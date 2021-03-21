Причина хуліганства під будівлею ОПУ - відсутність авторитету у влади. Офіс боїться відповідати за свої дії і бездіяльність - Бутусов

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Розбиті вікна в будівлі Офісу президента України замінять, а от справжня причина хуліганства - відсутність авторитету у влади, так і залишається невирішеною.

Про це написав на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, інформує Цензор.НЕТ.

"Офіс Єрмака зганьбити не складно. Ніхто не вийде на його підтримку з доброї волі. Офіс не став мобілізуючим центром країни, не створив цінностей, які суспільство захотіло б захищати. Офіс боїться відповідати перед демонстрантами за свої дії і бездіяльність, це центр занесення кеша і "позвоночного" права у декількох кабінетах. Це правда. Але правда і в тому, що будівля на Банковій належить народу України. Це народ буде платити за розбиті вікна і спалені таблички", - підкреслює Бутусов.

"І тому бити вікна є сенс тільки якщо мета - зайти в будівлю і викинути звідти зрадників і корупціонерів. А бити вікна за відсутності чиновників у будівлі і за відсутності поліції - це хуліганство. Але вікна вставлять і відмиють, а причину хуліганства - відсутність авторитету у влади, судів, відсутність волі що-небудь змінити, не усунуто. І це куди небезпечніше для країни", - додав він.

Крім цього Бутусов наголошує, що розмальовані і розбиті вікна мають потворний вигляд, але саме такий вигляд має насправді сама влада, яка уникає відповідальності за вирішення складних державних проблем і женеться за легковажним піаром і оплесками.