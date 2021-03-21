Київ і Берлін зміцнюють партнерські відносини, зокрема у сфері діджиталізації, - Шмигаль про візит до Німеччини

Українська урядова делегація у межах візиту до Німеччини досягла домовленостей щодо нових напрямків двосторонньої співпраці в галузі відновлюваної енергетики, кібербезпеки, освіти, ІТ тощо.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Шмигаль написав у фейсбуці.

"Україна та Німеччина зміцнюють партнерські відносини. Цього тижня наша урядова команда мала дводенний робочий візит до Берліна й Дюссельдорфа, під час якого ми провели низку зустрічей на найвищому рівні.

Спільно з пані канцлером Ангелою Меркель відкрили IV українсько-німецький економічний форум, особисто зустрівся з федеральним президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром, головою партії ХДС Арміном Лашетом, президентом Бундестагу Вольфгангом Шойбле та президентом Бундесрату Райнером Хазелоффом. Багато питань присвятили зміцненню підтримки України на шляху до ЄС та НАТО, та в протидії гібридним загрозам із боку Росії", - зазначив прем’єр-міністр.

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Шмигаль продовжив: "Провели також предметні діалоги з міністром економіки й енергетики Петером Альтмаєром, очільником МЗС Гайко Маасом, міністеркою оборони Аннегрет Крамп-Карренбауер, правлячим бургомістром Берліну Міхаелем Мюллером і ще багатьма іншими. Результатом цих зустрічей стали домовленості про розвиток нових напрямків співпраці, таких як водень, критична сировина й відновлювальна енергетика, кібербезпека, освіта".

"Одним із важливих результатів робочого візиту до Німеччини стало зміцнення партнерства у сфері діджиталізації. Під час нашої зустрічі з прем’єр-міністром землі Північний Рейн-Вестфалія Гендріком Вюстом було підписано меморандум між UkraineInvest, агенцією NRW.Global Business, представниками українських ІТ-спільнот і двома німецькими бізнес-асоціаціями", - підкреслив Шмигаль.

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