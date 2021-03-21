Будемо ініціювати проведення позачергового засідання Ради за участю силовиків щодо вчорашніх подій під ОПУ, - заява фракції "СН"
Фракція "Слуга народу" ініціюватиме проведення позачергового засідання в найкоротші терміни за участю силовиків для прийняття постанови щодо оцінок вчорашніх подій під Офісом президента України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву фракції "СН", опубліковану пресслужбою "Слуги народу".
"Фракція "Слуга Народу" завжди принципово підтримувала право громадян на мирний протест як один із головних проявів демократії. Водночас ми категорично не сприймаємо спроби підмінити цивілізоване вираження незгоди з діями влади насильством, вандалізмом, наругою над символами нашої держави", - підкреслюється в заяві.
Крім цього фракція вимагає від правоохоронних органів негайно дати юридичну оцінку подіям, що відбувалися вчора під Офісом Президента, визначити міру провини тих або інших учасників за матеріальну шкоду, заподіяну державному майну, і домогтися відповідальності за ці дії, включаючи компенсацію збитку.
"Ми ініціюємо проведення позачергового засідання в найкоротший термін за участю силовиків і ухвалення постанови з оцінками даної події, із завданнями конкретним міністрам" - підсумовано в заяві.
Як уточнив у своєму телеграм-каналі журналіст Сергій Лещенко, йдеться про позачергове засідання Ради.
Депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Качура також уточнив у своєму телеграм-каналі, що йдеться про проведення позачергового засідання ВР.
"Ініціюємо разом із колегами проведення позачергового засідання ВР для ухвалення Постанови щодо оцінки тих подій, які відбулися вчора під Офісом президента. Пропонуватиму заслухати щодо вказаною вище питання правоохоронні органи. Всі громадяни країни мають знати прізвище організатора вчорашніх провокацій на Банковій", - зазначив Качура.
Нагадаємо, акція "Не чуєш? Побачиш" на Банковій відбулася 20 березня, в день народження Сергія Стерненко, що перебуває в СІЗО Одеси. Учасники розбили скло одним із дверей будівлі, розписали фасад, палили табличку "Президент України", кидали в бік будівлі ОП запалені фаєри, підривали петарди і запускали феєрверки.
Столична поліція розпочала кримінальне провадження за фактом подій під час акції біля Офісу президента. Подію кваліфіковано як хуліганство. Одну особу затримали.
За даними ОПУ, пошкодження будівлі Офісу президента оцінюються приблизно в 2 млн грн.
Будь ласка, зачекайте...
Єта партия только порождает против себя негатив уже достигли партии регионов а впереди еще нет дна
Я помню, как побратимы Сармата месяц голодали под стеной ОП. И что? Хоть кто-то обратил внимания на их мирный протест? Мирные протесты для нашей власти - ничто.
И что случилось на митинге в этот раз? Краской стенки пообливали, стеклышко разбили. Срочно вызывайте Беркут из Беларуси...
За стенами ОП сидят трусливые, мелкие душонки. Ни у одной из них не хватило смелости выйти к митингующим и пообщаться.
Не всем нравится окрашенная стена здания ОП. Но это всего лишь следствие. Когда в стране не работают суды, нет надежды на справедливость и закон, будет работать улица. Это обычная история абсолютно для всех коррумпированных государств.
Такое мнение https://www.facebook.com/den.kazansky озвучил сегодня в Фейсбуке известный журналист, представитель Украины в ТКГ по Донбассу Денис Казанский.
Не всім подобаються розписані фарбою стіни будівлі ОП. Але це лише наслідок. Коли в країні не працюють суди, немає надії на правосуддя і закон, буде працювати вулиця. Це звичайна історія абсолютно для всіх корумпованих держав.
- https://www.economics-prorok.com/2021/03/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%8B%D0%B5-%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%BF-%D0%B2%D1%8B%D0%B3%D0%BB.html Размалеванные и разбитые окна ОП выглядят уродливо, но именно так выглядит Зе-власть
Брудні стіни - це неприємно. Але ще більш неприємно, коли відомий волонтер Антоненко сидить півтора роки у СІЗО без вироку і без реальних доказів провини. Просто тому, що його ще до суду призначили вбивцею.
Неприємно, коли суддя-сталініст дає Сергію Стерненку 7 років за фейковий розбій просто через наклеп його ворога та політичного опонента з проросійської партіі «Родіна», яка намагалася створити в Одесі чергову «народну республіку».
Коли усі заклики, мирні зібрання, публікації у ЗМІ не діють, наступає відчай. І починаються биті вікна та фаєри. Це погано. Так само погано, як температура 39 у хворого на вірус. Але температура не виникає сама собою. Це реакція на хворобу.
Можна скільки завгодно зводити ситуацію лише до спаплюженоі таблички на ОП, але ж усі розуміють, що проблема глибша. Проблема в тому, що Україна живе, як типова країна третього світу. У який людину можуть посадити просто за те, що вона образила колишнього співробітника адміністрації Януковича на Фейсбуці.
Я вже неодноразово писав, що цю безглузду і токсичну ситуацію влада створила сама для себе на рівному місці. Це постріл собі в ногу, від якого виграли лише люди Медведчука та Януковича.
Єдиний розумний вихід з цієї ситуації - просто перестати стріляти собі в ногу. Здавалося б, це очевидно. Але схоже, хтось ніби навмисно драконить суспільство та підставляє президента.
Комусь можуть не подобатися особисто Антоненко та Стерненко. Але навіть завзяті їхні хейтери не можуть заперечувати, що в країні немає справедливих судів. Закон не діє.
Тебе відпустять, якщо ти Пашинський. А якщо ти без ксіви та зв'язків - то посиди два роки, а там побачимо.
Вироки в Україні виносяться просто на замовлення. І доки так буде, будуть і розтрощені вікна, і розписані стіни, і ще гірші речі.
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Будем инициировать проведение внеочередного заседания Рады с участием силовиков по вчерашним событиям под ОПУ, - заявление фракции "СН" Вы еще в ООН пожалуйтесь, или в "Лигу сексуальных реформ"
Та эта фамилия всем известна - Бенядиктова и Ко
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3858706894167084&id=100000834337338&__cft__[0]=AZUnxRYwuC2toH9GTM4YcAh-Ms8g8RxvitfyhTLYNGNJb0uDEokxPpL2ZMg6dwJZhwhI0NqRHVXwcQayXtivDKmCdUfxRdKLRxWVcumJYHIMEIdCKLDM93kfWskRiGGTiRg&__tn__=%2CO%2CP-R 2 ч. ·
«Слуга народу» ініціює позачергове засідання Верховної Ради за подіями на Банковій..
Дешеве шоу має тривати. Спочатку розмальовують стіни, потім ОП заявляє про 2 мільйони грн збитків, тепер позачергове засідання. У вас ще є сумніви кому весь цей кавардак вигідний і як нас розводять?
Позачергове засідання для чого? Щоб звинуватити «радикалів Порошенка»? Щоб знов відвести увагу від катастрофи буквально з УСІМ в Україні?
Тепер «доблесні» правоохоронці будути таврувати всіх підряд і маргіналізувати будь яку акцію, а продажні владні ЗМІ розкажуть про «звірства на Банковій».
І поки країна скочується в «червоні зони», поки люди помирають в лікарнях, поки по тюрмах сидять патріоти та волонтери, поки Росія грає м'язами на кордонах та вбиває наших Захисників, слуги Зеленського будути збирати позачергові засідання.
Нічого, ще завтра Зеленський ролик випустить для довершення цього гидотного шоу...
мудаки народа
Качура цей,взагалі ПІОНЭР,будь готов!всегда готов !
Робіть СУДОВУ РЕФОРМУ ! А не гузна свої у Раді до блиску поліруйте !
Звільняйте тих , кого народ поважає і підтримує !
ВЧИТЬСЯ на помилках Януковича ! ! А то ВОВА скоро пасмотрит в глаза ВИТЕ !
щось треба робити, але так щоб нічого не зробити..
але довго нічого не робити важко,
тому необхідно відволікти увагу на щось нове..
безглузде і цілком безпечне, ніж рнбо..