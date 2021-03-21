В Україні за добу від COVID-19 померли 166 осіб, зафіксовано 11 145 випадків зараження, госпіталізовано понад 4,8 тис осіб
11 145 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 21 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 585 дітей і 199 медпрацівників.
Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.
Також за минулу добу⤵️
▪️ госпіталізовано - 4838 осіб;
▪️ летальних випадків - 166;
▪️ одужали - 3877 осіб;
▪️ здійснено тестувань за добу - 68 776 (зокрема методом ПЛР - 35240, методом ІФА - 6443, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 27093).
За весь час пандемії в Україні⤵️
🔺 захворіли - 1546363 особи;
🔺 одужали - 1 257 849 осіб;
🔺 летальних випадків - 29 941;
🔺 проведено ПЛР-тестів - 7659777.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Львівській (1117), Харківській (879), Житомирській (814), Дніпропетровській (760) та Хмельницькій (740) областях.
Будь ласка, зачекайте...
- прочитал-про-бе-бе-бе-кал что-то с листочка - 10000грн.
- высрал что-то в Фейсбуке - 5000грн.
- поставил под.пись - 100000грн.
- обосрал Гео Лероса - бесценно(правда сам так подумал что обосрал)
- закупил вакцину -
Выбрали!то что выбрали.
Автобусы и маршрутки битком и все пассажиры без масок.
Магазины полные и все без масок,антисептики поубирали к херам вместе с перчатками,ручки тачек покрыты потом и соплями сотен посетителей.Все столбы заклеены поездками в расею и афишами ночных клубов и мегапопстендап парти.
точно не те, що виборці дебіли..
А лише те,що НА МОМЕНТ ВИБОРІВ Брехливий Порошенко настільки ОСТОПИ..ДІВ УКРАЇНІ,ЩО З НИМ вигравби не лише"Віслюк Оманський",але й віслюк натуральний.
тому "спад" після буднів..
з понеділка "виходимо" на цифри" 20 000 і 300 (
Есть же свой сайт, вполне удобный.
Ни о каком снижении речь не идет. Если брать данные по выходным, то ровно две недели назад было на 4 тысячи заболевших в сутки меньше, чем сегодня. Но заболевшие - это фигня. А вот почти 5 тысяч госпитализаций за эту субботу - это жесть.