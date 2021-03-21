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Країнам ЄС пропонували купити неіснуючі вакцини проти COVID-19 на 14 млрд євро, - Європейське бюро з боротьби із шахрайством

Країнам ЄС пропонували купити неіснуючі вакцини проти COVID-19 на 14 млрд євро, - Європейське бюро з боротьби із шахрайством

Злочинці намагалися продати неіснуючі вакцини проти коронавірусу країнам ЄС на 14 мільярдів євро.

Про це повідомляє Європейське бюро з боротьби із шахрайством (OLAF), повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фінське видання Yle.

Генеральний директор OLAF Віллі Ітяля розповів виданню, що повідомлення про спроби шахрайства також надійшли в бюро, зокрема, з Фінляндії.

Він не може коментувати, звідки такі пропозиції надходили. Розслідуванням справи у Фінляндії займаються правоохоронні органи.

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Однак Ітяля зазначає, що винні в таких махінаціях переважно пов'язані з організованою злочинністю і діють із третіх країн. За його словами, OLAF вийшло на шахрайство після того, як кілька країн ЄС, які отримали такі пропозиції, зв'язалися із Європейською комісією.

"Ми вивчили пропозиції і з'ясували, що за ними стоять злочинці. Пропозиції складено добре, вони видаються цілком реалістичними. Йдеться про організовану злочинність. Тобто надходять пропозиції, але цих вакцин насправді не існує", - пояснює Ітяля.
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Топ коментарі
+5
А Степашка не с этими контракты заключает?
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21.03.2021 23:36
+4
- Яша, как дела? Всё шьёте маски?
- Лёва, маски это прошлый век. Вакцину варим...
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22.03.2021 01:27
+3
Раисия толкает шмурдяк через Финляндию)))
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21.03.2021 23:49
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А Степашка не с этими контракты заключает?
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21.03.2021 23:36 Відповісти
Для тебя
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21.03.2021 23:46 Відповісти
Набутылочник, сиди на бутылке ровно
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22.03.2021 01:08 Відповісти
Раисия толкает шмурдяк через Финляндию)))
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21.03.2021 23:49 Відповісти
Финляндия вакцину Спутник V толкает огромными партиями )
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21.03.2021 23:58 Відповісти
А чи не у наших "турборежимних " морда в пушку? звідкись ж у Стєпахи куртка за 600 тисяч взялася)
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22.03.2021 00:14 Відповісти
ему чапай свою кожанку продал... вместе с анкой и маузером !
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22.03.2021 00:22 Відповісти
По степи, зноем опаленный,
Среди высоких ковылей
Семен Михайлович Буденный
Скакал на рыжем кобыле.

Он был во кожаной тужурке,
Он был во кожаных штанах,
Он пел народну песню http://a-pesni.org/dvor/murka.php «Мурка» ,
Да со слезою на глазах.

А в той строке, где ента Мурка
Уже убитая была,
Была мокра его тужурка,
Под ним рыдала кобыла.

Когда же песню всю допели,
И плакать не было уж сил,
Еще два белых эскадрона
Семен Михалыч порубил
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22.03.2021 00:31 Відповісти
убийца из кремля, на нашей земле ежедневно убивает наших солдат и граждан !
некоторые страны ЕС покупают вакцину у убийцы из немытой соССии !
все страны ЕС покупают газ и нефть у убийцы и даже не говорят о прекращении его транзита, через окровавленную, ведущую войну Украину, к себе, в ЕС !
никто не собирается лишать убийцу денег на его ежедневные убийства !
это значит, что граждане нашей страны и стран ЕС стимулируют убийцу к убийству себя и своей страны!

поэтому убийца ежедневно издевательски хохочет с экранов телевизоров и мониторов в жадные и тупые рыла этих граждан , а также в рыла наших и мировых т.н "элит" !
вопрос: разве ЕС это сообщество ?
ответ : потребительское сообщество !
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22.03.2021 00:21 Відповісти
59-ти летний глава корпорации Pfizer не вакцинировался, так как "в его возрасте препарат не рекомендуется" ... Решил не рисковать. Понятно...
Китайцы уже предупреждают что готов новый штам вируса.
Напомню! Задача очень проста: - коррекция и контроль населения планеты!

Метод: - пандемия и внедрение "нановакцины" .. Уже почти у них все готово... Еще год-два экспериментов и будут сандалить нану всем оставшимся в живых...
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22.03.2021 00:39 Відповісти
А фуле тебе то ссать?
Тут даже через 5 лет 5g не будет
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22.03.2021 00:50 Відповісти
та я не ссу - я свое уже отбоялся, меня испугать очень трудно.. но их планы меня немного нарпягают - и без их ковид-шухера чет тошно живется.. и не забывай - режиссеры сего действа не с сельского клуба театральной самодеятельности ....
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22.03.2021 01:06 Відповісти
и где ж ты своё отбоялся?
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22.03.2021 01:09 Відповісти
какая тебе разница...ты свое отбоялся судя по нику у проф.Преображенского..правда Шариков!? ...
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22.03.2021 01:20 Відповісти
Країнам ЄС пропонували купити неіснуючі вакцини проти COVID-19 на 14 млрд євро, - Європейське бюро з боротьби із шахрайством - Цензор.НЕТ 8373
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22.03.2021 01:11 Відповісти
ты так считаешь!? тогда дай им подшаманить свое днк .. но я пас.
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22.03.2021 01:22 Відповісти
Ваше днк не сможет повредить ни одна вакцина), ибо тому, что выросло из вашего днк, ни разу в жизни не затотелось разобраться в сути иммунитета и принципе работы вакцин.
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22.03.2021 03:27 Відповісти
Теория всемирного заговора каменщиков).
Для текущей ситуации она и нах не нужна. Достаточно природных процессов и долбодятлы, сами разнесут планету в пух и прах. Манагеры пришли к власти, имеем результат. Манагеры не способны спецов себе в консультанты набрать.
Суть манагера - увеличить прибыль в темпе аллегро, а еще лучшЕЕ престо).
Вот сей процесс мы и наблюдаем. В нестабильных и тупорылых сообществах, манагеры, манипулируя коллективным бессознательным, хватают поверху. При этом удерживают сообщества в пограничном состоянии (в том числе опуская уровень образования, уменьшая долю логики, увеличивая долю заучивания мантр), забрасывая обещаниями и (ИНОГДА) маной небесной.

Кушайте, на обляпайтесь.
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22.03.2021 01:06 Відповісти
Не гони на менагеров! К власти пришла вороватая шпана
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22.03.2021 01:11 Відповісти
Управленец, без глубоких познаний сути дела, заточенный на извлечение прибыли - манагер. Вороватая шпана - из той же серии, недоманагеры.
Шпану избрали, привели к власти и терпят(, возвращаемся к нестабильным, тупорылым сообществам. Попробуйте аргументировано опровергнуть.
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22.03.2021 03:19 Відповісти
Опровергаю: мы не возвращаемся к нестабильным и тупорылым сообществам. Наше сообщество и было таким всегда. Здоровая его часть трижды уже давала бой хаосу (1991, 2004, 2014) но дурачьё терпеливо возвращалось, давило количеством. С каждой последующей попыткой борьба будет всё острее .
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22.03.2021 03:32 Відповісти
) Возвоащаемся по тексту, никак не во времени. Ферштейн?
Аргументы приведены просто неопровержимые, да и результат налицо.(
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22.03.2021 03:39 Відповісти
А так, да, все верно, общество таким и было, стало... ну точно не разумнее(
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22.03.2021 03:41 Відповісти
- Яша, как дела? Всё шьёте маски?
- Лёва, маски это прошлый век. Вакцину варим...
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22.03.2021 01:27 Відповісти
Индийскую?
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22.03.2021 01:48 Відповісти
Наверное Радуцкий через Степашку хотел продать долю Украины в программе "для совсем бедных" ну и получить агентские за индийско-китайско-мокшанские кактэйли от Ковида...
И я не сильно уверен, шо Радуцкий госЗапас хирургических масок продал в Китай, т.с обратно - опять же надо в Европе или Израиле поскать...
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22.03.2021 07:47 Відповісти
Министерство здравохренения Украины и Комитет Верховной Рады по здоровью... Угадай КТО ГДЕ...
Країнам ЄС пропонували купити неіснуючі вакцини проти COVID-19 на 14 млрд євро, - Європейське бюро з боротьби із шахрайством - Цензор.НЕТ 9690
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22.03.2021 07:53 Відповісти
не тим запропонували. Степанов не відкажется!!!
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22.03.2021 10:04 Відповісти
 
 