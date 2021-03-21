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Новини Агресія Росії проти України
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обстріл (27076) Донбас (22348) Водяне (138) Об’єднані сили (598) операція Об’єднаних сил (6725)

Ворог від початку доби двічі відкривав вогонь із гранатометів по позиціях ОС у районі Водяного, - пресцентр

Ворог від початку доби двічі відкривав вогонь із гранатометів по позиціях ОС у районі Водяного, - пресцентр

Російсько-окупаційні війська здійснюють обстріл позицій Збройних сил України, ігноруючи домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року в рамках Тристоронньої контактної групи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил, від початку доби 21 березня зафіксовано два ворожі обстріли позицій ЗСУ в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік населеного пункту Водяне.

"Окупанти здійснили обстріл наших позицій із гранатометів різних систем. Бойових втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає. Дії російських окупантів ще раз підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню і не бажає дотримуватися наявних домовленостей. Про всі факти порушень із боку російсько-окупаційних військ українська сторона СЦКК повідомила представникам ОБСЄ", - наголошується в повідомленні.

Також зазначається, що піротехнічні розрахунки ДСНС за поточну добу розмінували майже 3 гектари території і передали на знищення 94 вибухонебезпечні предмети.

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Ворог від початку доби двічі відкривав вогонь із гранатометів по позиціях ОС у районі Водяного, - пресцентр 01

Нагадаємо, 20 березня в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню. Унаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил зазнав  смертельного вогнепального поранення.

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https://youtu.be/KQViw8DG3Cs
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21.03.2021 18:42 Відповісти
Дуже бажано до перегляду прихилникам ЗЕ . Сьогодні мене вже дебіли глибоко заспамили з цим відео.
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21.03.2021 18:53 Відповісти
Питання риторичне. Скоріш за все, "нехочуть чекати" ті, хто не дивився "сватів", а всим іншим какаяразніца.
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21.03.2021 19:00 Відповісти
 
 