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На Джанкойському аеродромі на наших десантників чекала пастка, – Олександр Турчинов про військову операцію у 2014 році

На Джанкойському аеродромі на наших десантників чекала пастка, – Олександр Турчинов про військову операцію у 2014 році

Під час анексії Криму у 2014 році росіяни підготували пастку для українських десантників, яких планували перекинути в АРК для стримування військової агресії.

Про це розповів ексголова Верховної Ради, в.о. президента України у 2014 році Олександр Турчинов в ефірі телеканалу "Еспресо", інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, щодо цієї десантної операції в північному Криму існує багато міфів, натомість саме ця операція чудово демонструє стан українських Збройних сил того часу.

"Попри те, що всі сили ми кинули на схід і на північ, я однаково вимагав від Генштабу чимось допомогти залишкам наших військових підрозділів, які перебували в оточенні в Криму", - сказав Турчинов.

Він повідомив, що для цього була спланована операція для переміщення десанту, який мав закріпитися "або на півночі Криму, або взяти під контроль один з аеродромів, щоб створити безпечний повітряний коридор для перекидання військ, які б підсилили наявний на півострові контингент". Для цього залучили 79-ту бригаду, яка перебувала найближче до АРК.

"Вони змогли завести "аж" шість бронетранспортерів. До адмінмежі з Кримом змогли доїхати лише 2 з них. Безумовно, командири прийняли рішення не атакувати російські війська на двох БТРах", – сказав він.

Олександр Турчинов зазначив, що після цього розглядалася можливість перекинути літаками десантників у Крим, але всі аеродроми вже перебували під контролем Росії, крім, за деякою інформацією, аеродрому Джанкоя.

"Для того, щоб це перевірити, десантники відправили старшого офіцера, який як таксист в’їхав у Крим і провів розвідку ситуації. Дуже добре, що це було зроблено, бо, по-перше, він побачив, що на перешийку відбувається концентрація російських військ, і вже треба думати, як ми будемо захищати Херсонську і Миколаївську області", - сказав в.о. президента України у 2014 році.

Читайте також: Крим став для Росії капканом, який дав нам виграти час, відновити владу і силовий блок, підготуватися до їхньої військової агресії, - Турчинов

"Головне з’ясувалося, що Джанкойський аеродром повністю оточений російськими військами, а командир військової комендатури аеродрому передав уже всю інфраструктуру аеродрому росіянам", - додав Турчинов.

"Це була готова пастка, у якій ми могли втратити, мабуть, всіх десантників, яких на той час могли зібрати зі всієї України", - наголосив він.

Водночас Олександр Турчинов підкреслив, що будь-які розповіді про те, що у 2014 році нібито було дано команду розвернути літаки з десантниками, які прямували звільняти Крим, є "порожніми балачками людей, які не мають відповідальності перед власною країною".

За його словами, після оцінки ситуації було ухвалено рішення перекинути десантників на найближчий до Криму аеродром.

"Це було зроблено дуже своєчасно, оскільки російські гелікоптери вже відпрацьовували висадку на материковій частині України поблизу Криму власним десантом. Їх цікавило захоплення центрів енерго- і водопостачання у Крим", – сказав він, резюмувавши, що завдяки вчасному перекиданню українського десанту до Херсонської області росіянам не вдалося захопити ці стратегічні позиції.

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Топ коментарі
+93
За все годы независимости в Украине была только одна проукраинская власть: Порошенко, Турчинов, Гройсман, Полторак, Климкин...
Вот так подумать только: оно было надо свергать Янука чтобы в 2019-м власть захватили его клоны ?
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21.03.2021 13:18
+82
"Аэродромы Крыма были сразу захвачены, на джанкойском российские военные приготовили нам ловушку, мы могли потерять всех десантников", - Турчинов об оккупации АРК - Цензор.НЕТ 4292
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21.03.2021 13:20
+66
кацапня готовилась лет десять к такому сценарию.
Последние года вкупе с януковичем. Что у них могло пойти не так в той ситуации.
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21.03.2021 13:20
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Французы тоже так себя утешали.
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21.03.2021 14:30 Відповісти
У меня одного возник вопрос: а, что, у десантников не было парашютов, что самолёты с ними нужно было только сажать на аэродроме? Или десантировать можно только с уже приземлившегося самолёта? Если так, то считайте и меня десантником
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21.03.2021 14:27 Відповісти
Дебил, и каждому билет на квартпл95 ав карман. А бк, еда, одежда, техника?
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21.03.2021 14:45 Відповісти
Да він тому і дебіл,що нічого не знає і не розуміє.
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21.03.2021 14:50 Відповісти
Клоун, десантные войска и десантные операции как раз и предназначены для выполнения боевых действий в тылу врага, в том числе и на оккупированной территории.
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21.03.2021 15:05 Відповісти
Дурість - це невиліковно...Ти взагалі в армії хоч колись був?
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22.03.2021 15:01 Відповісти
Понял, парашюты не для десантников. Кстати, о сухом пайке что-то слышал? А о том, что тяжёлая техника сбрасывается на парашютах, слышал?
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21.03.2021 15:02 Відповісти
..а кто будет сбрасывать? Те два экипажа и два Ил-76..что остались ещё чуть живыми в ВВС? И ..мальчонка... в тылу врага действуют диверсионные группы... а не десантно-штурмовые бригады...И первый полёт из этих двух Ил-76 был бы последним... Луганск тебе ничего не говорит?
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21.03.2021 15:42 Відповісти
Девчонка, называй, как хочешь: десантные или диверсионные. Важно, какая задача ставится. Но десант не для передка. Он действительно для диверсий и для захвата плацдармов в тылу врага. Причём, скрытно и незаметно для него. Как говориться, без шума и пыли.
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21.03.2021 15:55 Відповісти
.. сопля!!! Ты ведь и сотой доли не знаешь..для чего десантники существуют!!! Что ты несёшь...бестолочь!! Какие плацдармы...в 2014 году...и при том скрытно и незаметно!! начиталась сопля книжек и насмотрелась сказок типа**В зоне особого внимания** и вытирая сопли рассуждает о боевых действиях. Мальчонка. Те два Ил-76 ..что были в составе ВСУ в 2014 смогли бы случайно !!! сбросить на погибель 250 человек .... И ВСЁ!!!! Второй ходки с шестью БМД... им бы никто не дал бы сделать. А десантник..это три рожка к АКСУ..три гранаты и ВСЁ!!! Долго бы ты там навоевал..стратег сраный!!! От скажи... Ну не понимаешь абсолютно ничего... Ну зачем пишешь и показываешь свою сопливость?
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21.03.2021 18:33 Відповісти
Даже Гитлер во время 2 мировой после операции на Крите сказал - десантные операции фсе(
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22.03.2021 10:27 Відповісти
Справедливости ради, надо сказать, что во время высадки в Нормандии, были использованы и парашютисты, для захвата важных объектов. Но они выполнили тогда не основную задачу, а вспомогательные действия.
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22.03.2021 11:43 Відповісти
А он непонимает, что в фильме "В зоне особого внимания", показаны как раз действия спецназа, а не обычного ВДВ.
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22.03.2021 11:41 Відповісти
А истребители РФ имеют такую дальность своих ракет воздух-воздух, что могли сбить наши транспортные самолеты не залетая на нашу территорию. Так что рты позакрывайте - стратеги мля.


Вам для примера. Во времена Хрущева, по науськиванию Кремля, Президент Египта отобрал акции британцев и французов на Суэцкий канал, национализировав его.
Израиль, Великобритания и Франция совместно напала на Египет, но когда уже половина Суэцкого канала была отобрана у Египта, вмешался СССР с угрозой применения своего ядерного оружия. Израиль, Франция и ВБ прекратили свои боевые действия и сели за стол переговоров.
Иногда нужно отступить, потеряв часть своей территории, чтобы сохранить остальное.
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22.03.2021 11:39 Відповісти
В Пастора Днюха 31-го березня. Чому пам'ятаю? Тому що в мене також.)
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21.03.2021 14:29 Відповісти
Вітай його від мене. Найбільш гідний з усіх презів. Хоч і в/о
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21.03.2021 15:03 Відповісти
Так, усі ми в/о, до пори до часу...)
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21.03.2021 15:16 Відповісти
Только трусы и предатели покидают поле боя...Это был маневр командующего за который его нужно публично казнить по законам военного времени . Для этого и существует армия - жизнь солдатская такая чтоб собою жертвовать в бою...
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21.03.2021 14:41 Відповісти
Не жертвовать, а защищать и побеждать, дебил тыловой.
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21.03.2021 14:46 Відповісти
Дебил это мокша конченная
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21.03.2021 14:48 Відповісти
..Владик... Расскажи о украинской армии 2014 года!! Расскажи о одном комплекте аккумуляторов на 10 Су-24 в Староконстантинове... О топливе на одну заправку двух Ил-76 в Мелитополе. О трёх боеготовых экипажах в танковой бригаде... О полном отсутствии бронежилетов... Жизнь солдатская для того, чтобы воевать ...а не погибать безоружным. Да не забудь рассказать о тысячах дезертиров, которые толпами прятались в россии , когда им приносили повестки на призыв.!!!Сам то где прятался?
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21.03.2021 15:48 Відповісти
https://censor.net/ru/user/219571, да не надо таким дятлам, что-то рассказывать и объяснять. Бесполезно))) Я надеюсь, у Вас заготовлен НЗ и остальной "комплект готовности"?

У меня готов ВСЕГДА. Некоторые вещи обновляются))))
Так, что.... Всё будет Украина!
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21.03.2021 23:47 Відповісти
Як же зараз не вистачає Пастора...
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21.03.2021 14:41 Відповісти
Він, доречі, не серливий. З усією повагою
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21.03.2021 15:02 Відповісти
Зате членограй та вся його продажна гоп-компанія- просто взірець сміливості та відваги.
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21.03.2021 15:07 Відповісти
И Пороха...
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22.03.2021 00:18 Відповісти
Опзж, зелена бидляча влада.кацапня відволікаючи від провального правління 95 кварталу намагаються звинувачувати тих ,хто"здав Крим" комуняки . регіонали двадцять років готували захвату України і Криму в першу чергу. Дійшли до того ,що міністр оборони ЗСУ .сбу--громадяни росії. В усіх ланках влади--російски шпигуни.І як наслідок==ЗСУ було майже знищено. 95% людей в погонах в Криму перейшли на бік фашистської росіх. ТОМУ--платні тролі,вороги і зрадникі України,ті кому "какая разніца", і про "братський"народ--просто ЗАТКНІТЬЬСЯ . А Пастору--Слава!
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21.03.2021 14:47 Відповісти
27-28 березня чи таки лютого?
Зрозуміло, що наприкінці березня вже було занадто пізно щось робити у криму.
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21.03.2021 14:52 Відповісти
І що Кривавий каже не так?
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21.03.2021 15:00 Відповісти
Ти порохобот?
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21.03.2021 15:15 Відповісти
Пєцю не руш! Він - пам'ятник!
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21.03.2021 16:23 Відповісти
Порохобот - звучит гордо!
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22.03.2021 00:26 Відповісти
А чому Ю.Тимошенко під час початку російської агресії злочинно наполегливо наполягала, щоб в Україні відмовилися від фундаментального рішення по обороні Української держави. У 2014 році вона різко виступила проти введення військового стану в Україні. Цим по суті фактично підтримала кремлівських фашистів маніяка )(уйла в їх злочинній окупації Криму а потім і Донбасу. У 2014 році Тимошенко перебуваючи засіданні РНБО несамовито кричала: ніякого військового стану, ніякої активізації, ніякого підвищення боєздатності наших сил і ніякого виведення військ з казарм для відсічі російським окупантам в Криму. Так чим тоді ця проросійська зозуля Юля відрізняється від втікача в паРашу продажного кремлівського холуя на побігеньках у фашиста )(уйла ЗЭКА i московського посіпаки януковича? А її, яка стала антиукраїнською проросійською "Батьківщина" від лютих ворогів України і українського народу перефарбованих з ригоАналів кремлівських яничарів "Жопозиційного блоку" За життя сепаратистів .... Та і "слуг народа" тільки не Українського а видно кацапського, і їх главаря -пацифіста, кремлівського клоуна скомороха ЗЕ..-капітулянта? А майже нічим!
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21.03.2021 15:09 Відповісти
ющенко про обох сказав - два сапога пара
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21.03.2021 17:24 Відповісти
а что вы бы хотели изменить ?
конкретно ?
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21.03.2021 18:07 Відповісти
чем вам Тимошенко не нравится ? всё она правильно говорила, надо было выиграть время
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21.03.2021 18:08 Відповісти
Сурер
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21.03.2021 20:01 Відповісти
да да Тимошенко виновата , конечно угу
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21.03.2021 20:36 Відповісти
а почему и ктоеё послушали ? на тот момент она была не при должностях!
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22.03.2021 05:47 Відповісти
Почему? А потому что войска РФ, на полуострове, были размещены ОФИЦИАЛЬНО! Первый же выстрел в их сторону и танки РФ пересекли бы нашу границу в районе Чернигова и Овруча и не встретив сопротивления (нечем было встречать - танки и БТР были со снятыми при Януковиче орудиями, пулеметами и аккумуляторами) рванули бы на Киев и захватили ВР, а там уже регионалы проголосовали бы за типа "воссоединение"

Так что ПРАВИЛЬНО она тогда всё сказала, хотя и была лишь приглашена, а не являлась членом РНБО. У Турчинова тогда, кстати, было противоположное мнение, но большинство членов РНБО прислушались именно к доводам Юли.
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22.03.2021 11:53 Відповісти
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21.03.2021 15:17 Відповісти
От подобаюцця мені такі чоловіки, як Пастор. Спокійні такі.
Сидять собі на березі та й чекають, коли беня зі всім своїм шапіто криворожескім пропливе повз...)))
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21.03.2021 15:28 Відповісти
Лживость, подлость и наглость москалей беспредельна!
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21.03.2021 15:45 Відповісти
Сам ты ловушка.
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21.03.2021 16:54 Відповісти
Ничего он не врет..в 14 году он был хуже клоуна...его откровенно посылали нах, шо рыги, шо будущая зеленая шобла с коломойским, шо шобла сивочолого гетмана...
Это позже многие стали понимать шо кооператив озеро отожмет все...и пошло поехало с финансированием самооборон, добробатов и тд. и тп....
Или кто то всерьез считает, что Одесситы сами по себе без финансирования Коломойского смогли самоорганизоваться и отбить город...тоже самое Днепр, Запорожье, Николаев, Харьков
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21.03.2021 17:44 Відповісти
Так тиж був при влади -чого не спросив у попередникив чого в украинский армии одна пушка один литак и один корабель и 5000 солдат на крим -ось тих хто довив до такого стану каждому по 25 всим попередникам -от тики тоди ти оправдав себе на посту а так ти гимно таке саме як ярош тягнибок -хлопци революция це повалення державного ладу -а не президента -повалить президента и оставить владу яка була ранише-це державний переворот
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21.03.2021 19:49 Відповісти
Это одно из самых удачных назначений для Украины. Провидение в тот миг было за нас. Турчинов-войдет в историю как выдающийся деятель. Кравчуки, Кучмы и другое гомно сгинет в потоке времени. Турчинов останется.
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21.03.2021 21:01 Відповісти
Не состояние армии было плохим, а новая власть была не готова управлять армией. Армия оказалась безголовая. А что же это за армия, когда она безголовая.
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21.03.2021 21:58 Відповісти
Вы в каком полку служили? Армией власть не управляет, у армии свое руководство. Военные операции разрабатывает, контролирует и управляет ими высшее военное руководство. Не президент ведает войсковыми операциями, а ГенШтаб.
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21.03.2021 22:44 Відповісти
Неужто не знаете что в армии есть главнокомандующий? И не знаете, что не армия решала что делать, а СНБО? Притом решили как поступить, как сказала Тимошенко, которая ни в армии ни в СНБО.
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22.03.2021 00:38 Відповісти
СНБО и Главнокомандующий лишь формально дают указания, и в своих решениях опираются на мнение Генштаба. Только Генштабу известно о количестве войск, их дислокации, состоянии и т.п. Это как если вы вызовите домой мастера для ремонта. Решение несомненно примите вы, но основываясь на мнении этого самого мастера.
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22.03.2021 05:40 Відповісти
какая в ж..пу ловушка? еще при Кучме в 2003 году РФ пыталась анексировать украинский остров Тузла. Эти говорят, вроди они совершенно не подозревали о планах Кремля захватить Крым.
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21.03.2021 22:57 Відповісти
Капитуляция началась еще при Кучме.Тогда у меня в подсобниках на стройке были молодые военные капитаны.Голодные и босые.Мне было жаль на них смотреть.Они выживали кражами в части,продавали строителям солдат в рабство итд.Тогда они сдавали свои городские площадя подо всякие производства и фирмочки.В Харькове были сотни военных частей,военных заводов.Остались единицы.Кадры поумирали.Крым могли защитить только добробаты!А их не было!Они появились уже на востоке!.Благодаря Авакову,Коломойскому,Турчинову.Эти люди и вообще все участники обороны Украины должны записать свои воспоминания от добровольца и до президента для истории и потомков! Из мозаики воспоминаний сложится целостная картина истории обороны Украины от заклятейшего врага!Это невероятно важная работа ,пока ещё очевидцы живы и при памяти.
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21.03.2021 23:46 Відповісти
Рашка к оккупации Крыма готовилась еще с 94 года при Мешкове,но тогда помешала Чеченская война. Украина проиграла рашке Крым когда согласилась на ЧФРФ в Крыму и на безядерный статус. Ни Порошенко ни Турчинов к этому никакого отношения не имеют
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22.03.2021 00:38 Відповісти
Крымский гарнизон из 18 000 солдат и офицеров по факту сдался в плен Крысам Путлера вместе с контр-адмиралом Березовским предателем...рюсские предатели не сдаются рюсским и немцам Гитлера
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22.03.2021 05:47 Відповісти
Если бы не волонтеры и добробаты Украина закончилась бы не только Новороссией от Харькова до Одессы...
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22.03.2021 06:24 Відповісти
Ничего, главное было на майдане поскакать - без Януковича ведь теперь так классно жить.
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22.03.2021 06:55 Відповісти
И только расейский Иван жалеет о п-резиденте уголовнике януковоще.
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22.03.2021 10:35 Відповісти
Вчіть і вивчіть накінець-то українську в Україні, русскаїзичні сожитєлі, хоч на 30 році Незалежності і 8-му році війни, якщо ви справжні патріоти України, а не Росії!
https://www.facebook.com/applecrysis?__cft__%5b0%5d=AZVbW3lsgmyyX6IrHMWlzgSRD3NmedfQy3r2-yNDMIDLamvx92R2LfDCCSWa3qc4yUpFJ-kDqT85Akh9qTTyYtCJwhyL0vH2oXf61wu0UOHsGGopd5M-BHYWiFVOw7Xk8DDc02q0s6ikguXB8kDU1KOIFnZQnBOoiYWUKroRQil_vsH9w4yLSqjXe-2nY4-NIw6n-c9hoWnMuws0fsMGtEf7&__tn__=-UC%2CP-y-R Sergii
Ivanov https://www.facebook.com/applecrysis/posts/2723875594492908?__cft__%5b0%5d=AZVbW3lsgmyyX6IrHMWlzgSRD3NmedfQy3r2-yNDMIDLamvx92R2LfDCCSWa3qc4yUpFJ-kDqT85Akh9qTTyYtCJwhyL0vH2oXf61wu0UOHsGGopd5M-BHYWiFVOw7Xk8DDc02q0s6ikguXB8kDU1KOIFnZQnBOoiYWUKroRQil_vsH9w4yLSqjXe-2nY4-NIw6n-c9hoWnMuws0fsMGtEf7&__tn__=%2CO%2CP-y-R 2 листопада о 10:17 · Мене часто питають про т.з. російськомовних патріотів, тобто
людей, які російською мовою публічно вчать всіх інших любити Україну. Мовляв,
як ти ставишся до цього феномену. Відповідаю. Я вважаю, що російськомовні патріоти - це, безумовно, патріоти,
але Росії. Адже тілько воістину радикально патріотична людина може після шести
років війни за незалежність говорити мовою окупанта, який цю незалежність
намагається відібрати. Тут потрібна особлива впертість та відданість. Або
дислексія.

* в дописі йдеться виключно про публічний дискурс. В особистому
житті - хоч есперанто, всім чхати.
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22.03.2021 09:26 Відповісти
был я в джанкое-бомжи разруха как бухенвальд... а цыгане с дынями на вокзвле мозг выели всем табором айннененене
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22.03.2021 10:19 Відповісти
Пізненько всралися...
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22.03.2021 12:04 Відповісти
Ще треба було реагувати коли татари вийшли до парламенту...
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22.03.2021 12:08 Відповісти
30 лет жрать тушенку , в саунах с проститутками обмывать звездочки, 30 лет получать квартиры "служебные" , "служебные" машины, 30 лет пилить на металл железо, и т.д. - это мы можем , ага ! а как воевать так електрики и штукатуры-патриоты, ага , зато в вышиванках ! во как !
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22.03.2021 13:24 Відповісти
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