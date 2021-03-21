За вчора в Україні зробили менше 4 тис. щеплень проти коронавірусу, загалом - 108 310, - МОЗ

3968 осіб щеплено від COVID-19 в Україні за минулу добу 20 березня 2021 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Щеплені отримали першу дозу препарату Oxford-AstraZeneca індійського виробництва.

Від початку кампанії з вакцинації в Україні щеплено від коронавірусу 108 310 осіб, один із них отримав 2 дози препарату, решта - по одній.

Найбільшу кількість щеплень за минулу добу було зроблено в Київській області (550), Києві (270), Херсонській і Черкаській областях - по 250.

Зазначимо, що за добу 19 березня 11 628 осіб були щеплені проти COVID-19 в Україні.

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