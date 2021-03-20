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Новини Окуповані території - Крим і Донбас
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депортація (704) Крим (14079) моніторинг (193) ООН (3272)

За 2020 рік окупанти примусово депортували з Криму 178 громадян України, - представник Моніторингової місії ООН Хилько

За 2020 рік окупанти примусово депортували з Криму 178 громадян України, - представник Моніторингової місії ООН Хилько

Триває примусова депортація громадян України з території окупованого Криму.

Про це в програмі "Насправді: Крим" телеканалу "Дім" розповів представник Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Віталій Хилько, передає Цензор.НЕТ.

Він уточнив, що депортації підлягають громадяни України, які не мають паспортів Російської Федерації та проживають в Криму без так званої посвідки на перебування. Такі особи за законодавством РФ вважаються іноземцями.

"За 2020 рік ми задокументували 178 випадків, коли "суди" на території АРК (Автономної Республіки Крим. — Ред.) виносили рішення, які зобов'язують цю категорію осіб покинути АРК. З них 105 громадян України отримали таке "судове" розпорядження", — повідомив Хилько.

Водночас 416 осіб (з них щонайменше 292 — громадяни України) отримали припис заплатити штраф за порушення так званих міграційних правил, які діють в РФ.

Віталій Хилько каже, що зазвичай ідеться про звичайних кримчан, які проживали на півострові раніше і залишилися тут після 2014 року.

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"Єдине необхідно уточнити, що це ті, які не отримали паспорт РФ і не мають довідки про тимчасове або постійне місце проживання. Тобто зазвичай це особи, які не мали прописки на території АРК. Зауважую — зазвичай, тому що бувають винятки скрізь. Можливо, хтось із них приїхав до Криму вже після окупації — працювати або відвідувати своїх родичів, або просто користуватися правом вільного переміщення територією України", — додав представник Моніторингової місії ООН.

Є два види депортації — примусовий та самостійний виїзд. Якщо рішенням "суду" приписано самостійний виїзд, але людина не залишила окуповану територію, тоді її затримують повторно і їй вже загрожує примусова депортація.

"При примусовій депортації затриманих поміщають у так звані приймачі — місця утримання під вартою. І ці особи будуть депортовані. Ми документуємо такі випадки. Їх депортують або спочатку на територію РФ (зазвичай у Ростовську область), а звідти вже на територію України через Харківську область. Або ж безпосередньо через адміністративний кордон з Кримом на територію материкової України", — уточнив Хилько.

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оккупанты все и всегда ведут себя одинаково.
надеюсь до следующей стадии - "печи" дело таки не дойдет,
но лапотная какцапня и ето поприветствует на ура, тут без сомнений...
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20.03.2021 22:56 Відповісти
Вот скоро Кырым перестанет быть кацапским.
А кацапье оттудова само свалить не захочет...
Прийдется там креветочные фермы поставить.
Креветка, она как и раки, с удовольствием ест падло
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20.03.2021 23:00 Відповісти
Как вам то, что на Г+Г Крым уже не украинский?
За 2020 год оккупанты принудительно депортировали из Крыма 178 граждан Украины, - представитель Мониторинговой миссии ООН Хилько - Цензор.НЕТ 9593
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20.03.2021 23:00 Відповісти
Сволочи, заманили на заработки 2-миллиона украинцев, заставляют их принимать эрефийское гражданство.
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21.03.2021 05:20 Відповісти
 
 