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Байден (2855) США (20990) Волкер Курт (606)

Україна матиме широку підтримку в США, - Волкер про політику президентської адміністрації Байдена

Україна матиме широку підтримку в США, - Волкер про політику президентської адміністрації Байдена

Не залежно від того, як складатимуться найближчим часом відносини Москви і Вашингтона, Україна матиме широку підтримку в США.

Таку думку колишній спецпредставник Держдепу з питань України Курт Волкер висловив в інтерв'ю журналу НВ, коментуючи політику президентської адміністрації Джо Байдена щодо Росії й України, передає Цензор.НЕТ.

Волкер запевнив, що Україну підтримують у США "і демократи, і республіканці, Білий дім і Сенат, нинішня адміністрація і попередня адміністрація".

"Усередині країни ми дійсно маємо протистояння і політичну боротьбу між партіями, і, на жаль, Україна раптово виявилася частиною цього процесу. Слово "Україна" тепер вживається ще й у внутрішньополітичному, не тільки в зовнішньополітичному контексті. Але факт залишається фактом: США так само сильно підтримують Україну та її суверенітет", - додав Волкер.

Читайте також: Посла США в Києві можуть призначити цієї весни: я б попросив українських друзів трохи запастися терпінням, - Волкер
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Топ коментарі
+10
Но только после выполнения Зелей домашнего задания. Американцы отделяют страну Украина и Зелю.
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21.03.2021 13:37
+6
шкода тільки, що частково президентство Байдена приходиться на час правління Приниженя
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21.03.2021 13:50
+6
Украина будет иметь широкую поддержку в США, - Волкер о политике президентской администрации Байдена - Цензор.НЕТ 3121
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21.03.2021 13:55
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Щось снесуни сидять під плінтусом і мовчать як риба апльод.
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21.03.2021 13:38 Відповісти
Все преходяще.Лише корупція і олігархат в УКраїні вічні.
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21.03.2021 13:56 Відповісти
Україна матиме широку підтримку в США, - Волкер про політику президентської адміністрації Байдена - Цензор.НЕТ 6476
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21.03.2021 21:52 Відповісти
Україна матиме широку підтримку в США, - Волкер про політику президентської адміністрації Байдена - Цензор.НЕТ 997
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21.03.2021 21:55 Відповісти
Україна матиме широку підтримку в США, - Волкер про політику президентської адміністрації Байдена - Цензор.НЕТ 1997
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21.03.2021 21:56 Відповісти
Они не спешат. Они помогают.
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21.03.2021 13:39 Відповісти
Но только после выполнения Зелей домашнего задания. Американцы отделяют страну Украина и Зелю.
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21.03.2021 13:37 Відповісти
Обіцянка-цяцянка, а дурневі - радість.
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21.03.2021 13:38 Відповісти
Украина будет иметь широкую поддержку в США, - Волкер о политике президентской администрации Байдена - Цензор.НЕТ 3121
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21.03.2021 13:55 Відповісти
На дядю надейся а сам не плошай. Если Байден три раза падал на трапе при посадкке в самолет то понятно кто кого переживет!
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21.03.2021 13:44 Відповісти
Волкер заверил, что Украину поддерживают в США "и демократы, и респуб­ликанцы, Белый дом и Сенат, нынешняя администрация и предыдущая администрация".- он это самое говорил и в прошлый раз.когда был спецпредставителем США в Украине
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21.03.2021 13:47 Відповісти
шкода тільки, що частково президентство Байдена приходиться на час правління Приниженя
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21.03.2021 13:50 Відповісти
После того, как Байден заявил громко, на весь мир, "путин убийца", то это не просто ляпнул и все, это значит, что мир теперь живет в новых реалиях, еще не все это осознали, даже демократические госудврства и ближайшие союзники, в том числе, особенно Украина, поскольку мы теперь по Доньассу, ведем переговоры с государством преступником.8
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21.03.2021 13:53 Відповісти
Восточное Средиземноморье. Кацапы кучкуются. Пропавшую подводную п/лодку ищут?

Украина будет иметь широкую поддержку в США, - Волкер о политике президентской администрации Байдена - Цензор.НЕТ 6918
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21.03.2021 13:53 Відповісти
ростов на дону - ужеусьо... но кацапы говорт шо она ловко маскируетс от краблей наты ...
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21.03.2021 14:12 Відповісти
Может быть и такое. Вполне. "Курск 2"
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21.03.2021 14:12 Відповісти
Так а шо её искать, она ж утонула, ну ???
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21.03.2021 16:39 Відповісти
Дай бог здоровья Байдену!
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21.03.2021 13:58 Відповісти
Дай Бог.
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21.03.2021 14:40 Відповісти
Халва-халва ....
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21.03.2021 14:24 Відповісти
Чем отличается халва от ягеля, а, коцап ???
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21.03.2021 16:41 Відповісти
Американский друг Волкер Вы настоящий друг. Спасибо.
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21.03.2021 14:28 Відповісти
Політика Америки КОНКРЕТНА!!! - а ГАРАНТ, що,- шукає ТРЕТЄ ОКО???
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21.03.2021 14:48 Відповісти
Нужно у США просить ПВО, чтобы сбивать российскую авиацию, когда она пойдет в атаку.
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21.03.2021 15:00 Відповісти
Оно стоит десятки миллиардов долларов в том количестве которое нам нужно.
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21.03.2021 22:51 Відповісти
І як скоро =козак= призначить спецпредставника по Україні ?
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21.03.2021 18:15 Відповісти
Ермака вже призначив.
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21.03.2021 22:54 Відповісти
Політика Америки КОНКРЕТНА!!! - а ГАРАНТ, що,- шукає ТРЕТЄ ОКО???
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21.03.2021 18:28 Відповісти
 
 