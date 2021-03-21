З цього року всі операції із пересадки печінки чи нирок робитимуть в Україні, - Степанов
Щорічно 5000 осіб в Україні потребують трансплантації органів. Упродовж 2021 року жодного українця, який потребує пересадки печінки чи нирки, не буде відправлено за кордон - всі ці операції робитимуть в Україні.
Про це заявив у фейсбуці міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"Я розумію страхи людей, але вони відразу зникають, якщо пересадки органу потребує близька людина. Я хочу, щоб українці повірили: трансплантація - це не про торгівлю органами, а про життя. Ми маємо позбутися комплексу неповноцінності, перестати казати, що "у нас це неможливо". Адже в нашій країні найкращі лікарі, і ми виписуємо законодавство так ретельно, щоб ніхто й думки не міг допустити про бізнес на органах", - підкреслив він.
За даними міністра, за минулий рік прийнято і внесено зміни до 30 нормативних актів і законів, які врегулюють сферу трасплантації.
"Команда Міністерства охорони здоров'я України постійно докладає зусиль, щоб збільшити фінансування трансплантаційного напрямку, щоб українські лікарі переймали найкращий світовий досвід. Цього року ми вдвічі збільшимо кількість трансплантацій, проведених в Україні. Упродовж 2021 року жодного українця, який потребує пересадки печінки чи нирки, не буде відправлено за кордон - всі ці операції будуть відбуватися в Україні", - впевнений Степанов.
Будь ласка, зачекайте...
Жуть ждет, не то слово)
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Степанов, сейчас умирает каждый день по 200-250 людей каждый день из за твоей бездеятельности и желания заработать копейку на горе людей!
Сначала ты тупо продал наши маски. Затем тупо просрал лето, вкладывая ковидные деньги в откатные схемы по ремонту дорог, закупку вертолетов полицаям, только не в закупку ИВЛ и заготовку кислородного оборудования. Затем через прокладук купил в три дорого 500 тысяч, вместо 40 млн вакцин и сейчас проводишь крайне медленную вакцинацию, что треть из 500 тысяч вакцин просто испортится. Позор Зеленскому и Шмыгалю, что держат и не увольняют такого министра-коррупционера.
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З особистого досвіду: державній медицині п!зда! Не хворійте чорноброві, бережіть себе!
тем более Феофания - это не просто больничка районного или городского масштаба...