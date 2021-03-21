Саміт ЄС відбудеться в онлайн-форматі через зростання захворюваності на COVID-19

Саміт Європейського союзу, який мав відбутися 25-26 березня в Брюсселі, проходитиме в режимі відеоконференції через зростання кількості виявлених заражень COVID-19

Про це прессекретар глави європейської Ради Баренд Лейтс заявив у своєму Твіттері 21 березня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Голова ЄС Шарль Мішель прийняв рішення провести саміт в онлайн-режимі, пославшись на "сплеск випадків захворювання COVID-19 в державах-членах Союзу", - повідомив Баренд Лейтс.

Під час третьої хвилі поширення коронавірусу в Європі щодня зростає кількість інфікованих, зокрема більш небезпечними штамами коронавірусу.

Лідери 27 країн ЄС повинні були особисто обговорити питання прискорення вакцинації в усіх країнах блоку, а також економіку і відносини з Туреччиною і Росією, повідомляють ЗМІ. Водночас, на думку джерел, порядок денний може бути скорочено, оскільки віртуальні зустрічі обмежують можливості дискусій і ухвалення рішень.

Читайте також: У Європі поки недостатньо доз вакцини, щоб зупинити третю хвилю коронавірусу, - міністр охорони здоров'я Німеччини Шпан