Попереду велика робота. Необхідно проаналізувати відносини зі США і визначитися, - викликаний до Москви посол РФ Антонов

Посол РФ у Сполучених Штатах Анатолій Антонов, викликаний у Москву для консультацій після висловлювання президента США Джо Байдена про те, що президент РФ Володимир Путін - вбивця, не знає, скільки часу він проведе в Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив "РИА Новости".

За його словами, в Росії планують проаналізувати стан російсько-американських відносин. Антонов зазначив, що російська сторона зацікавлена ​​в розвитку російсько-американських відносин "тією ж мірою, що й американські колеги".

"Попереду велика робота. Необхідно проаналізувати той стан російсько-американських відносин, в якому ми опинилися. Неодноразово російська сторона підкреслювала, що ми зацікавлені в розвитку російсько-американських відносин тією ж мірою, що й наші американські колеги. Треба зараз просто визначитися", - сказав він.

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Нагадаємо, російська сторона викликала Антонова після того, як президент США Джо Байден зробив низку резонансних заяв про Росію і її керівництво. Зокрема, Байден уточнив, що вважає Путіна "вбивцею".

У Кремлі такі заяви назвали "дуже поганими висловлюваннями".

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