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Німеччина (7091) Денис Шмигаль (4397)

Київ і Берлін зміцнюють партнерські відносини, зокрема у сфері діджиталізації, - Шмигаль про візит до Німеччини

Київ і Берлін зміцнюють партнерські відносини, зокрема у сфері діджиталізації, - Шмигаль про візит до Німеччини

Українська урядова делегація у межах візиту до Німеччини досягла домовленостей щодо нових напрямків двосторонньої співпраці в галузі відновлюваної енергетики, кібербезпеки, освіти, ІТ тощо.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Шмигаль написав у фейсбуці.

"Україна та Німеччина зміцнюють партнерські відносини. Цього тижня наша урядова команда мала дводенний робочий візит до Берліна й Дюссельдорфа, під час якого ми провели низку зустрічей на найвищому рівні.
Спільно з пані канцлером Ангелою Меркель відкрили IV українсько-німецький економічний форум, особисто зустрівся з федеральним президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром, головою партії ХДС Арміном Лашетом, президентом Бундестагу Вольфгангом Шойбле та президентом Бундесрату Райнером Хазелоффом. Багато питань присвятили зміцненню підтримки України на шляху до ЄС та НАТО, та в протидії гібридним загрозам із боку Росії", - зазначив прем’єр-міністр.

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Шмигаль продовжив: "Провели також предметні діалоги з міністром економіки й енергетики Петером Альтмаєром, очільником МЗС Гайко Маасом, міністеркою оборони Аннегрет Крамп-Карренбауер, правлячим бургомістром Берліну Міхаелем Мюллером і ще багатьма іншими. Результатом цих зустрічей стали домовленості про розвиток нових напрямків співпраці, таких як водень, критична сировина й відновлювальна енергетика, кібербезпека, освіта".

"Одним із важливих результатів робочого візиту до Німеччини стало зміцнення партнерства у сфері діджиталізації. Під час нашої зустрічі з прем’єр-міністром землі Північний Рейн-Вестфалія Гендріком Вюстом було підписано меморандум між UkraineInvest, агенцією NRW.Global Business, представниками українських ІТ-спільнот і двома німецькими бізнес-асоціаціями", - підкреслив Шмигаль.

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Топ коментарі
+2
ну все теперь за живем!
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21.03.2021 18:25
+1
Ось на цьому треба акцентувати, а не на "діджиталізації".-
"Многие вопросы посвятили укреплению поддержки Украины на пути в ЕС и НАТО, и в противодействии гибридным угрозам со стороны России". Источник: https://censor.net/ru/n3254679
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21.03.2021 18:16
+1
"Говорили-балакали, сіли та й заплакали..."
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21.03.2021 18:17
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Ось на цьому треба акцентувати, а не на "діджиталізації".-
"Многие вопросы посвятили укреплению поддержки Украины на пути в ЕС и НАТО, и в противодействии гибридным угрозам со стороны России". Источник: https://censor.net/ru/n3254679
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21.03.2021 18:16 Відповісти
"Говорили-балакали, сіли та й заплакали..."
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21.03.2021 18:17 Відповісти
папрашу...в моем доме не выражатся!
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21.03.2021 18:21 Відповісти
ну все теперь за живем!
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21.03.2021 18:25 Відповісти
А партнерские отношения в вопросе отмены СП-2 тоже укрепили?
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21.03.2021 18:32 Відповісти
пока нет, но как только из Рачки вытрясут все, так сразу и укрепят)))))))))))))))
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21.03.2021 18:41 Відповісти
Тада. Инвестиций отовсюду ЗЕленые мрази уже понавезли. Совать некуда.

Как в отпуск за государственный счет съездяд, так назад везут полные штаны здобуткив.
А уж сколько диджитализации можно привезти - страшно представить.
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21.03.2021 18:46 Відповісти
С этой бандой только в области престидижитации отношения можно наладить под девизом - Быстрота и ловкость рук.........
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21.03.2021 22:29 Відповісти
странно, текст о Германии а фото с Валдисом из Латвии, ну ок, есть упомянуто что говорили с ЕС ок он комисар по этим вопросам в ЕС, но если такое фото, то хоть словом припомните о нём а то многие подумает что представляет Германию.
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21.03.2021 18:48 Відповісти
Бесспорно утверждающим этапом, окончательно укрепляющим незыблемые партнерские отношения между Киевом и Берлином станет окончание строительства и ввод в эксплуатацию "Северного Потока-2".
("Дружба дружбой, а табачок клянчить - пшёл в жопу!"®)
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21.03.2021 18:51 Відповісти
Дурне, поїхало в турне !!!
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21.03.2021 18:52 Відповісти
Більш міцного партнерства як між расеєю і німеччиною у природі не буває але партнерства між цими двома завжди закінчувалися війнами...
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21.03.2021 20:30 Відповісти
Взагалі то в сфері діджиталізації Зеленський з молодою сопливою командою так само обісралися, як і у всьому іншому. Це ж не Японія чи Китай, де можна не лише язики чесати про цифрові технології. Діджиталізація від Зеленського і цього, як його.. Шмигаля - це такі ж побрехеньки, як і все інше.
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21.03.2021 21:07 Відповісти
"Когда я слышу про диджитализацию в Украине,я снимаю с предохранителя мой браунинг " (с)
Г.Йост
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21.03.2021 22:20 Відповісти
скорее Вальтер 😀
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22.03.2021 01:37 Відповісти
 
 