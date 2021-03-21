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За добу в ЗСУ зареєстровано 104 нові випадки захворювання COVID-19, 23 осіб госпіталізовано

За добу в ЗСУ зареєстровано 104 нові випадки захворювання COVID-19, 23 осіб госпіталізовано

Станом на 10.00 21 березня у Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіє 2064 особи.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Міноборони України.

Всього за час пандемії одужали 17 312 осіб, летальних випадків 52.

На ізоляції (зокрема самоізоляції) перебуває 591 особа.

За минулу добу зареєстровано 104 нові випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них в установи охорони здоров'я госпіталізовано 23 особи.

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Від початку кампанії з щеплення у Збройних Силах України 11 827 осіб отримали 1 дозу вакцини. З них 1 742 військові медики.

За минулу добу вакцинували проти COVID-19 463 людини.
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У нас любую болезнь считают коронавирусом.
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21.03.2021 12:26 Відповісти
Швидкого одужання нашим захисникам.
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21.03.2021 13:10 Відповісти
 
 