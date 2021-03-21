Закон про колабораціонізм - важливий інструмент у боротьбі з п’ятою колоною всередині країни, - Білецький

За словами лідера Національного Корпусу Андрія Білецького, представники п’ятої колони відіграють значну роль в політичній сфері. Поки вся країна переповнена прямими агентами Кремля, боротьба з російською агресією на фронті не матиме успіху.

Про це політик заявив в ефірі програми "DROZDOV", інформує Цензор.НЕТ.

Білецький пояснив, що законопроект про колаборантів, що був ініційований Нацкорпусом, і вже зареєстрований у Верховній Раді, вводить статтю про колабораціонізм в Кримінальний кодекс України.

"Закон дає можливість боротись не тільки з персоналіями, але й їхніми структурами, що виконують роль інструментів гібридної війни проти України. Я запевняю, що те, що робилося на ZIK, 112, NewsOne, Страна.юа, – гарантовано підпадає під статтю про колабораціонізм", – наголосив Білецький.

Він також додав, що за економічними статтями законопроекту, зокрема, Тарас Козак, щодо якого застосували санкції через поставки вугілля з ОРДЛО, автоматично потрапив би під статтю про колабораціонізм. Разом з тим, зазначив політик, під дію закону не потрапить пожежник чи медсестра, які залишились на окупованих територіях.

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Білецький висловив переконання у тому, що в разі ухвалення закон буде важливим інструментом у боротьбі з п’ятою колоною всередині країни.

"Одна справа – безкарно брати в росіян гроші якійсь Стране.юа, для того щоб лити лайно. З іншого боку – знати, що є всі шанси, що безкарно це робити не вийде, і що це закінчиться тюрмою. Охочих буде набагато менше, ніж зараз", – сказав він.

На думку Білецького, у парламенті є голоси для ухвалення законопроекту про колабораціонізм, головне, "щоб він зараз не лежав у комітеті півроку, а максимально швидко пройшов всі узгодження".

"Вулиця проконтролює і буде активно натякати владі і всім патріотичним партіям, які зараз рвуться в бій з п’ятою колоною, що це необхідно зробити", – підсумував політик.

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