Будемо ініціювати проведення позачергового засідання Ради за участю силовиків щодо вчорашніх подій під ОПУ, - заява фракції "СН"

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Фракція "Слуга народу" ініціюватиме проведення позачергового засідання в найкоротші терміни за участю силовиків для прийняття постанови щодо оцінок вчорашніх подій під Офісом президента України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву фракції "СН", опубліковану пресслужбою "Слуги народу".

"Фракція "Слуга Народу" завжди принципово підтримувала право громадян на мирний протест як один із головних проявів демократії. Водночас ми категорично не сприймаємо спроби підмінити цивілізоване вираження незгоди з діями влади насильством, вандалізмом, наругою над символами нашої держави", - підкреслюється в заяві.

Крім цього фракція вимагає від правоохоронних органів негайно дати юридичну оцінку подіям, що відбувалися вчора під Офісом Президента, визначити міру провини тих або інших учасників за матеріальну шкоду, заподіяну державному майну, і домогтися відповідальності за ці дії, включаючи компенсацію збитку.

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"Ми ініціюємо проведення позачергового засідання в найкоротший термін за участю силовиків і ухвалення постанови з оцінками даної події, із завданнями конкретним міністрам" - підсумовано в заяві.

Як уточнив у своєму телеграм-каналі журналіст Сергій Лещенко, йдеться про позачергове засідання Ради.

Депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Качура також уточнив у своєму телеграм-каналі, що йдеться про проведення позачергового засідання ВР.

"Ініціюємо разом із колегами проведення позачергового засідання ВР для ухвалення Постанови щодо оцінки тих подій, які відбулися вчора під Офісом президента. Пропонуватиму заслухати щодо вказаною вище питання правоохоронні органи. Всі громадяни країни мають знати прізвище організатора вчорашніх провокацій на Банковій", - зазначив Качура.

Нагадаємо, акція "Не чуєш? Побачиш" на Банковій відбулася 20 березня, в день народження Сергія Стерненко, що перебуває в СІЗО Одеси. Учасники розбили скло одним із дверей будівлі, розписали фасад, палили табличку "Президент України", кидали в бік будівлі ОП запалені фаєри, підривали петарди і запускали феєрверки.

Столична поліція розпочала кримінальне провадження за фактом подій під час акції біля Офісу президента. Подію кваліфіковано як хуліганство. Одну особу затримали.

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За даними ОПУ, пошкодження будівлі Офісу президента оцінюються приблизно в 2 млн грн.