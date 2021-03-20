Від початку доби російсько-окупаційні війська 8 разів порушили режим припинення вогню: один військовослужбовець загинув, - ООС

Російсько-окупаційні війська ігноруючи домовленості, досягнуті 22 липня 2020 в рамках Тристоронньої контактної групи, продовжують здійснювати обстріли позицій Збройних Сил України. Від початку доби на Донбасі зафіксовано 8 обстрілів, один український військовослужбовець загинув.

Про це йдеться в вечірньому зведенні щодо ситуації в районі проведення операції Об'єднаних сил станом на 17.00 20 березня, передає Цензор.НЕТ.

"Від початку цієї доби збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню. В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ", неподалік населеного пункту Південне окупанти відкривали вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а поблизу селища Шуми ще й з стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід", поблизу населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська здійснили обстріл позицій українських захисників використовуючи гранатомети різних систем. По позиціях наших воїнів у передмісті Лебединське окупанти застосували стрілецьку зброю, а поблизу селища Широкине вели вогонь із великокаліберних кулеметів.

В результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил зазнав вогнепального поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу, та на жаль, від поранень він помер під час евакуації до медичного закладу. Командування висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблого захисника", - йдеться у повідоленні.

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Повідомляється також, що на обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкрили вогонь у відповідь.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

В районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони.

Піротехнічні розрахунки ДСНС України за поточну добу розмінували 8,5 гектарів території та передали на знищення 149 вибухонебезпечних предмети.