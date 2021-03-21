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Закон про колабораціонізм - важливий інструмент у боротьбі з п’ятою колоною всередині країни, - Білецький

Закон про колабораціонізм - важливий інструмент у боротьбі з п’ятою колоною всередині країни, - Білецький

За словами лідера Національного Корпусу Андрія Білецького, представники п’ятої колони відіграють значну роль в політичній сфері. Поки вся країна переповнена прямими агентами Кремля, боротьба з російською агресією на фронті не матиме успіху.

Про це політик заявив в ефірі програми "DROZDOV", інформує Цензор.НЕТ.

Білецький пояснив, що законопроект про колаборантів, що був ініційований Нацкорпусом, і вже зареєстрований у Верховній Раді, вводить статтю про колабораціонізм в Кримінальний кодекс України.

"Закон дає можливість боротись не тільки з персоналіями, але й їхніми структурами, що виконують роль інструментів гібридної війни проти України. Я запевняю, що те, що робилося на ZIK, 112, NewsOne, Страна.юа, – гарантовано підпадає під статтю про колабораціонізм", – наголосив Білецький.

Він також додав, що за економічними статтями законопроекту, зокрема, Тарас Козак, щодо якого застосували санкції через поставки вугілля з ОРДЛО, автоматично потрапив би під статтю про колабораціонізм. Разом з тим, зазначив політик, під дію закону не потрапить пожежник чи медсестра, які залишились на окупованих територіях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Законопроєкти про колабораціонізм і протидію пропаганді нададуть можливість заборонити ОПЗЖ та інші проросійські партії, - Порошенко

Білецький висловив переконання у тому, що в разі ухвалення закон буде важливим інструментом у боротьбі з п’ятою колоною всередині країни.

"Одна справа – безкарно брати в росіян гроші якійсь Стране.юа, для того щоб лити лайно. З іншого боку – знати, що є всі шанси, що безкарно це робити не вийде, і що це закінчиться тюрмою. Охочих буде набагато менше, ніж зараз", – сказав він.

На думку Білецького, у парламенті є голоси для ухвалення законопроекту про колабораціонізм, головне, "щоб він зараз не лежав у комітеті півроку, а максимально швидко пройшов всі узгодження".

"Вулиця проконтролює і буде активно натякати владі і всім патріотичним партіям, які зараз рвуться в бій з п’ятою колоною, що це необхідно зробити", – підсумував політик.

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Топ коментарі
+10
Так Билецкий и есть 5 колона!
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21.03.2021 11:23
+9
ви помітили, як Білий Вошть з'являється, так починається якась муйня?
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21.03.2021 11:15
+8
Закон о коллаборационизме - важный инструмент в борьбе с пятой колонной внутри страны, - Билецкий - Цензор.НЕТ 6173
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21.03.2021 11:01
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Білорускі протести довели, що мирні протести не діють. З законом про колабораціоністів під адміністрацію виходили вже не раз, і весь час зеля їх ігнорує, я сам був на них разів 3. МИРНІ ВИСТУПИ НЕ ПРАЦЮЮТЬ.
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21.03.2021 10:55 Відповісти
Що пропонуєш?
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21.03.2021 11:06 Відповісти
Це я написав критикам того, що відбулося під адміністрацією. Вони просто не знають скільки протестів УЖЕ було
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21.03.2021 11:09 Відповісти
Че то ржу! Сказал про коллаборантов- белый вошдь, ариец по духу , поклонник ***** и империи , по совместительству шестерка бабломойского, билецкий! Верим-верим "патриоту" страны!
Все время хочу спросить у этой дряни- а где ваши "свинки" под ОПу и протесты при открытых предателях Украины и не скрывающихся агентов фсбы в этой Опе? Или не заплатили за это? Так вы же себя патриотами мните? Я считаю- вы , нацжены, патриоты только бабла и *****.
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21.03.2021 13:05 Відповісти
Малорос з рос. мовою, де ти під ОП? Хоч щось відстоював у своєму житті? Чи тільки поливав мовою окупанта людей, котрі не вважають себе рабами?
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21.03.2021 13:09 Відповісти
Я помню как Азов с Морпехами за свой броне авто бодался с матюгами Азов пролюбил морпехи отбили Зато понтов у малчегов белого воштя было
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21.03.2021 13:43 Відповісти
Найкраще, румунський сценарій.
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21.03.2021 13:33 Відповісти
Закон о коллаборационизме - важный инструмент в борьбе с пятой колонной внутри страны, - Билецкий - Цензор.НЕТ 4522
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21.03.2021 10:56 Відповісти
Для Билецкого пришли "тяжелые годы". Но Наган всегда наготове.
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21.03.2021 12:11 Відповісти
Закон о коллаборационизме - важный инструмент в борьбе с пятой колонной внутри страны, - Билецкий - Цензор.НЕТ 6173
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21.03.2021 11:01 Відповісти
В нас суддівський "бєспрєдєл" і той закон повернуть проти ветеранів і людей з активною життєвою позицією. Ті хто під захистом своїх силових контор не буде відповідати ніколи. Треба починати реформувати суддівський корпус з низу, як то було і заплановано
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21.03.2021 11:06 Відповісти
Да вы правы на 101%,пока в Украине творится полный беспредел с так называемыми судьями ни один нужный стране закон работать не будет. Сейчас величайшее зло в Украине это преступники узурпировавшие для себя право судить как им вздумается от имени Украины.
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21.03.2021 11:48 Відповісти
только при условии его ГРАМОТНОГО узаконивания,чтобы не было ни малейшей лазейки уйти от ответственности,прячась за "оппозиционные" действия,дозволенные демократическими свободами.так,чтобы предательство и сотрудничество с оккупантом было определено однозначно как тяжкое уголовное преступление.И отвечать перед судом должны не только рядовые депутаты или местные чиновники,но и экс-прези денты и главы полит. сил и высшие гос. деятели.
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21.03.2021 11:06 Відповісти
Треба вносити зміни у Конституцію про громадянство. Всі хто брав участь у діях проти України (незаконні "референдуми", вибори, публічні виступи, публічні акції, воював, заперечував державність, мову, принижував українців) має бути позбавлений громадянства. Такі підари ніколи не зможуть брати участь у виборах, займати державні посади, отримувати субсидії та пільги від держави.
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21.03.2021 11:07 Відповісти
Ждем интервью у Антона Мухарского с Белецким
А пока - детская писательница Лариса Ницой -
Люта українізація з Антіном Мухарським / Лариса Ніцой /

https://youtu.be/p3hfMrYXJpU
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21.03.2021 11:10 Відповісти
А для чого воно цю борідку носить: справжній такий моджахед.
Чи для "солідності"? Хлопці на передовій не мають змоги голитися, а тут не зрозуміло.
Щодо заяв, що дозволили, те і бовкнув...гопота!
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21.03.2021 11:13 Відповісти
Такой закон уже давно придумали в странах Прибалтики, где части населения выдали паспорты "неграждан", которые разрешали этим людям жить в стране, но никаким боком не принимать участия в политической жизни государства.
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21.03.2021 11:13 Відповісти
это как сенсорная кнопка, - была придумана даано
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21.03.2021 12:10 Відповісти
Ця Раді ніколи не проголосує "Закон про покарання за колабораціонізм", допоки плісняве моностодо особисто не подасть на розгляд свій прилизаний, вихолощений, беззубий, нікчемний варіан.
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21.03.2021 11:14 Відповісти
Вони чудово пристосовуються, тоді коли це їм вигідно фінансово
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21.03.2021 11:29 Відповісти
ви помітили, як Білий Вошть з'являється, так починається якась муйня?
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21.03.2021 11:15 Відповісти
Треба прирівняти рашизм"рускіймір" до нацизму,комунізму і жорстко карати порушників.
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21.03.2021 11:18 Відповісти
Так Билецкий и есть 5 колона!
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21.03.2021 11:23 Відповісти
Так воно і є!
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21.03.2021 12:12 Відповісти
білецький не боїться втратити фінансування?
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21.03.2021 11:24 Відповісти
так він нічого проавакяна не каже
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21.03.2021 11:38 Відповісти
Мирные протесты властям ничем не угрожают.
Возможно, создают некоторые неудобства, но не более.
Зелень уже доказала, что положит с прибором на любую критику, и критиков запросто пошлёт матом.
Так что, разбитые окна не такая уж бесполезная вещь...
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21.03.2021 11:24 Відповісти
анальный корпус аваакяна активизировался как раз после вчерашнего зашквара мусоров с графити на охфисе. Какое совпадение?!
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21.03.2021 11:26 Відповісти
Скоро тут в Україні сформують 800 000 армію ім генерала Власова , чи м'ясника Жукова при такій владі відбірних зрадників, гешефтників і фанів світу кокошників.
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21.03.2021 11:27 Відповісти
Кто-бы ( кроме ЗЕльоеных) какие Законы о коллаборационизме не вносил - это бесперспективно т.к. ЗЕлень приймет свой, который будет подобен картонной дурилке, примерами могут служить Закон об импичменте (реализовать невозможно) об отмене депутатской неприкосновенности ( решает 100 % свой прокурор)
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21.03.2021 11:30 Відповісти
Пока ВР руководит явно пророссийский спикер до тех пор все нужные для безопасности страны законопроекты будут тормозиться и спускаться на тормозах.Уже нет сомнения ни у кого что спикер ВР ведёт свою политическую игру в Украине и эта игра явно не в пользу стране.
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21.03.2021 11:39 Відповісти
на жаль влада боіться такого закону бо украіна для них майданчик для заробляння грошей і це явно видно за рішеннями т зв судів
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21.03.2021 11:47 Відповісти
"Сепаров" и "Патриотов" хватает для применения этого закона!
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21.03.2021 11:47 Відповісти
https://rubryka.com/2021/03/21/volker-zayavyv-shho-v-********-panuye-oligarhichna-systema/ Волкер заявив, що в Україні панує олігархічна система
Кеп, ну...
Закон про колабораціонізм - важливий інструмент у боротьбі з п’ятою колоною всередині країни, - Білецький - Цензор.НЕТ 4484
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21.03.2021 11:56 Відповісти
Андрій Білецький - ви, саме ви, допомогли отой п'ятій колоні. І досі не маєте мужності покаятись. Це ви привели до влади фактичних друзів московії. це ви цькували та паплюжили Порошенка, це ви разом із своїми штурмовиками вірили провокаторам бігуса. Але боялися тронути Медведчука.
Ви малоосвічена, не дуже розумна, лицемірна людина.

Воювали? Знаю. А потім все закреслили.
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21.03.2021 12:11 Відповісти
в фійсбуках він хіба воював
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21.03.2021 14:12 Відповісти
Что дурачек, в интернете ты только порнуху смотришь и срешь в комментариях? Потому что найти видео уличных боев при освобождении Мариуполя с участием Билецкого не сложно. И кстати, а где ты воевал?
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21.03.2021 16:28 Відповісти
гадя тожє "ваєвала". і сємьон лушпайка і парасюк. вот бєлая воша такая жє крємлядская мразь. а ти лєпи пєтушка із гамна. хотя ти і само - гамно. і пєтушок
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21.03.2021 17:38 Відповісти
Ну ты видать петушок именно поэтому не пошел в армию защищать страну, чтобы тебя потом твои диванные друзья не заподозрили как ахента кремля, не так ли? Ну и конечно же ты у нас ну очень больной, да вообще тебе вера в святого вальцмана запрещает, не так ли?
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21.03.2021 17:51 Відповісти
почєму жє нє пошьол? я тот у кого ти сосал на допросє. аль забил олєжка-сєпарок?
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21.03.2021 18:09 Відповісти
Что петушок, решил уже и не скрывать свои *************** наклонности??? Впрочем среди порохосного быдла это не редкость. И кстати, а где конкретно ты у нас защищал страну заднеприводный, или ты у нас такое же упоротое быдло как и вата. которая до сих пор штурмует фанерные рейхстаги и побеждает каждый год немцев не отрывая жопу от дивана?
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22.03.2021 02:38 Відповісти
кто хочет - делает, кто не хочет - ищет причины
чтобы убивать врагов Украини, нужны не законы, а желание
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21.03.2021 12:15 Відповісти
білецький - це набагато гірше,ніж всякі там медмедчуки-бойки. то відкриті вороги.
а біла воша - мерзота,яка за кремлядські гроші видає себе за патріота
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21.03.2021 12:25 Відповісти
Ему еще верят? Не билецкий ли и есть часть этой колонны олигархов, с беней во главе?
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21.03.2021 12:30 Відповісти
Білецький разом зі своїми бродячими поцреотами повністю ліг під Зелю. І як той закон про колаборантів буде діяти і проти кого можна лише здогадуватись. Думаю проти всіх, хто не влаштовує теперішню владу. Туда підпадуть ті, хто критикує владу, хто говорить правду, різні журналісти з незалежними розслідуваннями, політичні конкуренти і т.д.
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21.03.2021 12:39 Відповісти
Билецкий шавка авакова.
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21.03.2021 13:08 Відповісти
Цікаво, до якої колони віносить себе Білецький?
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21.03.2021 13:42 Відповісти
... колони ім. Добкіна молодшого. Ні?
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21.03.2021 14:36 Відповісти
Белецкий прав .Пятая колонна х.йла должна сидеть на болту
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22.03.2021 00:16 Відповісти
ТАКИЙ ЗАКОН ТЕРМІНОВО НЕОБХІДНИЙ , ЩОБ ДАТИ ВІДСІЧ ПОВЗУЧОМУ "РУСЬКОМУ МІРУ" В ОБРАЗІ ОПЗЖ і т.і.!!!
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21.03.2021 16:14 Відповісти
Сомневаюсь, что нынешняя власть примет такой закон, поскольку клоун до сих пор ищет мир в глазах пуйла. Да и не считать коллаборационистами сепарских мчсников, врачей из военных госпиталей или учителей воспитывающих янычар просто глупо, они такие же пособники врагов как и другие служащие оккупационных администраций орды.
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21.03.2021 16:36 Відповісти
Під час війни ЗРАДНИКАМ ТРИБУНАЛ!!!- питання до ВЛАДИ!!!
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21.03.2021 19:50 Відповісти
Да! Только кто его будет принимать! Зенелох вместе с Ермаком и Демченко ?
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22.03.2021 00:21 Відповісти
 
 