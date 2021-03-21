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діти (4934) Київ (19120) педофіл (158) прокуратура (3633) майданчик (9)

Затримано чоловіка, який скоїв розпусні дії стосовно дівчинки на дитячому майданчику в Києві, - прокуратура

Затримано чоловіка, який скоїв розпусні дії стосовно дівчинки на дитячому майданчику в Києві, - прокуратура

Столичні правоохоронці затримали чоловіка, який здійснював розпусні дії стосовно неповнолітньої дівчинки у Святошинському районі Києва.

Так, у суботу, 20 березня, на спецлінію "102" зателефонував місцевий житель, який повідомив, що на дитячому майданчику по вул. Червонозаводській невідомий чоловік демонструє свій статевий орган дівчинці, яка гойдається на гойдалці, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Підкреслюється, що зловмисника було затримано в порядку ст. 208 КПК України. Ним виявився житель столиці, 1988 р.н., уродженець Республіки Узбекистан. Зараз затриманому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 156 КК України і вирішується питання про обрання щодо нього запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюється під процесуальним керівництвом ювенальних прокурорів Святошинської окружної прокуратури міста Києва. Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі.

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Топ коментарі
+12
Ппц...а поліція може бути одразу скрізь і бачити все? Бажаєте "Великого брата"?
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21.03.2021 14:17
+11
Їх робота - це вчасно реагувати, а не бачити все скрізь, бо це в принципі неможливо.
Спробуйте іноді включати мізки.
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21.03.2021 14:23
+6
І де була поліція в цей час?

Дивилась, як розмальовують офіс зебіла.
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21.03.2021 14:15
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І де була поліція в цей час?

Дивилась, як розмальовують офіс зебіла.
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21.03.2021 14:15 Відповісти
Ппц...а поліція може бути одразу скрізь і бачити все? Бажаєте "Великого брата"?
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21.03.2021 14:17 Відповісти
Взагалі-то це їх робота. Чи назва " патрульна поліція" ні на що не натякає?
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21.03.2021 14:20 Відповісти
Їх робота - це вчасно реагувати, а не бачити все скрізь, бо це в принципі неможливо.
Спробуйте іноді включати мізки.
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21.03.2021 14:23 Відповісти
Поліція в цей час пресувала у соцмережах восьмирічну дівчинку, та тринадцятирічного хлопчика.
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21.03.2021 14:18 Відповісти
что, девочка на детской площадке не была блогершой ?

не ну тогда развратные действия однозначно......
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21.03.2021 14:20 Відповісти
дивчинку и хлопчика в трусиках...бандеровцы привязали к хаммеру и возили по Киеву...
ватаны вы писать разучились штоле?
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21.03.2021 14:22 Відповісти
Главное что извращенца поймали, а предотвратить такие преступления невозможно, патруль в каждом дворе не поставишь.
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21.03.2021 14:20 Відповісти
А хто сказав, що він збоченець??? Які прямі докази на це вказують??? Може слова свідка чи зізнання, яке виб'ють???
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21.03.2021 14:24 Відповісти
а може де камера стоїть...... Ви над цим не подумали?
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21.03.2021 15:03 Відповісти
А якщо камера не стоїть...
(в статті наявність відеозапису в якості доказу не згадується)
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21.03.2021 15:15 Відповісти
в статті сказано лише що викликав понтів "свідок" а це такий собі аргумент для пакування простого челядника. Він же не політ діяч чи волонтер щоб діло шити.
Включайте логіку народ.
п.с. зараз практично у кожному громадському місці є камери відеоспостереження.
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21.03.2021 15:20 Відповісти
Тобто, якщо він не волонтер або політдіяч то можна саджати і без прямих доказів?
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21.03.2021 15:34 Відповісти
Тобто, якщо він не волонтер або політдіяч то ніхто не буде саджати по словам якогось там "свідка".

повторюсь зараз практично у кожному громадському місці є камери відеоспостереження.
І перевірити слова "свідка" можна за пару хвилин.
Навіть якщо він просто бухий пішов поссцяти під грибок, це правопорушення, а якщо зробив це перед дітьми то ще і срок немалий....Іноді потрібно голову на плечах використовувати не тільки для приймання їжі.
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21.03.2021 15:40 Відповісти
Та забудьте Ви вже про камеру. Узбек не означає дебіл щоб під камеру підставлятися. Маємо лише свідчення свідка і буде зізнання. Винен чи не винен ???
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21.03.2021 16:41 Відповісти
а чому ви акцентуєте на тому зо він узбек?. що авакіські орли не ******* узбеків ? чи може у нас якась нетерпимість в суспільстві до узбеків, е ні шановний тут не засраха.
І чому Ви так відмазуєте дебіла який х..м світив перед дітьми ?.....
понти у нас звісно ті ще лгбтісти та все ж міру у захисті таких тварюк потрібно мати.
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21.03.2021 19:25 Відповісти
Що значить відмазую...
У справі Стерненка суспільство не задоволено вироком через те, що відсутні прямі докази його вини, а відповідно у суду не було підстав вважати вину доведеною. ( і це дійсно так)
В данній же справі, доказова база буде ще більш непереконливою (типово для даної категорії справ). Але при цьому, як випливає з коментарів до даної статі, суспільство нічого не має проти того, щоб суд виніс обвинувальний вирок навіть без прямих доказів, які доводять його вину.
То ж я і намагаюся з'ясувати чого саме хоче суспільство, за якими правилами хоче жити:
1. Судочинства в порядку та згідно з вимогами закону для всіх.
або
2. Вор должен сидеть в тюрме також для всіх.

Простіше кажучи суспільству слід визначитися : або хреста зняти, або ж штани вдягти.
Інакше матимемо вибіркове правосуддя, а це значно страшніше за 2 попередні варіанти, оскільки правила в такому випадку змінюються в процесі "гри".

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22.03.2021 09:37 Відповісти
Шановний, а що уже оголошений ВИРОК по цій справі ?...
не займайтесь фігнею. ніхто просто лоха не буде пакувати при відсутності доказів, бо свідок це не доказова база..
п.с. ваше намагання притягнути сюди справи Стерненка та Антоненка є жалюгідним. Бо там їх судять саме за їх громадську позицію. А тут або хуміганка, якщо пішов просто сцяти на майданчик, або срок якщо робив це перед дітьми.
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22.03.2021 10:07 Відповісти
Цікаво, які прямі докази самого факту вчинення даного протиправного діяння зможе надати в суді прокурор...
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21.03.2021 14:20 Відповісти
А навіщо?

Прокуратура проказала, що вона може не приходити у справи роками, бо всі "хворіють баблом".

Справа Кернеса - це приклад роботи прокураратури.
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21.03.2021 14:24 Відповісти
оторванную пипиську джамшута.....
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21.03.2021 14:26 Відповісти
Щастя здоровья вам и творческих узбеков...
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21.03.2021 14:21 Відповісти
Все хохмишь, Лемке. Не тебе ли как потомственному офицеру пора взять в руки верный браунинг и патрулировать вместе с юными девочками улицы беспокойного Киева. Вот кажуть в жидоолигорхическом парке, который раньше назывался Бабин Яр, полно извращенцев, знакомые женщины жалуются.
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21.03.2021 15:53 Відповісти
Та без проблем !)) О то як вийду у вiдставку , приїду на ПМЖ до славетного міста Києва та патрулюватиму з улюбленим браунінгом (сподіваюся Рада вже на той час ухвалить закон про вільне володіння зброї ) міські парки і лісосмуги
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21.03.2021 16:07 Відповісти
Знакомые женщины радоваться должны, что на них хоть кто-то обращает внимание
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21.03.2021 19:35 Відповісти
На палю гниду!
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21.03.2021 14:24 Відповісти
На підставі чого??? На підставі того, що хтось сказав, що ніби він щось там бачив??? Докази!!!
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21.03.2021 14:28 Відповісти
Воно,звісно,можна було б сказати,на підставі чого,але,боюсь,що до таких,як ти,воно все одно не дійде. Це просто щастя,що цього ублюдка затримали відразу,а не після вчинення ним важчого злочину. Якщо взагалі затримали б...
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21.03.2021 15:00 Відповісти
А по суті???
Учора мало ОП не розгромили вимагаючи щоб правосуддя було законним та безпристрасним, а вироки грунтувалися виключно на беззаперечних прямих доказах отриманих з дотриманням норм чинного законодавства.
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21.03.2021 15:09 Відповісти
Про яку суть взагалі йде мова? Яке відношення має затримання педофіла до подій під ОП?Де вас таких набирають,от що мені цікаво...
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21.03.2021 15:37 Відповісти
Мову я веду про те, що на права цього узбека всім плювати. Суспільство, яке ще вчора вимогало чесного правосуддя, сьгодні фактично вже засудило людину оголосивши її збоченцем виключно на основі свідчень свідка. При цьому ніхто не зважає, що згадки про наявність жодних прямих доказів вини в даній статі нема. Така сама пісня буде в суді і ніхто навіть не обмовиться, що вина не доведена бо доказів нема, посадять на 7 років, а всі ще й оплодуватимуть.
А чим цей узбек гірший за Стерненка??? Чому узбека саджати без доказів можна, а Стерненка ні??? Тому, що він узбек і політикам не цікавий???

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21.03.2021 16:34 Відповісти
До вищевикладеного мені,на жаль,додати нічого...
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21.03.2021 16:54 Відповісти
А жаль... Вот так и вас завтра обьявят педофилом... И всем будет пофиг, так это или нет...
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21.03.2021 20:06 Відповісти
Дивіться вищевикладене. Хоча вам,кацапам,один буй...
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21.03.2021 21:25 Відповісти
Вам ваш оппонент все по полочкам разложил, а вы так ничего и не поняли) Завтра на вас укажут пальцем, и никто не будет разбираться "а был ли мальчик") Сразу все начнут кричать "На палю гниду!" и называть вас ублюдком... Вы наверное за бубочку голосовали?) Критического мышления НОЛЬ))) Всем на слово верите)))
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22.03.2021 00:40 Відповісти
Висказався? А тепер- нах за парєбрік!
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23.03.2021 14:03 Відповісти
Да нет, зебил, твоя участь только громко возмущаться на кухне))) На большее ты не способен))
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23.03.2021 15:13 Відповісти
Як же ви,ідіоти кончєні,вже осточортіли...
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23.03.2021 15:54 Відповісти
Видишь как легко я в тебе зебила просчитал))) Не нервничай, научись немного думать, прежде делать выводы))) Это не сложно)
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23.03.2021 17:12 Відповісти
Значіть так,в останій раз поясняю всім дебілам,які за цього урода голосували- ну так вони ж всі,пля.. пралєтелі. Ну і ти в кучі з ними..
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24.03.2021 17:27 Відповісти
Нужно изменить закон, сделав его более жестким по отношению к мигрантам из средней азии, африки и кавказа. Задача нашего поколения - выбирать людей, которые переведут это из пустопорожних разговоров в сети, в реальные действия.
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21.03.2021 14:31 Відповісти
Положить под ишак..будет играть пассивный роль...
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21.03.2021 14:35 Відповісти
Эксгібіціоністи - це хворі люди, їх треба лікувати
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21.03.2021 14:37 Відповісти
Не совсем понятно с какой целью указывается национальность задержанного.
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21.03.2021 14:38 Відповісти
Мабудь з метою щоб "свідок" не помилився на упізнанні, перед ним будуть один узбек і два европейці...
А от чи зміг би той "свідок" вирізнити одного узбека поміж трьох узбеків то велике питання...
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21.03.2021 14:45 Відповісти
не вздумайте этого урода потом выпускать в народ, ссылайте в Чернобыль куда то, осталавлять детей без присмотра вообще ни на секунду нельзя, у людей едет кукуха
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21.03.2021 14:52 Відповісти
Збоченців стало більше чи дівчатка слави захотіли? Може узбек пісяв під грибочок і струшував. А комусь щось показалось і мужика вже запакували
Через це вже треба обходити стороною і майданчики і жінок і дітей. Навіть за погляд хз що можуть запідозрити
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21.03.2021 15:06 Відповісти
А некоторые уже требуют самосуд) При этом никто толком не знает "а был ли мальчик")))
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22.03.2021 00:43 Відповісти
Опять ***** с планеты Пидофелия. Зачастили твари.
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21.03.2021 16:00 Відповісти
А дрочуна ківу за витівки у Верховній Раді зі своїм пісюном коли посадять?
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21.03.2021 16:56 Відповісти
Закономерное следствие захвата евреями медиасферы, а гомосексуалистами министерства внутренних дел.
Затримано чоловіка, який скоїв розпусні дії стосовно дівчинки на дитячому майданчику в Києві, - прокуратура - Цензор.НЕТ 5820
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21.03.2021 18:56 Відповісти
Затримано чоловіка, який скоїв розпусні дії стосовно дівчинки на дитячому майданчику в Києві, - прокуратура - Цензор.НЕТ 6117
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21.03.2021 19:07 Відповісти
Ну что вы все так накинулись на узбека, может ему присичило справить нужду по малому, а туалета поблизости просто не было, а вы все сразу педофил - педофил...
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21.03.2021 22:20 Відповісти
Какое-то весеннее обострение у идиотов, в этом случае хоть без трупов обошлось.
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22.03.2021 03:02 Відповісти
 
 