"Преступленіе и наказаніе", - Маск відреагував на повідомлення, що росіянин зізнався у спробі кібератаки на Tesla

27-річний громадянин Росії Єгор Крючков визнав свою провину у справі про спробу організації кібератаки на виробника електрокарів Tesla, після чого він планував вимагати у компанії гроші.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske, Крючкова здав спільник, завдяки чому кібератаку вдалося запобігти.

Як повідомляє Міністерство юстиції США, Крючков визнав провину у злочинній змові з метою зараження комп’ютерної системи Tesla вірусом, який би вкрав конфіденційну інформацію. За її повернення росіянин планував вимагати в автовиробника викуп.

Для втілення свого задуму Крючков, який перебував у США в серпні 2020 року за туристичною візою, кілька разів їздив до міста Невада, де розташовується завод Tesla з виробництва батарей, і намагався переконати одного з його працівників допомогти йому здійснити задумане.

Крючков обіцяв цьому працівникові спершу 500 тисяч доларів винагороди, а згодом і мільйон. Однак той після зустрічі з росіянином повідомив про його плани керівництву, яке зв’язалося з Федеральним бюро розслідувань, а те, зі свого боку, і затримало Крючкова.

Тоді на повідомлення про спробу кібератаки на Tesla відреагував її засновник Ілон Маск. Він написав, що дуже вдячний, адже планувалася "справді серйозна атака".

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У вересні 2020 року Крючков уперше постав перед федеральним судом, де йому висунули звинувачення. Тоді він заявив, що про його плани здійснити кібератаку на Tesla була в курсі влада Росії. ФБР та Мін’юст США, однак, зв’язку між злочином і Кремлем публічно не проводять.

Вирок Крючкову мають оголосити 10 травня. Після визнання провини максимальне покарання, яке йому загрожує, становить 10 місяців позбавлення волі.

На новину про визнання росіянином провини Ілон Маск також відреагував у Twitter, написавши "Преступленіе и наказаніе". Вочевидь, він намагався російською написати назву відомого твору письменника Федора Достоєвського.