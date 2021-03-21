Причина хуліганства під будівлею ОПУ - відсутність авторитету у влади. Офіс боїться відповідати за свої дії і бездіяльність - Бутусов
Розбиті вікна в будівлі Офісу президента України замінять, а от справжня причина хуліганства - відсутність авторитету у влади, так і залишається невирішеною.
Про це написав на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, інформує Цензор.НЕТ.
"Офіс Єрмака зганьбити не складно. Ніхто не вийде на його підтримку з доброї волі. Офіс не став мобілізуючим центром країни, не створив цінностей, які суспільство захотіло б захищати. Офіс боїться відповідати перед демонстрантами за свої дії і бездіяльність, це центр занесення кеша і "позвоночного" права у декількох кабінетах. Це правда. Але правда і в тому, що будівля на Банковій належить народу України. Це народ буде платити за розбиті вікна і спалені таблички", - підкреслює Бутусов.
"І тому бити вікна є сенс тільки якщо мета - зайти в будівлю і викинути звідти зрадників і корупціонерів. А бити вікна за відсутності чиновників у будівлі і за відсутності поліції - це хуліганство. Але вікна вставлять і відмиють, а причину хуліганства - відсутність авторитету у влади, судів, відсутність волі що-небудь змінити, не усунуто. І це куди небезпечніше для країни", - додав він.
Крім цього Бутусов наголошує, що розмальовані і розбиті вікна мають потворний вигляд, але саме такий вигляд має насправді сама влада, яка уникає відповідальності за вирішення складних державних проблем і женеться за легковажним піаром і оплесками.
Будь ласка, зачекайте...
Как будто надо быть академиком, чтобы различить политический заказ по справе Стерненко, от правосудия
Попытка отвести внимание, будем обсуждать обгаженую стенку а не обгжаженную власть
Взмах крыльев бабочки - и цунами в другом месте.
почему не судят публику, которая бросается в бездарных Клоунов гнилыми помидорами?
потому что так принято во всем мире...
какая власть - такая и вывеска.
хотя, согласен с Бутусовым, бьют не по паспорту, а по физиономии
сдается, скоро будем бить и по физиономиям, а не по вывескам......
Теперь в Украине нападение на Главный офис страны стало называться хулиганством? Амбал 2-х метрового роста конечно же не за бесплатно раскручивает металлическую цепь длиной 3-4 метра, чтобы ею раскромсать головы полицейских пацанов - это он так их как бы по- детски пугает и безвинно хулиганит?? ? А разрисовать офис Президента, как рейхстаг в 1945 г. с изображением фашистской свастики - это тоже хулиганство? Тогда что такое бандитизм и нападение на органы государственной власти? Завтра эти "хулиганы" могут захватить офис Президента со всеми его государственными тайнами и демонстративно нагадить на рабочем столе Президента!? Тогда зачем в стране насоздавали столько разных правоохренительных органов? Почему молчит министр МВД, подсунув для мямляния своего "шестерку"? После этого что жители и гости Киева могут спокойно ходить по городу???.... Фактически было отработано практическое занятие по захвату зданий государственной власти. Естественно за этим стоят деньги, чем-то обиженные не слабые люди и власть наверняка знает истинных организаторов, а задерживает "шестерок". С таким бездейственным отношением власти к радикализму нам недалеко до новых Майданов, страна не может 7 лет отойти от последнего Майдана.
Бутусов, вам как бы не к лицу писать подобное...детский сад.
ТО ЕСТЬ, ЮРА, ЕСЛИ ТЫ, У КОГО ТО НЕИМЕЕШЬ АВТОРИТЕТА, А ЭТО МНОГИМ ДАНО, ТО МОЖНО, А ПОСЛЕ ТВОИХ ЭТИХ ГЛУПЫХ СЛОВ МОЖНО ПРИЙТИ К ТЕБЕ И РАСХЕРАЧИТЬ ТВОЙ ОФИС, ТВОЮ РЕДАКЦИЮ ?????? БО С ТВОИХ ЖЕ СЛОВ -НЕИМЕЕТ АВТОРИТЕТА...... ЗНАЧИТ МОЖНО.
😉🙃🙂😀😃😄😅🤣😂😛🥲😝🤪😜☺
ЮРА, ИНОГДА ЛУЧШЕ МОЛЧА ЖЕВАТЬ ..... ЧЕМ ЛЯПАТЬ ВСЯЕУЮ .... ПОДРЯД. НЕПОДУМАВШИ.
А ТЕПЕРЬ В БАН. 😀😃😄😆😅🤣😂😛😋😚☺😗😜😝