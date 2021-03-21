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За вчора в Україні зробили менше 4 тис. щеплень проти коронавірусу, загалом - 108 310, - МОЗ
3968 осіб щеплено від COVID-19 в Україні за минулу добу 20 березня 2021 року.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
Щеплені отримали першу дозу препарату Oxford-AstraZeneca індійського виробництва.
Від початку кампанії з вакцинації в Україні щеплено від коронавірусу 108 310 осіб, один із них отримав 2 дози препарату, решта - по одній.
Найбільшу кількість щеплень за минулу добу було зроблено в Київській області (550), Києві (270), Херсонській і Черкаській областях - по 250.
Зазначимо, що за добу 19 березня 11 628 осіб були щеплені проти COVID-19 в Україні.
Топ коментарі
+7 саша паламарчук
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+6 Viktor Zotov
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Поэтому кто не в теме , не спешите ругать Степанова.
..https://www.zhitomir.info/news_197646.html Житомир.info | Директора департаменту охорони здоров'я Житомирської ОДА затримали на хабарі
..
Это действительно прорыв
І ще раз, 73% дебіли, а зробили це ви, разом!
Я еще помню, когда ваша банда в начале марта прошлого года продала миллион масок в Испанию, а потом ходила с протянутой рукой!
На вашей совести уже тысячи жизней простых украинцев и предьява вам таки будет!
М. Степанов.
Це як? Тільки 92тис. людини щеплені, в той час, як в інших країнах рахунок йде на мільйони!
І не індійським шмурдяком , від якого відкати о@... ні !
На кого це разроховано ?
Для " галочки"?
Ось так вони і брешуть,коли показують число захворювань.
Почувствуйте разницу:
Британия вакцинировала 873500 людей ЗА ДЕНЬ.
Прописью: восемьсот семьдесят три тысячи пятьсот.
Украина вакцинировала за прошлые сутки 3968 человек.