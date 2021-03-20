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Український воїн загинув біля селища Шуми на Донбасі 20 березня, - ОТГ "Північ"

Український воїн загинув біля селища Шуми на Донбасі 20 березня, - ОТГ

На Донбасі в районі н.п. Шуми в суботу 20 березня в результаті обстрілу з боку російських найманців загинув український військовослужбовець.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці повідомляє оперативно-тактична угруповання "Північ".

У повідомленні наголошується: "Сьогодні, 20 березня, збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників із стрілецької зброї неподалік населеного пункту Шуми, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

В результаті обстрілу один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил зазнав вогнепального поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу, та на жаль, від  поранень він помер під час евакуації до медичного закладу.

Командування висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблого захисника.

На обстріл російсько-окупаційних військ наші захисники відкрили вогонь у відповідь.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін".

Читайте на "Цензор.НЕТ": За минулу добу загинув воїн, зафіксовано 2 порушення режиму "тиші". Терористи обстрілювали Водяне з артсистем і 120-мм мінометів, - ООС
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Топ коментарі
+53
Вічна СЛАВА НАШОМУ ЗАХИСНИКУ,а близьким співчуття і підтримка.
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20.03.2021 17:55
+30
Каждый день новая смерть среди наших воинов .... Давно такого не было. Где заявление верховного главнокомандующего? Сколько можно жевать сопли и нести всякую чушь? Где хоть какие то действия и заявления? Ну так же не может продолжаться вечно. Тьфу *****. Просто нет слов....
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20.03.2021 18:05
+28
Вчора читаю ввечері зведення - цілий день тиша, порушень нема.
А вбитий є. Як так питається ....
Сьогодні теж військовий загинув.
Нам же намагаються втюхати брехню про мир та тишу. ОСТОГИДЛО !!!
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20.03.2021 18:08
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Вічна СЛАВА НАШОМУ ЗАХИСНИКУ,а близьким співчуття і підтримка.
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20.03.2021 17:55 Відповісти
Немає ніякого «рєжіма прєкращенія огня»- коли вже це зрозуміють Зе і «сотоваріщі»? Йде війна в якій лаптєпітекі вбивають Українців!
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20.03.2021 17:59 Відповісти
это земля народа Украины а коллаборантов по законам войны наказать.
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20.03.2021 18:15 Відповісти
А они этого не хотят и убивают тех кто хочет их пригреть у себя за пазухой
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20.03.2021 18:16 Відповісти
Каждый день новая смерть среди наших воинов .... Давно такого не было. Где заявление верховного главнокомандующего? Сколько можно жевать сопли и нести всякую чушь? Где хоть какие то действия и заявления? Ну так же не может продолжаться вечно. Тьфу *****. Просто нет слов....
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20.03.2021 18:05 Відповісти
Сейчас рашисты продавливают через Минск пункт, который свяжет наших воинов по рукам и ногам, и не такое увидим.
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20.03.2021 18:06 Відповісти
Вчора читаю ввечері зведення - цілий день тиша, порушень нема.
А вбитий є. Як так питається ....
Сьогодні теж військовий загинув.
Нам же намагаються втюхати брехню про мир та тишу. ОСТОГИДЛО !!!
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20.03.2021 18:08 Відповісти
после Журавля я не верю ни единому слову из МО
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20.03.2021 18:19 Відповісти
Стрелок, ты знаком с оперработой и я. Опер - это не профессия, это диагноз. Не вериь без перепроверки - это в крови.
То, что устроило зеленое чмо по Журавлю, ап МОУ обосралось принять решение - просто показательно. Меня вытащили. Пвру осклков в жопе, самое страшное порванные связки на левой стопе. Вот тогда я узнал, что такое боль. Промедола у ребят не было. Я в гражданке.. Нога напухла за 30 минут так, что пришлось резать джинсы..
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20.03.2021 18:59 Відповісти
+
поэтому я вначале читаю страницы тех кому доверяю а потом сравниваю с тем что выдает МО
заметил что с июля часто густо такая ситуация. на страницах - есть потери (300,200) от МО тишина. сутки, двое. потом как то криво косо про "небоевую травму" или "погиб раньше, не сегодня, а сегодня все хорошо"
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20.03.2021 19:02 Відповісти
++
Ок
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20.03.2021 19:19 Відповісти
Коцапи декілька днів тому писали,що дуже багато нашіх військових вбили та поранили.МО таким чином може розкидувати вбитих на різні дні.Звісно що брешуть.(
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20.03.2021 18:29 Відповісти
блин да чтож такое... третий день подряд
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20.03.2021 18:18 Відповісти
война с кацапами, другого ответа просто нет.
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20.03.2021 18:48 Відповісти
Український воїн загинув біля селища Шуми на Донбасі 20 березня, - ОТГ "Північ" - Цензор.НЕТ 7148

А це те що проголошує "українська" сторона ТКГ.
"Соблюдение режима прекращения огня позволило сохранить десятки жизней наших военнослужащих и мирных жителей и показало, что синхронизация политической воли всех сторон переговорного процесса - залог его успешного продвижения."
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20.03.2021 18:21 Відповісти
вогняне смертельне перемир"я ...
може тому що преЗЕ хвалиться (читайте - бреше) іншим справжнім лідерам що в нас зберігається повне припинення вогню.?..тому так роздухарилася рашка, вимагаючи те, що сама ніколи не виконує...а нащо? наш преЗЕ все одно їх виправдовує і не поміча загибелі щодня чиїхось дітей...та страшні каліцтва поранених... бо так рідко (аж один раз за 2 роки) був у військових шпиталях і спілкувався з хлопчиками на половину молодшими, та в два рази гіднішими представляти нашу Державу будь де...аніж галабародька-міраж
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20.03.2021 18:30 Відповісти
вічна память тобі брпте
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20.03.2021 18:44 Відповісти
Вічна память загиблому Воїну!

Прокляття зермаку і моносброду зеленого шапіто, які тупо дерибанять Країну
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20.03.2021 20:00 Відповісти
Вічна, світла пам'ять загиблому за Батьківщину....

Український воїн загинув біля селища Шуми на Донбасі 20 березня, - ОТГ "Північ" - Цензор.НЕТ 5072
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20.03.2021 20:20 Відповісти
Герою Слава !!! Співчуття рідним !
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20.03.2021 20:26 Відповісти
Наших щодня тепер вбивають ?
Заяв уже не потрібно.
Де дії ?

Світла пам'ять полеглому захиснику України.
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20.03.2021 20:33 Відповісти
Земля пухом защитнику.
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20.03.2021 20:50 Відповісти
Вічна шана!!! СМЕРТЬ ВОРОГАМ!!
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21.03.2021 14:40 Відповісти
Вот тебе зе и перемирие, соблюдение тишины, всё то, что ты хотел и о чём так красиво говорил, но к сожалению наши ребята каждый день гибнут и получают ранения.
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21.03.2021 15:45 Відповісти
Світла пам"ять та вічна слава ГЕРОЮ!
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21.03.2021 21:14 Відповісти
 
 