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За вчора в Україні зробили менше 4 тис. щеплень проти коронавірусу, загалом - 108 310, - МОЗ

За вчора в Україні зробили менше 4 тис. щеплень проти коронавірусу, загалом - 108 310, - МОЗ

3968 осіб щеплено від COVID-19 в Україні за минулу добу 20 березня 2021 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Щеплені отримали першу дозу препарату Oxford-AstraZeneca індійського виробництва.

Від початку кампанії з вакцинації в Україні щеплено від коронавірусу 108 310 осіб, один із них отримав 2 дози препарату, решта - по одній.

Найбільшу кількість щеплень за минулу добу було зроблено в Київській області (550), Києві (270), Херсонській і Черкаській областях - по 250.

Зазначимо, що за добу 19 березня 11 628 осіб були щеплені проти COVID-19 в Україні.

Читайте також: В Україні за добу від COVID-19 померли 166 осіб, зафіксовано 11 145 випадків зараження, госпіталізовано понад 4,8 тис осіб
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Топ коментарі
+7
За вчера в Украине сделали менее 4 тыс. прививок от коронавируса, всего - 108 310, - Минздрав - Цензор.НЕТ 965
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21.03.2021 09:21
+6
Это прекрасная новость для тех, кто пишет о Степанове, как о мудром мега менеджере, делающем всё невозможное
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21.03.2021 09:17
+5
Такими темпами для завершення вакцинації в Укоаїні знадобиться років так з 15. Правда, ЗЕ?
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21.03.2021 09:20
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Спалах коронавірусу в лютому 2021 року впав важким тягарем на медиків Чернівецької області. Однак за цей місяць медики Чернівецької обласної клінічної лікарні отримали стандартні оклади від 3 до 6 тисяч гривень без визначених законом 300%-их доплат.
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21.03.2021 09:10 Відповісти
Это прекрасная новость для тех, кто пишет о Степанове, как о мудром мега менеджере, делающем всё невозможное
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21.03.2021 09:17 Відповісти
Кто им виноват , что они ведут себя как овцы? Все невыплаты - это вина местного руководства. Пусть звонят и жалуются областному начальству и на горячую линию КабМина. Так нет они же не хотят "прыгать через голову", ссориться со своим непосредственным начальством , которое и не платит им деньги. Проблема в том , что управы нет на такое местное начальство ( если коллектив не выступит против), потому что оно является частью "клановой" системы еще со времен Яныка, если не раньше.
Поэтому кто не в теме , не спешите ругать Степанова.
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21.03.2021 09:48 Відповісти
Ось приклад корупції ..
..https://www.zhitomir.info/news_197646.html Житомир.info | Директора департаменту охорони здоров'я Житомирської ОДА затримали на хабарі

..За вчера в Украине сделали менее 4 тыс. прививок от коронавируса, всего - 108 310, - Минздрав - Цензор.НЕТ 8542
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21.03.2021 09:53 Відповісти
За вчера в Украине сделали менее 4 тыс. прививок от коронавируса, всего - 108 310, - Минздрав - Цензор.НЕТ 5461
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21.03.2021 10:01 Відповісти
Я думаю, вони не вівці, а як завжди добре заробляють, беручи гроші з хворих. Колись при невеликій зарплаті від бажаючих бути гаїшником відбою не було. Тут так само.
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21.03.2021 13:17 Відповісти
Представьте, каждые 21,6 сек. делается одна (одна!!!) прививка.
Это действительно прорыв
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21.03.2021 11:06 Відповісти
гдето в вертуальном мире зеленского
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21.03.2021 12:07 Відповісти
В таком темпе 30 лет.
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21.03.2021 09:20 Відповісти
За 2020-й з України ОФІЦІЙНО виїхало 66 тисяч лікарів і медичних працівників. Цікаво, з тими зеленими "чемпійонами" на скільки місяців їх ще в нас залишилось? До речі, 73% дебіли, а зробили це ви, разом... Зато ж по-приколу і весело? А, обхохочемось, пілять...
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21.03.2021 09:32 Відповісти
хто це офыцийно заявив чи написав?
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21.03.2021 10:41 Відповісти
Бездоказательно. Во первых, контора негосударственная, а речь шла об ОФИЦИАЛЬНОЙ информации. Во вторых, НЕ ПРИВЕДЁН текст пруфа из первоисточника. Это должна быть цитата с указанием номера страницы документа, а не бессмысленная ссылка на 300 страничный отчет частного лица.
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21.03.2021 23:38 Відповісти
Вам надо вы и спрашивайте, вы давали ссылку, в которой ничего нет.
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22.03.2021 07:50 Відповісти
Да нет прививок нет.
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21.03.2021 09:20 Відповісти
Такими темпами для завершення вакцинації в Укоаїні знадобиться років так з 15. Правда, ЗЕ?
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21.03.2021 09:20 Відповісти
40000000*365*4000 равно 29 лет.
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21.03.2021 09:22 Відповісти
Згоден, але головна мета вакцинації не 100% населення, а створення антиковідного бар'єру.
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21.03.2021 09:27 Відповісти
Суть вакцинації в її МАСОВОСТІ! Щоб на якийсь період створити критичну масу вакцинованих! А такими темпами все то ДО СРАКИ! Бо термін дії вакцини лише 3 місяці! І ВСЕ! Ще трохи, і Україна реально стане невиїзною, ніхто нікуди до себе нікого не впустить. Зелені виродки перетворюють Україну в лепрозорій-концтабір.
І ще раз, 73% дебіли, а зробили це ви, разом!
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21.03.2021 09:37 Відповісти
60% - 20 лет
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22.03.2021 12:32 Відповісти
За вчера в Украине сделали менее 4 тыс. прививок от коронавируса, всего - 108 310, - Минздрав - Цензор.НЕТ 965
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21.03.2021 09:21 Відповісти
Учитывая то, что 50% населения страны конченые дебилы и их нужно вакцинировать в обязательном порядке, процесс развивается уж очень медленно. Как оказалось, умственно ущербное населения не только тупое, но еще и хитрое, и с ним придется повозиться...
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21.03.2021 09:42 Відповісти
все ждут сиг сиг спутник...
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21.03.2021 09:44 Відповісти
Люд масово не бажає вакцинуватись
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21.03.2021 09:47 Відповісти
300 "подготовленных бригад" сделали аж 4000 прививок! Это явная победа вируса!
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21.03.2021 09:51 Відповісти
А ти записався на вакцинацію ?
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21.03.2021 09:54 Відповісти
Я записався на 59 год моя черга
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21.03.2021 13:58 Відповісти
Так. У "Дія". Але не викликають... А робити потрібно, 64 роки.
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21.03.2021 17:34 Відповісти
с такими темпами с концу столетия управимся
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21.03.2021 10:05 Відповісти
******* Степанов,Э и вся Зе шобла, когда будет в Украине еастоящая вакцинация, а не пописыванире на детский горшок???
Я еще помню, когда ваша банда в начале марта прошлого года продала миллион масок в Испанию, а потом ходила с протянутой рукой!
На вашей совести уже тысячи жизней простых украинцев и предьява вам таки будет!
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21.03.2021 10:25 Відповісти
Україна переходить до другого етапу вакцінаціїї. 😂
М. Степанов.
Це як? Тільки 92тис. людини щеплені, в той час, як в інших країнах рахунок йде на мільйони!
І не індійським шмурдяком , від якого відкати о@... ні !
На кого це разроховано ?
Для " галочки"?
Ось так вони і брешуть,коли показують число захворювань.
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21.03.2021 10:47 Відповісти
Смысл отлавливать и делать прививки тем кто не хочет, если есть люди записавшиеся на вакцинацию? Может пора изменить подходы, это лучше чем выбросить потом все в мусорку
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21.03.2021 10:51 Відповісти
Я в дії записался на вакцинацию ещё две недели назад,почему до сих пор не пришло приглашение,если кретины из первой категории не спешат,отдайте мне их вакцину.
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21.03.2021 10:56 Відповісти
потому что.
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21.03.2021 11:06 Відповісти
За вчора в Україні зробили менше 4 тис. щеплень проти коронавірусу, загалом - 108 310, - МОЗ - Цензор.НЕТ 16
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21.03.2021 11:05 Відповісти
США подолали позначку у 100 млн щеплень від коронавірусу - втім, поки йдеться про кількість вколотих доз, а не 100 мільйонів вакцинованих людей. В середньому у США роблять 2 млн щеплень за день.
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21.03.2021 11:29 Відповісти
Это ничтожное число вакцинированных.
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21.03.2021 11:35 Відповісти
Вакцин в нужном количестве нет. А то, что есть, не могут вколоть. Зеленое дно.
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21.03.2021 11:50 Відповісти
Зеленый шмурдяк не в почете.Проклятые зеленые кацапы не захотели купить отличную вакцину производства США-Канада по 3.72 долл.,тогда бы нормальные люди сделали прививку,а из секты неверующих в короновирус повыздыхали бы.А так обрекли всех за откаты.Пусть смерти невинных будут на совести зеленых тварей.
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21.03.2021 12:28 Відповісти
😂🤦🤣🤣🤣🙄
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21.03.2021 12:49 Відповісти
Твари тупорылые с этими мобильными бригадами черепахами бюрократами создайте прививочные пункты посадите медсестру щас укол может сделать даже школьник в мышцу люди погибают они делают по три прививки в день позор схамениться ще не вмерла украина
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21.03.2021 13:53 Відповісти
вчера выходной был, народ отдыхал, не пошёл прививаться.
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21.03.2021 14:21 Відповісти
https://www.facebook.com/yesint4?__cft__[0]=AZXQpARxfsgUHJtGoYrHFuGgRS9BiNHPVv40ABIHsA8z77cpA3BI2ctwDS2OF7HrmhctjSL8BgH5cVJaABVBXK8g9DpgP8WFscSBDvj_wLhOuSXXPCHqTPfUzkTl2zSXOQraDwCh42EH16rHiYfnkUIuIS55VnplAKMntyMgaakmLjS3KKRCgTX_Wp-DyyjoBcI&__tn__=-UC%2CP-R Семен Есилевский https://www.facebook.com/# 2 ч. ·

Почувствуйте разницу:
Британия вакцинировала 873500 людей ЗА ДЕНЬ.
Прописью: восемьсот семьдесят три тысячи пятьсот.
Украина вакцинировала за прошлые сутки 3968 человек.
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21.03.2021 20:30 Відповісти
 
 