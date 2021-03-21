За добу в Києві 434 особи захворіли на коронавірус, 28 осіб померло, - Кличко

За минулу добу в Києві зареєстровано 434 випадки захворювання коронавірусом, 28 осіб померли.

Про це мер столиці Віталій Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"434 підтверджені випадки захворювання коронавірусом (загалом 152637), 28 летальних (всього 3062)", - повідомив Кличко.

Зокрема захворіли 264 жінки віком від 18 до 95 років, 152 чоловіки віком від 18 до 83 років, 8 дівчаток від 5 днів до 16 років і 10 хлопчиків від 11 до 17 років.

Госпіталізовано за добу 42 пацієнтів, 107 осіб одужали (всього 101452).

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Найбільшу кількість випадків захворювання зафіксовано в Дарницькому (91), Деснянському (89) та Оболонському (86) районах столиці.

Нагадаємо, сьогодні, 20 березня міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов повідомив, що з опівночі 23 березня на території міста Києва та Одеської області будуть застосовані протиепідемічні заходи, передбачені для "червоного" рівня епідемічної небезпеки.