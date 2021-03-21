Затриманому після акції під ОП Сорду вручили підозру, але без адвоката

Письменникові, ветерану і засновнику видавництва "Будинок химер" Владу Сорду, якого поліція затримала після акції на підтримку активіста Сергія Стерненка біля Офісу президента, ймовірно, оберуть запобіжний захід 22 березня.

Про це в коментарі Суспільному повідомив адвокат Сорда Дмитро Мазурок, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, Сорда затримали о 21:35 20 березня і, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України, упродовж доби, тобто до 21:35 21 березня, йому мали вручити підозру. Дізнатися про те, чи отримав її затриманий, захиснику вдалося лише під вечір, оскільки слідчий був не на зв'язку.

"Я весь день чекав на виклик слідчого. Від журналістів, від колег я дізнався, що поліція повідомила про вручення підозри, і зараз питання розглядається судом. На жаль, слідчий був цілий день не на зв’язку. Тільки під вечір вдалося з ним зідзвонитися", - розповів адвокат.

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Копію підозри слідчий пообіцяв надіслати захисту Сорда згодом. Проте Мазурок зауважив, що вона була вручена без його присутності, що є порушенням закону. Також захисник повідомив, що справу Сорда, найімовірніше, розглянуть у другій половині дня 22 березня або вранці 23 березня у Печерському районному суді Києва. Ветерану інкримінують "хуліганство з використанням зброї". Захист клопотатиме про поміщення його під домашній арешт.

"Ми вважаємо, що домашнього арешту буде більше, ніж достатньо. Про жодне тримання під вартою не може бути й мови. Є підозра на те, що він щось зробив. Ми подивимось на докази, які є", - розповів адвокат.

Нагадаємо, акція "Не чуєш? Побачиш" на Банковій відбулася 20 березня, у день народження Сергія Стерненка, який перебуває у СІЗО Одеси. Учасники розбили скло одних із дверей будівлі, розписали фасад, палили табличку "Президент України", кидали в бік будівлі ОП запалені фаєри, підривали петарди і запускали феєрверки.

Столична поліція розпочала кримінальне провадження за фактом подій під час акції біля Офісу президента. Подію кваліфіковано як хуліганство. Одну особу затримали. Виявилося, що затриманий - Влад Сорд (Стафійчук), який пройшов Майдан, Іловайськ, а потім продовжив службу у 93-й ОМБр "Холодний Яр".

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