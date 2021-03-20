Український воїн загинув біля селища Шуми на Донбасі 20 березня, - ОТГ "Північ"

На Донбасі в районі н.п. Шуми в суботу 20 березня в результаті обстрілу з боку російських найманців загинув український військовослужбовець.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці повідомляє оперативно-тактична угруповання "Північ".

У повідомленні наголошується: "Сьогодні, 20 березня, збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників із стрілецької зброї неподалік населеного пункту Шуми, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

В результаті обстрілу один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил зазнав вогнепального поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу, та на жаль, від поранень він помер під час евакуації до медичного закладу.

Командування висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблого захисника.

На обстріл російсько-окупаційних військ наші захисники відкрили вогонь у відповідь.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін".

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