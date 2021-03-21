"Вимагаючи справедливості, не можна робити це нецивілізованими методами", - Кличко про вчорашні протести під ОП
"Вимагаючи справедливості, не можна робити це нецивілізованими методами, і показувати Україну не надто європейською державою".
Про це мер Києва Віталій Кличко заявив на своїй своїй сторінці в соціальній мережі "фейсбук", коментуючи вчорашню акцію протесту на вулиці Банковій в Києві, передає Цензор.НЕТ.
"Друзі! Щодо вчорашніх подій біля Офісу президента. Можна по-різному ставитися до Володимира Зеленського і до Сергія Стерненка. До політиків і до активістів. Справа - у принципах і повазі, перш за все, до демократичних інститутів влади. Так, демократія - це справедливість у дотриманні прав кожного громадянина. Але це - і відповідальність кожного громадянина, дотримання ним законів і правопорядку. Тому, вимагаючи справедливості, не можна робити це нецивілізованими методами. І показувати Україну не надто європейською державою. А ми заплатили велику ціну за те, щоб бути демократичною частиною Європи", - зазначив Кличко.
Нагадаємо, акція "Не чуєш? Побачиш" на Банковій відбулася 20 березня, в день народження Сергія Стерненко, що перебуває в СІЗО Одеси. Учасники розбили скло одним із дверей будівлі, розписали фасад, палили табличку "Президент України", кидали в бік будівлі ОП запалені фаєри, підривали петарди і запускали феєрверки.
Столична поліція розпочала кримінальне провадження за фактом подій під час акції біля Офісу президента. Подію кваліфіковано як хуліганство. Одну особу затримали.
Водночас, начальник Управління державної охорони Сергій Рудь заявив, що мета правоохоронців - не допустити провокацій на Банковій - була досягнута.
Будь ласка, зачекайте...
от времени купать в крови, чтобы
она оставалась демократией"©
(Аугусто Пиночет)
Ну да, конечно нельзя. Особенно если учесть, что требуя справедливости цивилизованными методами можно состариться и умереть так и не дождавшись результатов - на цивилизованные методы властьпридержащим, как бы, НАСРАТЬ.
А благодаря нецивилизованным методам даже изрядно поржавевший "Доктор Стальной Кулак" косноязыкий Виталька потихонечку начал пердеть от страха (ведь, чего доброго, нецивилизованные методы могут и до мэрии докатиться). Ну а проотвечавшемуся петуху ЗЕлёносопельному БлаЗЕню уместно начинать дрыстать жидким гавнищем. Сегодня ранее неприкосновенное здание ОП на Банковой только разрисовали да стёклышко разгрохали - а завтра что(?) - "лиха беда начало"©.
Почему пришли за этим к офису президента, а не к офису суда? Они что хотят, чтобы пан президент дал команду суду отменить приговор? Полный бред!
А Сцикло мовчить
утверждаются бунтом."- И. Гёте.
- Цены выше, а минимальная пенсия в НЕСКОЛЬКО раз меньше прожиточного минимума.
- Коррупция выше чем в Африке - крадут у армии деньги во время войны, а подозреваемый в коррупции курирует правоохранителей в офисе президента.
Мало разрисовали! Снести нужно, как Бастилию...
как вы считаете, такая массовая гибель ("Статистика"- по Ёсе Сталину) принесла пользу людям, кроме тех, кто выбрался наверх?
Если включить мозг, то становится ясно, что так происходит потому, что власть могут захватить бандиты и взять управление "справедливостью" на себя, например в судебную ветку своего вовчка запустить, или другой исполнительно-рюкзакянной рукой своих противников устранять.
Задача узурпационного правительства сохранить узурпированную власть любой ценой и "бешеный принтер" по щелчку узурпаторов потенциально вам такую "новую справедливость" нарисует, что закачаетесь.
как сказал принц Флоризель из кинофильма "Приключения принца Флоризеля" - "Всегда, когда добиваешься справедливости, где нибудь обязательно нарушишь закон".