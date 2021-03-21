Країнам ЄС пропонували купити неіснуючі вакцини проти COVID-19 на 14 млрд євро, - Європейське бюро з боротьби із шахрайством
Злочинці намагалися продати неіснуючі вакцини проти коронавірусу країнам ЄС на 14 мільярдів євро.
Про це повідомляє Європейське бюро з боротьби із шахрайством (OLAF), повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фінське видання Yle.
Генеральний директор OLAF Віллі Ітяля розповів виданню, що повідомлення про спроби шахрайства також надійшли в бюро, зокрема, з Фінляндії.
Він не може коментувати, звідки такі пропозиції надходили. Розслідуванням справи у Фінляндії займаються правоохоронні органи.
Однак Ітяля зазначає, що винні в таких махінаціях переважно пов'язані з організованою злочинністю і діють із третіх країн. За його словами, OLAF вийшло на шахрайство після того, як кілька країн ЄС, які отримали такі пропозиції, зв'язалися із Європейською комісією.
"Ми вивчили пропозиції і з'ясували, що за ними стоять злочинці. Пропозиції складено добре, вони видаються цілком реалістичними. Йдеться про організовану злочинність. Тобто надходять пропозиції, але цих вакцин насправді не існує", - пояснює Ітяля.
Будь ласка, зачекайте...
Среди высоких ковылей
Семен Михайлович Буденный
Скакал на рыжем кобыле.
Он был во кожаной тужурке,
Он был во кожаных штанах,
Он пел народну песню http://a-pesni.org/dvor/murka.php «Мурка» ,
Да со слезою на глазах.
А в той строке, где ента Мурка
Уже убитая была,
Была мокра его тужурка,
Под ним рыдала кобыла.
Когда же песню всю допели,
И плакать не было уж сил,
Еще два белых эскадрона
Семен Михалыч порубил
некоторые страны ЕС покупают вакцину у убийцы из немытой соССии !
все страны ЕС покупают газ и нефть у убийцы и даже не говорят о прекращении его транзита, через окровавленную, ведущую войну Украину, к себе, в ЕС !
никто не собирается лишать убийцу денег на его ежедневные убийства !
это значит, что граждане нашей страны и стран ЕС стимулируют убийцу к убийству себя и своей страны!
поэтому убийца ежедневно издевательски хохочет с экранов телевизоров и мониторов в жадные и тупые рыла этих граждан , а также в рыла наших и мировых т.н "элит" !
вопрос: разве ЕС это сообщество ?
ответ : потребительское сообщество !
Китайцы уже предупреждают что готов новый штам вируса.
Напомню! Задача очень проста: - коррекция и контроль населения планеты!
Метод: - пандемия и внедрение "нановакцины" .. Уже почти у них все готово... Еще год-два экспериментов и будут сандалить нану всем оставшимся в живых...
Тут даже через 5 лет 5g не будет
Для текущей ситуации она и нах не нужна. Достаточно природных процессов и долбодятлы, сами разнесут планету в пух и прах. Манагеры пришли к власти, имеем результат. Манагеры не способны спецов себе в консультанты набрать.
Суть манагера - увеличить прибыль в темпе аллегро, а еще лучшЕЕ престо).
Вот сей процесс мы и наблюдаем. В нестабильных и тупорылых сообществах, манагеры, манипулируя коллективным бессознательным, хватают поверху. При этом удерживают сообщества в пограничном состоянии (в том числе опуская уровень образования, уменьшая долю логики, увеличивая долю заучивания мантр), забрасывая обещаниями и (ИНОГДА) маной небесной.
Кушайте, на обляпайтесь.
Шпану избрали, привели к власти и терпят(, возвращаемся к нестабильным, тупорылым сообществам. Попробуйте аргументировано опровергнуть.
Аргументы приведены просто неопровержимые, да и результат налицо.(
- Лёва, маски это прошлый век. Вакцину варим...
И я не сильно уверен, шо Радуцкий госЗапас хирургических масок продал в Китай, т.с обратно - опять же надо в Европе или Израиле поскать...