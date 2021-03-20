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кіберзлочин (809) росія (63568) хакер (1334) Tesla (308) Ілон Маск (548)

"Преступленіе и наказаніе", - Маск відреагував на повідомлення, що росіянин зізнався у спробі кібератаки на Tesla

27-річний громадянин Росії Єгор Крючков визнав свою провину у справі про спробу організації кібератаки на виробника електрокарів Tesla, після чого він планував вимагати у компанії гроші.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske, Крючкова здав спільник, завдяки чому кібератаку вдалося запобігти.

Як повідомляє Міністерство юстиції США, Крючков визнав провину у злочинній змові з метою зараження комп’ютерної системи Tesla вірусом, який би вкрав конфіденційну інформацію. За її повернення росіянин планував вимагати в автовиробника викуп.

Для втілення свого задуму Крючков, який перебував у США в серпні 2020 року за туристичною візою, кілька разів їздив до міста Невада, де розташовується завод Tesla з виробництва батарей, і намагався переконати одного з його працівників допомогти йому здійснити задумане.

Крючков обіцяв цьому працівникові спершу 500 тисяч доларів винагороди, а згодом і мільйон. Однак той після зустрічі з росіянином повідомив про його плани керівництву, яке зв’язалося з Федеральним бюро розслідувань, а те, зі свого боку, і затримало Крючкова.

Тоді на повідомлення про спробу кібератаки на Tesla відреагував її засновник Ілон Маск. Він написав, що дуже вдячний, адже планувалася "справді серйозна атака".

Також читайте: Україна хоче приєднатися до створення супутникового інтернету від Маска, - Федоров

У вересні 2020 року Крючков уперше постав перед федеральним судом, де йому висунули звинувачення. Тоді він заявив, що про його плани здійснити кібератаку на Tesla була в курсі влада Росії. ФБР та Мін’юст США, однак, зв’язку між злочином і Кремлем публічно не проводять.

Вирок Крючкову мають оголосити 10 травня. Після визнання провини максимальне покарання, яке йому загрожує, становить 10 місяців позбавлення волі.

На новину про визнання росіянином провини Ілон Маск також відреагував у Twitter, написавши "Преступленіе и наказаніе". Вочевидь, він намагався російською написати назву відомого твору письменника Федора Достоєвського.

Преступленіе и наказаніе, - Маск відреагував на повідомлення, що росіянин зізнався у спробі кібератаки на Tesla 01
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Топ коментарі
+62
У Маска українська клавіатура?))
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20.03.2021 23:22
+24
Ти спалився.
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20.03.2021 23:52
+23
Маск просто пользуется оригиналом, без "большевистского правописания":
"Преступленіе и наказаніе", - Маск відреагував на повідомлення, що росіянин зізнався у спробі кібератаки на Tesla - Цензор.НЕТ 9933
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20.03.2021 23:49
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20.03.2021 23:22 Відповісти
И яйцы заодно.
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21.03.2021 00:21 Відповісти
У Маска українська клавіатура?))
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20.03.2021 23:22 Відповісти
Он скорее всего скопипастил из названия 19 века
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20.03.2021 23:32 Відповісти
наш человек)))
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20.03.2021 23:48 Відповісти
У нього є навіть щось схоже на чуприну.))
"Преступленіе и наказаніе", - Маск відреагував на повідомлення, що росіянин зізнався у спробі кібератаки на Tesla - Цензор.НЕТ 2753
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21.03.2021 00:09 Відповісти
Могу ошибаться, но вроде этот россиянин пытался подкупить украинца, работающего в тесле.
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20.03.2021 23:49 Відповісти
дайте пруф
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20.03.2021 23:51 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3217795/rossiyanin_kryuchkov_pytalsya_podkupit_rabotayuschego_v_tesla_v_ssha_ukraintsa_volkova_dlya_pomoschi
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20.03.2021 23:58 Відповісти
тебе дали пруф, можешь с чувством глубокого удовлетворения садиться на бутылку
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21.03.2021 00:10 Відповісти
Саме так
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20.03.2021 23:57 Відповісти
Странно, во всех скрепных саветских фильмах, украинцы всегда предатели, а тут на-те! Хай теперь на Рашку в суд подает за дезу
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21.03.2021 10:01 Відповісти
QWERTY
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21.03.2021 00:44 Відповісти
Еще никогда Штирлиц не был так близок к провалу...
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21.03.2021 06:43 Відповісти
..це - дипломатія, щоб не писАти "путін - хйло"
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21.03.2021 14:49 Відповісти
мало грозит свиноте,всего 10 месяцев...ну да ладно..надеюсь ему повстречаются там два чёрных человека с пасатижами и горелкой и устроят его жопе инквизицию.
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20.03.2021 23:25 Відповісти
Это потому, что по факту он ничего не успел осуществить!
Вину - признал, может даже пошел на сделку и кого то сдал....Кроме того он теперь будет на особом учете в спецслужбах.
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21.03.2021 10:04 Відповісти
"Тогда он заявил, что о его планах осуществить кибератаку на Tesla была в курсе власть России. ФБР и Минюст США, однако, связи между преступлением и Кремлем публично не проводят".
--------------
Хакер имени КГБ.
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20.03.2021 23:25 Відповісти
кстати надеюсь этого парня который сдал русню соответственно наградят
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20.03.2021 23:26 Відповісти
Лояльность сотрудников, в таких случаях поощряется.
Это у нас массовая распродажа ценностей: от земли, судейства, голосования в думе... до вагнергейта(
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20.03.2021 23:35 Відповісти
Ти спалився.
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20.03.2021 23:52 Відповісти
може очепятка?))
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21.03.2021 00:01 Відповісти
Ну хоч у когось є мізки) Срачу не вийшло, а хотілося)
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21.03.2021 00:48 Відповісти
ты тоже
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21.03.2021 01:43 Відповісти
От і добре, що для вас спалився. Може вам попустить, та настане щастя.
Моя коаїна, поки на 110 місці за рівнем щастя, а ваша?
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21.03.2021 00:07 Відповісти
ти забагато нюхаєш коаїна - саме тому твоя коаїна на 110 місці
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21.03.2021 00:12 Відповісти
А твоя? І що ти нюхаєш?
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21.03.2021 00:13 Відповісти
Вибачайте, віртуальна клава смартфону, не встигає адекватно відпрацьовувати, тому можливі *очепятки*.
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21.03.2021 00:09 Відповісти
Чем отличается рада от думы? Задано было спецом!
Зато ты потешил ЧСВ.
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21.03.2021 00:46 Відповісти
Ка
Пара папара па
Ца
Пара папара па
Пед
Пара папара па па
Ло
Пара папара па па
Ка-ца-пед-ло!
Ка-ца-пед-ло!
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21.03.2021 00:56 Відповісти
От і початок срачу, все як задумано)
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21.03.2021 01:20 Відповісти
Тільки для вас, на клятій.
Как ви все предсказуемы)
Ні фантазії, ні мізків, усі зайняті гонитвою за лайками. Усі супер патріоти, вчити рідну мову це моветон!)
Знов на клятій - ипать-тарахтеть, я ж е-мае патриот) мне пох на все, главное выразить сопричастность и пох, что там по СУТИ писАют)
Как легко купить псевдопатриотов на КЛЮЧЕВЫЕ слова, продолжу развлекаться, но без вас. Васисдас, только для вас)

Жаль, полноценного срача не получилось(. Тупость клиентов безгранична.
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21.03.2021 01:49 Відповісти
Треба було написати:
"Злочин та покарання".
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20.03.2021 23:29 Відповісти
тогда кацапы б не поняли ...
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20.03.2021 23:49 Відповісти
"Преступленіе и наказаніе", - Маск відреагував на повідомлення, що росіянин зізнався у спробі кібератаки на Tesla - Цензор.НЕТ 4466
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21.03.2021 00:14 Відповісти
Ви помиляєтися, варіант маска, набагато цікавіший! Тполінг вищого гатунку.
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21.03.2021 00:11 Відповісти
тРо
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21.03.2021 00:12 Відповісти
ГыыыыЫЫы..
Уже ,точняк, на пыльных тропинках дааалеких планет не будет кацапских следов!!
🤣🤣
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20.03.2021 23:29 Відповісти
Шансы получать от США в ближайшем будущем "ножки Байдена" стремятся сравниться с шансами получать "петушиные пенисы".
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20.03.2021 23:30 Відповісти
фсб дали 20л$
до инсайдера дошло 1л$
прям как дети))
кацапы реально думают что спейс x полностью
частная компания??))
и просто летает в космос выводя на орбиту старлинк ?))
скорее в цру будет крот, чем в тесле кто то заимеет доступ к полной бд))
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20.03.2021 23:32 Відповісти
Кацапы так не думают, а вот уровень фсб, начиная с рукободства, заканчивая агентами лежит ниже плинтуса.
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20.03.2021 23:37 Відповісти
Тупорылый русапет. А штатовцы тоже хороши - пускают к себе всякий кацапский непотреб, а потом причитают: "Ой, опять русские хакеры у нас чего-то взломали".
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20.03.2021 23:33 Відповісти
думаете зря их пускают?)))
дома их можно допросить и посадить))
еще и за свои бабки прилетают в штаты))
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20.03.2021 23:49 Відповісти
ну и чувство юмора у Маска.Парень который сдал этого горе инфекциониста, с Украины. Тонкий тролинг: Преступленіе и наказаніе
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20.03.2021 23:33 Відповісти
Ваш вариант вполне жизнеспособен)
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20.03.2021 23:41 Відповісти
Маск просто пользуется оригиналом, без "большевистского правописания":
"Преступленіе и наказаніе", - Маск відреагував на повідомлення, що росіянин зізнався у спробі кібератаки на Tesla - Цензор.НЕТ 9933
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20.03.2021 23:49 Відповісти
ваша версія нам не до вподоби
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20.03.2021 23:52 Відповісти
вопрос і снимается. главное что электролит с аккумуляторов не заразили вирусом.
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20.03.2021 23:55 Відповісти
"Преступленіе и наказаніе", - Маск відреагував на повідомлення, що росіянин зізнався у спробі кібератаки на Tesla - Цензор.НЕТ 3499
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21.03.2021 04:13 Відповісти
Исторические фото.
Кража мобильника. Великобритания, конец 19-го века."Преступленіе и наказаніе", - Маск відреагував на повідомлення, що росіянин зізнався у спробі кібератаки на Tesla - Цензор.НЕТ 2363
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20.03.2021 23:50 Відповісти
Предшественники воров Нокиа 3310.
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21.03.2021 00:19 Відповісти
не понимаю, что там тырить в той тесле?
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20.03.2021 23:59 Відповісти
Бо ти лапоть
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21.03.2021 00:04 Відповісти
Наприклад, технології автопілоту...
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21.03.2021 00:14 Відповісти
Так вот пусть Зе и пользуется таким автопилотом....а мы подождем.
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21.03.2021 00:18 Відповісти
У него и так установлен кривой автопилот.
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21.03.2021 00:21 Відповісти
допустим эта технология попадет к кацам.куда они её поставят?на ладу приору?
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21.03.2021 21:30 Відповісти
Швидше на танк якийсь безпілотний...
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21.03.2021 21:32 Відповісти
старая история. Читали, знаем. Радует то, что Маск переехал в Техас из Калифонии вместе с SpaceX.
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21.03.2021 00:08 Відповісти
радует что продолжаешь сидеть на бутылке
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21.03.2021 00:14 Відповісти
а в чем радость?
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21.03.2021 00:15 Відповісти
Мля, ті хоть смотри под каким впном залез,козломордый
Какая радость жителю Канады,где Маск - в Техасе или Калифорнии
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21.03.2021 00:15 Відповісти
Вопрос более глобальный. Техас может отвалиться. С такими технологиями они будут в полном порядке. А в Калифорнии беспредел геев и трансгендеров вместе с твитером и фэйсбуком.
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21.03.2021 00:22 Відповісти
К тому времени Маск будет на Марсе Теслы выпускать
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21.03.2021 00:28 Відповісти
Пусть с собой захватит и Зе. Он же не может сам выпускать Теслы там один, правильно?
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21.03.2021 00:32 Відповісти
это будут грузовики Тесла с тоннами яблок, от тех яблонь, давным давно
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21.03.2021 00:33 Відповісти
Мордва, скорее твой Воронеж отвалится!))))))
Дебил, бл...ь! (С)
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21.03.2021 00:51 Відповісти
Это ты вольно пересказал говнопропаганду из московитских помоек. Пару срублей заработал?
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21.03.2021 00:59 Відповісти
під яким би прапором не був мордвин, а його не з ким не переплутаєш )))
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21.03.2021 14:17 Відповісти
"Преступленіе и наказаніе", - Маск відреагував на повідомлення, що росіянин зізнався у спробі кібератаки на Tesla - Цензор.НЕТ 8349
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21.03.2021 00:09 Відповісти
Космодром всё-таки работает? Странно.
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21.03.2021 00:12 Відповісти
Спустя какое-то время...))
"Преступленіе и наказаніе", - Маск відреагував на повідомлення, що росіянин зізнався у спробі кібератаки на Tesla - Цензор.НЕТ 6292
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21.03.2021 00:29 Відповісти
А ведь могли и не предупредить ...
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21.03.2021 16:55 Відповісти
атака на Тесла от агента пуйла....как звучит!
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21.03.2021 00:35 Відповісти
так на хера їм акумулятори, як в однуму фільмі герой абдулова говорив - Страна не пуганих ідіотов. Один глава Роскосмосу чого вартий - пропонує стрибнути в космос з БАТУТА. Дай їм акумулятори, обовязково щось підірвуть, як підірвали підлодку "Комсомолець". Щось вкрадуть, зроблять і ждуть, коли трапиться біда. Або ракету зроблять з непередбачуваною траекторією. Як "вміло" підібрали визначення. А як робили 25 років ядерний ракетний двигун, америкоси продали ним ідею, яка не мала перспективи, вони щось свердлили, шурували пильниками, фрезурували, крутили гайки та болти і в кінці кінців взірвалися разом з двигуном ще і посторонніх заразили. А Маск дарма це прийняв близько до серця, краще оголосив би премію своїм - за кожного аки цапа 250 тищ.
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21.03.2021 03:00 Відповісти
кацапы уже не знают под кого закосить, шо бы тока не быть кацапами.
плохая новость для них - саблезубый кацап - всегда кацап...
не помогает ничего - все вскрывается на раз, два, три ...... от тoт кацап.
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21.03.2021 03:20 Відповісти
навіть якби вкрали якісь технології, то миск все-одно би їм не заплатив, а реалізувати в себе москалі би не змогли, бо в них руки зі сраки. В найкращому випадку спробували би перепродати конкурентам миска чи якимось китайцям.... Але вони всі вже і без технологій миска доперли що до чого і починають випускати авто з дуже схожими або і кращими характеристиками. Тому кацапам, як завжди, знову "нЄ паДфаРТіЛа, Нє свЄЗло" 😆😆😆
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21.03.2021 04:30 Відповісти
Як важко зараз бути кацапом ...Навіть мільйон баксів не хочуть брати з брудних рук мордвинiв, просто здають)
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21.03.2021 07:38 Відповісти
ваняев 10 месяцев курочку кушать будет. это же награда, а не наказание
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21.03.2021 07:39 Відповісти
мабуть мільйон, від якого відмовився українець, пішов судді та адвокатам ))
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21.03.2021 14:19 Відповісти
он скорее пытался не "преступление и наказание" написать,а "идиот"
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21.03.2021 08:34 Відповісти
И только , не говорите , что он сам , а ФСБ тут ни причем . "Преступленіе и наказаніе", - Маск відреагував на повідомлення, що росіянин зізнався у спробі кібератаки на Tesla - Цензор.НЕТ 3903 Американцам никак не дойдет , шо русню надо еще в аэропорте в москве не пускать на борт "Преступленіе и наказаніе", - Маск відреагував на повідомлення, що росіянин зізнався у спробі кібератаки на Tesla - Цензор.НЕТ 3903
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21.03.2021 09:42 Відповісти
Чтор ж так ватникам паРаши непруха?!! Карлика все в мире ******** кому не лень, а когда то могучий СССР стал болотом изгоев цивизизованного мимра!!!
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21.03.2021 13:40 Відповісти
Пусть его посадят на а зону где его российскую жопу будут 10 месяцев крутить на здоровенных чёрных членах.
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21.03.2021 14:54 Відповісти
Украинская раскладка
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22.03.2021 09:06 Відповісти
 
 