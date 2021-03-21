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Затриманому після акції під ОП Сорду вручили підозру, але без адвоката

Затриманому після акції під ОП Сорду вручили підозру, але без адвоката

Письменникові, ветерану і засновнику видавництва "Будинок химер" Владу Сорду, якого поліція затримала після акції на підтримку активіста Сергія Стерненка біля Офісу президента, ймовірно, оберуть запобіжний захід 22 березня.

Про це в коментарі Суспільному повідомив адвокат Сорда Дмитро Мазурок, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, Сорда затримали о 21:35 20 березня і, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України, упродовж доби, тобто до 21:35 21 березня, йому мали вручити підозру. Дізнатися про те, чи отримав її затриманий, захиснику вдалося лише під вечір, оскільки слідчий був не на зв'язку.

"Я весь день чекав на виклик слідчого. Від журналістів, від колег я дізнався, що поліція повідомила про вручення підозри, і зараз питання розглядається судом. На жаль, слідчий був цілий день не на зв’язку. Тільки під вечір вдалося з ним зідзвонитися", - розповів адвокат.

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Копію підозри слідчий пообіцяв надіслати захисту Сорда згодом. Проте Мазурок зауважив, що вона була вручена без його присутності, що є порушенням закону. Також захисник повідомив, що справу Сорда, найімовірніше, розглянуть у другій половині дня 22 березня або вранці 23 березня у Печерському районному суді Києва. Ветерану інкримінують "хуліганство з використанням зброї". Захист клопотатиме про поміщення його під домашній арешт.

"Ми вважаємо, що домашнього арешту буде більше, ніж достатньо. Про жодне тримання під вартою не може бути й мови. Є підозра на те, що він щось зробив. Ми подивимось на докази, які є", - розповів адвокат.

Нагадаємо, акція "Не чуєш? Побачиш" на Банковій відбулася 20 березня, у день народження Сергія Стерненка, який перебуває у СІЗО Одеси. Учасники розбили скло одних із дверей будівлі, розписали фасад, палили табличку "Президент України", кидали в бік будівлі ОП запалені фаєри, підривали петарди і запускали феєрверки.

Столична поліція розпочала кримінальне провадження за фактом подій під час акції біля Офісу президента. Подію кваліфіковано як хуліганство. Одну особу затримали. Виявилося, що затриманий - Влад Сорд (Стафійчук), який пройшов Майдан, Іловайськ, а потім продовжив службу у 93-й ОМБр "Холодний Яр".

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Топ коментарі
+19
Задержанному после акции под ОП Сорду вручили подозрение, но без адвоката - Цензор.НЕТ 4491
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21.03.2021 22:11
+16
Задержанному после акции под ОП Сорду вручили подозрение, но без адвоката - Цензор.НЕТ 1240
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21.03.2021 22:00
+15
Сліди маленьких котячих лапок
На сніжній ковдрі полів Донбасу.
Від куль сильніший лиш натиск часу -
Проходить присмак, минає запах
І слабне пам'ять. Та не у всьому;
Котячі лапки - це там, де вдома.
І що ж насправді там гідне жалю?
Ці терикони, що тхнули падлом?
Селян місцевих брудні «оскали»?
Дороги з вирвами до шпиталю?
Я цим гидую. Набив оскому.
Котячі лапки - це там, де вдома.
Тут ходжу поміж мерців беззубих,
Стискаю мовчки руків'я зброї.
Кого ж тут родить і чим тут поїть
Земля й колгоспи, заводи й клуби?
Яскравий спогад. Свинцева втома.
Котячі лапки - це там, де вдома.
Гачок під пальцем, хай стане тихо,
Бо кожен постріл - мені муркує.
Війна ж триває, війна ж існує,
Таке людинне стихійне лихо…
То мій до щему єдиний спогад:
Котячі лапки - це там, де вдома.

Влад СОРД
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21.03.2021 22:03
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Дадут максимум вилки.За хорошее поведение могут досрочно освободить.
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21.03.2021 23:25 Відповісти
ЗЕлена банда краде гроші на рівному місці

Вартість робіт з очищення фасаду та бруківки на Банковій, де розташовано будівлю Офісу президента, насправді є у 20 разів нижчою за ту, яка була озвучена прес-службою глави держави
Про це сьогодні заявив засновник волонтерської ініціативи "Києве, мий!" Єлісей Ходоловський: "Офіс президента розповсюджує неправдиву інформацію.
Відмивання і прибирання фасаду будівлі Офісу президента (не враховуючи заміни скла у дверях), буде коштувати приблизно 80 000 грн (вісімдесят тисяч) гривень, враховуючи транспорт, бензин та амортизацію техніки", - пояснив Ходоловський. Роботи на 8-12 годин, не більше, - додав волонтер.
Нагадаю, в Офісі преЗЕдента кажуть про вартість робіт у 2 000 000 грн.
І яку суму з цих грошей вони хотіли покласти собі у кишеню?
Риторичне питання.
Sharp`s
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21.03.2021 23:38 Відповісти
Киевский Князь Ярослав Мудрый и его Шведская жена Ингигерда вырастили 9 детей,но они не были Шведами...,хотя во всем Мире национальность определяют по матери...,а знаете почему Князь решил что дети его УКРАИНЦЫ?Догадайтесь с 1 раза....
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21.03.2021 23:41 Відповісти
Специально с нарушением, что бы быстрее закрыть дело и забыть. В этом весь Рюкзаков.
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22.03.2021 01:11 Відповісти
Цікаво, що ж це за зброя у нього була і як він її застосовув чи намагався застосувати?
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22.03.2021 06:24 Відповісти
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