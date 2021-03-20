УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10169 відвідувачів онлайн
Новини
3 465 29
Мотор Січ (324) Укроборонпром (1725) Гусєв Юрій (82)

"Укроборонпром" готовий взяти в управління активи "Мотор Січі", щоб зберегти її потенціал, - гендиректор концерну Гусєв

Державний концерн "Укроборонпром" готовий взяти в управління активи "Мотор Січі", щоб зберегти її потенціал, відповідний лист вже направлений в Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу держконцерну, про це заявив гендиректор "Укроборонпрому" Юрій Гусєв.

"Збереження української "Мотор Січі" я вважаю питанням національної безпеки. Укроборонпром уже направив листа АРМА щодо готовності виступити суб’єктом управління активами Акціонерного товариства "Мотор Січ" з метою збереження його потенціалу. Для нас як для державного оборонного концерну важливо, щоб "Мотор Січ" продовжувало свою роботу: зі збереженням робочих місць, з виконанням зобов‘язань у рамках виробничих замовлень. І наша команда готова підтримати підприємство", - зазначив гендиректор.

Служба безпеки України повідомляє, що Шевченківський районний суд м. Києва ухвалив рішення про накладення арешту на цілісний майновий комплекс та 100% акцій АТ "Мотор Січ".

За результатами судового розгляду майно передано в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), з обов’язковим визначенням управлінської компанії, що має державну форму власності.

Також читайте: Данілов про "Мотор Січ": ніхто не вимовляв слово "націоналізація"
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+7
Как Львовского авиаремонтного? Спасибо, как нибудь без вас недоумков
показати весь коментар
20.03.2021 17:47
+7
Вітаю працівників цього підприємства! Вас зробили разом! Тепер на вас чекають: оптимізації, реструктуризації, ЕРП, КПІ, "достойні" зарплати, грейди, та інші ніштяки, що просуває кодло тупих менеджерів, паразитуючих та знищуючих державні підприємства.
показати весь коментар
20.03.2021 17:54
+4
ну вот и конец мотор-сичи ((
показати весь коментар
20.03.2021 17:48
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
вот и сказочке причина)))
отжать отжатое
и схавать от голода)))
показати весь коментар
20.03.2021 17:41 Відповісти
Как Львовского авиаремонтного? Спасибо, как нибудь без вас недоумков
показати весь коментар
20.03.2021 17:47 Відповісти
ну вот и конец мотор-сичи ((
показати весь коментар
20.03.2021 17:48 Відповісти
У "мотора" выбор не велик.
показати весь коментар
20.03.2021 18:25 Відповісти
то есть надо отдать бракоделам узкоглазым?так по вашему?
показати весь коментар
20.03.2021 20:40 Відповісти
давно пора
показати весь коментар
20.03.2021 17:51 Відповісти
Вітаю працівників цього підприємства! Вас зробили разом! Тепер на вас чекають: оптимізації, реструктуризації, ЕРП, КПІ, "достойні" зарплати, грейди, та інші ніштяки, що просуває кодло тупих менеджерів, паразитуючих та знищуючих державні підприємства.
показати весь коментар
20.03.2021 17:54 Відповісти
И набсовет в Лондоне сразу будет...
показати весь коментар
20.03.2021 18:16 Відповісти
Хорош пугать самого себя. На одной территории с "мотором" находится государственное предприятие "Прогресс" - конструкторское бюро по авиадвигателям. Так у моторовцев считалось всегда большим везением найти место на "прогрессе". Зарплаты больше и тупости моторовской меньше.
показати весь коментар
20.03.2021 18:16 Відповісти
Звіздець заводу! ((( Ну що, земляки, наголосували?
показати весь коментар
20.03.2021 17:59 Відповісти
"Прогресс" работает, а тут прямо катастрофа намечается.
показати весь коментар
20.03.2021 18:18 Відповісти
Господи избавь от таких друзей а от врагов завод и сам избавится.
показати весь коментар
20.03.2021 18:00 Відповісти
А хто укроборон візьме на поруки??
NewSwynarchuk & K°??
показати весь коментар
20.03.2021 18:02 Відповісти
Ці достойні продовжувачі справи!
показати весь коментар
20.03.2021 18:06 Відповісти
Я так розумію, що тут усі за те, щоб Мотор Січ було продано Китаю?
показати весь коментар
20.03.2021 18:07 Відповісти
с китайцами был шанс, что завод обеспечат заказами и работой ......Европа уж точно не разместит там ни одного заказа....
показати весь коментар
20.03.2021 18:47 Відповісти
Китайці потроху почали вивозити усе до Китаю, фахівців теж запрошували до себе.
показати весь коментар
20.03.2021 18:58 Відповісти
Была поднбная история с институтом сверхтвердых материалов. После китайцев пустые стены, вывези все оборудование для изгтовления синтетических адмазов. Остались только долги и старый хлам.
показати весь коментар
20.03.2021 19:33 Відповісти
а тоже читаю коменты и поражаюсь тупости соотечественников.
показати весь коментар
20.03.2021 20:41 Відповісти
Какой Укроборонпром?? Тот который собираются ликвидировать??

Или товаришЧ Гусев забыл уже об этом??

Гендиректор "Укроборонпрома" назвал дату ликвидации концерна.

Принятие законпроекта №3822 об особенностях реформирования предприятий ОПК госформы собственности ожидается до 30 апреля 2021, после чего до конца июня 2021 состоится ликвидация ГК "Укроборонпром".
Об этом заявил гендиректор "Укроборонпрома" Юрий Гусев.https://www.epravda.com.ua/rus/news/2020/12/24/669520/
показати весь коментар
20.03.2021 18:13 Відповісти
Коли набір в наглядову раду?
показати весь коментар
20.03.2021 18:15 Відповісти
Пропал завод. Эта команда "поднимет" его до уровня "Антонова" и "Южмаша".
"Укроборонпром" готовий взяти в управління активи "Мотор Січі", щоб зберегти її потенціал, - гендиректор концерну Гусєв - Цензор.НЕТ 6377
показати весь коментар
20.03.2021 18:35 Відповісти
Теперь уже точно криндец заводу.
показати весь коментар
20.03.2021 18:36 Відповісти
D
показати весь коментар
20.03.2021 18:55 Відповісти
А причем Оборонпром?
У нас нет производства военной авиации!
показати весь коментар
20.03.2021 19:01 Відповісти
О, шакалье накинулось! Гробят и грабят последнее работающее. Аналогов "СИЧи" нет в мире. Ни китайцы ни расейцы не могут выйти на уровень "Мотора", зато зеленая плесень добьет.
показати весь коментар
20.03.2021 19:04 Відповісти
а куды хутко знык тот херой Украины, тот "Матёр Сыч", крепкий хазяйственник, который выжал со своими подельниками с завода всё, и, под занавес купил сыночку остров в Италии, так и не сделав за семь лет ни одного боевого вертолёта для Украины, в условиях войны ?
показати весь коментар
20.03.2021 23:04 Відповісти
как много в Украине ыхвыктивных мэнэджэров... вот еще один абромавичюс... насрет на предприятие, просрет его, а потом будет говорить, как он ыхвыктивный, и что ему не давали работать...
показати весь коментар
21.03.2021 06:40 Відповісти
 
 