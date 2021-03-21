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Пошкодження будівлі Офісу президента оцінюються приблизно в 2 млн грн, - ОПУ (оновлено)

Пошкодження будівлі Офісу президента оцінюються приблизно в 2 млн грн, - ОПУ (оновлено)
Фото: Олег Богачук

За попередніми експертними оцінками, пошкодження будівлі Офісу президента оцінюються приблизно у два мільйони гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента України.

"Напередодні всі поверхи були наповнені димом. Якщо не почати змивати фарбу впродовж 72 годин, вона в'їсться у граніт, і тоді розмір збитків буде зовсім іншим", - підкреслюють в ОПУ.

Пресслужба Зеленського також нагадує, що перші два поверхи будівлі були побудовані наприкінці XIX ст., а інші добудовані на початку ХХ ст.

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"У мітингу взяли участь до тисячі осіб. Під час заходу найрадикальніші його учасники застосували фаєри, димові шашки, петарди, вибухові пакети, феєрверки, аерозольну фарбу для графіті в балончиках. Також учасники акції розбили скло у вхідних дверях одного з під'їздів і вікно на першому поверсі будівлі. Фасад першого поверху розмальований фарбою, що завдало значної шкоди зовнішньому вигляду споруди", - підкреслює пресслужба Офісу президента.

Крім того, наголошується, що унаслідок запуску феєрверків постраждали двері і внутрішнє оздоблення тамбура одного з під'їздів. Також сталося займання горища. Було зафіксовано окремі осередки загоряння на першому поверсі і пожежу в кабінеті на другому поверсі. Всі поверхи були наповнені димом.

Як повідомлялося, напередодні ввечері на вулиці Банковій у Києві відбулася акція, приурочена до дня народження активіста Сергія Стерненка. Мітингувальники під час акції розбили скло одних із дверей будівлі, розписали фасад і намагалися підпалити табличку "Президент України".

За даними Нацполіції, за фактом дій учасників акції на Банковій відкрито кримінальну справу, одну людину затримано.
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Топ коментарі
+70
Повреждения здания Офиса Президента оцениваются примерно в 2 млн грн, - ОПУ - Цензор.НЕТ 8121
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21.03.2021 12:07
+50
ааааааааа!!!!!!!! та знести нафіг той офіс - буде дешевше
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21.03.2021 12:03
+50
Велике крадiвництво продолжается.
На любой ситуации найди свой гешефт
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21.03.2021 12:06
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1997350 грн - моральный ущерб Бубочки не учел.
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21.03.2021 18:08 Відповісти
три куртяки и всё пучком
и так можно , к слову, поработать
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21.03.2021 18:22 Відповісти
А чё так мало???
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21.03.2021 22:31 Відповісти
Та то, что снаружи разрисовали--то ерунда! Вот что делать с тем, что внутри? Сколько лет страна потратит на исправление того, что зелень испортила, сломала, украла, сдала и продала?
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22.03.2021 00:31 Відповісти
Уродские "Слуги".
Даже собственную задницу не могут подтереть без распилов и откатов.
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22.03.2021 01:47 Відповісти
УДИВЛЕН, ПОЧЕМУ НЕ 2 МИЛЛИАРДА!
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22.03.2021 05:17 Відповісти
Як скоренько зробили оцінку. А немає оцінки витрачених і стибзених коштів ковідного фонду на дороги по "великому крадівництву"? Щось Зеля йде натоптаною дорогою Овоща, і скоріше за Овоща. Пам'япаєте, коли мітингувальникам за пошкодження бруківки на Майдані нарахували мільйони?
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22.03.2021 08:56 Відповісти
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