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В Україні за добу від COVID-19 померли 166 осіб, зафіксовано 11 145 випадків зараження, госпіталізовано понад 4,8 тис осіб

В Україні за добу від COVID-19 померли 166 осіб, зафіксовано 11 145 випадків зараження, госпіталізовано понад 4,8 тис осіб

11 145 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 21 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 585 дітей і 199 медпрацівників.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

Також за минулу добу⤵️

▪️ госпіталізовано - 4838 осіб;

▪️ летальних випадків - 166;

▪️ одужали - 3877 осіб;

▪️ здійснено тестувань за добу - 68 776 (зокрема методом ПЛР - 35240, методом ІФА - 6443, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 27093).

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За весь час пандемії в Україні⤵️

🔺 захворіли - 1546363 особи;

🔺 одужали - 1 257 849 осіб;

🔺 летальних випадків - 29 941;

🔺 проведено ПЛР-тестів - 7659777.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Львівській (1117), Харківській (879), Житомирській (814), Дніпропетровській (760) та Хмельницькій (740) областях.
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Топ коментарі
+10
Привіт із Буковеля, чувакі!))))
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 166 человек, зафиксированы 11 145 случаев заражения, госпитализированы свыше 4,8 тыс человек - Цензор.НЕТ 619
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21.03.2021 08:37
+8
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 166 человек, зафиксированы 11 145 случаев заражения, госпитализированы свыше 4,8 тыс человек - Цензор.НЕТ 6198
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21.03.2021 08:55
+7
Кто нам виноватый?
Выбрали!то что выбрали.
Автобусы и маршрутки битком и все пассажиры без масок.
Магазины полные и все без масок,антисептики поубирали к херам вместе с перчатками,ручки тачек покрыты потом и соплями сотен посетителей.Все столбы заклеены поездками в расею и афишами ночных клубов и мегапопстендап парти.
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21.03.2021 09:05
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Привіт із Буковеля, чувакі!))))
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 166 человек, зафиксированы 11 145 случаев заражения, госпитализированы свыше 4,8 тыс человек - Цензор.НЕТ 619
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21.03.2021 08:37 Відповісти
"Работа" Стебанова:
- прочитал-про-бе-бе-бе-кал что-то с листочка - 10000грн.
- высрал что-то в Фейсбуке - 5000грн.
- поставил под.пись - 100000грн.
- обосрал Гео Лероса - бесценно(правда сам так подумал что обосрал)
- закупил вакцину -
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 166 человек, зафиксированы 11 145 случаев заражения, госпитализированы свыше 4,8 тыс человек - Цензор.НЕТ 5792
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21.03.2021 08:43 Відповісти
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 166 человек, зафиксированы 11 145 случаев заражения, госпитализированы свыше 4,8 тыс человек - Цензор.НЕТ 6198
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21.03.2021 08:55 Відповісти
ЗЕпірімога!
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21.03.2021 08:56 Відповісти
В Україні за добу від COVID-19 померли 166 осіб, зафіксовано 11 145 випадків зараження, госпіталізовано понад 4,8 тис осіб - Цензор.НЕТ 369
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21.03.2021 09:04 Відповісти
Під час війни квартал кривлятиметься на сцені.
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21.03.2021 09:09 Відповісти
Кто нам виноватый?
Выбрали!то что выбрали.
Автобусы и маршрутки битком и все пассажиры без масок.
Магазины полные и все без масок,антисептики поубирали к херам вместе с перчатками,ручки тачек покрыты потом и соплями сотен посетителей.Все столбы заклеены поездками в расею и афишами ночных клубов и мегапопстендап парти.
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21.03.2021 09:05 Відповісти
не нам!!!!!а вам дебилам 73%
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21.03.2021 09:33 Відповісти
Якщо Барига Петро програв вибори Клоуну,то це щось та означає...
точно не те, що виборці дебіли..
А лише те,що НА МОМЕНТ ВИБОРІВ Брехливий Порошенко настільки ОСТОПИ..ДІВ УКРАЇНІ,ЩО З НИМ вигравби не лише"Віслюк Оманський",але й віслюк натуральний.
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21.03.2021 10:06 Відповісти
А "небрехливий" Зеленський користується тим, що напрацював "Брехливий" Порошенко. Дудри, та не задудрюйся.
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21.03.2021 10:28 Відповісти
Серега,73 тут ни причем.Достаточно просто не иметь мозгов.Я знаю,за кого я голосовал,а вот ты чего так возбудился? Думаешь,замаскировался?
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21.03.2021 16:27 Відповісти
ВИХІДНІ.
тому "спад" після буднів..
з понеділка "виходимо" на цифри" 20 000 і 300 (В Україні за добу від COVID-19 померли 166 осіб, зафіксовано 11 145 випадків зараження, госпіталізовано понад 4,8 тис осіб - Цензор.НЕТ 5840
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21.03.2021 10:00 Відповісти
Відсоток госпіталізації зростає... Круто...
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21.03.2021 09:27 Відповісти
Как много в этой стране доверчивых имбецилов, которые все еще верят сказкам ЗЕбильной власти...
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21.03.2021 09:45 Відповісти
https://covid19.rnbo.gov.ua/

Есть же свой сайт, вполне удобный.
Ни о каком снижении речь не идет. Если брать данные по выходным, то ровно две недели назад было на 4 тысячи заболевших в сутки меньше, чем сегодня. Но заболевшие - это фигня. А вот почти 5 тысяч госпитализаций за эту субботу - это жесть.
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21.03.2021 12:06 Відповісти
 
 