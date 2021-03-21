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Епідзонування України: Київська область перейшла в "червону" зону, в "помаранчевій" - 12 областей, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Епідзонування України: Київська область перейшла в

Станом на 21 березня складна епідеміологічна ситуація фіксується в Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Одеській, Чернівецькій і Київській областях, а також у місті Київ.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

Так, у "червону" зону до Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської, Одеської та Чернівецької областей додалася ще й Київська.

У "помаранчевій" зоні карантину опинилися 12 областей: Вінницька, Дніпропетровська, Донецька, Луганська, Львівська, Миколаївська, Полтавська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська та Чернігівська.

Читайте також: Епідзонування України: Одеська область перейшла в "червону" зону, в "помаранчевій" - 11 областей, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Решта регіонів України - у "жовтій" зоні.

Епідзонування України: Київська область перейшла в червону зону, в помаранчевій - 12 областей, - МОЗ 01
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Топ коментарі
+3
....накручувати БУДУТЬ до-поки НЕ вкрадуть СвЗемлю - а Ми їм до ......це НЕ " слуги.." - це ЗЛОЧИННА сіоністська БАНДА злодійського племені = ВКРАСТИ СвЗемлю України Знищити Українську націю Ліквідувати Україну ( часом прав С.Хмара )
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21.03.2021 12:03
+3
Выходит по 32 человека в день каждая бригада а в ампуле 10 доз , то есть 3 ампулы...
Кто знает сколько человек в мобильной бригаде по имунизации ????
Епідзонування України: Київська область перейшла в "червону" зону, в "помаранчевій" - 12 областей, - МОЗ - Цензор.НЕТ 4061
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21.03.2021 12:14
+2
Эпидзонирование

тільки в мене ці дві літери у цьому слові плутаються весь час?
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21.03.2021 11:58
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Эпидзонирование

тільки в мене ці дві літери у цьому слові плутаються весь час?
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21.03.2021 11:58 Відповісти
....накручувати БУДУТЬ до-поки НЕ вкрадуть СвЗемлю - а Ми їм до ......це НЕ " слуги.." - це ЗЛОЧИННА сіоністська БАНДА злодійського племені = ВКРАСТИ СвЗемлю України Знищити Українську націю Ліквідувати Україну ( часом прав С.Хмара )
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21.03.2021 12:03 Відповісти
Живем теперь по "светофору дяди Степы".)
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21.03.2021 12:05 Відповісти
Фігурант крутить Україною, як циган сонцем.
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21.03.2021 12:19 Відповісти
Украинский квест:

23 февр. 2021 г. - В Украину прибыла первая партия вакцин AstraZeneca - 500 000 доз

На 20 марта, первую https://nv.ua/ukraine/events/vakcinaciya-v-ukraine-coronavac-postupit-v-ukrainu-v-konce-marta-2021-goda-novosti-ukrainy-50148901.html дозу вакцины против коронавируса получили еще 3968 человек.
Общее количество привитых превысило 108 тысяч.

За 25 дней 108 тысяч - 4 320 в день .
Щеплення проводилось 134 мобільними бригадами з імунізації.

Кака думаете когда вакцинация закончится если привезут еще вакцину в Украину ?????
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21.03.2021 12:05 Відповісти
Выходит по 32 человека в день каждая бригада а в ампуле 10 доз , то есть 3 ампулы...
Кто знает сколько человек в мобильной бригаде по имунизации ????
Епідзонування України: Київська область перейшла в "червону" зону, в "помаранчевій" - 12 областей, - МОЗ - Цензор.НЕТ 4061
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21.03.2021 12:14 Відповісти
По три гади на кожну бригаду
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21.03.2021 12:17 Відповісти
Злой ТЫ !
Они ради народа не жалеют ни сил ни денег ....
Мин.здравохранения вое после поездки в Индию за вакциной еще ни разу в отпуск не сходил ....
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21.03.2021 12:37 Відповісти
Поневолі ж-д танцює, бо лиху годину чує.
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21.03.2021 12:46 Відповісти
https://uainfo.org/blognews/1616315933-v-odesse-kriticheskaya-situatsiya-s-covid-19-vrachi-umirayut-na.html В Одессе критическая ситуация с COVID-19: врачи умирают, на ПЦР-тесты нет денег, а в ночных клубах столпотворение - об этом в Facebook https://www.facebook.com/100001812853579/posts/5827720390631665/?d=n рассказала волонтер Катерина Ножевникова, руководительница благотворительного фонда "Корпорация монстров"

«В Одессе 20 марта от коронавируса умер известный детский анестезиолог Владимир Гатцук, который много лет проработал в реанимации. Мужчина заболел, спасая пациентов, и не справился с COVID-19.
При этом в регионе в семьях, где болеет по 3-4 человека, ПЦР-тесты, в лучшем случае, сдает всего один. Причина этому - отсутствие денег.В семьях, где болеет 3-4 человека в лучшем случае сдаёт ПЦР один. Многие не сдают - нет денег. Выявляются уже на стадии госпитализации. Так что через неделю, дней десять цифры заболеваемости увеличатся в трое. И многие из тех, кто сейчас болеет дома, будут нуждаться в стационаре.
Отказы сегодня в госпитализации зашкаливают. Выдали уже 20 концентратов. Из них только двое - выписка и 2 лежачих. Остальные - это пациенты, которые не смогли попасть в стационар. Вот такие дела. Одесская область по показателям вошла в "красную" зону. Однако по факту все работает, никто дистанцию не соблюдает, в масках - единицы.»
Ножевникова также назвала ужасом видео с концерта, который накануне ночью состоялся в одном из ночных клубов Одессы.
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21.03.2021 12:59 Відповісти
Ничего, скоро потеплеет и будут разносить заразу на юг Украины, на моря - чтобы всем досталось.
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21.03.2021 13:05 Відповісти
 
 