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Остаточне рішення про роботу громадського транспорту в Києві буде ухвалено 22 березня, - КМДА

Остаточне рішення про роботу громадського транспорту в Києві буде ухвалено 22 березня, - КМДА

Остаточне рішення про роботу громадського транспорту в Києві в зв'язку з введенням обмежень "червоної" зони буде прийнято в понеділок, 22 березня.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської міської адміністрації.

Він нагадав, що обмеження, які діють в "червоній" зоні, столиця запровадила ще 18 березня рішенням міської комісії з питань ТЕБ та НС. Вони почали діяти вже сьогодні.

За словами Миколи Поворозника, остаточне рішення щодо роботи громадського транспорту в Києві буде ухвалене в понеділок, 22 березня.

"Позиція міста у цьому питанні чітка – громадський транспорт має працювати! Звичайно, з урахуванням карантинних правил та обмежень. Бо зупинка транспорту призведе до колапсу в місті", – наголосив Микола Поворозник.

Також читайте: З 23 березня в Києві та Одеській області вводяться обмеження "червоної" зони карантину, - Немчінов

Нагадаємо, сьогодні, 20 березня міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов повідомив, що з опівночі 23 березня на території міста Києва та Одеської області будуть застосовані протиепідемічні заходи, передбачені для "червоного" рівня епідемічної небезпеки.
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Топ коментарі
+4
И, немного позже, общественностью будет принято решение о работе КГГА и лично мэра.
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20.03.2021 19:11
+3
Без транспорта экономическая жизнь в Киеве остановиться, как в прошлом году. Это уже реально локдаун будет.
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20.03.2021 20:16
+2
а оказалось что гастрит да
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20.03.2021 20:18
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И, немного позже, общественностью будет принято решение о работе КГГА и лично мэра.
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20.03.2021 19:11 Відповісти
Треба прискорювати вакцинацію, бо гра в "кольорові зоні" для вигляду- влада щось робить.
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20.03.2021 19:16 Відповісти
В БРазилии умер индеец последний представитель племени . жил себе один в джунглях .стало плохо сел в лодку плыл 2 часа по Амазонке до ближайшего поселения потом на машине его отвезли в больницу свыше 100 км и там поставили диагноз -коронавирус . Я читал и плакаль
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20.03.2021 20:12 Відповісти
а оказалось что гастрит да
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20.03.2021 20:18 Відповісти
Ходив мабуть по джунглям без медичної маски
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20.03.2021 21:38 Відповісти
Без транспорта экономическая жизнь в Киеве остановиться, как в прошлом году. Это уже реально локдаун будет.
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20.03.2021 20:16 Відповісти
подякуєте своєму правильному вибору в 2019
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21.03.2021 12:21 Відповісти
Дякую иди кому хочешь выродок. Токо мне твое гомно не надо тут.
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21.03.2021 12:59 Відповісти
щось не так, громадянине?
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21.03.2021 13:44 Відповісти
тупорылые лжецы
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20.03.2021 21:04 Відповісти
Знову треба буде возити медиків з роботи й на роботу.
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20.03.2021 22:27 Відповісти
Замечательно!
И желательно решение принять не просто в понедельник, а часиков так в восемь утра, когда все уже из домов на работу выйдут.
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21.03.2021 12:47 Відповісти
 
 