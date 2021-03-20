Український воїн загинув біля селища Шуми на Донбасі 20 березня, - ОТГ "Північ"
На Донбасі в районі н.п. Шуми в суботу 20 березня в результаті обстрілу з боку російських найманців загинув український військовослужбовець.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці повідомляє оперативно-тактична угруповання "Північ".
У повідомленні наголошується: "Сьогодні, 20 березня, збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників із стрілецької зброї неподалік населеного пункту Шуми, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".
В результаті обстрілу один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил зазнав вогнепального поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу, та на жаль, від поранень він помер під час евакуації до медичного закладу.
Командування висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблого захисника.
На обстріл російсько-окупаційних військ наші захисники відкрили вогонь у відповідь.
Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін".
Будь ласка, зачекайте...
А вбитий є. Як так питається ....
Сьогодні теж військовий загинув.
Нам же намагаються втюхати брехню про мир та тишу. ОСТОГИДЛО !!!
То, что устроило зеленое чмо по Журавлю, ап МОУ обосралось принять решение - просто показательно. Меня вытащили. Пвру осклков в жопе, самое страшное порванные связки на левой стопе. Вот тогда я узнал, что такое боль. Промедола у ребят не было. Я в гражданке.. Нога напухла за 30 минут так, что пришлось резать джинсы..
поэтому я вначале читаю страницы тех кому доверяю а потом сравниваю с тем что выдает МО
заметил что с июля часто густо такая ситуация. на страницах - есть потери (300,200) от МО тишина. сутки, двое. потом как то криво косо про "небоевую травму" или "погиб раньше, не сегодня, а сегодня все хорошо"
Ок
А це те що проголошує "українська" сторона ТКГ.
"Соблюдение режима прекращения огня позволило сохранить десятки жизней наших военнослужащих и мирных жителей и показало, что синхронизация политической воли всех сторон переговорного процесса - залог его успешного продвижения."
може тому що преЗЕ хвалиться (читайте - бреше) іншим справжнім лідерам що в нас зберігається повне припинення вогню.?..тому так роздухарилася рашка, вимагаючи те, що сама ніколи не виконує...а нащо?
нашпреЗЕ все одно їх виправдовує і не поміча загибелі щодня чиїхось дітей...та страшні каліцтва поранених... бо так рідко (аж один раз за 2 роки) був у військових шпиталях і спілкувався з хлопчиками на половину молодшими, та в два рази гіднішими представляти нашу Державу будь де...аніж галабародька-міраж
Прокляття зермаку і моносброду зеленого шапіто, які тупо дерибанять Країну
Заяв уже не потрібно.
Де дії ?
Світла пам'ять полеглому захиснику України.