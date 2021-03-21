Ворог від початку доби двічі відкривав вогонь із гранатометів по позиціях ОС у районі Водяного, - пресцентр

Російсько-окупаційні війська здійснюють обстріл позицій Збройних сил України, ігноруючи домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року в рамках Тристоронньої контактної групи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил, від початку доби 21 березня зафіксовано два ворожі обстріли позицій ЗСУ в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік населеного пункту Водяне.

"Окупанти здійснили обстріл наших позицій із гранатометів різних систем. Бойових втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає. Дії російських окупантів ще раз підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню і не бажає дотримуватися наявних домовленостей. Про всі факти порушень із боку російсько-окупаційних військ українська сторона СЦКК повідомила представникам ОБСЄ", - наголошується в повідомленні.

Також зазначається, що піротехнічні розрахунки ДСНС за поточну добу розмінували майже 3 гектари території і передали на знищення 94 вибухонебезпечні предмети.

Читайте також: Терористи РФ далі готуються до загострення ситуації на Донбасі, - правозахисники

Нагадаємо, 20 березня в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню. Унаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил зазнав смертельного вогнепального поранення.

Дивіться також: Вчора від кулі снайпера в районі селища Шуми загинув військовослужбовець Кирило Биковський. ФОТО