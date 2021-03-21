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Новини Агресія Росії проти України
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нормандська четвірка (1526) Єрмак Андрій (1352) Козак Дмитро (76)

Київ не погоджується на нові пропозиції Козака щодо Донбасу, - Єрмак відповів на лист представника Росії

Київ не погоджується на нові пропозиції Козака щодо Донбасу, - Єрмак відповів на лист представника Росії

Україна за жодних умов не може погодитися на пропозиції, висловлені заступником глави Адміністрації президента РФ Дмитром Козаком після останньої відеоконференції радників лідерів країн "нормандської четвірки", до якої належать Україна, Німеччина, Франція та Росія.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у листі глави Офісу президента України Андрія Єрмака до "нормандських радників" у відповідь на лист Козака. Відповідь Єрмака опинилась у розпорядженні "Української правди".

У листі Єрмак повідомив, що українська сторона уважно ознайомилася із листом Козака від 19 березня і здивована "своєрідною інтерпретацією підсумків останньої відеоконференції політичних радників лідерів країн "нормандського формату".

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"Попри доволі напружений характер дискусій і відсутність спільного бачення із більшості питань, що були предметом нашого обговорення, хочу нагадати, що саме українська сторона негайно після завершення відеоконференції ініціювала скликання позачергового раунду консультацій у форматі Робочої підгрупи з безпекових питань ТКГ, щоб отримати конкретні підтвердження готовності сторін щодо забезпечення режиму припинення вогню", - пише Єрмак.

Він зазначив, що відмова російської сторони від проведення консультацій підгрупи в умовах істотної ескалації ситуації у зоні конфлікту є красномовним свідченням відсутності її реальної зацікавленості у неухильному дотриманні додаткових заходів із посилення режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року.

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Єрмак наголосив, що встановлення і суворе забезпечення сталого і всеосяжного режиму припинення вогню є запорукою виконання всіх важливих домовленостей, досягнутих лідерами "нормандського формату", і ключовим пунктом Мінських домовленостей.

"Тому ми занепокоєні продемонстрованим російською стороною підходом до цих важливих питань, так само, як і маніпулятивним характером запропонованих паном Козаком висновків. Тож за жодних умов не можемо погодитися з пропозиціями, що містяться у його листі від 19.03.2021 року", - йдеться у листі Єрмака.

Українська сторона готова у будь-який час до проведення подальших дискусій у будь-якому форматі для прийняття конкретних рішень і повернення до неухильного виконання додаткових заходів від 22.07.2020 року щодо забезпечення безумовного режиму припинення вогню і врегулювання конфлікту загалом, наголошується у листі.

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Раніше російські інформаційні агентства, серед яких ТАСС та "Інтерфакс", повідомили, що у листі до українського, німецького та французького радників лідерів країн "нормандської четвірки" Козак запропонував не пізніше 22 березня узгодити і закріпити підписами проєкт спільних підсумків відеоконференції політрадників від 18 березня.

Як пише "Інтерфакс", Козак запропонував зобов'язати Київ привести липневу заяву Міністерства оборони України про припинення вогню у відповідність до узгоджених  того ж місяця заходів щодо дотримання перемир'я "без будь-яких вилучень та інтерпретацій".

Ці зобов'язання, окрім іншого, передбачали, що відкривати вогонь у відповідь можливо лише за наказом керівництва Збройних сил України або окупантів після безуспішної спроби використовувати наявні механізми з реагування на порушення режиму припинення вогню.

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Крім того, Козак запропонував закріпити, що українська сторона не представила на зустрічі, що відбулася, обіцяні пропозиції щодо франко-німецького проєкту "Ключових кластерів із реалізації Мінських угод", внесеного на розгляд 8 лютого 2021 року.

Також він запропонував запровадити новий порядок проведення переговорів політрадників у "нормандському форматі", заснований на принципі ротації. Зараз на онлайн-зустрічах політрадників у "нормандському форматі" головують по черзі Німеччина і Франція.

Козак констатував, що "однією з причин відсутності будь-якого прогресу в досягненні практичних результатів виснажливих переговорів у "нормандському форматі" є неналежна їхня організація".

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Топ коментарі
+39
Киев не соглашается на новые предложения Козака по Донбассу, - Ермак ответил на письмо представителя России - Цензор.НЕТ 957
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21.03.2021 17:45
+18
кто знает,чего это старый маразматик марков на старого маразматика ***** окрысился?

Киев не соглашается на новые предложения Козака по Донбассу, - Ермак ответил на письмо представителя России - Цензор.НЕТ 6417
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21.03.2021 17:41
+14
Видно в кремле услышали намёк Байдена, и будут царя того... табакеркой по плеши.
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21.03.2021 17:45
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кто знает,чего это старый маразматик марков на старого маразматика ***** окрысился?

Киев не соглашается на новые предложения Козака по Донбассу, - Ермак ответил на письмо представителя России - Цензор.НЕТ 6417
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21.03.2021 17:41 Відповісти
Видно в кремле услышали намёк Байдена, и будут царя того... табакеркой по плеши.
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21.03.2021 17:45 Відповісти
Киев не соглашается на новые предложения Козака по Донбассу, - Ермак ответил на письмо представителя России - Цензор.НЕТ 957
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21.03.2021 17:45 Відповісти
ПУТИНА МОГУТ ПРЕДАТЬ В ЛЮБОЙ МОМЕНТ: СИГНАЛ БАЙДЕНА РАСШИФРОВАЛ ПОЛИТОЛОГ
Политолог Георгий Фёдоров считает, что Байден своим заявлением подал сигнал российским элитам и политикам к тому, что с Путиным оставаться опасно. Эксперт уверен: олигархи могут в любой момент предать президента России.
Российские олигархи боятся Путина и, соответственно, боятся потерять свои источники дохода в России, но они так или иначе встроены в систему мировой элиты, считает политолог Георгий Фёдоров. Поэтому они сейчас испытывают давление со стороны Байдена, который дал им явный сигнал "переходить на их сторону".
Эту ситуацию, уверен специалист, может изменить только уничтожение олигарха как класса и полная национализация элиты, поскольку крупный капиталист всегда антинационален и будет "встраиваться туда, где лучше, где есть прибыль". В данном случае, пояснил Фёдоров в беседе с Царьградом, для них сила и выгода именно на Западе.
Владимир Путин уже много лет говорит о национализации элит и капиталов, но пока только "намекает и предупреждает", не ставя олигархов перед жёстким выбором. Поэтому богачи в нашей стране почти всегда имеют гражданство других государств, напомнил политолог. ...
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21.03.2021 18:14 Відповісти
Київ не погоджується на нові пропозиції Козака щодо Донбасу, - Єрмак відповів на лист представника Росії - Цензор.НЕТ 4362
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21.03.2021 18:25 Відповісти
Ну хорошо! -- стоят напротив друг друга две армии -- и не стреляют в друг друга. Долго...
И шо?
Одни не стреляют, шоб другие ушли, а те не стреляют, шоб первые их не выгнали?
...да не будет такого нивжисть...
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21.03.2021 17:45 Відповісти
Краснозадая тварь рашистская, будете удушены а-ля ссссссср, ватные злобные пдрсы...
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21.03.2021 19:44 Відповісти
Чому це? Штрафи за відкриття вогню та премії за невідкриття ввів преЗЕдент України. Вони лише попросили письмово закріпити те, що преЗЕдент-говнокомандувач уже прийняв, і за що проголосувало аж 73% виборців. Нічого нового вони не попросили
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21.03.2021 17:53 Відповісти
А як це ввів,а наказу нема?Хтось мабуть бреше?
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21.03.2021 18:06 Відповісти
Я думаю, що для такого бидла як ти, і Байден з його словами "путін вбивця" є брехуном. Але правди не приховаєш: і про вагніревців усі вже знають, і путін таки вбивця, і Байден не збирається спілкуватися з твоїм недопреЗЕдентом кловуном. Думка 73% нікого не цікавить. Ви бидло. Правильно хлопці написали на ОП
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21.03.2021 18:11 Відповісти
Важко сперечатись з брехлом,бо правда одна,а у брехуна брехні багато.Думка 73% обрала Президента України,а от 24% пасуть задніх))
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21.03.2021 18:23 Відповісти
Аххаха. Навіть за океаном, президент США розуміє, якого дауна обрали дауни. Можеш пишатися, що належиш до рівня країн Північної Кореї та Ірану
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21.03.2021 18:30 Відповісти
За океаном Президент США,а у нас в Україні свій президент,хіба ні?Шо думає Байден,то його справа,не Байден обирає Президентів в Україні.
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21.03.2021 18:35 Відповісти
Ахахха. Зрозуміло. Я з різними зе-виробцями спілкувався, але це перший такий випадок. З такими думками можеш відразу за жопоблок голосувати. Вони теж так думають
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21.03.2021 18:40 Відповісти
Жопоблок це ліве крило Партії Регионів,а ПЄС праве))
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21.03.2021 18:43 Відповісти
У армії не всі накази розголошуються. Деякі взагалі на папері не фіксуються, але виконувати все одно потрібно.
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21.03.2021 18:21 Відповісти
Та ти шо))У вас агентів у ГШ ЗСУ більше ніж у кацапів.
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21.03.2021 18:24 Відповісти
вот что Байден животворящий делает..
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21.03.2021 17:57 Відповісти
Насправді , полощуть усіх у владі ЗЕ в рашистських шоу , окрім Єрмака... так-так того самого що робить майже усі міжнародні заяви, зажди присутній на міжнародних зустрічах ... самі знаємо .
А оцей неприйнятний вкид від рашістського Козака - то усього навього дати привід Єрмаку відмити свою овенчу шкіру від рашистського душку, що тхне з середини.
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21.03.2021 18:33 Відповісти
Денис Казанський

Полевой командир ДНР Ходаковский:
"хер его знает, за что мы воюем, просто нам кажется, что мы правы".

Тут даже добавить нечего.

Киев не соглашается на новые предложения Козака по Донбассу, - Ермак ответил на письмо представителя России - Цензор.НЕТ 7293
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21.03.2021 17:58 Відповісти
Людина ділиться "ощущєніями", маючи в дупі кацапський член. Вона не може пояснити, нафіґа той член там, але інтуїтивно "ощущає", що мати той члєн в дупі - то правильно. 😲
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21.03.2021 18:05 Відповісти
Вы можете представить на минутку такую ситуацию, чтобы в комерческой компании, завхоз вел переговоры о поглощении или слиянии компании? Или чтобы завхоз единолично решал на какие рынки выходить, а с каких уйти? А как вам завхоз-переговорщик с ключевыми клиентами? Любой здравомыслящий человек не представляет себе такого бреда. Но бред - это норма в стране, которой правит в кресле преза - тупорылое квартальное чучело.
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21.03.2021 18:00 Відповісти
Хто небудь поясніть мені: яким боком дЄрмак до міжнародних відносин причетний? Чого воно в кожну дірку без мила лізе? Невже найвеличніший так розширив співпрацю з Афганістаном, що його вже кілька днів відкачати не можуть?
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21.03.2021 18:01 Відповісти
Ну хоть тут зекретины дали пока спокойно вздохнуть -уверенна,что не надолго...за зеленью очередное гомнище Украине не заржавеет
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21.03.2021 18:02 Відповісти
Хто це - Єрмак? За яким заеюконом, чи конституційним положенням він відповідає за оборону і зовнішні зносини?
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21.03.2021 18:02 Відповісти
Какого фига заведующий ведер и тряпок управляет страной?
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21.03.2021 18:12 Відповісти
Киев не соглашается на новые предложения Козака по Донбассу, - Ермак ответил на письмо представителя России - Цензор.НЕТ 7210
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21.03.2021 18:05 Відповісти
рожки сделал
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21.03.2021 18:34 Відповісти
Дворничиха Марь ивановна заключила договор с соседним государством.
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21.03.2021 18:09 Відповісти
Козак мог бы не этой фигнёй заниматься, а созданием 2-3 украинских автономий на территории Расии, как надоели эти этнические холуи под украинскими фамилиями.
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21.03.2021 18:14 Відповісти
он жыдок вообще то. жыдята в кацапии всегда маскируются под укрАинскими фамилиями
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21.03.2021 22:35 Відповісти
"Звіздьож" Єрмака - не тема для обговорень. Він може "написати" все що завгодно. Але по факту треба аналізувати ефективність цього "діяча" по справах, а вони доволі погані і нікчемні.
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21.03.2021 18:15 Відповісти
уважаемый Макс! происхождение этого Ермака нигде не упоминается, то ли он казак то ли горский еврей, но судя как гордо носит свое имя бубочкин эрмак, верно второе, что тот исторический эрмак будет из горских евреев.
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21.03.2021 18:25 Відповісти
шо это эрмак з козаком темнят. агенты влияния рейха (таран и шантеклер) издали приказ о запрете стрелять, в противном случае урезать зарплату, перестали закупать технику, урезали питание, провалили территориальную оборону, перестали приглашать иноземцев, закупают негодное оружие, не ставять на вооружение новую технику, занялись барахольством и самоснабжением (термин НКВД 30-40 годов), парализуют связь армии, превращая армию в невооруженную толпу. А этот манкурт требует запретить любое открытие ответного огня без прямого разрешения министра оборони и "главкомверха". И ермак ответил нет, нет в том смысле, что мы уже это приняли в июле 2020 года. Что делается, этот толстый прищ на теле Украины соглашается, что все это мы приняли, соглашается на своем "эзоповом языке". Доколе пользуясь неграмотностью и неработоспособностью президента будет вершит международные дела этот упалнамоченный.
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21.03.2021 18:20 Відповісти
серьезно? А шо за дерьмак и кто его уполномочил на что-то отвечать?
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21.03.2021 18:22 Відповісти
нужно снова заглянуть Валодье Криваногих в глаза и увидеть в них мир, думаю годика на эту попытку будет достаточно))))))))))))))))))))))
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21.03.2021 18:22 Відповісти
Ну шо пане президент, як ми відповіли нашим партнерам по 95-квартальному бізнесу, ну тим шо на той сторонє дабравольцам памагають, шоб я здох якшо я Нелох,
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21.03.2021 18:26 Відповісти
Козак ещё после ПМРы заработал себе на вышку. С этим уродом не говорить надо, а его валить.
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21.03.2021 18:28 Відповісти
Вообще ответ дерьмаков не особо нужен.Кацапня таким образом их просто слила озвучив что они ЗАПРЕТИЛИ УКРАИНСКОЙ АРМИИ СТРЕЛЯТЬ ДАЖЕ В ОТВЕТ.
Что является преступлением.
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21.03.2021 18:28 Відповісти
Київ не погоджується на нові пропозиції Козака щодо Донбасу, - Єрмак відповів на лист представника Росії - Цензор.НЕТ 6668
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21.03.2021 18:37 Відповісти
не хорошо как то получается
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21.03.2021 18:38 Відповісти
Президент России «обзавелся» рожками. Фотография впервые появилась на страничке Facebook сообщества «Баба і кіт».
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21.03.2021 18:40 Відповісти
За рога зачет Зеленскому.
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21.03.2021 20:31 Відповісти
это фотошоп
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21.03.2021 22:37 Відповісти
Вперше я пишаюсь Зеленським...
(Невже це я написав???)
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21.03.2021 21:50 Відповісти
Идиет?
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21.03.2021 22:34 Відповісти
Добродію, почуття гумору включити можете? Якщо відповідь ствердна, здійсніть це.
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21.03.2021 22:43 Відповісти
Він не писав того листа і мабутьне знає про нього.
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22.03.2021 06:06 Відповісти
переписка агентов одной разведки
в дипломатической плоскости..
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21.03.2021 18:37 Відповісти
Марков знал, шо ху-ло - это убийца. И радостно хлопал в ладоши. Пока клеймо убийцы на лбу окурка не поставили Штаты. После чего у сережи случилась диарея, которая, скорее всего, очень скоро обретет форму пандемии на широких просторах расист-йской империи.
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21.03.2021 18:59 Відповісти
какая обнаглевшая кремлядь этот кОзак....
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21.03.2021 19:31 Відповісти
Если Козак предложил такое шмаркле, то он знал об єтом человеке несомненно больше чем украинцы.
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21.03.2021 19:34 Відповісти
Я смотрю Зеля вообще обоссался и забился под юбку Ермака.
А второе уже даже не маскируется что оно во президента
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21.03.2021 19:42 Відповісти
украина не может - а зелох сможет, чтобы заглянуть куйлу
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21.03.2021 19:52 Відповісти
Єрмак - "великий" переговорщик ...
Уже патякало з тим козаком про перемир*я та обмін і зірвало операцію з вагнерівцями.
Хто воно таке і якого займається не своїми обов*язками ?
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21.03.2021 20:25 Відповісти
Пенсии, которые должны были повышать в июле нынешнего года, летом не повысят. В Кабинете министров решили перенести эту дату на осень. Речь идет о прибавке к пенсии гражданам в возрасте от 75 до 80 лет.
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21.03.2021 20:31 Відповісти
ХКБМ готує першу партію бронетранспортерів БТР-4 для Морської піхоти. ФОТО. ВІДЕО https://uprom.info/news/vpk/hkbm-gotuye-pershu-partiyu-bronetransporteriv-btr-4-dlya-morskoyi-pihoty-foto/
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21.03.2021 20:46 Відповісти
як і раніше, в цьому листі єрмака я не побачив константації очевидного факту того, що касапи є хоча би "сторона конфлікту", а не ніякий не посередник.
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21.03.2021 21:13 Відповісти
От же халепа! Козирю з козачком, як видно, підігнали різну "дурь". Якби "дурь" була однаковою, вони відразу ж дійшли б згоди.
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21.03.2021 21:45 Відповісти
Какой-то источник слил инфу "по доброте душевной" рускому Интерфаксу https://censor.net/ru/news/3254601/delegatsiya_rf_hochet_pismenno_zakrepit_zapret_ukrainskim_voinam_otkryvat_otvetnyyi_ogon_bez_prikaza и тут Ермак с негодованием отказывается. Не надо быть https://ru.wikipedia.org/wiki/Bellingcat Bellingcat чтобы понять что здесь какая то муть.
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22.03.2021 02:28 Відповісти
 
 