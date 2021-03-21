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Причина хуліганства під будівлею ОПУ - відсутність авторитету у влади. Офіс боїться відповідати за свої дії і бездіяльність - Бутусов

Причина хуліганства під будівлею ОПУ - відсутність авторитету у влади. Офіс боїться відповідати за свої дії і бездіяльність - Бутусов
Фото: Олег Богачук

Розбиті вікна в будівлі Офісу президента України замінять, а от справжня причина хуліганства - відсутність авторитету у влади, так і залишається невирішеною.

Про це написав на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, інформує Цензор.НЕТ.

"Офіс Єрмака зганьбити не складно. Ніхто не вийде на його підтримку з доброї волі. Офіс не став мобілізуючим центром країни, не створив цінностей, які суспільство захотіло б захищати. Офіс боїться відповідати перед демонстрантами за свої дії і бездіяльність, це центр занесення кеша і "позвоночного" права у декількох кабінетах. Це правда. Але правда і в тому, що будівля на Банковій належить народу України. Це народ буде платити за розбиті вікна і спалені таблички", - підкреслює Бутусов.

"І тому бити вікна є сенс тільки якщо мета - зайти в будівлю і викинути звідти зрадників і корупціонерів. А бити вікна за відсутності чиновників у будівлі і за відсутності поліції - це хуліганство. Але вікна вставлять і відмиють, а причину хуліганства - відсутність авторитету у влади, судів, відсутність волі що-небудь змінити, не усунуто. І це куди небезпечніше для країни", - додав він.

Крім цього Бутусов наголошує, що розмальовані і розбиті вікна мають потворний вигляд, але саме такий вигляд має насправді сама влада, яка уникає відповідальності за вирішення складних державних проблем і женеться за легковажним піаром і оплесками.
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Топ коментарі
+39
Уже заплатили наперед...

В бюджеті 2021 на президента і його офіс виділено 1,27 млрд. гривень! Це на 40% більше, ніж у 2020!
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21.03.2021 10:23
+31
Різні у нас були президенти: "Леонід хитрий", "Леонід червоний", "Віктор помаранчевий", "Віктор в законі", "Петро криголам". А цей... цей "дурко-перший" сподіваюся, що останній.

Причина хулиганства под зданием ОПУ - отсутствие авторитета у власти. Офис боится отвечать за свои действия и бездействие - Бутусов - Цензор.НЕТ 3190
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21.03.2021 10:24
+21
У партії «Європейська солідарність» відповіли заступнику глави Міністерства внутрішніх справ України Антонові Геращенку на слова про причетність лідера політсили Петра Порошенка до сутичок під Офісом президента, де мітингували прибічники активіста Сергія Стерненка.

«Пандемія коронавірусу не означає, що параною не слід лікувати..
. Наявність параної не означає, що за поширення брехні не треба вибачатися.
Сподіваємося, у пана Геращенка вистачить волі та совісті спростувати дезінформацію», - ідеться в повідомленні партії у Facebook від 20 березня.
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21.03.2021 11:01
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"Причина хулиганства под зданием ОПУ - отсутствие авторитета у власти. Офис боится отвечать за свои действия и бездействие - Бутусов" - если бы не хулиганы, то и Янукович не убежал бы в Ростов.
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21.03.2021 11:49 Відповісти
Вставлю і я свої 5 копійок. У нас в суспільстві є велика категорія людей, які вважають себе приниженими через Майдан і підсвідомо прагнуть помсти. І танці під "воровайки" з їх боку - тільки зовнішня сторона того, що відбувається у них під головним убором. Але вимушений їх розчарувати. ******** розвиток суспільства робить їх реванш неможливим. Хто би що не казав про їх міста і таке інше. Слава Україні.
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21.03.2021 11:54 Відповісти
ця влада бридка, огидна і безтолкова. Це непорозуміння необхідно виправляти
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21.03.2021 11:55 Відповісти
І да, пане Юрій. ************ мотив - явна неповага до суспільства, вчинення злочину "просто так". Подивіться уважно на фото. Ви би ще їх "бузотьорами" (рос.) назвали.
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21.03.2021 11:57 Відповісти
А в нас була хоч одна влада,що користувалась авторитетом? Одні наперсточники!!!
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21.03.2021 12:06 Відповісти
Дело в том, что в Украине нет власти в стране уже два года! Ведь если бы была власть то она бы брала на себя ответственность и отвечала за свои поступки. А по факту: локдауны провалены уничтожив экономику, вакцинация провалена, "перемирие" - провалено, борьба с коррупцией провалена, провалена и международная поддержка... И кто посажен, кто уволен с должности? А никто! ведь зеленые папуасы ни зачто в стране не отвечают. Они снимают видосики и во всех грехах винят не себя, а порошенко. Дурачки - они такие
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21.03.2021 12:06 Відповісти
це не *********** це відчай від дій влади бо влада відкрила сезон полювання на людей яким украіна не чужа
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21.03.2021 12:08 Відповісти
Какой фонтан мнений, аж жуть
Как будто надо быть академиком, чтобы различить политический заказ по справе Стерненко, от правосудия
Попытка отвести внимание, будем обсуждать обгаженую стенку а не обгжаженную власть
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21.03.2021 12:28 Відповісти
Стесняюсь спросить, а кто , по инструкции, должен определять авторитет? ...... а то всякая фуета пытается пристроить своего ...
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21.03.2021 12:29 Відповісти
Политика ******** и анархии власти является причиной анархии в стране.
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21.03.2021 13:03 Відповісти
По мне дьявол в деталях.Разбитые окна-это следствие,причина которому неправомерный приговор вынесенный не люстрированным судьёй сталинистом.Судья играет роль бабочки,которая махая крыльями,создаёт ураган разбивающий стёкла в ОП.И пока сегодня все обсуждают разбитые стёкла,судья пересчитывает гроши полученные за взмах крылышек
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21.03.2021 13:09 Відповісти
это уже где-то было.
Взмах крыльев бабочки - и цунами в другом месте.
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21.03.2021 15:33 Відповісти
Именно так.У всего есть начало и всему есть конец.Точка отсчёта-это судья с решением запускающий алгоритм событий приводящий к логическому финалу,который который накрывает словно ураганом всё инфопространство Украины.И никто не задаётся вопросом кто и зачем нажимает на спусковой крючок,такого рода механизмом.Все обсуждают стёкла
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21.03.2021 16:10 Відповісти
якщо влада - сцикло до 43 рочків, то за ті рочки, що залишилися, нічого вже не зміниться, хіба що памперси стануть коштовніші..
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21.03.2021 13:27 Відповісти
В 14тім на Донбасі ті, що трощіли державне майно, та знущалися над держ символами, теж були незадоволені владой. Чекаємо, коли пан Бутусов їх почне виправдовувать?
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21.03.2021 13:49 Відповісти
Несчастная страна...Украине не везет на президентов, если не урка, то клоун ростом полтора метра и куриными мозгами...К большому сожалению так будет всегда...
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21.03.2021 13:59 Відповісти
Аня из Германии: следи за своей престарелой Меркельшей, агенткой штазти и подругой *****!!!
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21.03.2021 14:03 Відповісти
слушай, умница, если б в Германии правили русские, бьіло б тоже самое. Русским некуда гадить в Германии тольшко потому что там более сталая сила, большая за их безмозглость, а большему количеству обьічно подчиняются.
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21.03.2021 17:00 Відповісти
Звичайно,що пан Бутусов правий,але всiх обурюэ бескарнiсть олiгархiв,латифундистiв,топ -чиновникiв,чому бескарнiсть повинна бути також до люмпен-патрiотiв таких як Стерненко? Чому акцiя протеста не вiдбувалась перед одеським судом,де,якщо не помиляюсь винесли вирок Стерненку,чому не було протесту проти сумнiвного суд'i? А чому немаэ протестiв проти бескарностi головних крадiiв краiни:Коломойского та Боголюбова,якi вкрали 5,5 млрд доларiв? Якийсь збочений протест,коли по головнимм питанням протести вiдсутнi !!!
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21.03.2021 13:59 Відповісти
власть, которая избегает ответственности за решение сложных государственных проблем и гонится за легковесным пиаром и аплодисментами.

почему не судят публику, которая бросается в бездарных Клоунов гнилыми помидорами?
потому что так принято во всем мире...

какая власть - такая и вывеска.
хотя, согласен с Бутусовым, бьют не по паспорту, а по физиономии



сдается, скоро будем бить и по физиономиям, а не по вывескам......
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21.03.2021 14:02 Відповісти
Причина хуліганства під будівлею ОПУ - відсутність авторитету у влади. Офіс боїться відповідати за свої дії і бездіяльність - Бутусов - Цензор.НЕТ 8956
Теперь в Украине нападение на Главный офис страны стало называться хулиганством? Амбал 2-х метрового роста конечно же не за бесплатно раскручивает металлическую цепь длиной 3-4 метра, чтобы ею раскромсать головы полицейских пацанов - это он так их как бы по- детски пугает и безвинно хулиганит?? ? А разрисовать офис Президента, как рейхстаг в 1945 г. с изображением фашистской свастики - это тоже хулиганство? Тогда что такое бандитизм и нападение на органы государственной власти? Завтра эти "хулиганы" могут захватить офис Президента со всеми его государственными тайнами и демонстративно нагадить на рабочем столе Президента!? Тогда зачем в стране насоздавали столько разных правоохренительных органов? Почему молчит министр МВД, подсунув для мямляния своего "шестерку"? После этого что жители и гости Киева могут спокойно ходить по городу???.... Фактически было отработано практическое занятие по захвату зданий государственной власти. Естественно за этим стоят деньги, чем-то обиженные не слабые люди и власть наверняка знает истинных организаторов, а задерживает "шестерок". С таким бездейственным отношением власти к радикализму нам недалеко до новых Майданов, страна не может 7 лет отойти от последнего Майдана.
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21.03.2021 14:08 Відповісти
А от коли за папєрєдніків там відбувалися подібні акції, то причиною була зрада-зрадливая та проіскі брацкіх агрєсоров, що, без сумніву, додало владцям авторитету.
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21.03.2021 14:18 Відповісти
Вчерашние события под ОП прекрасно показали, что вся власть в стране - это Аваков. Даст команду защищать эту зелёную мразь, полиция будет защищать, а даст команду не защищать, люди в конце концов всех этих трусов просто вынесут. И никакие 73% на помощь и защиту им не придут.
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21.03.2021 14:47 Відповісти
Влада не слышит маргиналов ... прекрасно .. ЕС уже осудила вчерашних товарищей
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21.03.2021 15:17 Відповісти
"И потому бить окна имеет смысл только если цель - зайти в здание и вышвырнуть оттуда предателей и коррупционеров"
Бутусов, вам как бы не к лицу писать подобное...детский сад.
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21.03.2021 15:36 Відповісти
ЭТО ПРОСТО ПИПЕЦ КАКОЕ ТУПЕЙШЕЕ МНЕНИЕ.
ТО ЕСТЬ, ЮРА, ЕСЛИ ТЫ, У КОГО ТО НЕИМЕЕШЬ АВТОРИТЕТА, А ЭТО МНОГИМ ДАНО, ТО МОЖНО, А ПОСЛЕ ТВОИХ ЭТИХ ГЛУПЫХ СЛОВ МОЖНО ПРИЙТИ К ТЕБЕ И РАСХЕРАЧИТЬ ТВОЙ ОФИС, ТВОЮ РЕДАКЦИЮ ?????? БО С ТВОИХ ЖЕ СЛОВ -НЕИМЕЕТ АВТОРИТЕТА...... ЗНАЧИТ МОЖНО.
😉🙃🙂😀😃😄😅🤣😂😛🥲😝🤪😜☺
ЮРА, ИНОГДА ЛУЧШЕ МОЛЧА ЖЕВАТЬ ..... ЧЕМ ЛЯПАТЬ ВСЯЕУЮ .... ПОДРЯД. НЕПОДУМАВШИ.
А ТЕПЕРЬ В БАН. 😀😃😄😆😅🤣😂😛😋😚☺😗😜😝
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21.03.2021 18:38 Відповісти
Меня терзают смутные сомнения - почему ОП никто не охранял? Где полиция? Протестующим позволили все эти дела? Зачем? Что-то у меня плохое чувство от всего этого
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21.03.2021 20:20 Відповісти
Ну водометами быдлятинку можно было бы обдать. Бутусов критикуя Зеленского обделывается все больше и больше. Какой то он мерзкий стает.
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21.03.2021 20:59 Відповісти
Дякую за Правду!!!
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21.03.2021 21:06 Відповісти
Дякую за Правду!!!
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21.03.2021 21:09 Відповісти
Не только отсутствие, но и презрение !
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22.03.2021 00:22 Відповісти
Идиот .
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22.03.2021 06:49 Відповісти
Коли 01.12.2013 (неділя) по Банковій гуркотіли бульдозери і трактори, - тоді в будівлі АП теж нікого не було, просто її неабиякі кордони Беркуту охороняли. Не було б тоді тих кордонів - було б з будівлею АП те саме, якщо не гірше...
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22.03.2021 12:39 Відповісти
Причина хуліганства під будівлею ОПУ - відсутність авторитету у влади. Офіс боїться відповідати за свої дії і бездіяльність - Бутусов - Цензор.НЕТ 6135
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22.03.2021 14:39 Відповісти
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