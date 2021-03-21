Проведення Всеукраїнського форуму "Україна 30" призупинено через посилення карантину в Києві

Проведення всеукраїнського форуму "Україна 30" призупинено на три тижні у зв'язку з посиленням карантинних обмежень у столиці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу форуму.

"Всеукраїнський Форум "Україна 30" бере перерву на три тижні через введення низки карантинних обмежень у Києві. Ми піклуємося про здоров'я учасників і гостей заходу", - сказано в повідомленні.

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