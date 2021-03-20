Від початку доби російсько-окупаційні війська 8 разів порушили режим припинення вогню: один військовослужбовець загинув, - ООС
Російсько-окупаційні війська ігноруючи домовленості, досягнуті 22 липня 2020 в рамках Тристоронньої контактної групи, продовжують здійснювати обстріли позицій Збройних Сил України. Від початку доби на Донбасі зафіксовано 8 обстрілів, один український військовослужбовець загинув.
Про це йдеться в вечірньому зведенні щодо ситуації в районі проведення операції Об'єднаних сил станом на 17.00 20 березня, передає Цензор.НЕТ.
"Від початку цієї доби збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню. В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ", неподалік населеного пункту Південне окупанти відкривали вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а поблизу селища Шуми ще й з стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід", поблизу населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська здійснили обстріл позицій українських захисників використовуючи гранатомети різних систем. По позиціях наших воїнів у передмісті Лебединське окупанти застосували стрілецьку зброю, а поблизу селища Широкине вели вогонь із великокаліберних кулеметів.
В результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил зазнав вогнепального поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу, та на жаль, від поранень він помер під час евакуації до медичного закладу. Командування висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблого захисника", - йдеться у повідоленні.
Повідомляється також, що на обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкрили вогонь у відповідь.
Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.
В районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони.
Піротехнічні розрахунки ДСНС України за поточну добу розмінували 8,5 гектарів території та передали на знищення 149 вибухонебезпечних предмети.
Будь ласка, зачекайте...
Вічна пам'ять нашому бійцю 😪😪😪
Моліться за чужого сина, щоб Вас колись потішив свій!
Ті хлопці нам не є чужими, бо нашу волю бережуть.
Вони не знають, чи живими до матерів колись прийдуть.......
Пам'ятаємо! Не пробачимо! Помстимося!
співчуття батька і побратимам...
«В ту ночь, после второго подрыва терминала в Донецком аэропорту раненых было девять. Утром половина из них умерла. Игорь Брановицкий после подрыва здания получил лишь осколок в бронежилет и контузию. Он должен был жить. Но вышло по-другому. Боевики «Спарты» зашли в то, что осталось от терминала, пленили Игоря и еще пару ребят, повели их в «КаМаЗ» и увезли в Донецк. Игорь еще не знал, что эта поездка последняя и ему оставалось жить всего лишь 7 часов.
Россияне привезли пленных украинцев в подвал какого-то помещения и начали допрашивать. Там Игорь сказал, что он пулеметчик и пришел на Донбасс воевать за СВОЮ страну. Российские православные из неканонической РПЦ мп Кирилла Гундяева избивали его несколько часов. Били ногами, арматурой, заставляли становиться на колени. А когда он отказывался, стреляли из травматического пистолета по ногам. Пули так и остались в теле, когда мать получила его труп в конце марта 2015 года. Когда тело Игоря Брановицкого превратилось в кровавую массу, пришел православный Моторола - «герой России» и выстрелил Игорю в голову».
Одесситы хоронили ребят погибших на Донбассе на войне с «Русским православным миром», у которых были отрезаны уши, нос, руки, отпилены ступни ног. У некоторых трупов были просверлены дрелью коленные чашечки и выколоты глаза.
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https://www.youtube.com/watch?v=KtejZXUY0Vc
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.Мне стыдно об этом говорить вслух, но после того, как православные россияне расстреляли похоронную процессию в Сартане под Мариуполем, накрыли ракетами из «Градов» в субботнее утро рынок в Мариуполе и убили 32 мирных жителя, а православный гражданин из Санкт-Петербурга, Алексей Мильчаков снимал на Донбассе с трупов украинских военнослужащих обручальные кольца, с шеи - золотые крестики, скальпировал головы убитых, отрезал покойникам уши, носы, головы, вырезал на живых пленных свою свастику и любил фотографироваться на фоне искалеченных и обгоревших тел украинских воинов, мне неприятно слышать российский, вологодский, волжский, мордовский, мокшанский и угро-финский говор.
Я не могу теперь слушать советские песни и российские самобытные романсы (в том числе и «Поручик Галицын», мелодию которой, россияне украли у песни «Мiй друже, Ковалю») и прошу водителя маршрутки настроить радиоприемник на другую частоту.
Когда в комментариях встречаю угро-финский диалект: («чёй-то», «дык», «токмо», «поребрик», «кура», «греча», «кенгуруха», «пухто», «хабарики» и т.д.) у меня возникает тошнотворный рефлекс.
Я перестал считать российских офицеров людьми после того, как военные Сергея Шойгу растянувшись цепью, добивали из пистолетов под Иловайском раненых, истекающих кровью двадцатилетних украинских парней, а якуты и буряты, когда закончились патроны,штыками отрезали раненым головы. Географическое название «Россия» у меня теперь ассоциируется с терроризмом и садизмом. Я даже сыр «Российский» перестал покупать, хотя его изготавливают в украинском городе Шостке.
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россия -6 букв
москва - 6 букв
кремль - 6 букв
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666.
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