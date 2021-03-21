На Джанкойському аеродромі на наших десантників чекала пастка, – Олександр Турчинов про військову операцію у 2014 році

Під час анексії Криму у 2014 році росіяни підготували пастку для українських десантників, яких планували перекинути в АРК для стримування військової агресії.

Про це розповів ексголова Верховної Ради, в.о. президента України у 2014 році Олександр Турчинов в ефірі телеканалу "Еспресо", інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, щодо цієї десантної операції в північному Криму існує багато міфів, натомість саме ця операція чудово демонструє стан українських Збройних сил того часу.

"Попри те, що всі сили ми кинули на схід і на північ, я однаково вимагав від Генштабу чимось допомогти залишкам наших військових підрозділів, які перебували в оточенні в Криму", - сказав Турчинов.

Він повідомив, що для цього була спланована операція для переміщення десанту, який мав закріпитися "або на півночі Криму, або взяти під контроль один з аеродромів, щоб створити безпечний повітряний коридор для перекидання військ, які б підсилили наявний на півострові контингент". Для цього залучили 79-ту бригаду, яка перебувала найближче до АРК.

"Вони змогли завести "аж" шість бронетранспортерів. До адмінмежі з Кримом змогли доїхати лише 2 з них. Безумовно, командири прийняли рішення не атакувати російські війська на двох БТРах", – сказав він.

Олександр Турчинов зазначив, що після цього розглядалася можливість перекинути літаками десантників у Крим, але всі аеродроми вже перебували під контролем Росії, крім, за деякою інформацією, аеродрому Джанкоя.

"Для того, щоб це перевірити, десантники відправили старшого офіцера, який як таксист в’їхав у Крим і провів розвідку ситуації. Дуже добре, що це було зроблено, бо, по-перше, він побачив, що на перешийку відбувається концентрація російських військ, і вже треба думати, як ми будемо захищати Херсонську і Миколаївську області", - сказав в.о. президента України у 2014 році.

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"Головне з’ясувалося, що Джанкойський аеродром повністю оточений російськими військами, а командир військової комендатури аеродрому передав уже всю інфраструктуру аеродрому росіянам", - додав Турчинов.

"Це була готова пастка, у якій ми могли втратити, мабуть, всіх десантників, яких на той час могли зібрати зі всієї України", - наголосив він.

Водночас Олександр Турчинов підкреслив, що будь-які розповіді про те, що у 2014 році нібито було дано команду розвернути літаки з десантниками, які прямували звільняти Крим, є "порожніми балачками людей, які не мають відповідальності перед власною країною".

За його словами, після оцінки ситуації було ухвалено рішення перекинути десантників на найближчий до Криму аеродром.

"Це було зроблено дуже своєчасно, оскільки російські гелікоптери вже відпрацьовували висадку на материковій частині України поблизу Криму власним десантом. Їх цікавило захоплення центрів енерго- і водопостачання у Крим", – сказав він, резюмувавши, що завдяки вчасному перекиданню українського десанту до Херсонської області росіянам не вдалося захопити ці стратегічні позиції.

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