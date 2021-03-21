Затримано чоловіка, який скоїв розпусні дії стосовно дівчинки на дитячому майданчику в Києві, - прокуратура
Столичні правоохоронці затримали чоловіка, який здійснював розпусні дії стосовно неповнолітньої дівчинки у Святошинському районі Києва.
Так, у суботу, 20 березня, на спецлінію "102" зателефонував місцевий житель, який повідомив, що на дитячому майданчику по вул. Червонозаводській невідомий чоловік демонструє свій статевий орган дівчинці, яка гойдається на гойдалці, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.
Підкреслюється, що зловмисника було затримано в порядку ст. 208 КПК України. Ним виявився житель столиці, 1988 р.н., уродженець Республіки Узбекистан. Зараз затриманому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 156 КК України і вирішується питання про обрання щодо нього запобіжного заходу.
Досудове розслідування здійснюється під процесуальним керівництвом ювенальних прокурорів Святошинської окружної прокуратури міста Києва. Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі.
Будь ласка, зачекайте...
Дивилась, як розмальовують офіс зебіла.
Спробуйте іноді включати мізки.
не ну тогда развратные действия однозначно......
ватаны вы писать разучились штоле?
(в статті наявність відеозапису в якості доказу не згадується)
Включайте логіку народ.
п.с. зараз практично у кожному громадському місці є камери відеоспостереження.
повторюсь зараз практично у кожному громадському місці є камери відеоспостереження.
І перевірити слова "свідка" можна за пару хвилин.
Навіть якщо він просто бухий пішов поссцяти під грибок, це правопорушення, а якщо зробив це перед дітьми то ще і срок немалий....Іноді потрібно голову на плечах використовувати не тільки для приймання їжі.
І чому Ви так відмазуєте дебіла який х..м світив перед дітьми ?.....
понти у нас звісно ті ще лгбтісти та все ж міру у захисті таких тварюк потрібно мати.
У справі Стерненка суспільство не задоволено вироком через те, що відсутні прямі докази його вини, а відповідно у суду не було підстав вважати вину доведеною. ( і це дійсно так)
В данній же справі, доказова база буде ще більш непереконливою (типово для даної категорії справ). Але при цьому, як випливає з коментарів до даної статі, суспільство нічого не має проти того, щоб суд виніс обвинувальний вирок навіть без прямих доказів, які доводять його вину.
То ж я і намагаюся з'ясувати чого саме хоче суспільство, за якими правилами хоче жити:
1. Судочинства в порядку та згідно з вимогами закону для всіх.
або
2. Вор должен сидеть в тюрме також для всіх.
Простіше кажучи суспільству слід визначитися : або хреста зняти, або ж штани вдягти.
Інакше матимемо вибіркове правосуддя, а це значно страшніше за 2 попередні варіанти, оскільки правила в такому випадку змінюються в процесі "гри".
не займайтесь фігнею. ніхто просто лоха не буде пакувати при відсутності доказів, бо свідок це не доказова база..
п.с. ваше намагання притягнути сюди справи Стерненка та Антоненка є жалюгідним. Бо там їх судять саме за їх громадську позицію. А тут або хуміганка, якщо пішов просто сцяти на майданчик, або срок якщо робив це перед дітьми.
Прокуратура проказала, що вона може не приходити у справи роками, бо всі "хворіють баблом".
Справа Кернеса - це приклад роботи прокураратури.
Учора мало ОП не розгромили вимагаючи щоб правосуддя було законним та безпристрасним, а вироки грунтувалися виключно на беззаперечних прямих доказах отриманих з дотриманням норм чинного законодавства.
А чим цей узбек гірший за Стерненка??? Чому узбека саджати без доказів можна, а Стерненка ні??? Тому, що він узбек і політикам не цікавий???
А от чи зміг би той "свідок" вирізнити одного узбека поміж трьох узбеків то велике питання...
Через це вже треба обходити стороною і майданчики і жінок і дітей. Навіть за погляд хз що можуть запідозрити