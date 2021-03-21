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акція (1434) протест (2377) Слуга народу (2800) Офіс Президента (1998) Устінова (112)

"Ви покриваєте зло, а тепер із себе святенників вдаєте", - нардепка "Голосу" Устінова про ініціювання фракцією "СН" позачергового засідання Ради щодо протестів під ОП

В Україні сьогодні безліч серйозних проблем і невирішених питань, важливіших, ніж розбиті шибки в ОП, щодо яких дійсно варто було б ініціювати позачергове засідання Верховної Ради.

Про це нардепка України Олександра Устінова (фракція "Голос") заявила на своїй сторінці у фейсбуці, коментуючи ініціативу фракції "Слуга народу" про проведення позачергового засідання з участю силовиків для прийняття постанови за оцінками вчорашніх подій під Офісом президента України, передає Цензор.НЕТ.

"Тут "слуги народу" ініціюють засідання щодо вчорашніх подій під ОП. Пропоную, і сама підпишу перше, якщо в комплексі з ТСК щодо злитої справи Татарова, заступника керівника офісу ЦІЛОГО президента, заступника офісу, який відмазував "Беркут", що вбивав людей, і, як виявилося, ще й вимазаний у корупції. А тепер його відмазали Зеленський із Венедіктовою. Шановні народні депутати, ви покриваєте зло, а тепер із себе вдаєте святенників. Сорі, так не буває", - написала Устінова.

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Вона також запропонувала зібрати позачергове засідання парламенту щодо ситуації з COVID-19 в Україні, оскільки українців це питання сьогодні цікавить набагато більше.

"Якщо "слуги" хочуть збирати позачергове (засідання Верховної Ради. - Ред.) щодо розбитого скла, то пропоную також зібрати щодо десятків тисяч померлих від коронавірусу, яких убила ваша влада і ваш міністр, у яких немає кисню в лікарнях і вакцинації. Повірте, це людям зараз набагато важливіше. Але ж ні, щодо шибок легше, там же можна себе рішуче проявити, коли боїшся за Степанова рот відкрити, бо з ОП "рознарядки" не було", - підсумувала Устінова.

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Як повідомлялося, напередодні ввечері на вулиці Банковій у Києві відбулася акція, приурочена до дня народження активіста Сергія Стерненка. Мітингувальники під час акції розбили скло одних із дверей будівлі, розписали фасад і намагалися підпалити табличку "Президент України".

За даними Нацполіції, за фактом дій учасників акції на Банковій відкрито кримінальну справу, одну людину затримано.

За даними ОПУ, пошкодження будівлі Офісу Президента оцінюються приблизно в 2 млн грн. Зрештою фракція "Слуга народу" заявила, що ініціюватиме проведення позачергового засідання в найкоротші терміни з участю силовиків для прийняття постанови за оцінками вчорашніх подій під Офісом президента України.
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Топ коментарі
+96
Все согласно сценария. И граффити, и битые стекла и все Ок. Все забыли про
1. Вакцину
2. Тарифы
3. Рифа в тюрьме
4. Локдаун
5. Вагнеровцев
6. Разоблачения Лероса
7. Смерти защитников на фронте
8. Рост цен на все и прочее...

И результат -- Все целый день обсуждают только это тупое шоу от режиссеров квартала.
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21.03.2021 16:49
+66
Они не покрывают. Они режиссеры вчерашнего шоу.
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21.03.2021 16:43
+55
девиз СН: "моим друзьям можно все, а остальные пусть живут по закону".
И их эта сходка - явное тому подтверждение.
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21.03.2021 16:43
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Это просто истинное лицо невинного Стерненка....., ну и его поддержки.
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21.03.2021 21:14 Відповісти
"Ви покриваєте зло, а тепер із себе святенників вдаєте", - нардепка "Голосу" Устінова про ініціювання фракцією "СН" позачергового засідання Ради щодо протестів під ОП - Цензор.НЕТ 5357
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21.03.2021 21:29 Відповісти
Дивився ці протести. Впав в око цей плакатик, що приклеїли на стіну ОП. Зі смаком зроблено
"Ви покриваєте зло, а тепер із себе святенників вдаєте", - нардепка "Голосу" Устінова про ініціювання фракцією "СН" позачергового засідання Ради щодо протестів під ОП - Цензор.НЕТ 8646
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21.03.2021 21:39 Відповісти
правда
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22.03.2021 06:59 Відповісти
за два года работы власти никакие экстремисты и провокаторы не могли помешать главе ОП Ермаку (причастному к провалу спецоперации по захвату террористов), помощнику президента Шефиру (причастному к делу НАБУ о продаже 13 млн. квт электрики компании United Energy), замглаве ОП Татарову (подозреваемому НАБУ в коррупции по делу о квартирах Нацгвардии), начальнику комитета по разведке Демченко (автору Харьковских соглашений и противнику Ассоциации с Евросоюзом), пиарщику ОП Подоляку (пиарщику Юры Енакиевского), а вот после акции в субботу ситуация сложилась просто критическая.

И вместо того, чтобы отвечать на вопросы участников протеста, вместо того, чтобы решать проблемы, которые лежат в основе протестов, будут осуждать форму протестов, обличать тех, кто, действительно, очень некрасиво и глупо измазал Офис и президентскую табличку.

Возникает вопрос - а почему же 240 Слуг народа вместо внеочередной сессии из-за хулиганов ни разу не провели внеочередную сессию по судебной реформе? Или почему 240 Слуги народа не пришли в субботу вечером под Офис и не пообщались с протестующими? Почему никто из самого Офиса не вышел к людям и не посмел ответить ни на один вопрос? Или у нас кроме полиции другой власти нет?

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/5444720782234840 Бутусов
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21.03.2021 21:46 Відповісти
ветеран https://replyua.net/news/ato/ АТО Валерий Прозапас пишет у себя в Facebook, сначала «новые лица» «облизывали» электорат обещаниями эпохи богатства и быстрого окончания войны. Затем заигрывали с пророссийской и равнодушной частями населения - «какой разницей», преследованиями военных, патриотов и оппозиции.
Блогер пишет, позже «новые лица» переобулись в «патриотов» и начали имитировать «защиту национальных интересов» импотентными «санкциями», в результате которых ни один Портнов и Коломойский не пострадал. И вот теперь пришло время запугивать «экстремистами» и «реваншем Порошенко» - потому что скрывать свою ложь, дерибан, Оманские визиты, слив «вагнеровцев», катастрофу в экономике, потерю международной поддержки и так далее уже просто невозможно - поэтому нужен образ «врага». Вот «новые лица» и пытаются выполнить задачу, чтобы хоть немного удержать поплывший рейтинг президента.
«Все, что мы видим - это абсолютная калька путинских методов - похоже, «позитивные блогеры» не справились, в Ермака-Подоляка завелись московские технологи. Не хочу сглазить, но по сравнению с этими парнями Янукович будет казаться мелким похитителем шапок», - написал блогер.
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22.03.2021 00:00 Відповісти
Згоден на всі сто. Зебіли з ОП кажуть про наслідки широко заплющивши очі на причини.
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22.03.2021 02:32 Відповісти
ці клоуни живуть в іншій реальності бо у нас вже скоро пенсінери помиратимуть з голоду які суди така реакція не дай боже буде ще жорсткіше
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22.03.2021 06:57 Відповісти
Молодец Александра Устинова. Уровень забот этих инфузорий - собственная безопасность во время обкрадывания Украины... А смерти граждан, похеренный закон - это им не интересно..Да и не рубят они в этом ничего... Как и те, кто их выбрал
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22.03.2021 12:48 Відповісти
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