Попереду велика робота. Необхідно проаналізувати відносини зі США і визначитися, - викликаний до Москви посол РФ Антонов
Посол РФ у Сполучених Штатах Анатолій Антонов, викликаний у Москву для консультацій після висловлювання президента США Джо Байдена про те, що президент РФ Володимир Путін - вбивця, не знає, скільки часу він проведе в Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив "РИА Новости".
За його словами, в Росії планують проаналізувати стан російсько-американських відносин. Антонов зазначив, що російська сторона зацікавлена в розвитку російсько-американських відносин "тією ж мірою, що й американські колеги".
"Попереду велика робота. Необхідно проаналізувати той стан російсько-американських відносин, в якому ми опинилися. Неодноразово російська сторона підкреслювала, що ми зацікавлені в розвитку російсько-американських відносин тією ж мірою, що й наші американські колеги. Треба зараз просто визначитися", - сказав він.
Нагадаємо, російська сторона викликала Антонова після того, як президент США Джо Байден зробив низку резонансних заяв про Росію і її керівництво. Зокрема, Байден уточнив, що вважає Путіна "вбивцею".
У Кремлі такі заяви назвали "дуже поганими висловлюваннями".
Будь ласка, зачекайте...
З вашого ***** майже увесь світ глузує, а деякі дебіли на росії й досі вірять у велич кремлівського коротуна.
Илья
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дочурок первого и несменяемого последнего не забудь, пж-лста)))
не смешите людей
Машка выразит глубочайшую озабоченность,и на этом вся "большая работа и анализ" закончатся.
_А-аа, ну-ну...
і поїдеш на вашінгтонщину оплодотворьонним
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