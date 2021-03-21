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З кінця літа не буде необхідності вводити нові локдауни в Європі і США, - глава BioNTech

З кінця літа не буде необхідності вводити нові локдауни в Європі і США, - глава BioNTech

Один із керівників компанії BioNTech Угур Шахін вважає, що до кінця літа в багатьох країнах Європи і в США більше не буде потрібно вводити локдаун.

Про це він заявив у коментарі Welt, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У багатьох країнах Європи і в США ми, ймовірно, до кінця літа будемо в ситуації, коли більше не потрібен буде локдаун", - заявив Шахін, розробник однієї з найуспішніших вакцин проти коронавірусу.

При цьому він зазначив, що людство зможе відновити контроль над ситуацією приблизно через рік.

Вірус нікуди не зникне, однак масова вакцинація дозволить зробити ситуацію керованішою, зазначив Шахін. Тоді місцеві спалахи і мутації "цілком ймовірно, не посіють жах".

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Топ коментарі
+5
Так як я говорив. Пандемія закінчиться, як тільки дадуть команду ті хто її організував, і скажуть все кінець, ми про все домовились і поділили, баранів постригли, злочинний соціальний експеримент провели в світовому масштабі, тепер час їх знову до ярма запрягати і гей погнали, вакцина є, всіх провакцинувати за їхні гроші і можливо пронумерувати, щоб кожен баран знав свій номер так буде легше ідентифікувати. Мені все зрозуміло, а вам сильно вдумуватися не потрібно, бо можете обісратися.... До праці раби!!! До праці!!! Вірніше РАБоти...
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21.03.2021 10:02
+4
Шкода, що це не про нас... Зате у стєпанова куртка класна, є чим пишатись перед іноземними представниками)))
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21.03.2021 09:29
+3
С конца лета не будет необходимости вводить новые локдауны в Европе и США, - глава BioNTech - Цензор.НЕТ 6899
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21.03.2021 09:48
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Шкода, що це не про нас... Зате у стєпанова куртка класна, є чим пишатись перед іноземними представниками)))
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21.03.2021 09:29 Відповісти
он слуга - імєєт право!
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21.03.2021 09:31 Відповісти
С конца лета не будет необходимости вводить новые локдауны в Европе и США, - глава BioNTech - Цензор.НЕТ 6899
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21.03.2021 09:48 Відповісти
Ага. Є у плісняви "гідний" приклад для наслідування, з тим же рівнем інтелекту і турботи про нарід.
"ПОНТИ" ЯНУКОВИЧА У СТРАСБУРЗІ. ТУФЛІ ЗІ СТРАУСОВОЇ ШКІРИ"
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21.03.2021 09:47 Відповісти
з такою курткою годі й сподіватись на дешеву вакцину, ніхто не повірить що Україна бідна
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21.03.2021 13:25 Відповісти
Значить ми-не в Європі.
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21.03.2021 09:36 Відповісти
Що тут скажеш, молодці.
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21.03.2021 09:52 Відповісти
Так як я говорив. Пандемія закінчиться, як тільки дадуть команду ті хто її організував, і скажуть все кінець, ми про все домовились і поділили, баранів постригли, злочинний соціальний експеримент провели в світовому масштабі, тепер час їх знову до ярма запрягати і гей погнали, вакцина є, всіх провакцинувати за їхні гроші і можливо пронумерувати, щоб кожен баран знав свій номер так буде легше ідентифікувати. Мені все зрозуміло, а вам сильно вдумуватися не потрібно, бо можете обісратися.... До праці раби!!! До праці!!! Вірніше РАБоти...
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21.03.2021 10:02 Відповісти
Розумний аж страшно!
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21.03.2021 10:37 Відповісти
А в Вашем окружении никто не болел тяжело, с последствиями, никто не умер "по команде"?
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21.03.2021 14:58 Відповісти
вдоль дорог лежат по команде
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21.03.2021 15:59 Відповісти
На голову Слава Богу ніхто не хворів.
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21.03.2021 19:46 Відповісти
Ну и слава Богу, здоровья Вам, Вашим близким и родным.
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22.03.2021 12:46 Відповісти
Дякую І Вам того ж бажаю.
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22.03.2021 13:52 Відповісти
Сейчас в британии, штатах, израиле уже под 50% взрослого населения вкололи. К лету все у кого есть мозги - вакцинируются. Поэтому прогнозы не такие уж нереальные. А в Украине, которой правят тупоголовые шуты и дальше будут шоу показывать по пятницам вместо вакцинации и реальных шагов по борьбе с ковидом. Зато смешно, ведь правда зебилы?!
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21.03.2021 10:23 Відповісти
Ну вот и посмотрим верность этих прогнозов осенью.
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21.03.2021 10:56 Відповісти
ага, если китайцы или кацапы, например, очередной усовершенствованный короно(ханта)вирус не запустят
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21.03.2021 11:07 Відповісти
Мировые фармацевтические гиганты, мы верим, что вам не нужны деньги от выдуманных болячек
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21.03.2021 11:19 Відповісти
А центр Гамалея -гигант?
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21.03.2021 11:51 Відповісти
Это шо за нецентр. Бионтек разводило лохов
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21.03.2021 15:29 Відповісти
Ну,тогда вакциннируйся и вакциннируй родных боярой Спутник из центра Гамалея..
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22.03.2021 05:53 Відповісти
Ничего нового не придумали, как только в Китае какие-то негаразды, сразу запускается пандемия: азиатский вирус, гонконгский грипп, пташино-свинячие. Точно так же на скорую руку лепятся вакцины, а потом все проходит. В этот раз может и не пройти.
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21.03.2021 11:53 Відповісти
Да! И еще они давно загнивают!
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22.03.2021 05:55 Відповісти
до кінця лєта бінотек заработає достаточно бабла, чьтоби нє вводіть.
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21.03.2021 11:59 Відповісти
локдаунів не буде взагалі тільки після нюренбергського суду-2 над організаторами пандемії ковід.
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21.03.2021 14:37 Відповісти
Так то в Европе... И США... Мы в локдауне передохнем все.
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21.03.2021 17:46 Відповісти
 
 