"Ви покриваєте зло, а тепер із себе святенників вдаєте", - нардепка "Голосу" Устінова про ініціювання фракцією "СН" позачергового засідання Ради щодо протестів під ОП
В Україні сьогодні безліч серйозних проблем і невирішених питань, важливіших, ніж розбиті шибки в ОП, щодо яких дійсно варто було б ініціювати позачергове засідання Верховної Ради.
Про це нардепка України Олександра Устінова (фракція "Голос") заявила на своїй сторінці у фейсбуці, коментуючи ініціативу фракції "Слуга народу" про проведення позачергового засідання з участю силовиків для прийняття постанови за оцінками вчорашніх подій під Офісом президента України, передає Цензор.НЕТ.
"Тут "слуги народу" ініціюють засідання щодо вчорашніх подій під ОП. Пропоную, і сама підпишу перше, якщо в комплексі з ТСК щодо злитої справи Татарова, заступника керівника офісу ЦІЛОГО президента, заступника офісу, який відмазував "Беркут", що вбивав людей, і, як виявилося, ще й вимазаний у корупції. А тепер його відмазали Зеленський із Венедіктовою. Шановні народні депутати, ви покриваєте зло, а тепер із себе вдаєте святенників. Сорі, так не буває", - написала Устінова.
Вона також запропонувала зібрати позачергове засідання парламенту щодо ситуації з COVID-19 в Україні, оскільки українців це питання сьогодні цікавить набагато більше.
"Якщо "слуги" хочуть збирати позачергове (засідання Верховної Ради. - Ред.) щодо розбитого скла, то пропоную також зібрати щодо десятків тисяч померлих від коронавірусу, яких убила ваша влада і ваш міністр, у яких немає кисню в лікарнях і вакцинації. Повірте, це людям зараз набагато важливіше. Але ж ні, щодо шибок легше, там же можна себе рішуче проявити, коли боїшся за Степанова рот відкрити, бо з ОП "рознарядки" не було", - підсумувала Устінова.
Як повідомлялося, напередодні ввечері на вулиці Банковій у Києві відбулася акція, приурочена до дня народження активіста Сергія Стерненка. Мітингувальники під час акції розбили скло одних із дверей будівлі, розписали фасад і намагалися підпалити табличку "Президент України".
За даними Нацполіції, за фактом дій учасників акції на Банковій відкрито кримінальну справу, одну людину затримано.
За даними ОПУ, пошкодження будівлі Офісу Президента оцінюються приблизно в 2 млн грн. Зрештою фракція "Слуга народу" заявила, що ініціюватиме проведення позачергового засідання в найкоротші терміни з участю силовиків для прийняття постанови за оцінками вчорашніх подій під Офісом президента України.
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И вместо того, чтобы отвечать на вопросы участников протеста, вместо того, чтобы решать проблемы, которые лежат в основе протестов, будут осуждать форму протестов, обличать тех, кто, действительно, очень некрасиво и глупо измазал Офис и президентскую табличку.
Возникает вопрос - а почему же 240 Слуг народа вместо внеочередной сессии из-за хулиганов ни разу не провели внеочередную сессию по судебной реформе? Или почему 240 Слуги народа не пришли в субботу вечером под Офис и не пообщались с протестующими? Почему никто из самого Офиса не вышел к людям и не посмел ответить ни на один вопрос? Или у нас кроме полиции другой власти нет?
https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/5444720782234840 Бутусов
Блогер пишет, позже «новые лица» переобулись в «патриотов» и начали имитировать «защиту национальных интересов» импотентными «санкциями», в результате которых ни один Портнов и Коломойский не пострадал. И вот теперь пришло время запугивать «экстремистами» и «реваншем Порошенко» - потому что скрывать свою ложь, дерибан, Оманские визиты, слив «вагнеровцев», катастрофу в экономике, потерю международной поддержки и так далее уже просто невозможно - поэтому нужен образ «врага». Вот «новые лица» и пытаются выполнить задачу, чтобы хоть немного удержать поплывший рейтинг президента.
«Все, что мы видим - это абсолютная калька путинских методов - похоже, «позитивные блогеры» не справились, в Ермака-Подоляка завелись московские технологи. Не хочу сглазить, но по сравнению с этими парнями Янукович будет казаться мелким похитителем шапок», - написал блогер.