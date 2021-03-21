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З цього року всі операції із пересадки печінки чи нирок робитимуть в Україні, - Степанов

З цього року всі операції із пересадки печінки чи нирок робитимуть в Україні, - Степанов

Щорічно 5000 осіб в Україні потребують трансплантації органів. Упродовж 2021 року жодного українця, який потребує пересадки печінки чи нирки, не буде відправлено за кордон - всі ці операції робитимуть в Україні.

Про це заявив у фейсбуці міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"Я розумію страхи людей, але вони відразу зникають, якщо пересадки органу потребує близька людина. Я хочу, щоб українці повірили: трансплантація - це не про торгівлю органами, а про життя. Ми маємо позбутися комплексу неповноцінності, перестати казати, що "у нас це неможливо". Адже в нашій країні найкращі лікарі, і ми виписуємо законодавство так ретельно, щоб ніхто й думки не міг допустити про бізнес на органах", - підкреслив він.

За даними міністра, за минулий рік прийнято і внесено зміни до 30 нормативних актів і законів, які врегулюють сферу трасплантації.

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"Команда Міністерства охорони здоров'я України постійно докладає зусиль, щоб збільшити фінансування трансплантаційного напрямку, щоб українські лікарі переймали найкращий світовий досвід. Цього року ми вдвічі збільшимо кількість трансплантацій, проведених в Україні. Упродовж 2021 року жодного українця, який потребує пересадки печінки чи нирки, не буде відправлено за кордон - всі ці операції будуть відбуватися в Україні", - впевнений Степанов.

З цього року всі операції із пересадки печінки чи нирок робитимуть в Україні, - Степанов 01

Читайте також: За 3 роки Україна може запустити власну повноцінну систему трансплантології, - Степанов
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Топ коментарі
+11
Продай нирку- заплати за доставку газу.
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21.03.2021 20:15
+6
За прошлый год уволилось 70 тыс врачей, а Степанов все чешет о своих героических достижениях.
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21.03.2021 20:09
+5
встречное предложение - а пусть все госчиновники-судьи-прокуроры-депутаны-министры и их семьи (на которых переписано майно) лечатся исключительно в Украине ...
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21.03.2021 20:31
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У нас одна из лучших Конституций и шо? Граждане , храните свои органы в сбербанке... Жуть , что нас ждет!
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21.03.2021 20:05 Відповісти
Да... У вас в параше только в сбербанке органы хранить и нужно. Особенно мозги...
Жуть ждет, не то слово)
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21.03.2021 22:32 Відповісти
Мабуть у вас з гумором не усе гаразд...Ось такі якраз добре підходять на донорів, бо рецепієнтом не може бути апріорі, не хвате клепки грошей заробити на зайву нирку....
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22.03.2021 16:33 Відповісти
А зеленим ще мозок треба вживлювати.
.
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21.03.2021 20:07 Відповісти
Будет отторжение. Их организм не примет.
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21.03.2021 20:12 Відповісти
шкода мавп, але підійдуть і кнурячі.
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21.03.2021 22:12 Відповісти
За прошлый год уволилось 70 тыс врачей, а Степанов все чешет о своих героических достижениях.
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21.03.2021 20:09 Відповісти
остаются пожилые врачи и с востока Украины, которым тяжело выехать...Ну, и те , кто три шкуры может содрать и здесь, в Украине!
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21.03.2021 20:17 Відповісти
Хто ти такий чмиряга .що будеш визначати де і кому лікуватись????
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21.03.2021 20:13 Відповісти
Продай нирку- заплати за доставку газу.
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21.03.2021 20:15 Відповісти
Добре що їх дві.))
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21.03.2021 20:26 Відповісти
Так а за сам газ заплатити?
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21.03.2021 20:27 Відповісти
А кто поднял цену на газ на 100%?
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21.03.2021 20:45 Відповісти
А хто субсидії відмінив?
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21.03.2021 21:18 Відповісти
Кому?
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21.03.2021 21:28 Відповісти
Я не знал, что можно найти кого то хуже Супрун. Оказывается в этой жизни все возможно.
Степанов, сейчас умирает каждый день по 200-250 людей каждый день из за твоей бездеятельности и желания заработать копейку на горе людей!
Сначала ты тупо продал наши маски. Затем тупо просрал лето, вкладывая ковидные деньги в откатные схемы по ремонту дорог, закупку вертолетов полицаям, только не в закупку ИВЛ и заготовку кислородного оборудования. Затем через прокладук купил в три дорого 500 тысяч, вместо 40 млн вакцин и сейчас проводишь крайне медленную вакцинацию, что треть из 500 тысяч вакцин просто испортится. Позор Зеленскому и Шмыгалю, что держат и не увольняют такого министра-коррупционера.
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21.03.2021 20:17 Відповісти
ну, блин , наивные! разве в депутаты , министры , президенты и т.д. идут чтобы спасать народ, улучшать его жизнь? делать бабки на ослах, на стаде! Оставте свое совковое понимание заботы о народе....
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21.03.2021 20:20 Відповісти
степашка, изыди.
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21.03.2021 20:17 Відповісти
Практично не дає хворим жодного шансу.
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21.03.2021 20:20 Відповісти
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З особистого досвіду: державній медицині п!зда! Не хворійте чорноброві, бережіть себе!
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21.03.2021 20:20 Відповісти
от степашки это звучит как угроза...
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21.03.2021 20:21 Відповісти
Донорам будут неграждане Украины из возвращенных Украине оккупированных территорий. Ну и пленные руслики-сколеновстанцы.
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21.03.2021 20:23 Відповісти
нужно будет вырезать Степанову почки и печень.. я думаю, он себе в Индии уже запасные купил..
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21.03.2021 20:23 Відповісти
Тоесть у нас уже и печень и почки пересаживают?!! До чего же техника дошла? То теперь бухать можно безвылазно - печень потом новую пересадить))
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21.03.2021 20:26 Відповісти
встречное предложение - а пусть все госчиновники-судьи-прокуроры-депутаны-министры и их семьи (на которых переписано майно) лечатся исключительно в Украине ...
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21.03.2021 20:31 Відповісти
Так многие и лечатся, в Феофании
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22.03.2021 15:57 Відповісти
многие (особенно когда в карантин закрыли границы) но не все...
тем более Феофания - это не просто больничка районного или городского масштаба...
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22.03.2021 15:59 Відповісти
А цена конечно будет выше чем в Европе ведь у нас цены на все выше как у странах ЕС да и уже не обратишся за помощю в Красный Крест.
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21.03.2021 20:46 Відповісти
Степанов не лікар, а значить оцінювати лікарів не може. По друге, в Україні лікарі далеко не найкращі. То й лікарі знають, а Степанов - ні. Це доказує не тільки, що він дурень необізнаний, а ще й простак, який думає, що його лестощі підлестять лікарів. Степанов, поверни крадену куртку.
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21.03.2021 20:57 Відповісти
Стеападло.
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21.03.2021 21:32 Відповісти
С донорами понятно .хоть пруд пруди .аиктож будет операции делать ?интерны походу
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21.03.2021 21:33 Відповісти
Трунарі у захваті ! Щодня керівництво держави їм роботу підкидує !
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21.03.2021 23:39 Відповісти
 
 