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Новини Коронавірус і карантин
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карантин (18171) COVID-19 (19763) коронавірус (19920) Істребін (5)

За добу 1581 людину госпіталізовано з COVID-19, скоро ліжка, лікарі та реанімації закінчаться, а владу найбільше турбують розмальовані стіни на Банковій, - Істребін. ІНФОГРАФІКА

За добу 1581 людину госпіталізовано з COVID-19, скоро ліжка, лікарі та реанімації закінчаться, а владу найбільше турбують розмальовані стіни на Банковій, - Істребін. ІНФОГРАФІКА

Рівень госпіталізацій в Україні на 1 мільйон жителів досяг 1016 пацієнтів. У жодній країні Європи не було такого. Треба терміново запроваджувати повний карантин.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав київський активіст Євген Істребін, передає Цензор.НЕТ.

"За останню добу на 1581 виросли госпіталізації. На вчорашній ранок на госпіталізацію з підозрою і підтвердженим діагнозом "коронавірус" було 37698 пацієнтів, а на сьогоднішній ранок - 39279. Майже 40 тисяч осіб. У реанімаціях зараз перебувають 2646 (+66). На ШВЛ - 1123 (+51 за два дні). Вдумайтеся в ці цифри. Це страшні цифри. Середній темп заповнення ліжко-місць за добу за останні 7 днів становив 888 пацієнтів, майже 900 пацієнтів щодоби заповнюють нові лікарні", - зазначив він.

Істребін наводить цифри щодо госпіталізації в регіонах і звертає увагу, що в Києві за один день зайняли 215 ліжок, "крім тих, що були зайняті", загалом - 4083 госпіталізовані.

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"Це одна лікарня середнього розміру. У "червоній" Житомирській та Чернівецькій областях сьогодні оновили рекорд госпіталізацій. І це на третьому тижні "червоної" зони. Рівень госпіталізацій у країні на 1 млн жителів досяг 1016 пацієнтів. Таке було тільки в Болгарії. У жодній країні Європи не було такого високого рівня. Болгарія заплатила величезну ціну, там смертність злетіла на +125%", - підкреслює активіст.

На його думку, вже немає сенсу аналізувати якісь окремі області, адже зростання відбувається скрізь, хоч і з різними темпами.

"Карантин треба запроваджувати на території всієї країни. Немає іншого способу зупинити зростання рівня госпіталізацій. Ми просто летимо зі швидкістю звуку до катастрофи. Тільки карантин на території всієї країни, з максимальними обмеженнями. Окремо хочу відразу відповісти прихильникам гібридного карантину. Я не проти "зелених" зон, але за однієї умови: якщо "зелена" зона готова забезпечити контроль всіх громадян, які в'їжджають до неї. Якщо контролю не буде, буде "червона" зона, але на тиждень пізніше. Знаєте, від чого мені найбільше страшно? Це від президента, Кабміну, Офісу президента і взагалі від центральної влади. Вони взагалі самоусунулися, їх не хвилює, що за 1 добу 1581 люлдина потрапило до лікарень. Вони цього в упор не хочуть помічати. ​​їх найбільше турбують розмальовані стіни на Банковій. А на те, що майже 1600 людей тільки за 1 день опинилися у лікарнях, їм наплювати. Їх настільки турбують графіті, що вони скликають позачергове засідання ВР, а те, що вже 40 тис. у лікарнях і скоро ліжка, лікарі та реанімації закінчаться, їх не турбує. Рівень цинізму і неадекватності просто зашкалює. Таке враження, що вони це роблять навмисно", - розмірковує Істребін.

Він упевнений, що жителі України це все бачать: "Якщо ваше злодійство, судові "рішалки" більшість громадян не помічає. Те все пекло і жахіття, яке твориться через епідемію, люди передусім бачать. Схаменіться, поки не пізно, поки в країні не настала повна катастрофа. Треба терміново запроваджувати повний карантин".

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За добу 1581 людину госпіталізовано з COVID-19, скоро ліжка, лікарі та реанімації закінчаться, а владу найбільше турбують розмальовані стіни на Банковій, - Істребін 01
За добу 1581 людину госпіталізовано з COVID-19, скоро ліжка, лікарі та реанімації закінчаться, а владу найбільше турбують розмальовані стіни на Банковій, - Істребін 02
За добу 1581 людину госпіталізовано з COVID-19, скоро ліжка, лікарі та реанімації закінчаться, а владу найбільше турбують розмальовані стіни на Банковій, - Істребін 03
За добу 1581 людину госпіталізовано з COVID-19, скоро ліжка, лікарі та реанімації закінчаться, а владу найбільше турбують розмальовані стіни на Банковій, - Істребін 04
За добу 1581 людину госпіталізовано з COVID-19, скоро ліжка, лікарі та реанімації закінчаться, а владу найбільше турбують розмальовані стіни на Банковій, - Істребін 05
За добу 1581 людину госпіталізовано з COVID-19, скоро ліжка, лікарі та реанімації закінчаться, а владу найбільше турбують розмальовані стіни на Банковій, - Істребін 06

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За добу 1581 людину госпіталізовано з COVID-19, скоро ліжка, лікарі та реанімації закінчаться, а владу найбільше турбують розмальовані стіни на Банковій, - Істребін 07
За добу 1581 людину госпіталізовано з COVID-19, скоро ліжка, лікарі та реанімації закінчаться, а владу найбільше турбують розмальовані стіни на Банковій, - Істребін 08
За добу 1581 людину госпіталізовано з COVID-19, скоро ліжка, лікарі та реанімації закінчаться, а владу найбільше турбують розмальовані стіни на Банковій, - Істребін 09
За добу 1581 людину госпіталізовано з COVID-19, скоро ліжка, лікарі та реанімації закінчаться, а владу найбільше турбують розмальовані стіни на Банковій, - Істребін 10
За добу 1581 людину госпіталізовано з COVID-19, скоро ліжка, лікарі та реанімації закінчаться, а владу найбільше турбують розмальовані стіни на Банковій, - Істребін 11
За добу 1581 людину госпіталізовано з COVID-19, скоро ліжка, лікарі та реанімації закінчаться, а владу найбільше турбують розмальовані стіни на Банковій, - Істребін 12

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За добу 1581 людину госпіталізовано з COVID-19, скоро ліжка, лікарі та реанімації закінчаться, а владу найбільше турбують розмальовані стіни на Банковій, - Істребін 13
За добу 1581 людину госпіталізовано з COVID-19, скоро ліжка, лікарі та реанімації закінчаться, а владу найбільше турбують розмальовані стіни на Банковій, - Істребін 14
За добу 1581 людину госпіталізовано з COVID-19, скоро ліжка, лікарі та реанімації закінчаться, а владу найбільше турбують розмальовані стіни на Банковій, - Істребін 15
За добу 1581 людину госпіталізовано з COVID-19, скоро ліжка, лікарі та реанімації закінчаться, а владу найбільше турбують розмальовані стіни на Банковій, - Істребін 16
За добу 1581 людину госпіталізовано з COVID-19, скоро ліжка, лікарі та реанімації закінчаться, а владу найбільше турбують розмальовані стіни на Банковій, - Істребін 17
За добу 1581 людину госпіталізовано з COVID-19, скоро ліжка, лікарі та реанімації закінчаться, а владу найбільше турбують розмальовані стіни на Банковій, - Істребін 18

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За добу 1581 людину госпіталізовано з COVID-19, скоро ліжка, лікарі та реанімації закінчаться, а владу найбільше турбують розмальовані стіни на Банковій, - Істребін 19
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Топ коментарі
+9
От бачиш, що тебе більше хвилює -не страшна статистика по Ковіду. а дебош біля ОПи і розбиті вікна. Значить сценаристи 95-го таки професіонали.
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21.03.2021 21:21
+8
Вони робили те, що сценаристи 95-го їм сказали. Але то херня, бо маємо катастрофу з Ковідом, але таких, як ти дебілів то не хвилює, тебе хвилюють розмальовані стіни. Так їх і малювали, дурню, щоб ти хвилювався.
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21.03.2021 21:39
+6
Люди!!!! Не участвуйте в сборищах! Берегите себя ,родных окружающих.Пир во время чумы никого не сделал богатым и счатливым.Сегодня под Харьковом похоронили от ковида местного магната,55 летнего.Владелец сети заправок из более 80 штук.Никакие деньги не помогли.
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21.03.2021 21:16
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От бачиш, що тебе більше хвилює -не страшна статистика по Ковіду. а дебош біля ОПи і розбиті вікна. Значить сценаристи 95-го таки професіонали.
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21.03.2021 21:21 Відповісти
https://twitter.com/eugene_lir

https://twitter.com/eugene_lir #Сордуволю (лїр) https://twitter.com/eugene_lir @eugene_lir https://twitter.com/eugene_lir/status/1373629224465149958 5 ч

Щодо апдейтів по Сорду:
до 9 вечора має бути підозра, завтра вранці буде відомо, коли саме суд щодо запобіжного заходу. Влад не пам'ятає частину подій.
Через вибух хлопавки його найімовірніше накрив ПТСР, ситуація з вікном - прямий наслідок.
Триматиму в курсі.
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21.03.2021 21:32 Відповісти
Троляко , як ти встигаєш в кожній темі нагадити ?
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21.03.2021 23:28 Відповісти
обосциши сами просятся
и ты тут
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21.03.2021 23:32 Відповісти
і так, сьогодні День поезії
в тому числі бліндажної

Сліди маленьких котячих лапок
На сніжній ковдрі полів Донбасу.
Від куль сильніший лиш натиск часу -
Проходить присмак, минає запах
І слабне пам'ять. Та не у всьому;
Котячі лапки - це там, де вдома.
І що ж насправді там гідне жалю?
Ці терикони, що тхнули падлом?
Селян місцевих брудні «оскали»?
Дороги з вирвами до шпиталю?
Я цим гидую. Набив оскому.
Котячі лапки - це там, де вдома.
Тут ходжу поміж мерців беззубих,
Стискаю мовчки руків'я зброї.
Кого ж тут родить і чим тут поїть
Земля й колгоспи, заводи й клуби?
Яскравий спогад. Свинцева втома.
Котячі лапки - це там, де вдома.
Гачок під пальцем, хай стане тихо,
Бо кожен постріл - мені муркує.
Війна ж триває, війна ж існує,
Таке людинне стихійне лихо…
То мій до щему єдиний спогад:
Котячі лапки - це там, де вдома.


Влад СОРД
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21.03.2021 21:55 Відповісти
Вони робили те, що сценаристи 95-го їм сказали. Але то херня, бо маємо катастрофу з Ковідом, але таких, як ти дебілів то не хвилює, тебе хвилюють розмальовані стіни. Так їх і малювали, дурню, щоб ти хвилювався.
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21.03.2021 21:39 Відповісти
А навіщо бити вікна в такий страшний час? Їх же били не просто так.
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21.03.2021 22:53 Відповісти
А этот активист не дурак?
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21.03.2021 21:12 Відповісти
В принципі то зрозуміло було, що весною буде чергова зростання епідемії. Що, хіба головний санітар цього не знав?
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21.03.2021 21:13 Відповісти
Знал. Но жадность Зели и его холуев победила здравый смысл. Вместо подготовки деньги раздерибанили по карманам.
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21.03.2021 21:49 Відповісти
Так має бути всім зрозуміло, що уряд і той, кого президентом називати не можна, не займаються боротьбою з ковід, а просто відсиджують місце й крадуть бабло.
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21.03.2021 21:57 Відповісти
истеричка
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21.03.2021 21:15 Відповісти
..Вводять -ху....не вводять -ще гірше !
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21.03.2021 21:16 Відповісти
Люди!!!! Не участвуйте в сборищах! Берегите себя ,родных окружающих.Пир во время чумы никого не сделал богатым и счатливым.Сегодня под Харьковом похоронили от ковида местного магната,55 летнего.Владелец сети заправок из более 80 штук.Никакие деньги не помогли.
показати весь коментар
21.03.2021 21:16 Відповісти
Вірний вислів ..*Всі гроші -не заробиш ..і за собою не забереш *
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21.03.2021 21:17 Відповісти
и Порошенко...
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21.03.2021 21:19 Відповісти
Надо срочно вводить полный карантин.Источник: https://censor.net/ru/n3254692

А потом орать: "Власть убивает бизнес!"
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21.03.2021 21:20 Відповісти
Когда все умом поймут что власти то нет .есть конгломерат еврейский или какой он там еще им насрать на проблемы общества
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21.03.2021 21:20 Відповісти
..А ще є ..*.тепіли *, які сунуть свого писка у справи України !
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21.03.2021 21:24 Відповісти
Такі кацапи похожі на тебе...
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21.03.2021 21:30 Відповісти
кстати!? а сам вяликий Вавка??!! новый дуреман подогнали или длящийся выходной с длиной в пару недель????
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21.03.2021 21:23 Відповісти
"...написал киевский активист Евгений Истребин"" Источник: https://censor.net/ru/n3254692- тобто ніхто.
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21.03.2021 21:24 Відповісти
Дебіле, ніхто то твоє шмаркате чмо і все його зелене шобло. А тут лише реальна статистика, цифри, які дебільні придурки з ОПи навіть помічати не хочуть,
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21.03.2021 21:27 Відповісти
І все? Тяв, тяв?
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22.03.2021 08:48 Відповісти
От блін, та зникни, убоге. Йди на хрін.
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22.03.2021 17:59 Відповісти
Заказуха.
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21.03.2021 23:03 Відповісти
Пам'ятаю тут боти обсирали за пости про буковель, так от таж сама картина що була в минулому році з лижними курортами, коли верхи розвезли по всьому світі. В цьому році вони по всій європі були закриті, крім нас. Зебіли окреме спасибі!
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21.03.2021 21:26 Відповісти
За сутки 1581 человек госпитализирован с COVID-19, скоро койки, врачи и реанимации закончатся, а власть больше всего тревожат разрисованные стены на Банковой, - Истребин - Цензор.НЕТ 1087
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21.03.2021 21:26 Відповісти
К кому эти призывы? Человеческая жизнь в Украине ничего не стоит, для наших олигархов тут много лишних и так людей.
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21.03.2021 21:31 Відповісти
В ряде городов Украины УПЦ Московского патриархата провела крестный ход "за спасение от пандемии". Участники были без масок и не соблюдали дистанцию.
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21.03.2021 21:32 Відповісти
За сутки 1581 человек госпитализирован с COVID-19, скоро койки, врачи и реанимации закончатся, а власть больше всего тревожат разрисованные стены на Банковой, - Истребин - Цензор.НЕТ 8178
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21.03.2021 21:32 Відповісти
В частности, в центре Харькова прошел крестный ход с молитвами за спасение от пандемии с 3000 участников. В полиции не увидели нарушений правил карантина.
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21.03.2021 21:33 Відповісти
Ковідна хода сектантів московітського сатанату.
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21.03.2021 21:35 Відповісти
..Гепінськ ..Так а чому ж місцева влада не заборонила ? .
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21.03.2021 21:48 Відповісти
Местная власть эти собачьи свадьбы финансирует....Это же гундяевцы маршируют - им зелёный свет...
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21.03.2021 22:19 Відповісти
не понимаю, чему тут удивляться, этот кабмин эта ситуация ну никак не касается, там давно Израиль в одном отдельно взятом кабмине, все просто сделали прививки вот и все, ну и родственникам до кучи сделали..., поэтому ситуация в какой-то там Украине их совершенно не волнует...
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21.03.2021 21:36 Відповісти
Так не треба розмальовувати стіни, здійснювати тиск на слідство і суд у чисто кримінальній справі і збиратись під ОП натовпом під час локдауну у червоній зоні. Відразу декілька проблем України вирішиться.
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21.03.2021 21:43 Відповісти
Вопрос к МВД.

Кто санкционировал снятие и отвод превентивной цепи охранения зданий ОПУ, что собственно и позволило части митингующих "бить и разрисовывать" ?
Митинг в защиту Стерненко, побитые стекла, обрисованный Офис президента, разбитые таблички и ни одного полицейского. Версия власти - "попытка спровоцировать насилие не удалась", "во всем виноват Порошенко".

Кроме денег за вакцину китайские и индийские производители вакцин попросили освободить их от юридической ответственности за качество вакцин.
В Верховной Раде Украины нашлось 236 врагов украинского народа, которые за это проголосовали. Закон про внесення зміни до статті 9-2 Закону України "Про лікарські засоби" https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
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21.03.2021 21:51 Відповісти
В больницах Харькова не хватает мест для больных COVID-19, реанимации переполнены

Как рассказал https://www.newsroom.kh.ua/ua/node/45064 Newsroom врач-инфекционист Владимир Корсунов, по состоянию на утро 21 марта в Харьковской областной инфекционной больнице, рассчитанной на 300 мест, находилось 296 пациентов с тяжелым течением болезни. В реанимации мест не осталось.

Экс-советник главы Харьковской облгосадминистрации, волонтер Наталья Попова сообщила, что последние две ночи больных из Харькова везли в Чугуев и Богодухов, но и они уже переполнены.
Такая же ситуация наблюдается в чернобыльской и железнодорожной больницах ХарьковаВрач-педиатр областной детской клинической больницы Марьяна Литвинова в комментариях уточнила, что изо дня в день увеличивается число детей с тяжелыми пневмониями: «Детей с тяжелыми пневмониями с каждым днем все больше. Мы на ужасном пути».

https://nv.ua/ukraine/events/koronavirus-harkov-chto-proishodit-v-bolnicah-goroda-foto-novosti-ukrainy-50149070.html
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21.03.2021 21:51 Відповісти
Та ладно вам))Для чого ця паніка???Гундяївські попи разом з юрбами своїх полудурків провили "звьозний марш" проти пандемії, значить завтра вона зникне..РПЦ ж ніколи не бреше))
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21.03.2021 22:08 Відповісти
ха.. а чего Мы ждали !? Зебуины ведь прямо сказали народу по Ковиду - Дальше каждый за себя борется сам .. мы уже все - готовимся к массовой эвакуации.. держитесь там и не чихайте !!!
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21.03.2021 22:29 Відповісти
Це що за активіст? Хто він такий?
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21.03.2021 23:24 Відповісти
Оці графіки, таблиці - стіки роботи, а олія - 60 грн.
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21.03.2021 23:32 Відповісти
ПІДВОДЯЧИ ПІДСУМКИ
➡ У всьому світі поліція, виявляється, може зупиняти безлад біля державних будівель, а наша - настільки безпорадна, що "боїться провокацій". А навіщо тоді вона потрібна? До вчорашнього дня думав, що якраз для того, щоб професійно та без крові стримувати такі провокації.

➡ Хто справжній організатор безладу та ванділізму? За всіма ознаками - "Національний корпус" та його сателіти.
Хто найбільш вірогідний замовник? Міністр внутрішніх справ.
На кого розраховано? На Зеленського та його електорат.

➡ Мета? Їх декілька, і вони на поверхні:
▪️ Маргинулізувати антипрезидентські протести та "повісити" організацію погрому на Порошенко - основного опонента Зе-влади. Про це свідчить миттєвий виступ Антона Геращенка з відповідними тезами та розповсюдження такої версії ТГ-каналами, наближеними до ОПУ.
▪️ Остаточно залякати Зеленського "реваншем Порошенко" на тлі виходу фільму про "вагнерівців". Про зв'язки Єрмака з Москвою, Зеленському вже відкрито повідомляли британці та американці, а тому - глава ОПУ та Міністр внутрішніх справ почали працювати у парі з метою переключення уваги на події, які самі спровокували.
▪️ Відволікти увагу соціуму від справи Кузьменка та Антоненка, звинувачення яким виглядають все більш абсурдними.
▪️ Наповнити інформаційний простір другорядним шумом на тлі провалу боротьби з ковідом та економічними негараздами.

➡ З огляду на викладене, вчорашня акція ідеально лягає у канву бажань президентського оточення, а саме - Єрмака та Авакова.

➡ На цьому тлі, не бачу жодного мотива бути причетним до цього "ЕС" та особисто Порошенко. Особливо, з його досвідом та стратегічним мисленням. Достатньо згадати акцію вдячності прихильників Порошенко перед АПУ у 2019-му, коли не було затоптано жодної травинки.

➡ І останнє. Тепер я наочно розумію, навіщо напередодні вчорашньої події було створено Центр протидії дезінформації. Судячи з інформаційної атаки на ПАП, у тому числі для цього.

➡ Війна - це мир, свобода - це рабство, незнання - сила. Якби Джордж Орвелл ще був живий, він неодмінно додав би: "Зеленський та Єрмак - патріоти."
Бо чорне у них завжди біле, біле - то чорне, а про жовто-синє думати немає часу.
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21.03.2021 23:33 Відповісти
эта иПучая власть уже дошла до красной черты.... еще немного.....
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22.03.2021 12:14 Відповісти
 
 