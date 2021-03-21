Проведення Всеукраїнського форуму "Україна 30" призупинено через посилення карантину в Києві
Проведення всеукраїнського форуму "Україна 30" призупинено на три тижні у зв'язку з посиленням карантинних обмежень у столиці.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу форуму.
"Всеукраїнський Форум "Україна 30" бере перерву на три тижні через введення низки карантинних обмежень у Києві. Ми піклуємося про здоров'я учасників і гостей заходу", - сказано в повідомленні.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
- Будеш ти першим пожиттєвим президентом України…
Той зрадів:
- О! Так я що, і Лукашенка переплюну?!!! Я ж, набагато молодший за нього!...
- Та ні!... Тебе, просто, ще при першому президентському строці, або «свої» придушать, бо багато про них знаєш, або на Майдані люди повісять…
величайший без сцены - как ноль