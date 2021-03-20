"Преступленіе и наказаніе", - Маск відреагував на повідомлення, що росіянин зізнався у спробі кібератаки на Tesla
27-річний громадянин Росії Єгор Крючков визнав свою провину у справі про спробу організації кібератаки на виробника електрокарів Tesla, після чого він планував вимагати у компанії гроші.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske, Крючкова здав спільник, завдяки чому кібератаку вдалося запобігти.
Як повідомляє Міністерство юстиції США, Крючков визнав провину у злочинній змові з метою зараження комп’ютерної системи Tesla вірусом, який би вкрав конфіденційну інформацію. За її повернення росіянин планував вимагати в автовиробника викуп.
Для втілення свого задуму Крючков, який перебував у США в серпні 2020 року за туристичною візою, кілька разів їздив до міста Невада, де розташовується завод Tesla з виробництва батарей, і намагався переконати одного з його працівників допомогти йому здійснити задумане.
Крючков обіцяв цьому працівникові спершу 500 тисяч доларів винагороди, а згодом і мільйон. Однак той після зустрічі з росіянином повідомив про його плани керівництву, яке зв’язалося з Федеральним бюро розслідувань, а те, зі свого боку, і затримало Крючкова.
Тоді на повідомлення про спробу кібератаки на Tesla відреагував її засновник Ілон Маск. Він написав, що дуже вдячний, адже планувалася "справді серйозна атака".
У вересні 2020 року Крючков уперше постав перед федеральним судом, де йому висунули звинувачення. Тоді він заявив, що про його плани здійснити кібератаку на Tesla була в курсі влада Росії. ФБР та Мін’юст США, однак, зв’язку між злочином і Кремлем публічно не проводять.
Вирок Крючкову мають оголосити 10 травня. Після визнання провини максимальне покарання, яке йому загрожує, становить 10 місяців позбавлення волі.
На новину про визнання росіянином провини Ілон Маск також відреагував у Twitter, написавши "Преступленіе и наказаніе". Вочевидь, він намагався російською написати назву відомого твору письменника Федора Достоєвського.
Будь ласка, зачекайте...
Вину - признал, может даже пошел на сделку и кого то сдал....Кроме того он теперь будет на особом учете в спецслужбах.
--------------
Хакер имени КГБ.
Это у нас массовая распродажа ценностей: от земли, судейства, голосования в думе... до вагнергейта(
Моя коаїна, поки на 110 місці за рівнем щастя, а ваша?
Зато ты потешил ЧСВ.
Пара папара па
Ца
Пара папара па
Пед
Пара папара па па
Ло
Пара папара па па
Ка-ца-пед-ло!
Ка-ца-пед-ло!
Как ви все предсказуемы)
Ні фантазії, ні мізків, усі зайняті гонитвою за лайками. Усі супер патріоти, вчити рідну мову це моветон!)
Знов на клятій - ипать-тарахтеть, я ж е-мае патриот) мне пох на все, главное выразить сопричастность и пох, что там по СУТИ писАют)
Как легко купить псевдопатриотов на КЛЮЧЕВЫЕ слова, продолжу развлекаться, но без вас. Васисдас, только для вас)
Жаль, полноценного срача не получилось(. Тупость клиентов безгранична.
"Злочин та покарання".
Уже ,точняк, на пыльных тропинках дааалеких планет не будет кацапских следов!!
🤣🤣
до инсайдера дошло 1л$
прям как дети))
кацапы реально думают что спейс x полностью
частная компания??))
и просто летает в космос выводя на орбиту старлинк ?))
скорее в цру будет крот, чем в тесле кто то заимеет доступ к полной бд))
дома их можно допросить и посадить))
еще и за свои бабки прилетают в штаты))
Кража мобильника. Великобритания, конец 19-го века.
Какая радость жителю Канады,где Маск - в Техасе или Калифорнии
Дебил, бл...ь! (С)
плохая новость для них - саблезубый кацап - всегда кацап...
не помогает ничего - все вскрывается на раз, два, три ...... от тoт кацап.