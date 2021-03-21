Київ і Берлін зміцнюють партнерські відносини, зокрема у сфері діджиталізації, - Шмигаль про візит до Німеччини
Українська урядова делегація у межах візиту до Німеччини досягла домовленостей щодо нових напрямків двосторонньої співпраці в галузі відновлюваної енергетики, кібербезпеки, освіти, ІТ тощо.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Шмигаль написав у фейсбуці.
"Україна та Німеччина зміцнюють партнерські відносини. Цього тижня наша урядова команда мала дводенний робочий візит до Берліна й Дюссельдорфа, під час якого ми провели низку зустрічей на найвищому рівні.
Спільно з пані канцлером Ангелою Меркель відкрили IV українсько-німецький економічний форум, особисто зустрівся з федеральним президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром, головою партії ХДС Арміном Лашетом, президентом Бундестагу Вольфгангом Шойбле та президентом Бундесрату Райнером Хазелоффом. Багато питань присвятили зміцненню підтримки України на шляху до ЄС та НАТО, та в протидії гібридним загрозам із боку Росії", - зазначив прем’єр-міністр.
Шмигаль продовжив: "Провели також предметні діалоги з міністром економіки й енергетики Петером Альтмаєром, очільником МЗС Гайко Маасом, міністеркою оборони Аннегрет Крамп-Карренбауер, правлячим бургомістром Берліну Міхаелем Мюллером і ще багатьма іншими. Результатом цих зустрічей стали домовленості про розвиток нових напрямків співпраці, таких як водень, критична сировина й відновлювальна енергетика, кібербезпека, освіта".
"Одним із важливих результатів робочого візиту до Німеччини стало зміцнення партнерства у сфері діджиталізації. Під час нашої зустрічі з прем’єр-міністром землі Північний Рейн-Вестфалія Гендріком Вюстом було підписано меморандум між UkraineInvest, агенцією NRW.Global Business, представниками українських ІТ-спільнот і двома німецькими бізнес-асоціаціями", - підкреслив Шмигаль.
Будь ласка, зачекайте...
"Многие вопросы посвятили укреплению поддержки Украины на пути в ЕС и НАТО, и в противодействии гибридным угрозам со стороны России". Источник: https://censor.net/ru/n3254679
Как в отпуск за государственный счет съездяд, так назад везут полные штаны здобуткив.
А уж сколько диджитализации можно привезти - страшно представить.
("Дружба дружбой, а табачок клянчить - пшёл в жопу!"®)
Г.Йост