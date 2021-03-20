Поклонська про санкції проти неї та соратників Януковича: У списку не ті прізвища, мають бути Турчинов, Яценюк, Білецький та багато інших

Колишня глава кримської окупаційної прокуратури, а нині депутат російської Держдуми Наталія Поклонська відреагувала на санкції, запроваджені Радою національної безпеки і оборони України.

Свою реакцію вона опублікувала в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"От уже ж не думала, що моя прокурорська зарплата може врятувати Україну і запевнити західних партнерів в дієвості та рішучості президента Зеленського. Однак раджу нікому не розкривати деталей грізного рішення РНБО України про накладення персональних економічних санкцій. Інакше засміють. Моя незаконно арештована зарплатна картка "Райффайзен банк Аваль", на якій близько 20 000 гривень - це "суттєвий удар" по моєму фінансовому стану і внесок в економіку України", - написала вона.

На думку Поклонської, в списку санкцій "не ті прізвища".

Також читайте: Поклонській у РФ ввижається "Правий сектор": заявляє про погрози і публікацію даних її приватного життя

"Там мають бути справжні зрадники і руйнівники України: Тягнибок, Турчинов, Яценюк, Парубій, Білецький, Махніцький та багато інших. Шановний Володимире Зеленський, подумайте про це, адже толку було б більше, та й перед країною чесніше. Саме там активів і майна стільки, що ... рахувати не перерахувати", - заявила вона.

Нагадаємо, 19 березня Рада національної безпеки і оборонизапровадивсанкції проти втікача президента Віктора Януковича, експрем'єра Миколи Азарова, колишніх чиновників, які сприяють зміцненню окупаційного режиму в Криму і на Донбасі. У списку, зокрема, Наталія Поклонська.