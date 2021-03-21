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В Іркутській області РФ організатор ночі вуличної астрономії розповів про заборону спостерігати за зірками на вимогу ФСБ

В Іркутській області РФ організатор ночі вуличної астрономії розповів про заборону спостерігати за зірками на вимогу ФСБ

Жителям Усть-Куту Іркутської області Російської Федерації на вимогу Федеральної служби безпеки (ФСБ) заборонили спостерігати за зірками в межах Всесвітньої ночі тротуарної астрономії.

Про це повідомляє "Сибір. МБХ медіа" з посиланням на одного з організаторів акції, главу правозахисної організації "Центр громадянського сприяння" Олексія Тупіцина, передає Цензор.НЕТ.

"Нам погодили спочатку, а потім глава міста сказав мені, що із ФСБ заборонили погоджувати, оскільки на заході може бути роздача матеріалів. Наш "Центр громадянського сприяння" - це правозахисна організація, ми зареєстровані вже вісім років", - пояснив Тупіцин.

Всесвітня ніч тротуарної астрономії регулярно відбувається у багатьох містах світу - волонтери встановлюють на вулицях телескопи, в які може подивитися будь-хто.

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За даними Нової газети, Іркутський планетарій та Іркутське регіональне астрономічне товариство планували організувати спостереження за зоряним небом 21 березня в 14 населених пунктах Іркутської області. В Усть-Куті, де немає громадського телескопа, "Центр громадянського сприяння" планував на відведеному майданчику встановити два власні телескопи, повідомляє "Сибір.Реалії". Як уточнює видання, заявку було подано за п'ять днів на стандартному бланку, до неї також було додано копії дозволів на акцію з інших міст.

Тупіцин планує написати звернення до обласного  Управління ФСБ, щоб уточнити причини скасування заходу. "Чого ви боїтеся? Мультфільм "Незнайка на Місяці" такий, навіть не Орвелл уже", - наводить його коментар "Сибір.Реалії".
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Топ коментарі
+51
Підданим ********* можно дивиться в зомбоящик.
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21.03.2021 20:35
+46
Правильно. Свиньи в небо глядят только когда их смалят.
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21.03.2021 20:39
+36
Московитскому быдлу даже голову поднимать, чтобы в небо смотреть, запретили ))). Правильно - быдло должно стоять в стойле ))).
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21.03.2021 20:36
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Радио Свобода, Новая газета, МБХ - Михаил Борухович Ходорковский. Все озабочены астрономом в какой-то сибирской глуши. Явно уже писать не о чем.
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22.03.2021 05:39 Відповісти
плешивец строит концлагерь на постсовке)
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22.03.2021 07:45 Відповісти
Два,,братских,, народа,а какие разные новости🤣
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22.03.2021 12:35 Відповісти
В Украине,что бы отмыть администрацию президента от ихнего дерьмо-испуга надо 2 млн.гривен, а кацапам запретили смотреть на звезды🤣🤣🤣
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22.03.2021 12:40 Відповісти
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