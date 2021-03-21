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Проведення Всеукраїнського форуму "Україна 30" призупинено через посилення карантину в Києві

Проведення Всеукраїнського форуму

Проведення всеукраїнського форуму "Україна 30" призупинено на три тижні у зв'язку з посиленням карантинних обмежень у столиці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу форуму.

"Всеукраїнський Форум "Україна 30" бере перерву на три тижні через введення низки карантинних обмежень у Києві. Ми піклуємося про здоров'я учасників і гостей заходу", - сказано в повідомленні.

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бяда... Ну, зате клован пропіарився в Буковелі...
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21.03.2021 13:03 Відповісти
Прийшов, якось, Зеленський, будучи в Буковелі, до карпатського мольфара, запитать про свою долю, а той і каже
- Будеш ти першим пожиттєвим президентом України…
Той зрадів:
- О! Так я що, і Лукашенка переплюну?!!! Я ж, набагато молодший за нього!...
- Та ні!... Тебе, просто, ще при першому президентському строці, або «свої» придушать, бо багато про них знаєш, або на Майдані люди повісять…
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21.03.2021 13:45 Відповісти
Пустопорожний трёп!!!
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21.03.2021 13:06 Відповісти
Інакше і немогло бути, бо клоун і не планував нічого проводити, головне сказати якусь нісинітницю по Криму чи Донбасу, а далі будь, що буде.
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21.03.2021 13:06 Відповісти
какая боль какая боль
величайший без сцены - как ноль
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21.03.2021 13:07 Відповісти
Маленькие трагедии..
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21.03.2021 13:57 Відповісти
Слідом за забороною мультфільму «Король-Віслюк», в Україні варто заборонить і демонстрацію мультфільму радянських часів - «Вовка в Тридевятом царстве»…
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21.03.2021 14:11 Відповісти
Зеленскому повезло, еще сутки можно в чувство не приходить.
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21.03.2021 14:13 Відповісти
И шо? Кто-то это заметит, кроме осла--можно и дальше в себя не приходить)))
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22.03.2021 00:28 Відповісти
 
 