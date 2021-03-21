З цього року всі операції із пересадки печінки чи нирок робитимуть в Україні, - Степанов

Щорічно 5000 осіб в Україні потребують трансплантації органів. Упродовж 2021 року жодного українця, який потребує пересадки печінки чи нирки, не буде відправлено за кордон - всі ці операції робитимуть в Україні.

Про це заявив у фейсбуці міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"Я розумію страхи людей, але вони відразу зникають, якщо пересадки органу потребує близька людина. Я хочу, щоб українці повірили: трансплантація - це не про торгівлю органами, а про життя. Ми маємо позбутися комплексу неповноцінності, перестати казати, що "у нас це неможливо". Адже в нашій країні найкращі лікарі, і ми виписуємо законодавство так ретельно, щоб ніхто й думки не міг допустити про бізнес на органах", - підкреслив він.

За даними міністра, за минулий рік прийнято і внесено зміни до 30 нормативних актів і законів, які врегулюють сферу трасплантації.

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"Команда Міністерства охорони здоров'я України постійно докладає зусиль, щоб збільшити фінансування трансплантаційного напрямку, щоб українські лікарі переймали найкращий світовий досвід. Цього року ми вдвічі збільшимо кількість трансплантацій, проведених в Україні. Упродовж 2021 року жодного українця, який потребує пересадки печінки чи нирки, не буде відправлено за кордон - всі ці операції будуть відбуватися в Україні", - впевнений Степанов.

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