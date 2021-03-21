"Вимагаючи справедливості, не можна робити це нецивілізованими методами", - Кличко про вчорашні протести під ОП

"Вимагаючи справедливості, не можна робити це нецивілізованими методами, і показувати Україну не надто європейською державою".

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив на своїй своїй сторінці в соціальній мережі "фейсбук", коментуючи вчорашню акцію протесту на вулиці Банковій в Києві, передає Цензор.НЕТ.

"Друзі! Щодо вчорашніх подій біля Офісу президента. Можна по-різному ставитися до Володимира Зеленського і до Сергія Стерненка. До політиків і до активістів. Справа - у принципах і повазі, перш за все, до демократичних інститутів влади. Так, демократія - це справедливість у дотриманні прав кожного громадянина. Але це - і відповідальність кожного громадянина, дотримання ним законів і правопорядку. Тому, вимагаючи справедливості, не можна робити це нецивілізованими методами. І показувати Україну не надто європейською державою. А ми заплатили велику ціну за те, щоб бути демократичною частиною Європи", - зазначив Кличко.

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Нагадаємо, акція "Не чуєш? Побачиш" на Банковій відбулася 20 березня, в день народження Сергія Стерненко, що перебуває в СІЗО Одеси. Учасники розбили скло одним із дверей будівлі, розписали фасад, палили табличку "Президент України", кидали в бік будівлі ОП запалені фаєри, підривали петарди і запускали феєрверки.

Столична поліція розпочала кримінальне провадження за фактом подій під час акції біля Офісу президента. Подію кваліфіковано як хуліганство. Одну особу затримали.

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Водночас, начальник Управління державної охорони Сергій Рудь заявив, що мета правоохоронців - не допустити провокацій на Банковій - була досягнута.