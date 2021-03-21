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акція (1434) протест (2377) Стерненко (383) Офіс Президента (1998)

"Готували перформанс, але биття вікон, димові шашки - цього в планах не було", - організатор акції біля ОП Філімонов

Фото: Олег Богачук

Організатори вчорашньої акції протесту під Офісом президента в Києві стверджують, що биття вікон і використання димових шашок у планах не було, і називають акцію "мирною".

Про це в коментарі hromadske розповів лідер руху "Гонор" і організатор акції на підтримку Сергія Стерненка Сергій Філімонов, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, президент Володимир Зеленський не реагував на попередні протести, зокрема на акцію 27 лютого, в якій взяли участь кілька тисяч людей. Остання акція отримала назву "Якщо не чуєш, побачиш".

"Готувався перформанс, але биття вікон, димові шашки - цього в планах не було. А втім, я не бачу потреби стримувати людей, бо президент думає, що це якийсь міфічний Порошенко, якісь ігри, міфічні "соросята". Це була перша така демонстративна акція, щоб президент почав звертати увагу. Він має бачити, що це справжній гнів народу, і якщо він не буде реагувати, це дуже погано закінчиться", - зазначив Філімонов.

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Також він додав, що вважає акцію біля ОП мирною, оскільки ніхто не постраждав, крім людей біля Печерського відділку поліції, де утримували одного затриманого учасника. Крім того, Філімонов розповів, що салют, який запускали учасники, будівлю не пошкодив, а фарбу ставили на сходах для всіх охочих.

Також Філімонов зазначив, що не підтримує, але й не засуджує дії затриманого Владислава Сорда, якого підозрюють у хуліганстві, зокрема в розбиванні скла.

"Розбите вікно - це набагато менше шкоди, аніж для людини, яка незаконно сидить у в’язниці, або від міністра, який переслідує активістів. Але цього хлопця зупиняли, це видно на відео. Ніхто не заходив всередину будівлі", - зазначив організатор.

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Як повідомлялося, напередодні ввечері на вулиці Банковій у Києві відбулася акція, приурочена до дня народження активіста Сергія Стерненка. Мітингувальники під час акції розбили скло одних із дверей будівлі, розписали фасад і намагалися підпалити табличку "Президент України".

За даними Нацполіції, за фактом дій учасників акції на Банковій відкрито кримінальну справу, одну людину затримано.

За даними ОПУ, пошкодження будівлі Офісу Президента оцінюються приблизно в 2 млн грн. Зрештою фракція "Слуга народу" заявила, що ініціюватиме проведення позачергового засідання в найкоротші терміни з участю силовиків для прийняття постанови за оцінками вчорашніх подій під Офісом президента України.

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Топ коментарі
+29
Зеленский.
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21.03.2021 18:52
+26
"Готовился перформанс, но битье окон, дымовые шашки - этого в планах не было", - организатор акции возле ОП Филимонов - Цензор.НЕТ 5654
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21.03.2021 18:49
+21
"Готовился перформанс, но битье окон, дымовые шашки - этого в планах не было", - организатор акции возле ОП Филимонов - Цензор.НЕТ 9356
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21.03.2021 19:00
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Все правильно зробили, підтримую дії протестувальників. У народу є вимоги, які треба виконати, а спробують переслідувати учасників наступного разу полетять не каміння, а гранати
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21.03.2021 21:41 Відповісти
а що змінилося, коли побили шибки ?
може судова реформа ? звільнили Стерненка і покарали суддю ?
чи поліцейська ?
чи прибрали монополізм ДТЕК ?
чи може таки запрацював податок на виведений капітал ?

ніт.. про те все забули.. вся країна обговорює твори графітчиків..
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21.03.2021 22:27 Відповісти
Змінилась стадія протесту ) На твоїх очах відбувається трансформація з мирного протесту у силовий і це дуже важливо. І це сталось тому, що не була проведена судова реформа, звільнений Стерненко, покараний суддя і так далі, тобто це реакція на зневагу до народних вимог. Якщо і далі вимоги не будуть задовільнені, то протест буде ставати дедалі більш радикальним. Не чують - побачать
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22.03.2021 05:08 Відповісти
Надо было в ментов и окна гавном швырять, они другого ска не заслуживают, надо всегда во всех ментов гавном кидать, вот я раз бухой обстругал двум штаны с шкарами, мне ничего не было кроме вытрезвителя.
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21.03.2021 23:01 Відповісти
зеленскому даже по телефону гнушаются звонить,
кто к нему приедет ?
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22.03.2021 03:55 Відповісти
Ги-ги, пам'ятаю як зеленоботи називали всі ці прийоми та візити "пережитком совка" і радісно улюлюкали від ідеї зміну формату АП на більш неформальний та "ближчий до народу" ОП. Так чим не подобається ? Виглядає максимально неформально
В принципі я вважаю, що змивати нічого не треба, там записані вимоги народу. Змиємо, як зміниться влада.
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22.03.2021 05:12 Відповісти
1. Такое искусство на стенах президентских офисов появляется, когда президент перестаёт быть гарантом и позволяет нагло издеваться над законом и правом, которые он обязан защищать..При этом никак не реагирует на протесты. Или может эффективнее, как в Беларуси, в ладошки хлопать, когда сажают невинновных и издеваются над законом ? . И президентам других государств не надо приезжать - они и так знают всё про зелю... велосипеды ему дарят... мОл где твоя народность, чувак - в твоих 15-ти машинных ьронированных кортежах ? ... 2. Организатор акции всё чётко сказал. "Но этого парня останавливали, это видно на видео... "Разбитое окно - это гораздо меньше вреда, чем для человека, незаконно сидящего в тюрьме, или от министра, который преследует активистов" 3. Ничего этого бы не было, если бы президент вышел бы к протестующим и поговорил с ними. Это его избиратели. Он им не пан, а слуга. То, что его вертикаль беспредельничает, а он прячется от людей - это и есть провокация. Итог простой. Это зеля сам расписал свой оп, сам разбил окна и еидался фаерами... эТо просто мсимвол его беспомощности и ущербности в управлении страной. И тот - один, которого забрали в полицию - это зеля и есть.
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22.03.2021 10:52 Відповісти
Портить надо зеленые морды при власти а не здания и инфраструктуру города. Надписи и дешевые граффити на стенах не заставят судей не брать взятки а властную мафию разрушать Украину! Вспоминается недавний Вашингтон и призывы российских провокаторов от ФСБ к погромам... Очень напоминает. Кому-то очень выгодно перевести протесты на деструктивную сторону.
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22.03.2021 00:26 Відповісти
Нам самим вигідно якомога скоріше перевести протест у силову форму, так як вона більш дієва і у нас більше шансів досягти своїх вимог. Мирні протести мають тенденцію втрачати свою силу із часом, коли протестувальники усвідомлюють повний ігнор від влади та власну безсилість щось змінити у той час силовий протест, це майже як війна, тільки но пролється кров і це вже не закінчиться просто так. Тому ратуємо за радикалізацію
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22.03.2021 05:21 Відповісти
Похоже, здесь тоже без провокаторов не обошлось. Хороший повод для шмаркли перекрыть подступы к Банковой, а заодно под предлогом локдауна или жесткого карантина свернуть всякого рода протестные акции и массовые собрания. И чем дольше этот потерпевший занимает чужое место, тем больше он копирует манеры и действия ***** с лукой, а это уже опасно.
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22.03.2021 09:56 Відповісти
http://dlm3.meta.ua/pic/0/127/96/qNYKcovWxb.gif
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22.03.2021 00:33 Відповісти
Судя по тому, чмо тему навязчиво мусолят второй день/ что-то пошло не так((
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22.03.2021 01:38 Відповісти
"Готували перформанс, але биття вікон, димові шашки - цього в планах не було", але потім масть пішла.
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22.03.2021 03:03 Відповісти
"Готували перформанс, але биття вікон, димові шашки - цього в планах не було", - організатор акції біля ОП Філімонов - Цензор.НЕТ 6752
Україно, Україно.....! в твоїй хаті сидить
лютий ворог, і з тебе як з повії сміється.
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22.03.2021 05:13 Відповісти
"Готували перформанс, але биття вікон, димові шашки - цього в планах не було", - організатор акції біля ОП Філімонов - Цензор.НЕТ 8702
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22.03.2021 06:32 Відповісти
Митя - передаст
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22.03.2021 09:27 Відповісти
Не учавствовал но ПОДДЕРЖИВАЮ акцию, и хорошее выбрано название для акции!! Зе совершает типичную ошибку - не прислушивается к народу...!!! Как еще заставлять власть выполнять желание тех кому она нанялась на службу - НАРОДА? Садясь в должностное кресло чиновники надеятся на неприкасаемость и ныряют в произвол. коррупцию для своей наживы.
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22.03.2021 08:21 Відповісти
Ваши перфомансы когда то засунут вам в заднее место...,провокаторы грёбаные...
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22.03.2021 09:05 Відповісти
Работаешь проктологом?

😭
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22.03.2021 09:28 Відповісти
Если считать тех кто будет забивать пенделями взад им ихние перфомансы проктологами...,то да..
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22.03.2021 09:32 Відповісти
И что в сухом остатке, помогла эта акция Стерненко? Нет. Дискредитировано патриотическое движение? Да. С иными "друзьями" врагов не нужно...
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22.03.2021 10:33 Відповісти
А какая картинка для кацапов. Они теперь будут месяц слюной истекать и эту тему мусолить.
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22.03.2021 13:19 Відповісти
Они это по всему миру разнесут, своими говно СМИ, какие мы фашисты и прочее.
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22.03.2021 15:27 Відповісти
А скільки мільонів людей будло на акції? Якщо не буде звірячого побиття ціх хлопців, які всі студенти першокурсники найкращіх вищів, то не розкачати мабудь Україну.
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22.03.2021 10:38 Відповісти
шмаркля та ******* брешуть та крадуть, крадуть та брешуть з першого дня свого приходу до влади...

ні, помиляюсь,, шмаркля почала брехати ще до цього...

Ні дня без брехні,так,ЗеБіли? Брехня та підлість - це сутність ЗеБіла.
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22.03.2021 10:55 Відповісти
Всё правильно он сказал. Если человек всё сам видит и принимает меры. К нему никто не приходит. Если человек дремлет. - его негромко окликают. Если спит - кричат. Если сильно спит и глухой - его трясут. А, если он игнорирует собеседников принципиально - пустьспросит у друзей яныка, чем это кончается..У него в ОП полно яныковских друзей - они в курсе.
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22.03.2021 11:04 Відповісти
ДИМОВА ЗАВІСА ЗЕ-команди ПЕРЕД ВИХОДОМ КІНО ПРО ВАНГЕРГЕЙСТ.
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22.03.2021 11:04 Відповісти
Поярков про події у ОПУ...https://youtu.be/oqbXka78hbo
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22.03.2021 11:06 Відповісти
харе смолаво виправдовуватися... ви ще почніть взуття знімати перед тим, як на лавицю стати
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22.03.2021 13:15 Відповісти
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