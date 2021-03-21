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З кінця літа не буде необхідності вводити нові локдауни в Європі і США, - глава BioNTech
Один із керівників компанії BioNTech Угур Шахін вважає, що до кінця літа в багатьох країнах Європи і в США більше не буде потрібно вводити локдаун.
Про це він заявив у коментарі Welt, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"У багатьох країнах Європи і в США ми, ймовірно, до кінця літа будемо в ситуації, коли більше не потрібен буде локдаун", - заявив Шахін, розробник однієї з найуспішніших вакцин проти коронавірусу.
При цьому він зазначив, що людство зможе відновити контроль над ситуацією приблизно через рік.
Вірус нікуди не зникне, однак масова вакцинація дозволить зробити ситуацію керованішою, зазначив Шахін. Тоді місцеві спалахи і мутації "цілком ймовірно, не посіють жах".
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