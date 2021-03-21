Україна матиме широку підтримку в США, - Волкер про політику президентської адміністрації Байдена

Не залежно від того, як складатимуться найближчим часом відносини Москви і Вашингтона, Україна матиме широку підтримку в США.

Таку думку колишній спецпредставник Держдепу з питань України Курт Волкер висловив в інтерв'ю журналу НВ, коментуючи політику президентської адміністрації Джо Байдена щодо Росії й України, передає Цензор.НЕТ.

Волкер запевнив, що Україну підтримують у США "і демократи, і республіканці, Білий дім і Сенат, нинішня адміністрація і попередня адміністрація".

"Усередині країни ми дійсно маємо протистояння і політичну боротьбу між партіями, і, на жаль, Україна раптово виявилася частиною цього процесу. Слово "Україна" тепер вживається ще й у внутрішньополітичному, не тільки в зовнішньополітичному контексті. Але факт залишається фактом: США так само сильно підтримують Україну та її суверенітет", - додав Волкер.

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