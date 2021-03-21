Затриманий вчора під ОПУ Влад Сорд (Стафійчук) пройшов Майдан, Іловайськ і воював на шахті Бутівка, - Бурлакова
Вчора під будівлею Офісу президента України затримали Влада Сордо (Стафійчука), який пройшов Майдан, Іловайськ, а потім продовжив службу в 93-й ОМБр Холодний Яр.
Про це написала на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук журналістка Цензор.НЕТ Валерія Бурлакова, інформує Цензор.НЕТ.
"Хто не в курсі - затриманий вчора під ОП Влад Сорд (Стафійчук) пройшов Майдан, Іловайськ (де отримав дуже серйозну травму спини, коли під обстрілом перекинулася вантажівка). Воював у ПС. Втратив у ДАПі одного з найближчих друзів - це був Сєвєр, наймолодший загиблий кіборг. Потім оформився в 93-ю ОМБр Холодний Яр, ми разом туди прийшли. Воював на шахті Бутівка. Він автор гімну 93 бригади: димом завіяна, кулями скроєна, бригада, що робить з людини воїна". Чудовий поет. Згодом працював у пресслужбі бригади", - зазначає Бурлакова.
Крім цього вона підкреслює, що потім Влад з дружиною заснував у Вінниці видавництво і сам писав.
"Це просто, щоб ви розуміли, чому його так за#бало це все. Бекграунд, так би мовити, і шлях до того нещасного розбитого скла", - пише журналістка.
При цьому вона зауважує, що їй самій вчорашні події не сподобалися.
"Як влучно написав Вортекс, робити все це не варто було просто тому, що "ворог не з'явився". Але криміналу в цьому в 100 тис. разів менше, ніж у "роботі" наших судів і тих, хто це дозволяє. І тризуб під фарбою - ніщо на тлі сотень жахливих рішень "іменем України", - підсумувала вона.
Також Бурлакова опублікувала посилання на інтерв'ю з Владом Сордом для Цензор.НЕТ.
Будь ласка, зачекайте...
Slava Narodu Ukraini ! A ne vladi takiy !
Хто спить,а хто БОРЕТЬСЯ !
Є - "какая разніца " !
А Є - " мені не всеодно" !
Розбирайся в собі сам,до кого належишь !
Слава Україні !
Тому правильніше казати, що у Зеленського немає шансів залишитись при владі мирним шляхом
Звичайно, тим, хто пройшов пекло - більше болить і пече.
Надірвана душа.
Комусь вдається відгородитися і не реагувати.
Інші горять ...
Але потрібно не переходити межі.
Бо скло 2 млн. не коштує, а фарбу можна просто відмити.
https://twitter.com/eugene_lir #Сордуволю (лїр) https://twitter.com/eugene_lir @eugene_lir https://twitter.com/eugene_lir/status/1373629224465149958 5 ч
Щодо апдейтів по Сорду:
до 9 вечора має бути підозра, завтра вранці буде відомо, коли саме суд щодо запобіжного заходу.
Влад не пам'ятає частину подій. Через вибух хлопавки його найімовірніше накрив ПТСР, ситуація з вікном - прямий наслідок.
Триматиму в курсі.
Кого він вбив? Кого він пограбував? Кого він згвалтував?
Якщо ти вважаєш себе таким "постраждалим", то твій мозок згвалтував не він, а твій зелений роботодавець.
Во-первых, стекла были целые, пока он их не сделал "несчастными"
Во-вторых, на "за # бало это все" дело никак не похоже - парень явно веселился, разбиваючи стёкла