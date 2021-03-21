Побічні ефекти фіксують лише у 0,5% вакцинованих в Україні, всі - в легкій формі, - Мендель

В Україні лише у 0,5% вакцинованих препаратом CoviShield фіксують побічні ефекти, всі в легкій формі.

Про це в програмі "Погляд із Банкової" телеканалу "Дім" повідомила прессекретарка президента України Юлія Мендель, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз світ обговорює вакцину AstraZeneca, яку випускає шведсько-британська компанія. Вдумайтесь: у Європі вакциновано 17 млн ​​осіб, тільки у близько 40 з них виявлено тромби. Іншими словами, один випадок на пів мільйона щеплених", - сказала Мендель.

Вона наголосила, що препарат AstraZeneca з усіх вакцин проти COVID-19 зазнав найбільш масованої інформаційної атаки. Ймовірно, це пов'язано з тим, що вакцина наразі - серед найдоступніших.

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Мендель нагадала, що Всесвітня організація охорони здоров'я та Європейське агентство з лікарських засобів вже заявили, що вакцина AstraZeneca не спричиняє появи тромбів. І сьогодні навіть ті країни, які на деякий час припиняли застосування препарату, відновлюють вакцинування AstraZeneca.

В Україні наразі триває вакцинація препаратом CoviShield, який виготовляють за ліцензією компанії AstraZeneca.

"Цим же препаратом, нагадаю, вакцинувалася президент Володимир Зеленський. Ефект після першого щеплення становить 76%. Тобто на 76% з 100% ви захищені від коронавірусу", - нагадала Юлія Мендель.

Вона повідомила, що можливі побічні ефекти CoviShield - невелика температура і слабкість - "нескладні і нетривалі, їх в Україні лише 0,5%, всі у легкій формі".

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