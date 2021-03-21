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Посол РФ у США вилетів до Москви на консультації щодо заяви Байдена про Путіна-вбивцю

Посол РФ у США вилетів до Москви на консультації щодо заяви Байдена про Путіна-вбивцю

Посол РФ у Вашингтоні Анатолій Антонов вилетів із нью-йоркського аеропорту імені Джона Кеннеді в Москву для консультацій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення, розміщене на офіційній сторінці посольства РФ у США в соцмережі Фейсбук.

"Російський посол Анатолій Антонов направляється в Москву на консультації", - підкреслили в російському посольстві.

Антонов прибуде в Москву в неділю, де проведе консультації на тему нинішнього стану російсько-американських відносин.

Читайте також: Байден не шкодує, що визнав Путіна вбивцею, - Псакі

Нагадаємо, російська сторона викликала Антонова після того, як президент США Джо Байден зробив низку резонансних заяв про Росію і її керівництво. Зокрема, Байден уточнив, що вважає Путіна "вбивцею".

У Кремлі такі заяви назвали "дуже поганими висловлюваннями".

Також читайте: Путін - Байдену щодо слів про вбивцю: "Хто обзивається, той так і сам називається". ВIДЕО
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Топ коментарі
+32
Посол РФ в США вылетел в Москву на консультации по заявлению Байдена о Путине-убийце - Цензор.НЕТ 5336
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21.03.2021 09:19
+30
У ***** спросит,убийца он или нет?)
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21.03.2021 09:01
+29
Посол РФ в США вылетел в Москву на консультации по заявлению Байдена о Путине-убийце - Цензор.НЕТ 4830
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21.03.2021 09:08
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И с кем же он будет консультироваться? С убийцей?
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21.03.2021 08:57 Відповісти
да он не убийца, хейло обычный голимый макрушник!
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21.03.2021 09:39 Відповісти
Нет, за новыми консудьтациями по детским поговоркам типа "Ты мне больше не дружок и не писай в мой горшок"
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21.03.2021 10:54 Відповісти
отримає інструкції як організувати по всій америці нічні розмальовки заборів і стін з непристойностями проти Байдена.
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21.03.2021 11:19 Відповісти
У ***** спросит,убийца он или нет?)
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21.03.2021 09:01 Відповісти
Он не вылетел ,его послали НАХ ...
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21.03.2021 09:02 Відповісти
если мастера посола вызвали, то может *****-убийцу скоро замочать и он будет его посолить как маринованного володьку? )))
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21.03.2021 09:03 Відповісти
Не исключено . Большой бизнес в козлостане несёт убытки из-за санкций. **** могут и убрать по тихому 😀
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21.03.2021 09:08 Відповісти
В світі зараз правлять вбивці і ці вбивці скоро поженуть своїх баранів на шкуродерню, для того щоб зберегти свою владу та створити фон на якому самі головні вбивці, вже не будуть виділятися та відрізнятися від іних. Так було багато, багато разі в історії існування прямоходячих безхвостих приматів.
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21.03.2021 09:04 Відповісти
Посол РФ в США вылетел в Москву на консультации по заявлению Байдена о Путине-убийце - Цензор.НЕТ 8352
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21.03.2021 09:06 Відповісти
Так хотелось бы выглядеть этому дрищу в глазах мирового сообщества . Это можно сказать скрытая реклама .Но как может ассоциироваться с детьми эта кровавая харя выжившего из ума карликового упыря ?
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21.03.2021 09:31 Відповісти
Кровавая харя любит детей..... Чужих.... Ласкать..... Языком в пупок.....И дальше , по сценарию....
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21.03.2021 10:35 Відповісти
Нічого такого! Тут жорстко висміюється маразм кремлівського упиря, який відповів Байдену дитячою дразнилкою.
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21.03.2021 12:38 Відповісти
Напугали ежа голой жопой 😀😀😀
Байден - дави гнид !!!
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21.03.2021 09:06 Відповісти
Харчами хоть, бедолага, отовариться успел? А то, понимаешь ли брюква и полба - это тебе не хамон.
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21.03.2021 09:06 Відповісти
Посол РФ в США вылетел в Москву на консультации по заявлению Байдена о Путине-убийце - Цензор.НЕТ 4830
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21.03.2021 09:08 Відповісти
Посол РФ в США вылетел в Москву на консультации по заявлению Байдена о Путине-убийце - Цензор.НЕТ 398
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21.03.2021 09:09 Відповісти
какой мнительный )(уйло забыл бы уже, или он интерет не смотрит как его там называют, за жертв и горе от его рук во всем мире он так не преживал мразь ботоксная
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21.03.2021 09:09 Відповісти
Это большой удар по репутации. Если овцы перестают думать о пастухе, то они дичают и становятся неуправляемыми.
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21.03.2021 10:11 Відповісти
Да пристрелить сабаку
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21.03.2021 09:10 Відповісти
Ти маєшь на увазі пристрелити з "БУКа" ???
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21.03.2021 09:29 Відповісти
Байден конечно красава - Называет вещи своими именами.
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21.03.2021 09:11 Відповісти
Если в Украине будет ядерная бомба способная долететь до масквы за пару минут ,расийские послы будут на коленях лазить перед Украиной.
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21.03.2021 09:13 Відповісти
Не будуть... ***** ще у 2014 був готовий застосувати ядерну зброю. У нього є бункери, а на смердів у Воронєжі він срати хотів.
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21.03.2021 09:45 Відповісти
Яка важлива новина!!! Українці без неї недільним ранком не дали б собі ради...
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21.03.2021 09:15 Відповісти
Уже всем давно известно , что ********** правит ***** . Наверное для большинства ************ оказалось неожиданностью , что ***** еще и убийца . Наверно до сих пор не могут определиться как правильно называть этого ***.....го кровавого клопа - вот и консультируются .
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21.03.2021 09:15 Відповісти
Посол РФ в США вылетел в Москву на консультации по заявлению Байдена о Путине-убийце - Цензор.НЕТ 8210
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21.03.2021 09:18 Відповісти
Да, да! Хотелось бы мне видеть как в его возрасте Твоё ***** будет так же резво подыматься по трапу как Байден.
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21.03.2021 09:24 Відповісти
Твое ***** на так называемом хоккее впереди себя не увидел ковровой дорожки и шваркнулся как рыба об лед. И речи ему пишут 30-м размером шрифта.
Слепец в прямом и переносном смысле.
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21.03.2021 09:47 Відповісти
А это тебе бонус
Посол РФ в США вылетел в Москву на консультации по заявлению Байдена о Путине-убийце - Цензор.НЕТ 7500
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21.03.2021 09:50 Відповісти
Та враження, що бодігард дав підсрачника і хотів добавити.
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21.03.2021 10:04 Відповісти
Это ветер...
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21.03.2021 09:53 Відповісти
Судячи по фразі "хто обзивається, той сам називаєцця", то старечий маразм якраз у *****)))
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21.03.2021 10:14 Відповісти
Ты что-то пытаешся доказать гебнявой падали?
С такой гадостью надо общатся,предварительно выпустив в нее полрожка.
Поскольку тут это невозможно - в бан сидора вонючего
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21.03.2021 10:20 Відповісти
Оно не доживет, полярная лисичка на пятки наступает
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21.03.2021 11:01 Відповісти
Твій сЦарь всєя сРусі ще не дуже як би старий, але постійно бурмоче таку хрень (!) На рівні дитсадка
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21.03.2021 09:31 Відповісти
Хорошо бы Байден просто нажал красную кнопку и срана помойка расия исчезла
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21.03.2021 09:36 Відповісти
в этом что-то есть
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21.03.2021 12:03 Відповісти
Посол РФ в США вылетел в Москву на консультации по заявлению Байдена о Путине-убийце - Цензор.НЕТ 5336
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21.03.2021 09:19 Відповісти
Даремно турбувалася, він вліз в державну скарбницю.
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21.03.2021 10:06 Відповісти
Дык он и есть вонючий зеленый кремлевский ...УБИЙЦА!!!......и мы ему припомним Украину, сирийских детей, разбомбленные больницы......и коронавирус!!! Тоже!
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21.03.2021 09:28 Відповісти
- Вован, ты убийца?
- Кто как обзывается, тот так и называется!

- Вован, а почему ты сначала обещал не повышать пенсионный возраст, а потом повысил? - Первое слово съела корова!

- Вован, а почему ты сначала говорил что если сидеть на троне семь лет то с ума можно сойти, а сам уже 20 лет сидишь?
- Кто за мною повторяет - тот в уборную ныряет, а в уборной красный свет - ты ныряешь, а я нет.

- Вован, а почему ты с друзьями всё богатеешь, а россияне всё нищают?
- Кто, я?
- Ты.
- Жoпoй нюхаешь цветы! С двухметровой высоты! А цветы железные, для тебя полезные! А цветы бумажные, для меня неважные!

- Вован, а почему ты говоришь что в России полнейшая демократия и свобода слова, а сам захватил все СМИ, не разрешаешь себя критиковать и чебурнет строишь?
- Обезьяна Чи-Чи-Чи продавала кирпичи, за верёвку дёрнула и нечаянно пёpнyлa.

- Вован, а почему ты 15 лет обещаешь вывести Россию в лидеры мировой экономики, а на деле всё идёт наоборот?
- Говоришь на меня, переводишь на себя! Перевод не получился, на тебя пoнoc свалился! А пoнoc не долетел и обратно полетел!

- Владимир Владимирович, почему вы пошли в 2012 году вместо Медведева?
- Курица встала - место пропало. И вообще: не суй свой нос в чужой вопрос, а то вопрос откусит нос.
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21.03.2021 09:31 Відповісти
Интервью Байдена было записано за сутки до выхода в эфир,это тщательно спланированная акция против Мавзолейных ублюдков,типа Норд Ост и Беслан громил именно Байден Путлер в то время дрочил на подлодку КУРСК
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21.03.2021 09:31 Відповісти
Какая отвратильная рожа!
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21.03.2021 09:32 Відповісти
На рожу Киселёва похожа.
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21.03.2021 09:54 Відповісти
Посол РФ в США вылетел в Москву на консультации по заявлению Байдена о Путине-убийце - Цензор.НЕТ 175 Путлер прекрати топить рюсскае быдло...
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21.03.2021 09:34 Відповісти
https://images.cnscdn.com/images/9/3/2/3/9323afc51853850dede2c60d532214ac/original.jpgпосол Анатолий Антонов - американскому народу о словах об убийце "Кто обзывается, тот так и сам называется". Московиты своей наглостью и животностью зашкаливают
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21.03.2021 09:34 Відповісти
посол затаил злобу на ХЛА, ведь он классно тусовался в Штатах, а ХЛО его в Мацкву отозвал...
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21.03.2021 12:06 Відповісти
Посол РФ в США вылетел в Москву на консультации по заявлению Байдена о Путине-убийце - Цензор.НЕТ 1979 ЧМО из Питерской подворотни
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21.03.2021 09:35 Відповісти
Посол РФ в США вылетел в Москву на консультации по заявлению Байдена о Путине-убийце - Цензор.НЕТ 9356 Челдон Обнуляйтер всея сраной РАБссии
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21.03.2021 09:37 Відповісти
Посол РФ в США вылетел в Москву на консультации по заявлению Байдена о Путине-убийце - Цензор.НЕТ 9672 СТЕРХолет конченный
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21.03.2021 09:38 Відповісти
Посол РФ в США вылетел в Москву на консультации по заявлению Байдена о Путине-убийце - Цензор.НЕТ 9016 ТРУПлер Капут
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21.03.2021 09:41 Відповісти
Болгарская контрразведка поймала шестерых Штирлицов плешивого ублюдка,Крысы должны покинуть Болгарию навсегда...
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21.03.2021 09:47 Відповісти
Скажут, что это ротенберг убийца, а не путин.
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21.03.2021 09:48 Відповісти
Интересно , шо будут послу втирать на Лубянке про *****
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21.03.2021 09:51 Відповісти
Жена с детьми думаю остались в "ненавистных" США, терпеть все лишения и невзгоды.
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21.03.2021 09:53 Відповісти
Путин заставил прозреть даже папу перезагрузки отношений с Россией Байдена. Может и до наших презиков и прочей элитки дойдет простая мысль, что с прирожденными убийцами договориться нельзя в принципе.
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21.03.2021 09:53 Відповісти
Скажут что Немцова убил Льоха Насральный,а Политковскую застрелил чеченский террорист Рамзан Кадыров...
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21.03.2021 09:55 Відповісти
Посол РФ в США вылетел в Москву на консультации по заявлению Байдена о Путине-убийце - Цензор.НЕТ 5971
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21.03.2021 09:58 Відповісти
Не треба вибачень, все вірно.
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21.03.2021 10:08 Відповісти
Главное , чтобы новичка с собой не привез!!! А так пусть консультируется!
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21.03.2021 10:10 Відповісти
Быдло Мавзолейное.Лаптестан 1904 годПосол РФ в США вылетел в Москву на консультации по заявлению Байдена о Путине-убийце - Цензор.НЕТ 6823
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21.03.2021 10:20 Відповісти
Посол РФ в США вылетел в Москву на консультации по заявлению Байдена о Путине-убийце - Цензор.НЕТ 8716
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21.03.2021 10:21 Відповісти
2014 год Посол РФ в США вылетел в Москву на консультации по заявлению Байдена о Путине-убийце - Цензор.НЕТ 9857 Хмырь из Питерской подвалРотни
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21.03.2021 10:22 Відповісти
Посол РФ в США вылетел в Москву на консультации по заявлению Байдена о Путине-убийце - Цензор.НЕТ 7097
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21.03.2021 10:24 Відповісти
Посол РФ в США вылетел в Москву на консультации по заявлению Байдена о Путине-убийце - Цензор.НЕТ 5678
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21.03.2021 10:26 Відповісти
у кремлі будуть консультуватися з послом у якій позі ботоксному краще віддатися Байдену
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21.03.2021 10:37 Відповісти
на фото прям якийсь чикатило! Вбивця виїхав до вбивці для "консультацій". ХА
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21.03.2021 10:42 Відповісти
посол раSSії антонов...піде по-слідах чуркіна...- не "допрацював"...

це ще одне підтврдження, що раssія - держава Терорист...і путін вбивця!!
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21.03.2021 10:51 Відповісти
Несколько комментариев к Заявлению этого Антонова, который после Чуркина...
"...шоу... Скабеевой. Это нечто, даже слова не подберешь как это шоу назвать.. сначала забавно смотреть, но когда видишь что это безумие бесконечно, впадаешь в ступор. Говорили о заявлении Байдена и о том как наказать Америку - что нам теперь делать с Америкой, ребята, ну что же делать.. И один из выступавших, не помню его славного имени, он из какого-то издания минобороны.. выложил гениальную идею - а мы сейчас им в ответ увеличим количество шпионов! И лицо этого замечательного чела просияло оргастической удовлетворенностью! Вот так вам. Сделана заявка на внутреннюю подрывную деятельность. Как это реально может выглядеть я представляю, уже столкнувшись с деятельностью сети. Русских в Америке полно, за годы после падения совка какая только гниль не переехала сюда. Среди новых американцев и семьи обожающих Путина и обязанных ему всеми жирными благами своей жизни членов мафиозной, путинской номенклатуры, и дураки, просто настоящие дикие придурки, мракобесные патриоты. И эта русскоязычная тусня связана между собой в сети, поддерживая тесные контакты друг с другом и с мамкой-рашкой. Русские православные приходы - один из объединяющих эту тусню центров, там этот гадюшник формируется и самовоспроизводится, там их вербовать легко для самых разных целей и задач. Меня, как человека, живущего в Америке, уже пострадавшего от действия сети русского мира, это серьезно беспокоит. Я не хочу увеличения присутствия этой киллер-гнили в моей жизни и надеюсь что американские власти меня от вторжения этой гадости в мою жизнь ДЕЙСТВЕННО защитят. Да, надеюсь. Надежда умирает последней. Но все же.. а вдруг решат таки навести в доме порядок. Ведь гниль эта от безнаказанности обнаглела до умопомраченья и берега потеряла. Эта гниль знает что ей ничего не будет и уверена в своей правоте и силе."
"В Париже - карнавал. Но не радостны лица рядовых парижан...."
"Ложь, ложь, ложь... Ложь - во спасение, ложь - во искупление вины, ложь - достижение цели, ложь - карьера, благополучие, ордена, квартира... Ложь! Вся Россия покрылась ложью как коростой." В.Шукшин
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21.03.2021 10:55 Відповісти
Валізу посла потрусіть на предмет білого порошка!
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21.03.2021 11:07 Відповісти
Вкакавсь і швидко прилетів труси в Кремлі випрати.
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21.03.2021 11:11 Відповісти
Був ******, став вбивцею! Ото і все на що заслуговує, миршавий карлик, разом з його 86% підтримки
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21.03.2021 11:31 Відповісти
Их там шайка-Патрушев,Грызлов,Степашин и прочие иуды.
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21.03.2021 11:58 Відповісти
Как у КВНщиков из ДГУ: "В центре Вашингтона стоит бочка солёных огурцов с надписью "Посол Советского Союза", вопрос, что бы это значило?
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21.03.2021 13:30 Відповісти
Глава ОПГ-кооператив «Озеро» кем может быть ?
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21.03.2021 13:37 Відповісти
Шо за кипеш? Байден сама тактовність. Ну не ***** же назвав..
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21.03.2021 14:07 Відповісти
Так кто же он этот кремлевский карлик - ***** или убийца?.. Похоже и ***** и убийца ОДНОВРЕМЕННО!!!
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21.03.2021 16:15 Відповісти
 
 