В Україні за добу від COVID-19 померли 166 осіб, зафіксовано 11 145 випадків зараження, госпіталізовано понад 4,8 тис осіб

11 145 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 21 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 585 дітей і 199 медпрацівників.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

Також за минулу добу⤵️

▪️ госпіталізовано - 4838 осіб;

▪️ летальних випадків - 166;

▪️ одужали - 3877 осіб;

▪️ здійснено тестувань за добу - 68 776 (зокрема методом ПЛР - 35240, методом ІФА - 6443, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 27093).

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За весь час пандемії в Україні⤵️

🔺 захворіли - 1546363 особи;

🔺 одужали - 1 257 849 осіб;

🔺 летальних випадків - 29 941;

🔺 проведено ПЛР-тестів - 7659777.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Львівській (1117), Харківській (879), Житомирській (814), Дніпропетровській (760) та Хмельницькій (740) областях.