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санкції (11281) Турчинов (1135) Яценюк (2564) Білецький (202) Поклонська (166)

Поклонська про санкції проти неї та соратників Януковича: У списку не ті прізвища, мають бути Турчинов, Яценюк, Білецький та багато інших

Поклонська про санкції проти неї та соратників Януковича: У списку не ті прізвища, мають бути Турчинов, Яценюк, Білецький та багато інших

Колишня глава кримської окупаційної прокуратури, а нині депутат російської Держдуми Наталія Поклонська відреагувала на санкції, запроваджені Радою національної безпеки і оборони України.

Свою реакцію вона опублікувала в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"От уже ж не думала, що моя прокурорська зарплата може врятувати Україну і запевнити західних партнерів в дієвості та рішучості президента Зеленського. Однак раджу нікому не розкривати деталей грізного рішення РНБО України про накладення персональних економічних санкцій. Інакше засміють. Моя незаконно арештована зарплатна картка "Райффайзен банк Аваль", на якій близько 20 000 гривень - це "суттєвий удар" по моєму фінансовому стану і внесок в економіку України", - написала вона.

На думку Поклонської, в списку санкцій "не ті прізвища".

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"Там мають бути справжні зрадники і руйнівники України: Тягнибок, Турчинов, Яценюк, Парубій, Білецький, Махніцький та багато інших. Шановний Володимире Зеленський, подумайте про це, адже толку було б більше, та й перед країною чесніше. Саме там активів і майна стільки, що ... рахувати не перерахувати", - заявила вона.

Поклонська про санкції проти неї та соратників Януковича: У списку не ті прізвища, мають бути Турчинов, Яценюк, Білецький та багато інших 01

Нагадаємо, 19 березня Рада національної безпеки і оборонизапровадивсанкції проти втікача президента Віктора Януковича, експрем'єра Миколи Азарова, колишніх чиновників, які сприяють зміцненню окупаційного режиму в Криму і на Донбасі. У списку, зокрема, Наталія Поклонська.
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Топ коментарі
+66
А нам так нужно знать мнение этой курвы?
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20.03.2021 20:22
+48
Праздник в Крыму закончилсяПоклонская о санкциях против нее и соратников Януковича: В списке не те фамилии, должны быть Турчинов, Яценюк, Билецкий и многие другие - Цензор.НЕТ 3060
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20.03.2021 20:28
+45
Вспомни курица как присягала Народу Украины, и как потом оказалась в госдуме расиси, думаешь сможешь до конца своих дней там прятаться? Ответишь за все...
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20.03.2021 20:24
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Думка шльондри Україні не указ!
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20.03.2021 21:46 Відповісти
Не комплексуй, няша. Не забудь что путя выставляет впереди себя женщин и детей. Смирись, возьми икону мироточащую, и в Гаагу крестным ходом....
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20.03.2021 21:47 Відповісти
Курва заговорила про цноту.
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20.03.2021 21:50 Відповісти
ага, щас дура ********.
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20.03.2021 21:53 Відповісти
То, что всегда объединяет зебилов и кацапов - ненависть к защитникам Украины.
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20.03.2021 21:54 Відповісти
А мне вот жалко действительно ее. Поехала кукухой, да и было из-за чего.
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20.03.2021 21:57 Відповісти
Відомо через що: доброго хлопа їй треба. Але хлопи ганебно тікають від неї. Біда та й годі!
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21.03.2021 10:47 Відповісти
... вот и ты получила свой бумеранг, Няш-Мяш, и получишь еще, они в полете, возвращаются к тебе...
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20.03.2021 22:00 Відповісти
їй би на тюрмі шапки в'язати за їду, а не оце все. Але нічого, ще все попереду
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20.03.2021 22:03 Відповісти
бідна дитина...
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20.03.2021 22:04 Відповісти
не правильно называть ребенком вполне половозрелую шлёндру
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21.03.2021 01:56 Відповісти
А писькой вазелиновой можно? Не забанят? Иных слов не находжу.
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21.03.2021 06:32 Відповісти
в её списке отсутствует одна фамилия.
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20.03.2021 22:07 Відповісти
Шизофрения прогрессирует, хотя после "мироточащих памятников" уже ничего не удивляет😁😁😁😁
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20.03.2021 22:07 Відповісти
а путін-***** педофіл
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20.03.2021 22:22 Відповісти
прокурор крима - смазливая малолетняя *****
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20.03.2021 22:28 Відповісти
Молящаяся на мироточащего николая второго...
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21.03.2021 14:14 Відповісти
раскатала половые губы плядь...
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20.03.2021 22:45 Відповісти
Особисто мені абсолютно не цікаво,що там белькоче ця кацапська курва.
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20.03.2021 22:48 Відповісти
******* ходило и щемило татар
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20.03.2021 22:57 Відповісти
Няша чиччёлиновна, списки правильные, там только гитлеровцы-фашисты в нём, а не патриоты!!!
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20.03.2021 23:07 Відповісти
Припекло? Ггг
Давай Яроша до кучи
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20.03.2021 23:15 Відповісти
Картина Николая Второго Кровавого не снится это Дуре?
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20.03.2021 23:18 Відповісти
Поклонська про санкції проти неї та соратників Януковича: У списку не ті прізвища, мають бути Турчинов, Яценюк, Білецький та багато інших - Цензор.НЕТ 2243 шото не Мироточит этот баран,Няша помоги
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20.03.2021 23:20 Відповісти
Эта бл@дь не понимает что сдохнет не своей смертью в канаве в рыгаках
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20.03.2021 23:34 Відповісти
А можна спитати РНБО: чому проти Портнова і Льовочкіна немає санкцій?
Вони у Януковича в адміністрації до останнього працювали.
А де Лукаш, яка у 2014 проводила пресухи, де обіцяла кару майданівцям?
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20.03.2021 23:39 Відповісти
Что-то там пропищала няшка невразумительное-да и всё на этом. Тема закрыта.
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20.03.2021 23:51 Відповісти
Авца Николки 2го заклироточила.
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20.03.2021 23:58 Відповісти
Поклонська про санкції проти неї та соратників Януковича: У списку не ті прізвища, мають бути Турчинов, Яценюк, Білецький та багато інших - Цензор.НЕТ 8486
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21.03.2021 00:27 Відповісти
Это её в юрфаке академии мвд обучили таким законам - буеранга и четстности ?
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21.03.2021 00:59 Відповісти
Поклонская добрая - она всем давала, только ленивый не трахал эту шлюху.
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21.03.2021 01:39 Відповісти
Чувырло криворотое так и не поумнело
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21.03.2021 02:13 Відповісти
По мнению Поклонской, в санкционном списке "не те фамилии".Источник: https://censor.net/ru/n3254617

===
Своё... мнение... засунь себе в ...дырочку. То ли спереди, то ли сзади. выбор за тобой
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21.03.2021 06:00 Відповісти
ПОДАРИТЕ ЕЙ САМОТЫК В ВИДЕ СТАТУИ НИКОЛАЯ ВТОРОГО И ОНА ПЕРЕЙДЕТ НА СТОРОНУ УКРАИНЫ !)
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21.03.2021 08:43 Відповісти
Эта дрянь еще позволяет себе разглагольствовать о чем-то!!! Ее следовало бы расстрелять, публично! По законам военного времени. Либо живьем не брать! И вообще не стоит публиковать ее изрыгания.
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21.03.2021 11:56 Відповісти
Русскоязычные не страдают ложной скромностью, пишут жалобы на Украину в ООН, и та им отвечает. Прически и туалеты у нас конечно европейские, и насчет Северной Кореи речи нет, но тут какие-то детали под ногами путаются.
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21.03.2021 13:12 Відповісти
Поклонская мразь!!!!
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21.03.2021 17:09 Відповісти
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