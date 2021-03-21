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безробіття (526) Центр зайнятості (39)

Термін подачі документів для отримання статусу безробітного продовжено до 30 днів, - директорка Держцентру зайнятості Жовтяк

Термін подачі документів для отримання статусу безробітного продовжено до 30 днів, - директорка Держцентру зайнятості Жовтяк

Експерти з Центру зайнятості нагадали про нововведення щодо отримання виплат із безробіття через карантин.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

Директорка Державного центру зайнятості Юлія Жовтяк розповіла, що термін подачі документів продовжено.

"Багато безробітних, які впродовж останнього року зверталися за допомогою, протягом 10 днів мали прийти та подати документи. Звичайно, це незручно і людям, і співробітникам служби. Тому зміна терміну подачі до 30 днів дозволить знизити емоційні навантаження, пов’язані з виконанням вимог законодавства", - сказала вона.

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Начальниця управління надання послуг населенню Державного центру зайнятості Інна Бондіні розповіла про умови отримання статусу безробітного.

"Раніше статус безробітного надавався на 8 день, відповідно виплати щодо безробіття назначалися також на 8 день, за умови, якщо люди всі ці 7 днів шукали підходящу роботу, якщо підходящої роботи немає, то надавався статус. На період карантину в день звернення особи їй надається статус і призначається допомога з безробіття, але це лише на період карантину. Однак це не означає, що особа перестає шукати роботу. І якщо вам пропонують підходящу роботу, відповідно до ст. 46, а ви двічі від неї відмовляєтеся, то в такому разі особа втрачає право на реєстрацію в центрі зайнятості", - сказала вона.
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А вот что нужно, чтобы получить статус руководителя службы гражданства и иммиграции США: 3 экзамена (теория управления, юриспруденция, медицина), 11 собеседований (комиссии конгресса и министерств), 2 проверки (ФБР и министерство финансов). Что называется, прочувствуйте разницу. Это вам не безработным в депутаты от квартала 95 записываться.
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21.03.2021 22:56 Відповісти
это устаревшие данные - сейчас чтобы руководить американской службой гражданства и иммиграции надо быть партийным функционером демократической партии личто преданным делу Обамы-Байдена. Все равно всем нелегалам все дадут и тут никакого опыта управления не надо
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21.03.2021 23:05 Відповісти
Даже до "устаревшего" в США нам еще топать и топать. Лет 50, а может и все 95. А вот с забором(или стеной) и нелегалами Байден дал маху. Спешка в таких делах неуместна.
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21.03.2021 23:08 Відповісти
Что-то о гундосом ничего не слышно.... Не улетел ли он отдыхать на юга? С Дерьмаком? И женой для прикрытия?
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21.03.2021 23:00 Відповісти
Яка така робота? Он багато хто хоче жорсткого карантину.А при цьому ні якої роботи і ніяких виплат не буде.Гроші звідки візьмуться? Та я ці всі локдауни скоріше за все надовго.
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21.03.2021 23:31 Відповісти
 
 