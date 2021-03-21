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Новини Агресія Росії проти України
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Найманці РФ на Донбасі все частіше глушать безпілотники спостерігачів ОБСЄ, - українська сторона СЦКК

Найманці РФ на Донбасі все частіше глушать безпілотники спостерігачів ОБСЄ, - українська сторона СЦКК

Українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців, про що йдеться у звіті СММ ОБСЄ від 20 березня №65/2021.

Інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил.

Зазначається, що патрулі СММ ОБСЄ продовжують фіксувати військову техніку окупантів у районі безпеки.

"Поблизу населеного пункту Жовте, неподалік Луганська, було зафіксовано броньовану розвідувально-дозорну машину БРДМ-1. Мандат СММ передбачає вільний і безпечний доступ на території всієї України. Однак збройні формування РФ часто перешкоджають СММ ОБСЄ. На блокпосту збройних формувань на околиці Донецька 2 представники збройних формувань затримали рух патруля СММ на 35 хвилин", - йдеться в повідомленні.

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Останнім часом ворог частіше глушить безпілотники спостерігачів ОБСЄ. "Майже щодня СММ фіксує цей факт у своїх щоденних звітах, що свідчить про спробу збройних формувань РФ дискредитувати роботу СММ і перешкодити фіксації порушень Мінських домовленостей на тимчасово окупованих територіях. 19 березня, пролітаючи над районами Старомихайлівки, що за 15 км на захід від Донецька, здійснюючи 4 окремі польоти, БПЛА СММ малого радіусу дії щоразу зазнавав впливу перешкод сигналу. Того ж дня, пролітаючи над районами поблизу населеного пункту Молодіжне на тимчасово окупованих територіях Луганської області, БПЛА СММ малого радіусу дії також зазнав впливу перешкод сигналу внаслідок глушіння. А неподалік населеного пункту Весела Гора під час роботи БПЛА малого радіусу дії спостерігачі чули 30 пострілів зі стрілецької зброї в напрямку БПЛА. Команда СММ змушена була завчасно припинити роботу та, приземливши БПЛА, залишила цей район", - повідомили в СЦКК.

Там зазначили, що "наведені факти свідчать про те, що представники незаконних збройних формувань Російської Федерації продовжують демонструвати небажання виконувати раніше досягнуті домовленості".

"Наголошуємо, підрозділи Збройних сил України неухильно дотримуються досягнутих домовленостей про припинення вогню та є послідовними у виконанні взятих на себе зобов'язань", - зауважується у повідомленні.

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Найманці РФ на Донбасі все частіше глушать безпілотники спостерігачів ОБСЄ, - українська сторона СЦКК 01
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Топ коментарі
+2
Пропагандистський сюжет гетьманського аналу в рамках війни порох - зебоб. І все.
ПС. Бо для всіх здравомислячих зрозуміло, що безпілотники ефективні виключно проти противника, в якого абсолютно відсутні засоби РЕБ. І саме наявність таких засобів і вміння ними користуватись мають вирішальне значення, а не висмоктана соєвими з пальця міфічна "ідеологія" противника.
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21.03.2021 22:05
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https://youtu.be/K1lWhxEVLtE
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21.03.2021 21:44 Відповісти
Пропагандистський сюжет гетьманського аналу в рамках війни порох - зебоб. І все.
ПС. Бо для всіх здравомислячих зрозуміло, що безпілотники ефективні виключно проти противника, в якого абсолютно відсутні засоби РЕБ. І саме наявність таких засобів і вміння ними користуватись мають вирішальне значення, а не висмоктана соєвими з пальця міфічна "ідеологія" противника.
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21.03.2021 22:05 Відповісти
Сильно допомогла реб та ппо у Карабасі?
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22.03.2021 06:11 Відповісти
Не будь малою дитиною. В Карабасі пуйло дав відмашку приструнити знахабнілого Пашиняна, перед тим продавши вірменам завідомо розкомплектоване озброєння.
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22.03.2021 20:47 Відповісти
О, вже проксі поправив)))
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22.03.2021 23:25 Відповісти
МАВЗОЛЕЙ заглушил речь СРАЛИНА на съезде сраного РСДРП РАБссии дохлятины
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21.03.2021 21:56 Відповісти
Байден вас крыс Зелемойских давно вычислил...остались детали...БЫДЛО тупое
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21.03.2021 21:58 Відповісти
В последнее время враг чаще глушит беспилотники наблюдателей ОБСЕ.Источник: https://censor.net/ru/n3254693

Вывод - кацапское ржавое железо пока еще достаточно эффективно. На заметку нашим разработчикам и эксплуатантам БПЛА.
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21.03.2021 22:02 Відповісти
Вот ведь негодяи! Ведь правда жеж? Так делать нельзя, потому что это нехорошо. Им должно быть стыдно!
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21.03.2021 22:06 Відповісти
Фуфло Мавзолейное ТРУПлера энд Путлера,вы приехали к финишу что СССР в 1991 году... ЧМОшники обосранные
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21.03.2021 22:06 Відповісти
Найманці РФ на Донбасі все частіше глушать безпілотники спостерігачів ОБСЄ, - українська сторона СЦКК - Цензор.НЕТ 1698
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21.03.2021 22:07 Відповісти
Найманці РФ на Донбасі все частіше глушать безпілотники спостерігачів ОБСЄ, - українська сторона СЦКК - Цензор.НЕТ 3107
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21.03.2021 22:09 Відповісти
Ну от я зараз повідомлювам всім набагато проще: Ви просто кажіть,що путєн- *****. А перемога буде однозначно за нами! А путєн таки- *****.
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21.03.2021 22:11 Відповісти
Быдло...рюссакае,а помните это...Найманці РФ на Донбасі все частіше глушать безпілотники спостерігачів ОБСЄ, - українська сторона СЦКК - Цензор.НЕТ 9287мы сдохли за РАБссию вонючку
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21.03.2021 22:12 Відповісти
В 2014 году я жил в Ясиноватой Дон.области и видел как вы падаль РЮССКАя воевали и грабили ясиноватских чуваков... не бандеровцев...ПАДАЛЬ МАВЗОЛЕЙНАЯ...
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21.03.2021 22:15 Відповісти
Вас это вааабще волнует?
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21.03.2021 22:18 Відповісти
Президенты Байденко и Порошенко договорились построить РЮССКИЙ мир в Крыму и на ДАУНбассе плохо вам ****** буде...
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21.03.2021 22:20 Відповісти
С бандитами нельзя говорить по культурному. Один факт глушения БПЛА ОБСЕ говорит о том, что мы имеет дело с ГОПНИКАМИ. С кем договариваться?!
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21.03.2021 22:32 Відповісти
Украина выступает защитником ,или адвоатом прорашистского слепого ОБСЕ.???Пора давно приглашать США и пользоватся ихними снимками спутников,разведчиков
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21.03.2021 23:19 Відповісти
Если глушат беспилотники ОБСЕ---так пусть. И самогон пусть глушат---хорошо это. Даже пусть утырки и рыбу глушат---с динамитом ошибаясь в большую сторону! Зачем нам кричать об этом? Пусть ОБСЕ это наматывает себе!
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21.03.2021 23:29 Відповісти
Найманці РФ на Донбасі все частіше глушать безпілотники спостерігачів ОБСЄ, - українська сторона СЦКК - Цензор.НЕТ 663
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21.03.2021 23:50 Відповісти
Підуть то підуть, тільки Байден воювать з ним своїми руками не буде, у всякому випадку на Донбасі, дурних нема. Воювать буде нашими, українськими, руками. І тільки повний ідіот може вирішити, що з нашого боку гробів буде менше. Так що нема тут чому радіти...
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22.03.2021 00:54 Відповісти
Иван, здесь водки нет.
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22.03.2021 06:37 Відповісти
просто в шахтах нашлись комплексы РЭБ и сепаратисты тренируются на этих дронах, а то полетят байрактары - а расчеты ни ухом ни рылом на какие кнопки жать
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22.03.2021 04:27 Відповісти
 
 