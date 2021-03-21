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Новини Вирок Стерненку
23 051 261
Нацполіція (14879) протест (2377) Геращенко Антон (935) Офіс Президента (1998)

Затриманому під ОП пред'явлено звинувачення в хуліганстві. Якщо протестувальники вважали його поліцейським провокатором, навіщо з бійкою вимагали випустити? - Геращенко. ВIДЕО

Громадянина, який бив скло у дверях Офісу президента, вже вчора затримали співробітники поліції. Йому пред'явлено звинувачення в хуліганстві. Докази його вандалізму і хуліганства зафіксовано на відео.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що один із соратників назвав затриманого поліцейським провокатором.

"Друг Стерненка Роман Ратушний заявив, що Стафійчук був "мирним учасником акції" біля ОП. Також він запевняє, що учасники акції біля Офісу президента не планували бити вікна будівлі, а зробили це поліцеські провокатори", - цитує він заяву друга Стерненка.

"Якщо це справді так, і поліцейські затримали поліцейського провокатора, а не звичайного вандала - хулігана, то я не розумію, чому вчора до відділення поліції прийшов натовп громадян, які з бійкою вимагали випустити затриманого? Для чого випустити? Щоб звести з ним рахунки, як із особою, яка своїми провокаційними діями спотворила "мирний" характер простесту?", - підкреслює Геращенко.

"Чи для того, щоб він уникнув відповідальності за свої умисні хуліганські дії? Особисто я вважаю, що правильна відповідь - друга. Провокатори, за спинами яких стоять політикани, не хочуть відповідати за свої вчинки", - підсумував Геращенко.

Затриманому під ОП предявлено звинувачення в хуліганстві. Якщо протестувальники вважали його поліцейським провокатором, навіщо з бійкою вимагали випустити? - Геращенко 01

Зі свого боку "Рух опору капітуляції" оприлюднив у соцмережі Фейсбук відео, на якому зафіксовано протистояння між активістами і поліцейськими під Печерським відділком поліції, куди доставили затриманого за хуліганські дії під ОПУ.
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Топ коментарі
+23
Задержанному под ОП предъявлены обвинения в вандализме. Если протестующие считали его полицейским провокатором, зачем с дракой требовали выпустить? - Геращенко - Цензор.НЕТ 1673
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21.03.2021 08:29
+20
Задержанному под ОП предъявлены обвинения в вандализме. Если протестующие считали его полицейским провокатором, зачем с дракой требовали выпустить? - Геращенко - Цензор.НЕТ 5189
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21.03.2021 08:37
+18
Ще одне підтвердження, що там були мусора для дискредитації подібних акцій.
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21.03.2021 08:38
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Тобі нагадати як розганяли *атовців * під ВР ?
і при кому то було ?
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21.03.2021 09:45 Відповісти
Так ЧОМУ Авакян, який розганяв атовців під АТО, зараз прибрав своїх псів ВЗАГАЛІ?
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21.03.2021 09:51 Відповісти
* атовців під АП
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21.03.2021 09:57 Відповісти
Та да ,лжеатовцы,которые три месяца бомжевали за бабло левочкина в палатке под опой и просили у всех трусы со слабительным...помним)
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21.03.2021 09:54 Відповісти
Дмітрій знову заваняв.
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21.03.2021 10:45 Відповісти
Вони вже не пам'ятають,їм геть повідбирало,зато пам'ятає народ, тому і не ведеться на вашу гнилу пропаганду!!!!
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21.03.2021 11:24 Відповісти
тебе ще не забанили сьогодні за брехню?
Хоча: вже захрестили...
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21.03.2021 12:23 Відповісти
Нехай шалит в себе дома. А тут треба заплатити за порчене майно. В ніякому разі нетреба пропускати цей безлад якій зробили ці мудаки. Треба ,як в США . За переступивши межі закону - відповісти по закону.
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21.03.2021 09:44 Відповісти
А вони зараз з оцього бандита зроблять героя і будуть знов верещати що, героїв за грати садять!!!
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21.03.2021 11:26 Відповісти
Ну прям как дети на уровне дошколят!
Неужели зебилам ДОСИХПОР не понятно,что бьет окно один,а псы режима хватают другого,кого ИМ нужно!
Ну зебилы,такие тупые!
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21.03.2021 09:44 Відповісти
В отделение полиции пришла толпа граждан,которой завтра на смену заступать в этом же отделении.
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21.03.2021 09:46 Відповісти
Тобі *корочки * показали ?
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21.03.2021 09:50 Відповісти
Это что? Из серии-какиевашидакасательсфа?)
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21.03.2021 09:57 Відповісти
кацапня аж трусиця!)))
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21.03.2021 09:58 Відповісти
Конечно первая версия Геращенко правильная..Именно "Чтобы свести с ним счеты, как с лицом, которое своими провокационными действиями исказило "мирный" характер простеста" Только мирный - без кавычек. Вся вакханлия по ОП - это тупой спектакль аваковского вертепчика...
Почему спектаклик ? А очень просто.Организаторы митинга зачитали свои требования: Справедливый судЮ свободу незаконно арестованным и осужденным. В документе не было призывов к ванделизму, штурму ОП... там были совершенно мирные вещи в рамках закона (на который первыми плюют власти - потому народ и пришёл) 1.Задержанный ОДИН. 2. Собственно фаеры кидало и "бесновалось" всего несолько человек. Подонки нынче дорого стоят - больше не купили.... Полиции под практически ОП не было. Зато посмотрите с каким энтузиазмом Щи в каком количестве) полиция защищает одного (ОДНОГО, Карлл !!!) титушку... того отморозка которого они "привели в участок". Защищают, потому что если б его отпустили - ему бы мало не показалось...
Для чего же этот вертеп зеленой тирании ? Им, хоть ус***ись, надо оправдать незаконную посадку Стерненко. Которого посадили просто за то,что публично говорил правду про зеледиктатуру.
А ещё портнову-ермаку-пятойколонне надо было вильнуть хвостом перед лубянкой - подтвердить их телемифы об "украинских экстремистах" .
Чем-то это провокация по схеме похожа на байденовскую провокацию перед Сенатом..где полиция тоже - типо - чуть не приглашала всех войти... а когда вошли - демократы стали кричать "караул"..Точно так же , как там, на самом деле для картинки была выделена и костюмирована небольшая группа ряженых титушек... так и тут группа титушек была куплена, чтобы скомпрометировать протест. против незаконных действий власти..
Вертепом зеледиктатуры обществу и рашке дается брехливый месседж: "Стерненко радикал и сторонники его дикари"... такой незатейливый, как весь зеля, спектаклик... Типа "каанечна такие люди могли украсть кого угодно за триста гривен" Комики - это с которых смеются. А дураки - это над которыми смеются.
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21.03.2021 10:01 Відповісти
гєращєнка буде вилизувати сраку будь-якій владі - навіть тій, яка й провокує обурення і насильство (і рано чи пізно допровокується,що їх за ноги тягатимуть по Хрещатику). А для мене затриманий - Герой, гєращенко навіть поруч не гідний стояти
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21.03.2021 10:05 Відповісти
Нажаль не тільки смакувати сраку((( воно падло ще й при владі над найбільшим воєнізованим угрупуванням з повноваженнями держави в державі.
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21.03.2021 10:11 Відповісти
Мусора - не люди, Рюкзаков-чорт
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21.03.2021 10:08 Відповісти
Какая тухлая технология времён Яника, запустить провокаторов, всё изгадить, свастика обязательна! Потом ныть про радикалов-маргиналов, власть типа "поменялась" да рожи всё теже
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21.03.2021 10:22 Відповісти
От цікаво просто,антоха вже всі тарілки облизав,чи ще щось залишилось?
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21.03.2021 10:36 Відповісти
Только БЫДЛО может окна бить и всё ломать
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21.03.2021 10:36 Відповісти
Воно не тільки вікна било,воно ота гидота паплюжило перед всим світом символи української державності, то хто заказчик, не догадуєтесь?
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21.03.2021 11:29 Відповісти
Антоша брехло...

«Чому хотіли відбити»?©
Тому що такі самі сабакові провокатори...
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21.03.2021 10:51 Відповісти
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/?hc_ref=ARRxbOYc6wUcmQYIGNWrci20iV492piMel-FRKLFYBft65SMgvu0cXOXxrm7fMVFgTE&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARBUcKLzGWNftUtzmU7n0rfPIM1ueW-DC2KLy3So9K1d8cFKqLKI8YBtN-vFb4wfPlNI4vF7iVof8I2zu9o2GMQxbta1gh-6ktxibt5toYfwzvgwVBbcvglhQ4LScbaAjoRfsI7chCi8S_LszjroBVxTf6y5gkLQ1S7K_-LQkNFGTwifOdYqM2GM838mcNtZqVwWAjSh02n51CW-aJBEC0j1QflzoS9NPph3C9YnhaMwSZkoiyJcmstnHHT7r71tyGG0SQpVrZt6woynCyTSqXUWXXypAgcOrLwkAP3OvbLOOmvkaP8&__tn__=kC-R Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/10159208157633953?__xts__%5B0%5D=68.ARBUcKLzGWNftUtzmU7n0rfPIM1ueW-DC2KLy3So9K1d8cFKqLKI8YBtN-vFb4wfPlNI4vF7iVof8I2zu9o2GMQxbta1gh-6ktxibt5toYfwzvgwVBbcvglhQ4LScbaAjoRfsI7chCi8S_LszjroBVxTf6y5gkLQ1S7K_-LQkNFGTwifOdYqM2GM838mcNtZqVwWAjSh02n51CW-aJBEC0j1QflzoS9NPph3C9YnhaMwSZkoiyJcmstnHHT7r71tyGG0SQpVrZt6woynCyTSqXUWXXypAgcOrLwkAP3OvbLOOmvkaP8&__tn__=-R 3 ч. ·

Десь 2015-го р. на одному офіційному бенкеті я сказала офіцерові Нацґвардії, з яким мене знайомили:
- Ой, і не подобається мені ваш Аваков!..
Офіцер трошки покліпав і спитав:
- Можно, я вас обниму?..
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21.03.2021 20:58 Відповісти
Вчера был один из самых удачных дней для РоссСМИ,Медведчука с оппоблоком и Сивочолого Криголама.
Им это как бальзам на душу!
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21.03.2021 10:53 Відповісти
Враги организовали протесты. "Патриоты" везде одинаковы.
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21.03.2021 11:11 Відповісти
Що було вчора? Спитайте, кому це вигідно. Кацапи радіють, ОПЗЖ радіє, зе-банда радіє.
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21.03.2021 11:04 Відповісти
Цю провокацію писав сценарист 95-го кварталу, чи найвеличніший самотужки?
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21.03.2021 11:08 Відповісти
Вылизыватель не только тарелок Тосик Геращенко, недавно утративший первенство в квалификационной категории "самый упитанный пупс МВД" (отобрал жиртрест Крищенко), регулярно делающий счастливым самого Авfuckова, вновь стремительно ворвался в информационное пространство. Холён, свеж, импозантен. Жаждущую фактов аудиторию безжалостно порвал поразительной осведомлённостью, беспощадно раздавил могучим интеллектом, свирепо ошеломил плодотворной гипотезой.
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21.03.2021 11:12 Відповісти
Вчера под зданием ОП полицией был задержан Влад Сорд (Стафийчук) -https://ua24ua.net/zaderganniy-pod-ofisom-zelenskogo-aktivist-proshel-maydan-ilovaysk-i-voeval-na-shahte-butovka/ Задержанный вчера под Офисом Зеленского активист прошел Майдан, Иловайск и воевал на шахте Бутовка
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21.03.2021 11:20 Відповісти
То це що дає йому право порушувати закони України? Надругатись над символами держави за яку він воював? Там видко мізків зовсім немає!
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21.03.2021 11:31 Відповісти
Ну, безперечно так. Майданівці і ті, хто захищали Україну - то всі без мізків. Краще було б вдома сидіти і з дивана на "Цензорі" коментарі строчити.
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21.03.2021 13:24 Відповісти
Если протестующие считали его полицейским провокатором, зачем с дракой требовали выпустить?

Затриманому під ОП пред'явлено звинувачення в хуліганстві. Якщо протестувальники вважали його поліцейським провокатором, навіщо з бійкою вимагали випустити? - Геращенко - Цензор.НЕТ 4222
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21.03.2021 11:25 Відповісти
Може і були патріоти ,але розмальовували офіс провокатори проплачені з Кремля.Навіщо малювати на офісі президента???Що це дасть?Ні чого.
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21.03.2021 11:27 Відповісти
А кто сказал, что провокатор и задержанный - это одно и то же лицо?

Арестовали ветерана АТО, а провокатор сейчас усиленный пайок в МВД получает.
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21.03.2021 11:30 Відповісти
А ветеран АТО что дитя малое? Что ведется на провокации?
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21.03.2021 12:26 Відповісти
Кто сказал, что арестовали того, кто бил стекла, а не первого похожего на него, кого нашли?

Практика у Авакова и ЗЕ сажать, не смотря на железное алиби, только потому, что отдаленно похож (две ноги, две руки и пол совпадает) уже есть.
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21.03.2021 18:44 Відповісти
Хорошое видео,подходит один из вменяемых и доходчиво показывает:
-Что ты,дол6о€6 , творишь?!
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21.03.2021 11:34 Відповісти
Ну всё, Антонина поймал всех в логическую ловушку! Шах и мат, порохоботы!
Витя овощ называл это "ментовский беспредел"
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21.03.2021 11:52 Відповісти
Зачепило...

Чия, мій Братику, вина,

Що сьомий рік у нас війна?
Всі відчайдухи по окопах
Святу землицю кров'ю кроплять,
У теплі крісла всілись блазні,
Рубають ліс, торгують газом,
А разом з тим - усіма нами,
Що звем на сміх себе "панами",
Хоч до Панами нам ще зась,
Лиш добровольцями - в Донбас...

Ну не країна - край дрімучий,

Все розграбовано до ручки,
У вишиванках "патріоти"
Щомить співають, як по нотах,
Про те, що "влада вся - від Бога",
(Лишень не кажуть, від якого?),
Про "завтра жити стане краще",
Про "нелюбов свою до Раші".
Нас вчать... в самих же - в мізках "вата"
Й жага нестримна грабувати...

В землі вже стогнуть предків кості!

Чи непутящі ми вже зовсім,
Що просим милості під тином,
Всі в чорні вбралися хустини
І все нові майструєм труни,
І все нових плекаєм хрунів???
Як не прозрієм хоч в окопах -
То наглий шляк усіх нас вхо'пить
За цю сліпу-глуху покору,
Лікуймось, Націє, ми хворі!

...Скажи, мій Братику, де лік

Для нас, глухо-німих калік,
Що досі вірять у "месію"???
Не сіймо, людоньки, не сіймо
Зерно протухле, бо не вродить...
Ставаймо, людоньки, Народом!!!
( Наталія Крісман)
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21.03.2021 12:10 Відповісти
На самом деле это Порошенко в маске!
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21.03.2021 12:34 Відповісти
Молниеносная гроза, рассекающая криминальную тьму; ужас преступного мира, летящий на крыльях ночи; безжалостный демон, карающий злодеев; - вылизыватель не только ресторанных тарелок - Тосик Геращенко, недавно утративший первенство в квалификационной категории "самый упитанный пупс МВД" (отобрал жиртрест Крищенко), вмиг настигнет любого уголовника и беспощадно обглодает до костей.
Холён. Свеж. Импозантен. Блистателен.
Всегда готов проломить заскорузлость информационного пространства, навалиться всей мощью интеллекта, измочалить вездесущей осведомлённостью и ошеломить плодотворной гипотезой.
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21.03.2021 12:38 Відповісти
Та то Арсен Борисыч показал Зе шо будет, если он попрет против Арсен Борисыча
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21.03.2021 12:44 Відповісти
Полицейский провокатор один-антоша херащенко!!!!
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21.03.2021 14:04 Відповісти
Потому что сидеть должен НЕ СТЕРНЕНКО, а реальные ПРЕСТУПНИКИ: сам зеля + его подельники (пара ермаков, пара вовков, пара шефиров, пара добкиных, пара лёвочкиных, пара суркисов, пара шуфричей, пара стефанчуков и прочие подобные демченки, венедиктовы, степановы и пиховшеко-подоляки)......
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21.03.2021 14:14 Відповісти
Ловко потроллил. А возразить-то нечего. Неувязочка вышла.
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21.03.2021 14:17 Відповісти
Геращенко вже зажрався, пора на мороз.
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21.03.2021 17:29 Відповісти
Чтоб удержать ситуацию и сохранить порядок, нужна твердость и воля власти
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21.03.2021 17:43 Відповісти
Интересно..А У ПРЕЗИДЕНТА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕ Д НАРОДОМ ЕСТЬ?????77
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21.03.2021 19:31 Відповісти
геращенко трепло
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21.03.2021 22:39 Відповісти
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