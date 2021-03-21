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Побічні ефекти фіксують лише у 0,5% вакцинованих в Україні, всі - в легкій формі, - Мендель

Побічні ефекти фіксують лише у 0,5% вакцинованих в Україні, всі - в легкій формі, - Мендель

В Україні лише у 0,5% вакцинованих препаратом CoviShield фіксують побічні ефекти, всі в легкій формі.

Про це в програмі "Погляд із Банкової" телеканалу "Дім" повідомила прессекретарка президента України Юлія Мендель, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз світ обговорює вакцину AstraZeneca, яку випускає шведсько-британська компанія. Вдумайтесь: у Європі вакциновано 17 млн ​​осіб, тільки у близько 40 з них виявлено тромби. Іншими словами, один випадок на пів мільйона щеплених", - сказала Мендель.

Вона наголосила, що препарат AstraZeneca з усіх вакцин проти COVID-19 зазнав найбільш масованої інформаційної атаки. Ймовірно, це пов'язано з тим, що вакцина наразі - серед найдоступніших.

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Мендель нагадала, що Всесвітня організація охорони здоров'я та Європейське агентство з лікарських засобів вже заявили, що вакцина AstraZeneca не спричиняє появи тромбів. І сьогодні навіть ті країни, які на деякий час припиняли застосування препарату, відновлюють вакцинування AstraZeneca.

В Україні наразі триває вакцинація препаратом CoviShield, який виготовляють за ліцензією компанії AstraZeneca.

"Цим же препаратом, нагадаю, вакцинувалася президент Володимир Зеленський. Ефект після першого щеплення становить 76%. Тобто на 76% з 100% ви захищені від коронавірусу", - нагадала Юлія Мендель.

Вона повідомила, що можливі побічні ефекти CoviShield - невелика температура і слабкість - "нескладні і нетривалі, їх в Україні лише 0,5%, всі у легкій формі".

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Топ коментарі
+23
Побочные эффекты фиксируются лишь у 0,5% вакцинированных в Украине, все - в легкой форме, - Мендель - Цензор.НЕТ 1960
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21.03.2021 22:19
+20
Дожились, що вже Мендель з ОПи повідомляє про побочки. У Степанова побочка, що він про побочки не хоче повідомляти?
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21.03.2021 22:11
+17
Побочные эффекты фиксируются лишь у 0,5% вакцинированных в Украине, все - в легкой форме, - Мендель - Цензор.НЕТ 6722
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21.03.2021 22:21
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это именно тот случай, когда кое-кому лучше промолчать.... в интересах дела
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21.03.2021 22:30 Відповісти
Тут важливіше запитання є:чи має Мєндєль медичну освіту? І хто власне така Мєндєль? Які її посадові обов'язки?
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21.03.2021 22:45 Відповісти
Дожились, що вже Мендель з ОПи повідомляє про побочки. У Степанова побочка, що він про побочки не хоче повідомляти?
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21.03.2021 22:11 Відповісти
А ОПа завжди бреше, це вже відомий факт.
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21.03.2021 22:17 Відповісти
еще одно нанюхалось.....
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21.03.2021 22:15 Відповісти
от хоть тут свезло, шо мендель в любом вопросе копенгаген...
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21.03.2021 22:18 Відповісти
Побочные эффекты фиксируются лишь у 0,5% вакцинированных в Украине, все - в легкой форме, - Мендель - Цензор.НЕТ 1960
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21.03.2021 22:19 Відповісти
Причем именно реальный приговор. Страна летит в пропасть,
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21.03.2021 22:20 Відповісти
Побочные эффекты фиксируются лишь у 0,5% вакцинированных в Украине, все - в легкой форме, - Мендель - Цензор.НЕТ 6722
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21.03.2021 22:21 Відповісти
Учитывая количество вакцинированных В Украине, то побочные явления есть только у Зеленского со Степановым
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21.03.2021 22:23 Відповісти
Вот и дождались - Ыксперты с вакцинации подтянулись... Спасайся кто может !!! *******
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21.03.2021 22:25 Відповісти
А Мандель у нас что, ещё вдобавок и врач, раз уж такое озвучивает???
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21.03.2021 22:25 Відповісти
Это не вакцинирование,а насмешка над людьми.
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21.03.2021 22:26 Відповісти
Укололся уже?
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21.03.2021 22:42 Відповісти
мандєль дохтур?
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21.03.2021 22:26 Відповісти
Треба вертати Супрун, якість індійської вакцини від того не зміниться - але хоча б пропаганда буде впевненішою, сам мериканський "лікар" агітуватиме за індійські вакцини як раніше.
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21.03.2021 22:26 Відповісти
Фриц кацарылый,ты бы за дела в бундесе переживал или в израиле.
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21.03.2021 22:30 Відповісти
Тебе бы кто мозги вернул вот это было бы дело.
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21.03.2021 22:40 Відповісти
это не вакцинируется
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21.03.2021 22:59 Відповісти
Из бреда мандель сразу видно что она не делала себе Индийскую прививку.Из личного опыта на себе и своих родных и сотрудников могу написать.Практически у каждого третьего ,поднимается температура до 38С,ломота в ногах ,руках,головная боль.Все эти симптомы начинаются через 5-8 часов после прививки и продолжаются до суток, у некоторых % 20,до 2-3 дней,ощущение ,что вы переболели гриппом за 24 часа.Прививка г-но,но другой нет и я думаю ,что здравомыслящим людям необходимо ее делать! Потому что при власти зедебилов можно не дождаться никакой, а эта все таки если верить ,что она аналог зенеки ,реальная защита!! Так что спасайте себя и близких.
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21.03.2021 22:28 Відповісти
Цікаво, тут одні тролі верещать що вакцинацію провалено і в Україні майже нікого не вакцинують, а інші тролі розказують що вже майже всіх навколо вакцинували і у кожного третього температура. Ви б визначились вже.
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21.03.2021 22:32 Відповісти
НЕДОУМОК Я ТЕБЕ ПРАВДУ НАПИСАЛ,хотя она тебе недобиток не нужна у тебя пропагандон зеленый другая задача.
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21.03.2021 22:35 Відповісти
реальная на 76%
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21.03.2021 22:35 Відповісти
не на, лучше лежать под кислородом (с поражением легких), или не дай Бог под ИВЛ
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21.03.2021 22:37 Відповісти
а що з іншими, виживають?
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21.03.2021 22:39 Відповісти
так шо, заява Пороха на погоджувальній раді про те, що франківські медики назвали вакцину "CoviShield" не інакше, як "це- гівно" - відповідає дійсності?
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21.03.2021 22:39 Відповісти
Лайно так лайно. Хто не бажає щеплення, той вілний не робити. Іншим більше залишится.
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21.03.2021 22:50 Відповісти
Наверно немного сложнее. Зелёные мародёры давно уже пообещали Pfizer для врачей, а привезли то что привезли. Медикам, которые "ходят по минному полю", постоянно рискуя заражением, нужна вакцина с эффективностью близкой к 100%. Им привезли не то что обещали, отсюда такая реакция. Ещё есть вопросы по стандартной сертификации каждой партии вакцины, возможно и тут медикам что-то известно.
Ну и Порошенко, теперь многие (от Скрипина до Мендельюльки) цитируют всего три слова из его речи - "бо гімно привезли", а речь шла не об экспертном мнении Пороха о вакцине, а о том безумном воровстве и потоках лжи, которые при зелёных стали нормой.
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21.03.2021 23:32 Відповісти
Маєш повне право вколоти собі що завгодно. а я маю гарантоване мені Конституцією України статтею 28 .повне право відмовитися від будь -яких медичних експериментів. тому свої думки і рекомендації притримай при собі ."здравомислящий" ти наш.
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21.03.2021 23:05 Відповісти
Тебя никто не насилует, я же тебе написал и описал все из личного опыта.А тебе желаю ,что бы ты к нам в гости на скорой не приехал. Тогда и вспомнишь про прививки ,А мои рекомендации ,я сразу написал ,для Здравомыслящих людей,так что тебе переживать незачем.
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21.03.2021 23:14 Відповісти
Ти мені не хами. шановний. і свої страшилки притримай для когось іншого.а я працюю в лікарні і знаю та бачу .що відбувається .тому гуляй...
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21.03.2021 23:20 Відповісти
Тем тяжелее случай.У нас сначала то же ,большая часть отказалась, но через неделю посмотрев на тех кто сделал начали вакцинироватся.А тебе никто не хамит уважаемый работник больницы,просто ты предложил мне держать свое мнение при себе и слушать твое.Можешь на работу брать конституцию ,что бы она тебя защитила!
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21.03.2021 23:28 Відповісти
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21.03.2021 23:38 Відповісти
Это направление в реанимацию для тебя?
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21.03.2021 23:41 Відповісти
це напрямок куди тобі йти...
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21.03.2021 23:45 Відповісти
Ты бы не позорил имя умного человека.
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21.03.2021 23:47 Відповісти
Лікарі по всьому світу рекомендують щеплюватися а ти вирішили що тебе заставляють? "Особенный" ти наш.
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21.03.2021 23:18 Відповісти
При чем тут AstraZeneca? CoviShield не AstraZeneca. И если будут вводить паспортизацию на вакцинирование, то там запишут не AstraZeneca, а CoviShield. И куда с этим паспортом деваться, если она не сертифицирована в ЕС?
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21.03.2021 22:31 Відповісти
коли вас, зебілів, на роботу в ЄС не пропустять - чи підете на Майдан "сметать"?? Чи тільки на диванах будете?
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21.03.2021 22:37 Відповісти
Дело уже не в паспорте ,а в спасении жизни! Месяцев через 6 можно будет привиться ,где ни будь в Польше или Германии,когда она появится в продаже в цивилизованных странах после вакцинации своих граждан, нормальной прививкой, но до этого надо дотянуть. С уровнем желания ,и способностью зедебилов,это чудеса ,что завезли да же эту.Вы должны не хаить эту ,а требовать от недоумков и барыг зеленых ,цивилизованные вакцины .
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21.03.2021 22:44 Відповісти
Зараз завдання зупинити пандемію і врятувати людей. Про подорожі треба думати потім
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21.03.2021 22:45 Відповісти
у нас говорят, что второй инъекции CoviShield не будет. Тогда нет смысла в такой вакцинации. А все разговоры о том, что надо вакцинироваться тем, что есть меня не устраивает.. На кол надо садить за подобную организацию вакцинирования. Так жизни людей не спасают. Так зарабатывают бабло. На людских жизнях.
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21.03.2021 22:56 Відповісти
Вже перше щеплення практично гарантує проти тяжкої форми. Тому у Сполучнному Королівстві зараз дуже швидко роблять перше щеплення щоб врятувати людей. У Німеччини - інший шлях який зараз критикують з усіх сторін.
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21.03.2021 23:01 Відповісти
це і закон прийняли про зняття будь -якої відповідальності за наслідки вакцинації .щоб врятувати людей?)
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21.03.2021 23:06 Відповісти
Якщо ви не бажаєте - не робить щеплення, але будьласка не закликайте інших. Щеплення дійсно зараз рятує життя
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21.03.2021 23:10 Відповісти
Жодних проблем .але й не треба такої агресивної пропоганди щеплення .а тим паче вакциною .яка не пройшла всіх стадій випробування .та від якої вже є смертельні випадки .і не факт.що їх так мало як про це кажуть у ЗМІ.
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21.03.2021 23:14 Відповісти
Вы полагаете, ЕС не пустит к себе канадцев, вакцинированных Ковишилдом?
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21.03.2021 23:12 Відповісти
Может и так. В Израиль уж точно их не пустят.
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21.03.2021 23:18 Відповісти
Израиль никого не пустит ни с какой справкой - они уже это заявляли. Всем прибывшим делают тест на антитела. Если обнаруживают, то выдают книжечку своего образца и впускают. А чужим бумажкам они не верят.
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22.03.2021 00:38 Відповісти
Туда очередь только из офиса опы и кабмина.
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22.03.2021 10:22 Відповісти
всі зєбидли стали вірусологами. велике крадівництво на ковіді.
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21.03.2021 22:32 Відповісти
Після того, як пропагувати вакцину взялася Мандель підозра не пройшла, а закріпилася.
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21.03.2021 22:39 Відповісти
Передайте Мендель, что завтра у Байдена встреча с представителями МВФ. Отсутствие побочных эффектов не гарантируется
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21.03.2021 22:42 Відповісти
Меньше.
Побочные еффекты в виде куртки за поллимона пока что увидели только у степанова.
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21.03.2021 22:53 Відповісти
а нальзя кого нибудь хотя бы со средним образованием послушать?
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21.03.2021 22:54 Відповісти
напались на девушку. Да может она единственная трезвая в оп сегодня вечером? Ну решила отписаться про вакцину, бывает
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21.03.2021 22:57 Відповісти
відчепиться від мендель...вона працює
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21.03.2021 22:57 Відповісти
хто не працює - тот не їсть...)
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22.03.2021 00:32 Відповісти
В вас вакцини, всього на 0,5% населення України.
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21.03.2021 22:58 Відповісти
Клоунада продовжується , - сумно і бридко від всього цього балагану , що діється наразі в Україні !
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21.03.2021 23:22 Відповісти
Tы сама-то укололась, шлёндра ?
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21.03.2021 23:40 Відповісти
вона тільки нюхає (разом з бубцею) ))
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22.03.2021 00:38 Відповісти
всё равно не верим. "зрада-шмурдяк".
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21.03.2021 23:48 Відповісти
верю -вот каждому ее слову верю
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21.03.2021 23:54 Відповісти
з телебачення кОпнули, тепер вона спец. із вакцинних побочок, що вона ще вміє? (гусари, мовчати!)
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22.03.2021 00:37 Відповісти
Теперь эта хабалка и в медицине разбирается?!
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22.03.2021 00:39 Відповісти
биоматериал фсех мастей пучит.
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22.03.2021 00:58 Відповісти
У Мендель 33 прививки, как у Люси разведвыходов за линию фронта. Все прививки с незначительными осложнениям. Но, Карл, их 33 и все с осложнениями в одном направлении! В мозг!
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22.03.2021 01:08 Відповісти
шмара клованская
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22.03.2021 03:53 Відповісти
А хто така Мендель, що її "звіздьож" транслює якийсь канал "дурДом"?
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22.03.2021 05:24 Відповісти
Что и следовало ожидать! Пригожинские шавки -вперед!
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22.03.2021 05:58 Відповісти
Глянул. Иду работать. Над собой...
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22.03.2021 07:48 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=7R0FU8BDfIU Шприц-95.
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22.03.2021 08:08 Відповісти
0,5% это экстрасенсы сказали?
Церроз тромбы, печени, почечная недостаточность ... - проявятся не раньше чем через пол года.
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22.03.2021 08:45 Відповісти
Остання надія Степанова: Чи допоможуть блогери зупинити пандемію ковіду міністру охорони здоров'яМіністр охорони здоров'я Максим Степанов вирішив рятувати чи то власний імідж, чи ситуацію з провалом вакцинації від ковіду. У мережі пишуть, що для цього він хоче подружитися з так званими лідерами суспільної думки
Побічні ефекти фіксують лише у 0,5% вакцинованих в Україні, всі - в легкій формі, - Мендель - Цензор.НЕТ 5216
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22.03.2021 08:57 Відповісти
а эта кИзда уже врачем стала?
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22.03.2021 12:16 Відповісти
 
 