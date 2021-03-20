Остаточне рішення про роботу громадського транспорту в Києві буде ухвалено 22 березня, - КМДА

Остаточне рішення про роботу громадського транспорту в Києві в зв'язку з введенням обмежень "червоної" зони буде прийнято в понеділок, 22 березня.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської міської адміністрації.

Він нагадав, що обмеження, які діють в "червоній" зоні, столиця запровадила ще 18 березня рішенням міської комісії з питань ТЕБ та НС. Вони почали діяти вже сьогодні.

За словами Миколи Поворозника, остаточне рішення щодо роботи громадського транспорту в Києві буде ухвалене в понеділок, 22 березня.

"Позиція міста у цьому питанні чітка – громадський транспорт має працювати! Звичайно, з урахуванням карантинних правил та обмежень. Бо зупинка транспорту призведе до колапсу в місті", – наголосив Микола Поворозник.

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Нагадаємо, сьогодні, 20 березня міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов повідомив, що з опівночі 23 березня на території міста Києва та Одеської області будуть застосовані протиепідемічні заходи, передбачені для "червоного" рівня епідемічної небезпеки.