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Новини Агресія Росії проти України Окуповані території - Крим і Донбас
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В Офісі президента сподіваються, що збільшення кількості обстрілів на Донбасі не вплине на переговорний процес, - Мендель

В Офісі президента сподіваються, що збільшення кількості обстрілів на Донбасі не вплине на переговорний процес, - Мендель

Переговорний процес щодо глобального і всеосяжного режиму припинення вогню на Донбасі не має критично постраждати через збільшення кількості обстрілів.

Про це заявила в ефірі телеканалу "Дім" прессекретарка президента Володимира Зеленського Юлія Мендель, передає Цензор.НЕТ.

"Ми розуміємо, що кількість обстрілів (на Донбасі. - Ред.) збільшилася. На це є низка і політичних, і економічних причин. Загалом на переговорний процес щодо глобального і всеосяжного режиму припинення вогню, ми сподіваємося, це критично впливати не буде. Можливості для подальшого збереження перемир'я, безумовно, є. І ми їх будемо використовувати. Адже прохання про мир ми чуємо найчастіше, коли відвідуємо Донбас", - зазначила вона.

На думку прессекретарки президента, "сильний не той, хто може воювати", а той, "хто може зупинити жахи війни", "тому Україна вибирає форму діалогу".

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"За даними ОБСЄ, за п'ять тижнів до початку перемир'я (до 27 липня) було зафіксовано понад 18 тис. порушень режиму припинення вогню, а за сім тижнів після - всього понад тисячу. Виходить, переговори дають результат. І йдеться про переговори на міжнародному рівні - в Тристоронній контактній групі та у "нормандському форматі". Діалог - це шлях до закінчення військових дій. І найважливіший союзник у досягненні миру - це народ. Так вважає президент Володимир Зеленський, так думаю я", - резюмувала Мендель.
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Топ коментарі
+42
А количество смертей наших воинов? Скоморохов волнует?
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21.03.2021 23:57
+38
В брехливому охвісі кажуть шо і вагнерівців не було.
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21.03.2021 23:56
+33
Н - Невменя́емость
состояние лица, при котором оно не в состоянии осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий либо руководить ими...
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21.03.2021 23:58
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В брехливому охвісі кажуть шо і вагнерівців не було.
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21.03.2021 23:56 Відповісти
брови приведи в порядок жлобовка! потом будешь пасть открывать.....
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22.03.2021 00:04 Відповісти
мендель выдала вовку-шмарклю.. для них главное - ПЕРЕГОВОРЫ о сдаче интересов Украины, а не обстрелы и гибель защитников Украины
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22.03.2021 00:12 Відповісти
УБИЙСТВ ЕЖЕДНЕВНЫХ , а не просто обстрелов , мендель вошка , закрой свою пасть
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22.03.2021 09:03 Відповісти
А количество смертей наших воинов? Скоморохов волнует?
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21.03.2021 23:57 Відповісти
Н - Невменя́емость
состояние лица, при котором оно не в состоянии осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий либо руководить ими...
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21.03.2021 23:58 Відповісти
Дебилы блд (с)
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22.03.2021 00:25 Відповісти
???
Каналы закрыты решением СНБОУ.
То это российские каналы были?
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22.03.2021 00:05 Відповісти
эти каналы нужны только идиотам и расеянам
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22.03.2021 00:13 Відповісти
Всех кто за хрусске мир свинособачий
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22.03.2021 00:26 Відповісти
140 млн...или сколько там вашего поголовья осталось в стране-помойке.
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22.03.2021 00:33 Відповісти
реально меньше 80 млн.
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22.03.2021 01:12 Відповісти
Так с вами никаких переговоров не может быть в принципе, русский. Вы же нарушите любые договоренности.
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22.03.2021 00:17 Відповісти
А после очередного вспухания вЯЯличия у диких русмартышек всегда наступает время клянчить пожрать у США. История это подтверждает.
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22.03.2021 00:32 Відповісти
А ты историю своей помойки по спичечным коробкам изучал, русский?
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22.03.2021 00:34 Відповісти
русский, ты в жизни тоже самоудовлетворением грешишь?
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22.03.2021 00:43 Відповісти
а может эту сучку на передок отправить? оно ведь не повлияет на переговорный процесс, -
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22.03.2021 00:01 Відповісти
категорически нельзя, будет руками размахивать, тучи нагонять, дуть на воду да и всякие пакости делять.
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22.03.2021 08:04 Відповісти
"сильный не тот, кто может воевать", а тот, "кто может остановить ужасы войны"- продажная мандель-"мы воевать не будем ,капитуляцией Украины ,мы ужас войны остановим"
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22.03.2021 00:01 Відповісти
больные на голову, когда наших убивают им это неважно... придурки
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22.03.2021 00:01 Відповісти
Папуасы вы зеленые, после обострения ситуации на Донбассе вы сами должны требовать изменения формата переговоров, увеличения давления на ********* и так далее, а вы, говнюки, хотите продолжать ничего не замечать, одним словом - скоты!!!
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22.03.2021 00:01 Відповісти
кажись эти оповци в карты играют
кто проиграл - тот и прессекретарь
...
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22.03.2021 00:02 Відповісти
Жириновский предложил "долбануть" по Украине "без объявления войны- ни это, ни увеличение количества обстрелов, не может повлиять на идиотов и их ***********! Главное заглянуть поглубже в ...
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22.03.2021 00:07 Відповісти
що це було..???
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22.03.2021 00:10 Відповісти
Мабуть НЛО. Ні сіло, ні впало, по небу пливло.
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22.03.2021 00:12 Відповісти
Знов зелене шобло розлетілось по курортах і Мандель залишили на хазяйстві. Ось і керує як може.
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22.03.2021 00:11 Відповісти
В Офісі президента сподіваються, що збільшення кількості обстрілів на Донбасі не вплине на переговорний процес, - Мендель - Цензор.НЕТ 6802
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22.03.2021 00:13 Відповісти
Если кто не обратил внимание,один день -одна жизнь,всегда снайпер..это как казнь ,когда не знаеш сегодня ли..давление моральное дикое.Причём выбивают опытных воинов которые на вес золота,не зелёных пацанов.
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22.03.2021 00:15 Відповісти
Нужны какие-то ещё доказательства что власть захвачена предателями ?
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22.03.2021 00:16 Відповісти
Более терпильского заявление от пресс - секретаря президента воюющей страны сложно себе представить. Мне кажется Украина ещё не знала такого позора как при нынешней власти... Во главе государства находятся предатели и чем раньше народ Украины это осознает, тем больше шансов на то что нам удастся сохранить это самое государство!
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22.03.2021 00:19 Відповісти
Дебилы, блд...
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22.03.2021 00:27 Відповісти
"Так считает президент Владимир Зеленский, так думаю я", - резюмировала Мендель.Источник: https://censor.net/ru/n3254702 Шмендель вважає, що когось цікавить що воно там думає. Таке ж тупе, нікчемне і самозакохане, як і її "найвеличніший" шеф. Кожен раз, як хтось із цієї зеленої шобли розтуляє рот, відчуваєш гнів і огиду до цих ідіотів та лютий сором за країну.
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22.03.2021 00:32 Відповісти
Щезни, гадюка.
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22.03.2021 00:36 Відповісти
Ну конечно, количество обстрелов и перемирие вообще никак не связаны.
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22.03.2021 00:37 Відповісти
Блин, выбирали, выбирали президента и, наконец, выбрали. Зеленский, Мендель, Арестович, Ермак, татаров, портнов. Вот компанийка.
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22.03.2021 00:44 Відповісти
По-моему эта тварь уже тупо издевается...
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22.03.2021 00:49 Відповісти
Это типа Владимир Войнович, Сальдат рюссишэ Чонкин баранеску не нападает но позорит рюссишэ швайнов
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22.03.2021 00:50 Відповісти
Мендель молодца, а вдруг сработает.
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22.03.2021 00:55 Відповісти
Мендельвошка круче Машки Аблигации типа ЗаХеровой... но Ольга ********* блеет круче
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22.03.2021 00:57 Відповісти
Госпожа Бездарность,вам бы в детсадик
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22.03.2021 01:02 Відповісти
Кто-нибудь наконец заткнёт вонючий рот этой дуре? Уже звенит в ушах от слушать этих глупостей! Дайте ей селёдки.
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22.03.2021 01:16 Відповісти
Тихо шифером шурша крыша едет неспеша
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22.03.2021 01:30 Відповісти
Вибачте, а це як? Чи про що ви будете говорити? Вас нічого не турбує, наприклад відсутність мозку?
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22.03.2021 01:36 Відповісти
Да убейте хоть все ВСУ под ноль.

ЗЕ все равно будет переговариваться с ******.
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22.03.2021 01:50 Відповісти
Ни так преподнесли,а каждодневные убийства украинцев не должны повлиять на переговорный процес.нас убивают,а они переговариваються.
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22.03.2021 02:55 Відповісти
К сожалению Россия не собирается договариваться по Донбассу, потдому выдвигает заведом неприемлимые решения проблемы. Они лишь ищут повода обвинить Украину в чем-либо, чтобы ослабить санкции. Не говоря о тех угрозах со стороны России вторгнуться в Украину под предлогом защиты прав жителей Донбасса которым они выдали российские паспорта и отторжении новых территорий Украины.
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22.03.2021 04:17 Відповісти
A в чём заключается этот курс, и почему он является единственно верным ?
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22.03.2021 04:38 Відповісти
Для пані Мендель не має різниці між прилітанням артснаряду і подаванням горнятки кави в її постіль. Тому їй фіолетовобарабаново, що там літає, кого там вбиває.
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22.03.2021 05:58 Відповісти
Краще мовчати ніж говорити... Я так розумію, шо в охвісі презика розумних немає - або тупі, або хитрозроблені, а розумні туди за замовчуванням не підуть...
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22.03.2021 06:01 Відповісти
Я ж розумний - в охвіс презика навіть задорого не піду )))
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22.03.2021 06:44 Відповісти
Идиотка.
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22.03.2021 06:35 Відповісти
Шмендель ,как может этот человек ,что то говорить про Украину 😡
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22.03.2021 06:49 Відповісти
в ОП надеются что увеличение смертей с нашей стороны не повлияет на переговорный процесс
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22.03.2021 07:12 Відповісти
це саме той сенс , який вона прагнула донести.
В нас же мир. Ті незграби не допетрали, що прийдеться вибудовувати нову стратегію, орієнтуючись на США.
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22.03.2021 08:07 Відповісти
ну мендель реально больная на всю свою башку... уберите ее из вещателей маразма...
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22.03.2021 07:15 Відповісти
Господи, помилуй!
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22.03.2021 07:23 Відповісти
Послати б на фронт ту шлюшку, щоб відчула на своїй хальоній шкурці що таке обстріли і на що вони впливають.
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22.03.2021 08:06 Відповісти
Якщо Украіна збільшить кількість обстрілов, то вплине добре.
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22.03.2021 08:14 Відповісти
тп
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22.03.2021 08:15 Відповісти
А как будет слово "Скоморох" женского рода. В московии с давних времен существовал институт шутов при дворе. Каждый царь-московит держал возле себя такую особь. Со временем превратились в советников двора. Без их скабрезных толкований ничего не происходило. Потом вроде катька вторая это позорище прекратила, "не гоже". А тут опять шут, извините, шутиха. Переворачивая ноты на пюпитре при игре членограя на рояле, она возомнила себя женой наполеона, а всего лишь прочитала ноты, написанные Козирем для членограя, однако "Ясное солнышко" вчера был, скорее всего, неработоспособен. У последнего московитского царя был в советниках страждающий сексуальными растройствами гришка новых( в миру -распутин), чем это закончилось для московитов ? А ? Скоро будете заучивать на изусть имена погибших украинцев.
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22.03.2021 08:23 Відповісти
Цікаво, як це маромойське кодло поводилося, раптом опинившись на історичній батьківщині у період загострення відносин з арабськими країнами.
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22.03.2021 08:31 Відповісти
та зашийте цій дурепі рота.
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22.03.2021 08:36 Відповісти
Ох и глупое создание да вообще чему удивляться все что у власти сборище моральных уродов и деградантов
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22.03.2021 08:48 Відповісти
Шут "править" державою,завхоз --міжнародними відносинами.секретар--політичний "експерт",а ЛОХАМ це подобається.
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22.03.2021 09:42 Відповісти
мендельвошка, а от цікаво, якщо тобі дати кувалдою по голові, чи зміниться твій стан?
Судячи з відсутності мізків - ніт.
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22.03.2021 10:27 Відповісти
Нікчемна, безпорадна, тупа влада.
Такі ж 73% виборців.
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22.03.2021 11:00 Відповісти
падла,, что б тебя так обстреливали.....
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22.03.2021 12:16 Відповісти
 
 