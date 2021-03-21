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Епідзонування України: Київська область перейшла в "червону" зону, в "помаранчевій" - 12 областей, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА
Станом на 21 березня складна епідеміологічна ситуація фіксується в Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Одеській, Чернівецькій і Київській областях, а також у місті Київ.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.
Так, у "червону" зону до Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської, Одеської та Чернівецької областей додалася ще й Київська.
У "помаранчевій" зоні карантину опинилися 12 областей: Вінницька, Дніпропетровська, Донецька, Луганська, Львівська, Миколаївська, Полтавська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська та Чернігівська.
Решта регіонів України - у "жовтій" зоні.
Топ коментарі
+3 Богдан Розновець 11562727
показати весь коментар21.03.2021 12:03
+3 вау
показати весь коментар21.03.2021 12:14
+2 Гундяй Крестовоздвиженский
показати весь коментар21.03.2021 11:58
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Будь ласка, зачекайте...
тільки в мене ці дві літери у цьому слові плутаються весь час?
23 февр. 2021 г. - В Украину прибыла первая партия вакцин AstraZeneca - 500 000 доз
На 20 марта, первую https://nv.ua/ukraine/events/vakcinaciya-v-ukraine-coronavac-postupit-v-ukrainu-v-konce-marta-2021-goda-novosti-ukrainy-50148901.html дозу вакцины против коронавируса получили еще 3968 человек.
Общее количество привитых превысило 108 тысяч.
За 25 дней 108 тысяч - 4 320 в день .
Щеплення проводилось 134 мобільними бригадами з імунізації.
Кака думаете когда вакцинация закончится если привезут еще вакцину в Украину ?????
Кто знает сколько человек в мобильной бригаде по имунизации ????
Они ради народа не жалеют ни сил ни денег ....
Мин.здравохранения вое после поездки в Индию за вакциной еще ни разу в отпуск не сходил ....
«В Одессе 20 марта от коронавируса умер известный детский анестезиолог Владимир Гатцук, который много лет проработал в реанимации. Мужчина заболел, спасая пациентов, и не справился с COVID-19.
При этом в регионе в семьях, где болеет по 3-4 человека, ПЦР-тесты, в лучшем случае, сдает всего один. Причина этому - отсутствие денег.В семьях, где болеет 3-4 человека в лучшем случае сдаёт ПЦР один. Многие не сдают - нет денег. Выявляются уже на стадии госпитализации. Так что через неделю, дней десять цифры заболеваемости увеличатся в трое. И многие из тех, кто сейчас болеет дома, будут нуждаться в стационаре.
Отказы сегодня в госпитализации зашкаливают. Выдали уже 20 концентратов. Из них только двое - выписка и 2 лежачих. Остальные - это пациенты, которые не смогли попасть в стационар. Вот такие дела. Одесская область по показателям вошла в "красную" зону. Однако по факту все работает, никто дистанцию не соблюдает, в масках - единицы.»
Ножевникова также назвала ужасом видео с концерта, который накануне ночью состоялся в одном из ночных клубов Одессы.