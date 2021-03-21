За минулу добу загинув воїн, 9 порушень режиму "тиші", терористи обстрілювали Водяне з гранатометів різних систем, - ООС

За минулу добу, 20 березня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ", неподалік населеного пункту ПІВДЕННЕ окупанти відкривали вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а поблизу селища ШУМИ – зі стрілецької зброї.



В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід", поблизу населеного пункту ВОДЯНЕ, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська здійснили обстріл позицій українських захисників використовуючи гранатомети різних систем. По позиціях наших воїнів у передмісті ЛЕБЕДИНСЬКЕ – окупанти застосували стрілецьку зброю, а поблизу селища ШИРОКИНЕ – вели вогонь із великокаліберних кулеметів.



"В результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав вогнепальне поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу, та на жаль, від отриманих поранень він помер під час евакуації до медичного закладу. Командування висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблого захисника", - підкреслюють у штабі.

Також наголошується, що на обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

За даними штабу ООС, станом на 7:00 від початку цієї доби, обстрілів не зафіксовано. Українські військовослужбовці й надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню.

"Російські найманці здійснили низку провокацій в районі населених пунктів Південне, Шуми та Водяне Донецької області із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння з метою створення інформаційних приводів для населення тимчасово окупованих територій та дискредитації української сторони . Усі обстріли були прицільними і велися з метою нанесення втрат підрозділам Збройних Сил України", - зазначає українська сторона СЦКК.

Крім цього, за даними СЦКК, також було зафіксовано проведення інженерних робіт з розширення та облаштування нових оборонних позицій біля донецького аеропорту в напрямку позицій наших захисників.

"Вищезазначені факти свідчать про те, що представники незаконних збройних формувань РФ продовжують демонструвати небажання виконувати раніше досягнуті домовленості. Українська сторона СЦКК своєчасно реагувала на порушення режиму тиші збройними формуваннями РФ та через встановлений координаційний механізм відправляла запити на запровадження режиму "Тиша". Наголошуємо, Збройні Сили України неухильно дотримуються досягнутих домовленостей щодо припинення вогню та є послідовними у виконанні взятих на себе зобов'язань", - підкреслює українська сторона СЦКК.