли на чорне кажуть біле, коли дають три роки за пістолет, стартовий шумовий, без жодних змін в конструкції і кажуть, що це зброя", – заявив Оксюта.
Акція зібрала до трьох десятків людей. За словами організаторів заходу, більшість одеситів, які хотіли підтримати Сергія Стерненка, поїхали на акцію до Києва. Акція завершилась підпаленням кількох "фаєрів" і виконанням українського гімну.
Нагадаємо, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав одеського активіста Сергія Стерненка винним у викраденні людини та засудив його до 7 років і 3 місяців позбавлення волі та конфіскації половини майна. Вирок ухвалив суддя Попревич - уродженець Донецька, який раніше встановив біля свого будинку величезні бюсти Леніна і Сталіна.
Стерненка вивезли із залу суду і мали доставити в СІЗО. Адвокати просять перевести його в Київ, побоюючись нападу на свого підзахисного (на таку можливість натякає і проросійський пропагандист Шарій).
Читайте на "Цензор.НЕТ": Портнов радіє, що вирок Стерненку має антиукраїнський характер: "Це вирок порядкам, які панували в країні сім років"
Увечері в різних містах відбулися акції на підтримку Стерненка. У Києві акція відбувається біля будівлі Офісу Президента, між протестувальниками та правоохоронцями відбуваються сутички.
Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс зазначила, що справа Стерненка демонструє, що Україна все ще потребує судової реформи.
Будь ласка, зачекайте...
Сьогодні Україна відзначає 382 роки з дня народження видатного державного діяча, талановитого дипломата, мецената, просвітителя Івана Степановича Мазепи.
Головна мета Івана Мазепи була об'єднати Україну, зробити усе, щоб вона не залежала ані від Москви, ані від будь-кого іншого. І цю мету Мазепа, йдучи попереду свого часу, усвідомив уже через 50 років після Переяслава.
Мазепинська ідея жевріла протягом 200 років. Вона знаходила нових і нових послідовників і усі ці роки сприяла відновленню незалежності України.
Слово «мазепинець» стало загальним іменем для усіх, хто ставив за мету самостійну Україну. Українці покоління за поколінням надавали цьому званню явного позитивного змісту. Хоча протягом століть Петербург буквально таврував нас цим словом. Ефект був прямо протилежним - за ці роки росіяни зробили багато для популяризації Мазепи серед українців і ще більше - для розвінчання міфів. Сотні років чужі голоси втовкмачували хибні уявлення про нашу історію. Але тепер ми знаємо, що:
Хай про Мазепу спів мій лине,
Хоч він був пан, та серце мав.
За суверенність України
Боровся він і в цім був прав.
КЕРІВНИК. Мазепа найдовше володів гетьманською булавою - цілих 22 роки. За цей час, відродив українську літературу, мистецтво, філософію, теологію, живопис, навіть тодійшний архітектурний тип, який тепер зветься Мазепинським бароко.
ПОЛІГЛОТ. Прекрасно володів польською, російською, татарською, французькою, латинською, італійською та німецькою мовами.
МЕЦЕНАТ. За його сприяння, Києво-Могилянська колегія в 1701 році отримала статус академії. Профінансував будівництво Чернігівського колегіуму. За свій власний кошт, збудував 12 нових храмів, відреставрував понад 20. На будівництво мурів Києво-Печерської лаври витратив 1 млн. золотих, позолотив купол Софійського собору, подарував найбільший дзвін, тощо.
Це була потужна політична постать, яка підняла Україну з колін. Не дарма ж бо, у народі ходило прислів'я: "Від Богдана до Івана - не було гетьмана".
З Днем народження, Гетьмане! З Днем народження, козаче!
Носил титул князя Священной Римской империи. Объединил под своей властью Левобережную и Правобережную Украину, ограничил политическую самостоятельность Запорожской Сечи. В 1708 году перешёл на сторону шведского короля Карла XII. После поражения Карла XII под Полтавой (1709) бежал в Османскую империю и умер в городе Бендеры. Никого он не напоминает, а?
Важко тобі, болізне?! 😂
То ли дубовое, то ли сосновое. Корабельное.😆
Два десятка вместе с членами общественной организации, друзьями и другими не густо. Может быть вечером в Киеве найдется больше членов, друзей и других.
а хто - розкрадати, приводячи з собою ригівську банду.
Тим паче, що народився Сергій у день народження Івана Мазепи, - "чи не найбільшого подразника московитів!
Слава Україні!
А может лучше его в канцлеры Германии?
Deutschland, Deutschland uber alles
Бути ніким(ваще) і стати запалом для відволікання уваги від життя" без бідності та по нововому"??
Пацталом....
🤣🤣
про активістів та ********* палички ?
Це ж многоліке "хвокус-пальто-бакс" самозадоволенням займається! 😂
Будемо радіти разом зі свинями ув'язненню справжнього патріота?
https://censor.net/ru/news/3250515/49_ukraintsev_obespokoeny_sudebnym_delom_sternenko_opros_libertyreport/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_75755104
Это был как раз тот случай когда - "не надо чинить не сломанное".
https://www.youtube.com/watch?v=ap-p8h3dLfM
АнжСергею Стерненко!
Прочь от Стерненко ру-ки!
Так від пи&див вас, кацапєрдєве. І ще буде це робити!)))